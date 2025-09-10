Έκθεση UNICEF για το τίμημα των «σκουπιδοτροφών»: Η παιδική παχυσαρκία τριπλασιάστηκε από το 2000

Ενώ στη Γάζα και όχι μόνο, τα παιδιά ουρλιάζουν για να εξασφαλίσουν μου κουταλιά σούπα, στη χώρα μας και σε πολλές χώρες του κόσμου, γονείς βγαίνουν από σούπερ μάρκετ με καρότσια, φορτωμένα με συσκευασμένες κοτοκροκέτες, σοκολάτες σε προσφορά ή γευστικά αλλαντικά. Έκθεση όμως της UNICEF αποκαλύπτει πως για πρώτη φορά στην ιστορία, χάρη και στο μάρκετινγκ, η παχυσαρκία ξεπέρασε τα λιποβαρή παιδιά ως η συνηθέστερη μορφή υποσιτισμού σε παιδιά και εφήβους παγκοσμίως.

Βασισμένη σε δεδομένα από περισσότερες από 190 χώρες η έκθεση «Feeding Profit: How Food Environments are Failing Children» («Τρέφοντας το κέρδος: Πώς τα διατροφικά περιβάλλοντα αποτυγχάνουν απέναντι στα παιδιά») δείχνει πως 1 στα 10 παιδιά ηλικίας 5 έως 19 ετών -188 εκατομμύρια παγκοσμίως- ζουν πλέον με παχυσαρκία.

Κάτι τέτοιο όμως θέτει σε αυξημένο κίνδυνο για χρόνιες ασθένειες όπως ο διαβήτης τύπου 2, καρδιαγγειακά νοσήματα και ορισμένες μορφές καρκίνου.

«Όταν μιλάμε για υποσιτισμό, δεν μιλάμε πλέον μόνο για λιποβαρή παιδιά», δήλωσε η Εκτελεστική Διευθύντρια της UNICEF, Κάθριν Ράσελ. «Η παχυσαρκία είναι ένα αυξανόμενο ζήτημα που μπορεί να επηρεάσει την υγεία και την ανάπτυξη των παιδιών. Τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα αντικαθιστούν ολοένα και περισσότερο τα φρούτα, τα λαχανικά και τις πρωτεΐνες σε μια περίοδο που η διατροφή διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην ανάπτυξη, τη γνωστική εξέλιξη και την ψυχική υγεία των παιδιών», πρόσθεσε.

Ένα στα πέντε υπέρβαρο

Τα παιδιά θεωρούνται υπέρβαρα όταν ζυγίζουν σημαντικά περισσότερο από ό,τι είναι υγιές για την ηλικία, το φύλο και το ύψος τους.

Η παχυσαρκία είναι μια σοβαρή μορφή υπέρβαρου και οδηγεί σε υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης αντίστασης στην ινσουλίνη και υπέρτασης, καθώς και απειλητικών για τη ζωή ασθενειών αργότερα, συμπεριλαμβανομένου του διαβήτη τύπου 2, των καρδιαγγειακών νοσημάτων και ορισμένων καρκίνων.

Από το 2000, το ποσοστό των λιποβαρών μεταξύ των 5-19 ετών έχει μειωθεί από σχεδόν 13% σε 9,2%.

Την ίδια περίοδο, η παχυσαρκία έχει τριπλασιαστεί, από 3% σε 9,4%. Σήμερα, τα ποσοστά παχυσαρκίας υπερβαίνουν τα ποσοστά λιποβαρούς σε κάθε περιοχή, εκτός από την υποσαχάρια Αφρική και τη Νότια Ασία.

Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα οξεία στα νησιά του Ειρηνικού, όπου οι παραδοσιακές διατροφές έχουν εκτοπιστεί από φτηνές εισαγόμενες τροφές. Ωστόσο, και οι χώρες υψηλού εισοδήματος δεν εξαιρούνται: στη Χιλή το 27% των παιδιών, και στις ΗΠΑ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα το 21%, επηρεάζονται.

