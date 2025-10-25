Άφωνους άφησε άπαντες ο ιδρυτής της Microsoft και δισεκατομμυριούχος φιλάνθρωπος Μπιλ Γκέιτς όταν έκανε εμφάνιση-έκπληξη σε ένα από τα πιο εμβληματικά δραματικά σίριαλ της Ινδίας, το «Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi» (επειδή η πεθερά υπήρξε κάποτε νύφη).

Η παρουσία του δίπλα στην πρωταγωνίστρια και πρώην υπουργό Σμρίτι Ιράνι είχε στόχο να μεταφέρει ένα μήνυμα για την παιδική υγεία. Η εμφάνιση του δισεκατομμυριούχου στο επεισόδιο που μεταδόθηκε την Πέμπτη εντάσσεται στην ευρύτερη εκστρατεία του Ιδρύματος Γκέιτς, το οποίο συνεργάζεται εδώ και χρόνια με τις τοπικές αρχές σε Ουτάρ Πραντές και Μπιχάρ για τη μείωση της βρεφικής και μητρικής θνησιμότητας.

Παρότι τα επίσημα στοιχεία καταγράφουν σημαντική βελτίωση στους δείκτες υγείας, αναφέρει το BBC, οι προκλήσεις παραμένουν πολλές σε μια κοινωνία με ισχυρά πατριαρχικά πρότυπα. Σε αυτό το πλαίσιο, ειδικοί επισημαίνουν ότι η στοχευμένη επικοινωνία είναι κρίσιμη για να αλλάξουν βαθιά ριζωμένες αντιλήψεις και να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση γύρω από τη φροντίδα προς μητέρες και γυναίκες εν γένει.

Η cameo εμφάνιση στο επεισόδιο που μεταδόθηκε την Πέμπτη εντάσσεται στην ευρύτερη εκστρατεία του Ιδρύματος Γκέιτς

25 χρόνια μετά την πρώτη προβολή

Η σειρά έκανε πρεμιέρα τον Ιούλιο του 2000 και εξελίχθηκε σε φαινόμενο, με χιλιάδες επεισόδια που προβάλλονταν σχεδόν καθημερινά στο κανάλι Star Plus για οκτώμισι χρόνια. Τον περασμένο Ιούλιο, 25 χρόνια μετά την πρώτη της προβολή, η σειρά επέστρεψε για τη δεύτερη «σεζόν» της.

Στο τετράλεπτο απόσπασμα, ο Γκέιτς καλεί τη «Τούλσι» της Σμίτι Ιράνι σε βιντεοκλήση, χαιρετώντας την στα χίντι: «Namaste, Tulsi-ji» και ρωτώντας αν το είπε σωστά. «Ναι, απολύτως», απαντά εκείνη χαμογελώντας.

A healthy start in life begins long before birth. In this special interaction, our Chair, @BillGates, and Tulsi Virani (@smritiirani) from Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi discuss how focusing on maternal and child health – from proper nutrition in pregnancy to essential care in… pic.twitter.com/y7vJXuMSfX — Gates Foundation India (@BMGFIndia) October 25, 2025

Η εμφάνιση Γκέιτς ακολουθεί τη σκηνή όπου η Τούλσι εμφανίζεται σε βίντεο «godh-bharai» (παραδοσιακό baby shower) δίνοντας συμβουλές υγείας σε εγκυμονούσα. Ο γιος της, που έχει ανεβάσει το βίντεο, της λέει πως έκανε tag τον Γκέιτς, αναρωτώμενος αν θα ήθελε να της μιλήσει μέσω βιντεοκλήσης. «Δέχτηκε!» φωνάζει ενθουσιασμένος. Η Τούλσι αρχικά δείχνει αμήχανη: «Τι να του πω; Εγώ μόνο μαζί σας ή με τον πατέρα σας κάνω βιντεοκλήσεις και μόνο για τα ψώνια!», λέει χαριτολογώντας.

Όταν όμως ανοίγει το λάπτοπ και εμφανίζεται ο Γκέιτς, βρίσκει αμέσως τον ρόλο της: «Μαζευόμαστε για να ευλογήσουμε μια νέα μέλλουσα μητέρα, της ευχόμαστε καλή υγεία,» εξηγεί. «Λέμε στις γυναίκες πόσο σημαντικό είναι να προσέχουν την υγεία, τη διατροφή και τη φυσική τους κατάσταση. Τις συμβουλεύουμε να ακολουθούν τις οδηγίες των γιατρών και να γεννούν σε νοσοκομείο».

Οι δυο τους συμφωνούν ότι «όταν οι μητέρες είναι υγιείς, τα παιδιά ευημερούν και ο κόσμος μπορεί να προοδεύσει».

Η παραγωγός εταιρεία JioStar Entertainment ανέφερε ότι αξιοποιεί τη μυθοπλασία για να αναδείξει ζητήματα κοινωνικής σημασίας: «Η αφήγηση μπορεί να κάνει περισσότερα από το να ψυχαγωγήσει. Μπορεί να ενημερώσει, να εμπνεύσει και να ενισχύσει την ευαισθητοποίηση». Επιπλέον, προσθέτει ότι ο Γκέιτς θα εμφανιστεί συνολικά σε τρία επεισόδια.

Το promo του εν λόγω επεισοδίου συγκέντρωσε περισσότερες από έξι εκατομμύρια προβολές στο Instagram μέσα σε λιγότερο από ένα 24ωρο, με χιλιάδες σχόλια που εξέφραζαν έκπληξη αλλά και αντιμετώπισαν με χιούμορ τη μείξη pop culture και δημόσιας υγείας.