Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
25.10.2025 | 20:00
Σύρος: Φωτιά στον ΧΥΤΑ – Πυκνοί καπνοί στην περιοχή
Σημαντική είδηση:
24.10.2025 | 16:03
Διαταραχή εξπρές με βροχές, καταιγίδες αλλά και 30αρια
ΣΥΡΙΖΑ για πρόληψη καρκίνου μαστού: Θα αγωνιζόμαστε για την αύξηση των κονδυλίων για τη δημόσια Υγεία
Πολιτική Γραμματεία 25 Οκτωβρίου 2025 | 19:59

ΣΥΡΙΖΑ για πρόληψη καρκίνου μαστού: Θα αγωνιζόμαστε για την αύξηση των κονδυλίων για τη δημόσια Υγεία

«Η Παγκόσμια Ημέρα κατά του καρκίνου του μαστού υπενθυμίζει ότι η υγεία είναι αδιαπραγμάτευτο και καθολικό δικαίωμα», υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ

Στην Παγκόσμια Ημέρα Πρόληψης του Καρκίνου του Μαστού αναφέρεται ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, τονίζοντας πως «θα συνεχίσει να αγωνίζεται για την αύξηση των κονδυλίων για τη δημόσια Υγεία, αλλά και για τη δωρεάν πρόσβαση σε όλες τις απαραίτητες θεραπείες, για όλους τους ασθενείς».

Όπως τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, «η Παγκόσμια Ημέρα κατά του καρκίνου του μαστού υπενθυμίζει ότι η υγεία είναι αδιαπραγμάτευτο και καθολικό δικαίωμα. Γι’ αυτό και είναι ευθύνη της Πολιτείας να εξασφαλίσει ένα Δημόσιο Σύστημα Υγείας που θα παρέχει δωρεάν και ολοκληρωμένες υπηρεσίες πρόληψης και θεραπείας».

«Δωρεάν πρόσβαση σε όλες τις απαραίτητες θεραπείες, για όλους τους ασθενείς»

Προσθέτει πως «ο καρκίνος του μαστού αποτελεί την πιο συνηθισμένη μορφή καρκίνου στις γυναίκες. Η έγκαιρη ανίχνευσή του συνιστά μια εξαιρετικά σημαντική προϋπόθεση για τη θεραπεία του. Η κυβέρνηση οφείλει, πέραν του δωρεάν διαγνωστικού ελέγχου, να διασφαλίσει αποτελεσματικές και αξιοπρεπείς συνθήκες νοσηλείας και αποκατάστασης στους ασθενείς που πάσχουν από καρκίνο».

Η Κουμουνδούρου συμπληρώνει ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ θα συνεχίσει να αγωνίζεται για την αύξηση των κονδυλίων για τη δημόσια Υγεία, αλλά και για τη δωρεάν πρόσβαση σε όλες τις απαραίτητες θεραπείες, για όλους τους ασθενείς».

Καταληκτικά επισημαίνει πως «πρόληψη, θεραπεία, ποιοτική περίθαλψη και αποκατάσταση για όλες τις γυναίκες που πάσχουν από καρκίνο του μαστού».

Παραιτήθηκε μετά τις αντιδράσεις ο διευθυντής του γραφείου του Ανδρουλάκη – Είχε αποθεώσει Μητσοτάκη, Δημητριάδη
Γιώργος Παπαβασιλείου 25.10.25

Παραιτήθηκε μετά τις αντιδράσεις ο διευθυντής του γραφείου του Ανδρουλάκη – Είχε αποθεώσει Μητσοτάκη, Δημητριάδη

Ο Γιώργος Παπαβασιλείου παραιτήθηκε μετά από μόλις 30 ώρες από διευθυντής του γραφείου του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη - Οι αναρτήσεις υπέρ Μητσοτάκη, Δημητριάδη, Ομάδας Αλήθειας που προκάλεσαν θύελλα αντιδράσεων

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Αντιπαιδαγωγικές, στο πόδι, και εντελώς αψυχολόγητες συγχωνεύσεις τμημάτων σε σχολεία της Αθήνας
Ερώτηση στη Βουλή 25.10.25

ΠΑΣΟΚ: Αντιπαιδαγωγικές, στο πόδι, και εντελώς αψυχολόγητες συγχωνεύσεις τμημάτων σε σχολεία της Αθήνας

Παύλος Γερουλάνος και Στέφανος Παραστατίδης κατέθεσαν ερώτηση στη Βουλή για τις συγχωνεύσεις τμημάτων σε σχολεία της Αθήνας, τονίζοντας πως «δεν στηρίζονται σε καμία παιδαγωγική τεκμηρίωση»

