Ανδρουλάκης για Φ. Γεννηματά: Συνεχίζουμε στον δρόμο ενότητας και αυτονομίας που χάραξε
Τέσσερα χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη μέρα που έφυγε από τη ζωή η πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Φώφη Γεννηματά
- Ποια ήταν η πρώτη χώρα που υιοθέτησε τον Χριστιανισμό ως επίσημη θρησκεία
- Η Θεσσαλονίκη τίμησε τον πολιούχο της: Κατάνυξη και πλήθος πιστών στη λιτανεία για τον Άγιο Δημήτριο
- Περισσότεροι από 4.000 άνθρωποι κακοποιήθηκαν σεξουαλικά από ιερείς στην Ιταλία, σύμφωνα με έκθεση
- Αυξάνονται οι προσυμπληρωμένες φορολογικές δηλώσεις για το 2026 - Οι νέες παρεμβάσεις
«Συνεχίζουμε στον δρόμο που και η Φώφη χάραξε έναν δρόμο ενότητας και αυτονομίας», ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε δήλωσή του καθώς σήμερα «συμπληρώνονται τέσσερα χρόνια από την ημέρα που «έφυγε» η αείμνηστη πρόεδρος του Κινήματος μας Φώφη Γεννηματά».
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής υπογράμμισε πως «με το πολιτικό σθένος που διέθετε, ανέλαβε το βάρος της ευθύνης να κρατήσει ζωντανή τη Δημοκρατική Παράταξη σε πολύ δύσκολους καιρούς για την πατρίδα μας.
Κυρίως, όμως, κατάφερε να κρατήσει ζωντανή τη σπίθα της προόδου από τις συμπληγάδες του λαϊκισμού και της αναξιοπιστίας» και επισήμανε τους αγώνες της για τη μείωση των ανισοτήτων, την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης, την ισότητα των φύλων θα μας εμπνέουν πάντα.
- Μικρή έκρηξη στο ηφαίστειο Τάαλ στις Φιλιππίνες – Τimelapse δείχνει καπνό και τέφρα να υψώνονται στον ουρανό
- Ολυμπιακός – ΟΦΘ 29-4: Άνετη νίκη πριν τη μάχη με την Βάσας
- Μάριο Ντράγκι: Η Ευρώπη δέχεται επίθεση – Μόνη λύση είναι ο ρεαλιστικός φεντεραλισμός
- Γαλλία: Πέθανε από θλίψη ο πατέρας της 12χρονης Λόλα Νταβιέ – Την είχε βιάσει και δολοφονήσει μια 27χρονη
- Μεσοπέλαγα «κόλλησε» το πλοίο «Κεφαλονιά» – Ταλαιπωρία για 303 επιβάτες – Tι καταγγέλλουν στο in
- Σερένα Γουίλιαμς: Το πρότυπο της αριστείας
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις