Τέσσερα χρόνια χωρίς τη Φώφη Γεννηματά: Τα συγκινητικά μηνύματα του συζύγου της και του όλον ΠΑΣΟΚ

Τέσσερα χρόνια μετά τον θάνατο της Φώφης Γεννηματά, τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ μνημονεύουν την αείμνηστη πρόεδρο του κινήματος, που συνέβαλε καθοριστικά στη σταθεροποίηση και την αυτονομία του σε μια κρίσιμη καμπή της Ιστορίας του.

Υπενθυμίζεται ότι η Φώφη Γεννηματά είχε διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού το 2008. Δεκατρία χρόνια μετά, στις 11 Οκτωβρίου 2021, η νόσος παρουσίασε υποτροπή και εισήχθη στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός». Πρώτα είχε αποσυρθεί από την κούρσα για τη διεκδίκηση της ηγεσίας του κόμματος, στις τότε εσωκομματικές εκλογές.

Μόλις δυο εβδομάδες αργότερα, στις 25 Οκτωβρίου, άφησε την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο. Η κηδεία της τελέστηκε στις 27 Οκτωβρίου του 2021, με τιμές εν ενεργεία υπουργού και ενταφιάστηκε στον τάφο της οικογένειας Γεννηματά.

Τσούνης: Λείπει περισσότερο από ποτέ από το ΠΑΣΟΚ και από τη χώρα

Με ένα συγκινητικό μήνυμα, ο σύζυγός της, Ανδρέας Τσούνης, τόνισε πως «σήμερα, τέσσερα χρόνια μετά τον θάνατο της, η Φώφη Γεννηματά λείπει περισσότερο από ποτέ από το ΠΑΣΟΚ και από τη χώρα. Έτσι το αισθάνονται όλοι οι πολίτες σε όσα μέρη της Ελλάδας έχω βρεθεί. Μια απώλεια δυσαναπλήρωτη, αναντικατάστατη. Η Φώφη Γεννηματά ήταν ίσως η τελευταία ευκαιρία να επιστρέψει η ανθρωπιά και η ηθική στην πολιτική ζωή αυτής της χώρας».

Ανδρουλάκης: Συνεχίζουμε στον δρόμο που και η Φώφη χάραξε

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, σε ανάρτησή του επισήμανε ότι «συνεχίζουμε στον δρόμο που και η Φώφη χάραξε έναν δρόμο ενότητας και αυτονομίας».

Στη συνέχεια ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε πως «με το πολιτικό σθένος που διέθετε, ανέλαβε το βάρος της ευθύνης να κρατήσει ζωντανή τη Δημοκρατική Παράταξη σε πολύ δύσκολους καιρούς για την πατρίδα μας. Κυρίως, όμως, κατάφερε να κρατήσει ζωντανή τη σπίθα της προόδου από τις συμπληγάδες του λαϊκισμού και της αναξιοπιστίας».

Δούκας: Το παράδειγμά της συνεχίζει να μας δείχνει τον δρόμο

Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, αναφέρθηκε στο μήνυμά του στη συνεργασία του με τη Φώφη Γεννηματά, όπου διετέλεσε σύμβουλός της επί των θεμάτων ενέργειας και κλιματικής αλλαγής. «Είχα την τιμή να με επιλέξει για συνεργάτη της και να γνωρίσω από κοντά τη ζεστασιά, τη γενναιοδωρία και το ήθος της», τόνισε.

Ακολούθως πρόσθεσε πως «το παράδειγμά της συνεχίζει να μας δείχνει τον δρόμο για μια πιο δίκαιη, πιο ανθρώπινη κοινωνία».

Χρηστίδης: Να κάναμε ένα ακόμα ταξίδι…

Ο βουλευτής Νοτίου Τομέα Αθηνών, Παύλος Χρηστίδης, και εκπρόσωπος Τύπου του Κινήματος την περίοδο 2018-2021, επισήμανε, αναρτώντας μια φωτογραφία από κοινό ταξίδι την περίοδο που ο ίδιος ήταν εκπρόσωπος Τύπου και η Φώφη Γεννηματά πρόεδρος, πως «τέσσερα χρόνια μετά, η Φώφη Γεννηματά μας λείπει. Για τον αγώνα της, την ψυχή της, την λάμψη των ματιών της, ακόμα και μπροστά στα πιο δύσκολα. Να κάναμε ένα ακόμα ταξίδι».

Τσουκαλάς: Τη θυμόμαστε πάντα ως μια αγωνίστρια της ζωής και της πολιτικής

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, ανέφερε πως η Φώφη Γεννηματά «κράτησε όρθιο το ΠΑΣΟΚ σε μια πολύ δύσκολη περίοδο και έβαλε ισχυρά θεμέλια για την ολική επαναφορά της δημοκρατικής παράταξης».

Όπως τόνισε, «ξεχώριζε για την ανθρωπιά και την ευαισθησία της. Με τη γενναία προσωπική της στάση απέναντι στο πρόβλημα υγείας της, έγινε παράδειγμα θάρρους. Τη θυμόμαστε πάντα ως μια αγωνίστρια της ζωής και της πολιτικής».