Σύνταξη
Κουτσούμπας από Κέρκυρα: Χρειάζεται κεντρικό σχέδιο για να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της λαϊκής στέγης
Επίσκεψη στην Κέρκυρα 25.10.25

Κουτσούμπας: Χρειάζεται κεντρικό σχέδιο για να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της λαϊκής στέγης

Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, ανέφερε ακόμη ότι «ο τουρισμός σημαίνει και επιπτώσεις και ότι το όφελος είναι κυρίως για αυτούς που έχουν τα μεγάλα ξενοδοχειακά και τουριστικά συγκροτήματα»

Σύνταξη
Σοφιανός: Ο κόσμος θα διαδηλώνει στη Βουλή γιατί εκεί παίρνονται αποφάσεις που καθορίζουν τη ζωή του
ΚΚΕ 25.10.25

Σοφιανός: Ο κόσμος θα διαδηλώνει στη Βουλή γιατί εκεί παίρνονται αποφάσεις που καθορίζουν τη ζωή του

«Η κυβέρνηση έπαιξε ένα πολιτικό παιχνίδι θέλοντας να διχάσει, να αποπροσανατολίσει και να απευθυνθεί και σε κάποια ακροατήρια», επισήμανε το στέλεχος του ΚΚΕ, Νίκος Σοφιανός, για την αντιπαράθεση σχετικά με την τροπολογία της κυβέρνησης

Σύνταξη
ΚΚΕ για πρόληψη καρκίνου μαστού: Δυσκολία δωρεάν πρόσβασης σε χιλιάδες γυναίκες σε μαστογραφία
Παγκόσμια Ημέρα 25.10.25

ΚΚΕ για πρόληψη καρκίνου μαστού: Δυσκολία δωρεάν πρόσβασης σε χιλιάδες γυναίκες σε μαστογραφία

«Τα μέχρι στιγμής κυβερνητικά προληπτικά προγράμματα αποτυπώνουν τα όρια της κυβερνητικής πολιτικής», επισημαίνει το ΚΚΕ με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Πρόληψης του Καρκίνου του Μαστού

Σύνταξη
Κικίλιας: Τα Τέμπη δεν θα ξεχαστούν, ούτε θα κουκουλωθούν – Τοξικότητα στη συζήτηση για τον Άγνωστο Στρατιώτη
Πολιτική Γραμματεία 25.10.25

Κικίλιας: Τα Τέμπη δεν θα ξεχαστούν, ούτε θα κουκουλωθούν – Τοξικότητα στη συζήτηση για τον Άγνωστο Στρατιώτη

Βολές του υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλη Κικίλια κατά της «μικροπολιτικής» σε σχέση με τη συζήτηση γύρω από τον Άγνωστο Στρατιώτη - Η αναφορά στην ακρίβεια που ταλανίζει τους πολίτες

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ επιβεβαίωσε ότι η ΝΔ επιβραβεύει τις πρακτικές του υπόκοσμου
Σφοδρά πυρά 25.10.25

Νέα Αριστερά: Το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ επιβεβαίωσε ότι η ΝΔ επιβραβεύει τις πρακτικές του υπόκοσμου

Η Νέα Αριστερά επισημαίνει για την κυβέρνηση πως «ήταν και είναι τέτοια η εξοικείωσή τους με τις λογικές και τις πρακτικές του υπόκοσμου, που κάποιος εύκολα θα μπορούσε να ισχυριστεί ότι τους μοιάζουν»

Σύνταξη
Κέλλας για ευλογιά προβάτων: Ο εμβολιασμός δεν είναι ικανός να δημιουργήσει ανοσία στο κοπάδι
Απάντηση σε Κουρέτα 25.10.25

Κέλλας για ευλογιά προβάτων: Ο εμβολιασμός δεν είναι ικανός να δημιουργήσει ανοσία στο κοπάδι

Για τον λόγο που η κυβέρνηση δεν αποφασίζει τον εμβολιασμό για την ευλογιά των προβάτων αναφέρθηκε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης - Τι απάντησε για την πρόταση του περιφερειάρχη Θεσσαλίας, Δημήτρη Κουρέτα

Σύνταξη
Χαρίτσης: Δακρυγόνα σε παιδιά δημοτικού; Αυτά γίνονται σε άλλα καθεστώτα, όχι στις δημοκρατίες
Βουλή 24.10.25

Χαρίτσης: Δακρυγόνα σε παιδιά δημοτικού; Αυτά γίνονται σε άλλα καθεστώτα, όχι στις δημοκρατίες