Παγκοσμίως, 1 στα 5 παιδιά και εφήβους -ή 391 εκατ.- είναι υπέρβαρα, με σχεδόν τα μισά πλέον να ταξινομούνται ως παχύσαρκα.

Ευθύνες μάρκετινγκ και οικονομικό κόστος 3,42 τρισ. Ευρώ

Σύμφωνα με την έκθεση της UNICEF, μεγάλη ευθύνη αυτής της κατάστασης φέρουν οι εταιρείες που παρασκευάζουν υπερεπεξεργασμένα και «γρήγορα» τρόφιμα, πλούσια σε ζάχαρη, αλάτι, ανθυγιεινά λιπαρά και πρόσθετα, κυριαρχούν στη διατροφή των παιδιών και προωθούνται επιθετικά, επηρεάζοντας τις διατροφικές τους επιλογές.

Σε δημοσκόπηση της UNICEF σε 64.000 νέους σε 170 χώρες, το 75% ανέφερε ότι την προηγούμενη εβδομάδα είδε διαφημίσεις για ζαχαρούχα ποτά, σνακ ή φαστ φουντ.

Το 60% δήλωσε ότι οι διαφημίσεις τους έκαναν να θέλουν να καταναλώσουν τα προϊόντα. Ακόμη και σε χώρες που πλήττονται από συγκρούσεις, το 68% των νέων είπε ότι εκτέθηκε σε αυτές τις διαφημίσεις.

Αυτά τα πρότυπα, προειδοποιεί η UNICEF, έχουν τεράστιες οικονομικές συνέπειες. Έως το 2035, το παγκόσμιο κόστος των επιπέδων υπέρβαρου και παχυσαρκίας εκτιμάται ότι θα υπερβεί τα 3,42 τρισ. ευρώ ετησίως. Μόνο στο Περού, τα προβλήματα υγείας που σχετίζονται με την παχυσαρκία θα μπορούσαν να κοστίσουν πάνω από 210 δισ. δολάρια μέσα σε μία γενιά.

Οι κυβερνήσεις πρέπει να δράσουν

Κάποιες κυβερνήσεις, πάντως, αναλαμβάνουν δράση. Το Μεξικό -όπου τα ζαχαρούχα ποτά και τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα αποτελούν το 40% των ημερήσιων θερμίδων των παιδιών- έχει απαγορεύσει την πώλησή τους στα δημόσια σχολεία, βελτιώνοντας το διατροφικό περιβάλλον για περισσότερα από 34 εκατ. παιδιά.

Το παραάδειγμα του Μεξικό πρέπει να ακολουθήσουν και άλλες κυβερνήσεις λέει η UNICEF. Για παράδειγμα να υπάρχουν: υποχρεωτική επισήμανση τροφίμων, περιορισμούς στο μάρκετινγκ και φόρους σε ανθυγιεινά προϊόντα· απαγορεύσεις «σκουπιδοτροφών» στα σχολεία, ισχυρότερα προγράμματα κοινωνικής προστασίας· και δικλίδες ασφαλείας για να προστατευθεί η χάραξη πολιτικής από παρεμβάσεις της βιομηχανίας.

«Σε πολλές χώρες βλέπουμε το διπλό βάρος του υποσιτισμού: τη συνύπαρξη καθυστέρησης ανάπτυξης και παχυσαρκίας», είπε η Ράσελ.

«Θρεπτικές και προσιτές τροφές πρέπει να είναι διαθέσιμες σε κάθε παιδί για να υποστηρίξουν την ανάπτυξη και την εξέλιξή του. Χρειαζόμαστε επειγόντως πολιτικές που να βοηθούν γονείς και φροντιστές να έχουν πρόσβαση σε υγιεινά και θρεπτικά τρόφιμα για τα παιδιά τους», κατέληξε.