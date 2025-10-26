Θάνατος 16χρονης στο Γκάζι – Μέσα στην εβδομάδα οι απαντήσεις από το Χημείο του Κράτους λέει η Δημογλίδου

Στη σφράγιση του νυχτερινού κέντρου στο Γκάζι, έξω από το οποίο βρήκε τραγικό θάνατο η 16χρονη κοπέλα, αλλά και στο πότε αναμένονται οι απαντήσεις των τοξικολογικών εξετάσεων, αναφέρθηκε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου.

Η ίδια, σημείωσε ότι αν και απαιτείται αρκετός χρόνος για να «μιλήσουν» οι τοξικολογικές, μέσα στην εβδομάδα αναμένονται τα αποτελέσματα από τα δείγματα που στάλθηκαν στο Χημείο του Κράτους.

«Μιλάμε και για άλλες διώξεις»

Ειδικότερα, η κ. Δημογλίδου, είπε στην ΕΡΤ, ότι «απαιτείται αρκετός χρόνος για να έχουμε ασφαλή αποτελέσματα, αλλά θεωρούμε λόγω του κατεπείγοντος εδώ για να δούμε αν συνδέεται η κατανάλωση αλκοόλ με το θάνατο θα έρθουν σε πιο σύντομο χρονικό διάστημα. Είναι θέμα βέβαια της επιστήμης κατά πόσο μπορεί γρήγορα να έχει αυτά τα αποτελέσματα, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι περιμένουμε και αποτελέσματα αυτή τη βδομάδα από το Χημείο του Κράτους από τα δείγματα που έλαβαν οι αστυνομικοί κατά τον έλεγχό τους στο κατάστημα.

Συνολικά 350 ανήλικοι έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομείο φέτος εξαιτίας του αλκοόλ

Από τις τοξικολογικές θα μπορούμε να διαπιστώσουμε σίγουρα αν στο κατάστημα πωλούνταν νοθευμένα ποτά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι μιλάμε και για άλλες διώξεις. Είναι διαφορετικές οι διώξεις, καθώς μιλάμε για έκθεση όλων των ανθρώπων που εισέρχονται σε αυτό το κατάστημα, όχι μόνο των ανηλίκων».

Η κ. Δημογλίδου ανέφερε ότι τα υπόλοιπα μέλη της παρέας της 16χρονης «έχουν εξεταστεί από την αστυνομία και μάλιστα έχουν δώσει και συμπληρωματικές καταθέσεις, καθώς καταλαβαίνετε ότι οι αρχικές καταθέσεις ήταν δύσκολο να ληφθούν λόγω της κατάστασης και του σοκ στο οποίο βρισκόταν. Έχουν δώσει όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται η αστυνομία για να ολοκληρώσει την προανάκριση και φυσικά έχει γίνει και η αλληλογραφία με άλλες υπηρεσίες, όπως είναι το ΕΚΑΒ, όπως είναι το νοσοκομείο, για να λάβουμε αλληλογραφία και να διαπιστώσουμε αν υπήρχαν και άλλοι άνθρωποι που αισθάνθηκαν αδιαθεσία εξερχόμενοι από το συγκεκριμένο κατάστημα μετά την κατανάλωση αλκοόλ».

Γιατί σφραγίστηκε το κλαμπ στο Γκάζι

Ερωτηθείσα για το σφράγισμα της επιχείρησης στο Γκάζι, η κ. Δημογλίδου απάντησε: «Για αυτό ακριβώς επειδή από την προανάκριση της Αστυνομίας διαπιστώθηκε πως στο συγκεκριμένο κατάστημα εισήλθε ανήλικος, άρα μιλάμε για μία παραβίαση εδώ και κατανάλωση αλκοόλ, δεύτερη παραβίαση της νομοθεσίας, καθώς απαγορεύεται ακόμη και η είσοδος στους ανηλίκους, εκτός και αν υπάρχει μια προγραμματισμένη εκδήλωση, όπως πολλές σχολικές εκδηλώσεις που έχουμε δει στο παρελθόν. Εκεί βέβαια πρέπει να έχει δηλωθεί νωρίτερα σε συγκεκριμένη πλατφόρμα, ώστε να έχει προηγηθεί έλεγχος της αστυνομίας πριν, αλλά και να μπορεί να γίνει έλεγχος κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.

Εκεί επιτρέπεται η είσοδος όταν έχει προγραμματιστεί, ξαναλέω, εκδήλωση στην οποία θα συμμετέχουν ανήλικοι και είναι ενήμερη η αστυνομία ώστε να ελέγχει. Φυσικά και δεν επιτρέπεται όμως το αλκοόλ. Καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι να βρίσκεται ένας αστυνομικός έξω από ένα τέτοιου είδους κατάστημα, αλλά και από ένα περίπτερο, από ένα μίνι μάρκετ, από μία κάβα παντού, οπουδήποτε μπορεί ένας ανήλικος ή ένας ενήλικας να προμηθευτεί αλκοόλ. Πρέπει να μιλήσουμε για την ευθύνη των ίδιων των ιδιοκτητών αυτών των καταστημάτων. Και εδώ πρέπει να μας βοηθήσει και ο κόσμος, γιατί σε πολλές περιπτώσεις έχει φτάσει η αστυνομία, επειδή ακριβώς έχει γίνει μια ανώνυμη καταγγελία ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπάρχουν ανήλικοι και προμηθεύονται αλκοόλ. Αυτό βοηθάει ακόμη περισσότερο το έργο μας, επειδή ακριβώς καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολλά αυτού του είδους τα καταστήματα».

350 ανήλικοι σε νοσοκομεία εξαιτίας του αλκοόλ

​Με αφορμή τον θάνατο της 16χρονης που διασκέδαζε στο Γκάζι, η Κωνσταντία Δημογλίδου ανέφερε πως μόνο το τελευταίο τρίμηνο οι αστυνομικοί έχουν πραγματοποιήσει 24.000 ελέγχους σε νυχτερινά κέντρα ανά την επικράτεια για να διαπιστώσουν αν εφαρμόζεται το αυστηρότερο νομικό πλαίσιο. Κατά την κ. Δημογλίδου οι έλεγχοι έφεραν 140 δικογραφίες και αυτόφωρα σε περιπτώσεις που ανήλικοι κατέληξαν στο νοσοκομείο λόγω μέθης. Συνολικά 350 ανήλικοι έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομείο φέτος.