«Η εντολή από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ήταν να χτυπηθούν με χημικά και δακρυγόνα άνθρωποι που διαμαρτύρονταν», υπογράμμισε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
Παραδοχή Σκέρτσου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Η κυβέρνηση γνώριζε το πρόβλημα – Πυρά από ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά
Σκάνδαλο 24.10.25

Παραδοχή Σκέρτσου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Η κυβέρνηση γνώριζε το πρόβλημα – Πυρά από ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά

«Η κυβέρνηση και το έχει εντοπίσει και το έχει επισημάνει από τα πρωθυπουργικά χείλη», τόνισε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Επικρατείας - Να προσέλθει στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ζητεί ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Ερώτηση ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή για τις συγχωνεύσεις τμημάτων και την «αστυνομική επίθεση στο Μεταξουργείο»
Δέκα βουλευτές 24.10.25

Ερώτηση ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή για τις συγχωνεύσεις τμημάτων και την «αστυνομική επίθεση στο Μεταξουργείο»

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ τονίζουν ότι «η απρόκλητη βία, η ρίψη χημικών και βομβίδων κρότου - λάμψης δεν μπορεί να είναι η απάντηση και δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή».

Σύνταξη
«Δεν υπάρχει αδειοδοτημένο εμβόλιο κατά της ευλογιάς» – Η απάντηση Κέλλα στη Βουλή
Πολιτική Γραμματεία 24.10.25

«Δεν υπάρχει αδειοδοτημένο εμβόλιο κατά της ευλογιάς» – Η απάντηση Κέλλα στη Βουλή

Ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Χρήστος Κέλλας κατέθεσε επιστολή του ΕΟΦ που αναφέρει ότι κανένα εμβόλιο δεν έχει λάβει άδεια κυκλοφορίας.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Αργεντινή: Κρίσιμες βουλευτικές εκλογές για τον πρόεδρο Μιλέι, παρά τις παρεμβάσεις Τραμπ υπέρ του
Μήνας μέλιτος, τέλος 25.10.25

Αργεντινή: Κρίσιμες βουλευτικές εκλογές για τον πρόεδρο Μιλέι, παρά τις παρεμβάσεις Τραμπ υπέρ του

Ο αναρχοκαπιταλιστής Χαβιέρ Μιλέι με σκληρά μέτρα λιτότητας κατόρθωσε να δαμάσει τον πληθωρισμό στην Αργεντινή. Ωστόσο, η ευημερία που έχει υποσχεθεί δεν ήρθε και ίσως χάσει τον έλεγχο της Βουλής.

Σύνταξη
Διονύσης Σαββόπουλος: «Ένωσες τα κομμάτια μας» – Συγκλονιστικοί επικήδειοι από Ιωαννίδη, Φασουλή και Γαλάνη
Δύο αποχαιρετισμοί 25.10.25

Διονύσης Σαββόπουλος: «Ένωσες τα κομμάτια μας» – Συγκλονιστικοί επικήδειοι από Ιωαννίδη, Φασουλή και Γαλάνη

Ο Διονύσης Σαββόπουλος πέρασε πλέον στη στρατόσφαιρα, ως αστρόσκονη. Στο τελευταίο αντίο του εμβληματικού τραγουδοποιού οι επικήδειοι δύο καλλιτεχνών έκαναν τους πάντες να δακρύσουν

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ιρλανδία: Σαρωτική νίκη για τη σοσιαλίστρια Κάθριν Κόνολι – Εκλέγεται πρόεδρος με 64%
Επταετής θητεία 25.10.25

Ιρλανδία: Σαρωτική νίκη για τη σοσιαλίστρια Κάθριν Κόνολι – Εκλέγεται πρόεδρος με 64%

Η ανεξάρτητη σοσιαλίστρια Κάθριν Κόνολι κερδίζει τις προεδρικές εκλογές στην Ιρλανδία με πολύ μεγάλη διαφορά από την κύρια αντίπαλό της. Η Χέδερ Χάμφεϊς ήδη και ο πρωθυπουργός την συνεχάρησαν.