Καρχιμάκης: Στάθηκε με θάρρος απέναντι στον φασισμό

«Η Φώφη δεν υπήρξε απλώς μια πολιτικός. Ήταν μια γυναίκα με βαθιά πίστη στη δημοκρατία, που στάθηκε με θάρρος απέναντι στον φασισμό. Έδωσε μάχες με αξιοπρέπεια — στους αγώνες για την προστασία της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας, αλλά και στην πιο δύσκολη, προσωπική της μάχη με την επάρατο», είπε από την πλευρά του ο συντονιστής προγράμματος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Λευτέρης Καρχιμάκης, προσθέτοντας πως «μέχρι το τέλος της, μίλησε με το βλέμμα στραμμένο στους ανθρώπους, όχι στην εξουσία. Μια παρουσία που μας θυμίζει πως η πολιτική μπορεί να ενώνει, να είναι ανθρώπινη, γενναία, φωτεινή».

Κατρίνης: Ζωντανή, για πάντα, μέσα στις καρδιές μας

Ο βουλευτής Ηλείας, Μιχάλης Κατρίνης έστειλε το δικό του μήνυμα παραθέτοντας δήλωση της Φώφη Γεννηματά και υπογραμμίζοντας πως θα είναι «ζωντανή, για πάντα, μέσα στις καρδιές μας».

Κουκουδάκη: Η πρώτη γυναίκα αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, εμπνέει με την παρακαταθήκη της

Η υπεύθυνη Ανθρώπινου Δυναμικού του ΠΑΣΟΚ- Κινήματος Αλλαγής, Μάρα Κουκουδάκη, επισήμανε πως «η Φώφη Γεννηματά, η πρώτη γυναίκα αρχηγός του ΠΑΣΟΚ με την παρακαταθήκη της μας εμπνέει να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για μια δίκαιη, πραγματικά προοδευτική Ελλάδα. Το παράδειγμα της στη ζωή αλλά και την πολιτική μας καθοδηγεί και μας ενώνει κάθε μέρα».

Σπυρόπουλος: Η μνήμη της μας καθοδηγεί, μας εμπνέει και μας ενώνει

«Από την μνήμη της αντλούμε συνεχώς έμπνευση για τον διαρκή αγώνα υπεράσπισης των αξιών μας και διεκδίκησης της κοινωνικής δικαιοσύνης. Από το παράδειγμα της, την συμμετοχή στην πολιτική με ανθρωπιά και ευγένεια. Η μνήμη της μας καθοδηγεί, μας εμπνέει και μας ενώνει», ανέφερε ο Ανδρέας Σπυρόπουλος, πρώην γραμματέας της ΚΠΕ του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ.

Σπυριδάκη: Έδειξε ότι η δύναμη δεν χρειάζεται σκληρότητα, αλλά πίστη, ψυχή και συνέπεια

Η βουλεύτρια Λασιθίου, Κατερίνα Σπυριδάκη, τόνισε πως «η Φώφη υπήρξε και θα παραμείνει παράδειγμα γυναίκας: Μιας γυναίκας δυνατής αλλά και ευαίσθητης, που απέδειξε πως μπορείς να υπηρετείς τα πιστεύω σου με πάθος, ανθρωπιά και αξιοπρέπεια. Που έδειξε ότι η δύναμη δεν χρειάζεται σκληρότητα, αλλά πίστη, ψυχή και συνέπεια».

Χριστοδουλάκης: Κράτησε την παράταξη ζωντανή

«Η πρόεδρος που κατάφερε αυτό που έμοιαζε ακατόρθωτο και κράτησε την παράταξη ζωντανή, ανέλαβε μια δουλειά που κανείς δεν ήθελε. Και την ανέλαβε με ψηλά το κεφάλι, όταν το δημόσιο ερώτημα ήταν ‘για πόσο ακόμα θα υπάρχει ΠΑΣΟΚ’», υπογράμμισε ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής, Μανώλης Χριστοδουλάκης, προσθέτοντας πως «η Φώφη δεν ήξερε μόνο να ενώνει. Κατανοούσε πως ο πολιτικός χρόνος δεν είναι γραμμικός ή νομοτελειακός και ήξερε πως δεν υπάρχει κανείς που θα μας σώσει, αν δεν αποφασίσουμε εμείς να σωθούμε. Το απέδειξε με το παράδειγμα της και αυτή η επιλογή ήταν μια απόφαση ζωής για το ΠΑΣΟΚ. Είναι ο λόγος που σήμερα έχουμε την ευκαιρία που έχουμε».

Λιακούλη: Μας λείπει και Λείπει

«Ταυτισμένη με τον αγώνα Πρόληψης Κατά του Καρκίνου του Μαστού, Αγωνίστρια, Δημοκράτισα, ΑΝΘΡΩΠΟΣ! Μας λείπει και Λείπει», ανέφερε η βουλεύτρια Λάρισας, Ευαγγελία Λιακούλη.