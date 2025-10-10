Το νέο «χτύπημα» του Μπιλ Γκέιτς: Θέλει φάρμακα απώλειας βάρους σε φθηνές τιμές για όλους

Φανταστείτε έναν κόσμο όπου τα φάρμακα που αλλάζουν ζωές δεν είναι προνόμιο των λίγων, αλλά ευκαιρία για όλους. Καθώς η παχυσαρκία εξελίσσεται σε μια από τις πιο σιωπηρές πανδημίες του 21ου αιώνα, μια αναπάντεχη συνεργασία επιχειρεί να αλλάξει τα δεδομένα.

Ο Μπιλ Γκέιτς, γνωστός για τις τεχνολογικές του καινοτομίες και τη φιλανθρωπική του δράση, και ο Παναμερικανικός Οργανισμός Υγείας (PAHO), θέλουν να ρίξουν δραστικά τις τιμές των φαρμάκων απώλειας βάρους, αναφέρει το πρακτορείο Reuters σε αποκλειστικό ρεπορτάζ του.

Πίσω από τις συζητήσεις και τα σχέδια, διαφαίνεται κάτι μεγαλύτερο: η προσπάθεια να σπάσει το φράγμα που χωρίζει την επιστήμη από την πραγματική ισότητα στην υγεία.

Μπιλ Γκέιτς και PAHO, μια νέα συμμαχία

Σε έναν κόσμο όπου τα φάρμακα απώλειας βάρους έχουν γίνει σύμβολο κοινωνικής ανισότητας, η εν λόγω διεθνής συμμαχία φιλοδοξεί να αλλάξει το τοπίο.

Συγκεκριμένα, το Ίδρυμα Μπιλ και Μελίντα Γκέιτς και ο δρ. Τζάρμπας Μπαρμπόζα, επικεφαλής του Παναμερικανικού Οργανισμού Υγείας (PAHO), αναζητούν τρόπους να μειώσουν το κόστος των νέων θεραπειών κατά της παχυσαρκίας, ώστε να είναι προσιτές σε εκατομμύρια ανθρώπους που ζουν σε φτωχότερες χώρες.

Σύμφωνα με δηλώσεις τους στο Reuters, οι δύο οργανισμοί εργάζονται σε ξεχωριστά αλλά παράλληλα σχέδια που στοχεύουν στην αντιμετώπιση της άνισης πρόσβασης στα φάρμακα Wegovy της Novo Nordisk και Mounjaro της Eli Lilly – θεραπείες που έχουν αποδειχθεί εξαιρετικά αποτελεσματικές, αλλά απλησίαστες για τους περισσότερους.

Το βάρος της ανισότητας

Περίπου το 70% των ανθρώπων που πάσχουν από παχυσαρκία ζουν σε χώρες χαμηλού ή μεσαίου εισοδήματος. Εκεί, το κόστος της θεραπείας μπορεί να ξεπερνά κατά πολύ τα μέσα οικονομικά όρια, την ώρα που οι παρενέργειες της παχυσαρκίας –όπως ο διαβήτης και οι καρδιοπάθειες– επιβαρύνουν όλο και περισσότερο τα δημόσια συστήματα υγείας.

Ο Γκέιτς επισήμανε πως το Ίδρυμά του σκοπεύει να εφαρμόσει την ίδια λογική που έχει χρησιμοποιήσει σε άλλα πεδία: να πάρει αποτελεσματικά φάρμακα που χρησιμοποιούνται σε πλούσιες χώρες και να τα διαθέσει με εξαιρετικά χαμηλό κόστος στις φτωχότερες.

Ήδη, σε συνεργασία με την ινδική εταιρεία Hetero, εργάζεται για την παραγωγή φθηνότερης εκδοχής ενός νέου φαρμάκου πρόληψης του HIV, με κόστος μόλις 40 δολάρια ετησίως.

Η ευκαιρία των γενόσημων και η επόμενη μέρα

Από το 2026, η δραστική ουσία του Wegovy, η σεμαγλουτίδη, θα χάσει την πατέντα της σε αγορές όπως η Ινδία και η Κίνα, επιτρέποντας την κυκλοφορία γενοσήμων εκδόσεων σε πολύ χαμηλότερες τιμές. Αυτή η εξέλιξη θα μπορούσε να αποτελέσει σημείο καμπής για την παγκόσμια διάθεση των θεραπειών απώλειας βάρους.

Το Ίδρυμα Γκέιτς εξετάζει επίσης τη χρηματοδότηση κλινικών δοκιμών σε διαφορετικούς πληθυσμούς, ώστε να εξασφαλιστεί ότι τα νέα φάρμακα είναι ασφαλή και αποτελεσματικά για όλους, ανεξαρτήτως καταγωγής ή οικονομικής κατάστασης.

Ο ρόλος του Παναμερικανικού Οργανισμού Υγείας

Ο PAHO σχεδιάζει να αξιοποιήσει το Ταμείο Προμηθειών του, μέσω του οποίου εξασφαλίζει καλύτερες τιμές σε φάρμακα για τα 35 κράτη-μέλη του. Ο Δρ. Μπαρμπόζα τόνισε ότι η χρήση του ταμείου για τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας θα μπορούσε να μειώσει σημαντικά τις τιμές και να απλοποιήσει τις διαδικασίες έγκρισης σε κάθε χώρα.

«Έχουμε ξεκινήσει τις πρώτες συζητήσεις και μέσα στις επόμενες εβδομάδες θα συνομιλήσουμε με τις φαρμακευτικές εταιρείες και τους παραγωγούς γενοσήμων», δήλωσε ο Μπαρμπόζα, υπογραμμίζοντας ότι στόχος του οργανισμού είναι η ανάπτυξη κοινών κατευθυντήριων γραμμών για τη σωστή χρήση των νέων θεραπειών.

Η παχυσαρκία ως νέα παγκόσμια πανδημία

Αν και το Ίδρυμα Γκέιτς παραμένει προσηλωμένο στην καταπολέμηση ασθενειών όπως η ελονοσία, η εξάπλωση της παχυσαρκίας παγκοσμίως δεν μπορεί πλέον να αγνοηθεί. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι, εάν δεν ληφθούν μέτρα, το οικονομικό κόστος της παχυσαρκίας θα φτάσει τα 3 τρισεκατομμύρια δολάρια έως το 2030.

Η συνεργασία Γκέιτς και PAHO ίσως αποτελέσει την απαρχή μιας νέας εποχής, όπου η καινοτομία και η δικαιοσύνη στην υγεία θα συμβαδίζουν – και όπου η πρόσβαση στη θεραπεία δεν θα εξαρτάται πλέον από τον ταχυδρομικό σου κώδικα.

Πηγή: ot.gr