Σύνταξη
Η πρώτη προφυλάκιση κατηγορούμενου για τις απάτες στον ΟΠΕΚΕΠ – Έχει συγγενική σχέση με τον «αρχηγό»
Ελλάδα 25.10.25

Η πρώτη προφυλάκιση κατηγορούμενου για τις απάτες στον ΟΠΕΚΕΠ – Έχει συγγενική σχέση με τον «αρχηγό»

Για να ολοκληρωθεί ο πρώτος ανακριτικός κύκλος μένουν ακόμα δύο ομάδες που θα απολογηθούν αύριο Κυριακή και τη Δευτέρα με κατηγορούμενους οι οποίοι φέρονται να είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο στην υπόθεση

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
LIVE: ΟΦΗ – Ατρόμητος
Ποδόσφαιρο 25.10.25

LIVE: ΟΦΗ – Ατρόμητος

LIVE: ΟΦΗ – Ατρόμητος. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την αναμέτρηση ΟΦΗ – Ατρόμητος για την 8η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
LIVE: Πανσερραϊκός – ΑΕΛ Novibet
Ποδόσφαιρο 25.10.25

LIVE: Πανσερραϊκός – ΑΕΛ Novibet

LIVE: Πανσερραϊκός – ΑΕΛ Novibet. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση Πανσερραϊκός – ΑΕΛ Novibet για την 8η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπράιτον
Ποδόσφαιρο 25.10.25

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπράιτον

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπράιτον. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπράιτον για την 9η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Κηφισιά – Παναιτωλικός 1-1: Αντεξαν με 10 οι γηπεδούχοι, ας είναι καλά ο Ραμίρεζ
Ποδόσφαιρο 25.10.25

Κηφισιά – Παναιτωλικός 1-1: Αντεξαν με 10 οι γηπεδούχοι, ας είναι καλά ο Ραμίρεζ

Χωρίς νικητή (1-1) έληξε ο αγώνας Κηφισιά-Παναιτωλικός, για την 8η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Μεγάλη ευκαιρία έχασαν οι φιλοξενούμενοι στις καθυστερήσεις όταν ο Αγκίρε νικήθηκε από τον Ραμίρεζ.

Σύνταξη
Παραιτήθηκε μετά τις αντιδράσεις ο διευθυντής του γραφείου του Ανδρουλάκη – Είχε αποθεώσει Μητσοτάκη, Δημητριάδη
Γιώργος Παπαβασιλείου 25.10.25

Παραιτήθηκε μετά τις αντιδράσεις ο διευθυντής του γραφείου του Ανδρουλάκη – Είχε αποθεώσει Μητσοτάκη, Δημητριάδη

Ο Γιώργος Παπαβασιλείου παραιτήθηκε μετά από μόλις 30 ώρες από διευθυντής του γραφείου του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη - Οι αναρτήσεις υπέρ Μητσοτάκη, Δημητριάδη, Ομάδας Αλήθειας που προκάλεσαν θύελλα αντιδράσεων

Σύνταξη
Δούκας για νεκρή 16χρονη στο Γκάζι: Άμεση εφαρμογή του νόμου για το μπαρ, να αναλάβουν όλοι τις ευθύνες τους
Αναπάντητα ερωτήματα 25.10.25

Δούκας για νεκρή 16χρονη στο Γκάζι: Άμεση εφαρμογή του νόμου για το μπαρ, να αναλάβουν όλοι τις ευθύνες τους

Ο αιφνίδιος θάνατος της 16χρονης στο Γκάζι εγείρει ερωτήματα με τα θολά σημεία να είναι πολλά - Το μήνυμα του δημάρχου Αθηναίων για το μπαρ, τι είπε ο πατέρας της ανήλικης

Σύνταξη
Η κρυφή αστεγία και οι αόρατοι φτωχοί της διπλανής πόρτας
Ερευνητικά έργα 25.10.25

Η κρυφή αστεγία και οι αόρατοι φτωχοί της διπλανής πόρτας

Οι σύγχρονοι φτωχοί δεν θυμίζουν τον Γιάννη Αγιάννη στους «Αθλίους». Είναι οι άνθρωποι της διπλανής ή της δικής μας πόρτας. Νέες έρευνες καταγράφουν την κρυφή αστεγία και τις αόρατες ευαλωτότητες.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Η οικογένεια του Μιχάλη Χαραλαμπίδη δώρισε μια «ζωντανή κληρονομιά» του – Πού θα εκτίθενται αντικείμενά του
Σημαντικό μέρος 25.10.25

Η οικογένεια του Μιχάλη Χαραλαμπίδη δώρισε μια «ζωντανή κληρονομιά» του – Πού θα εκτίθενται αντικείμενά του

Η οικογένεια του αείμνηστου Μιχάλη Χαραλαμπίδη προχώρησε σε μια γενναιόδωρη δωρεά, ενισχύοντας τη διατήρηση της μνήμης του Ποντιακού, αλλά και όχι μόνο, Ελληνισμού

Σύνταξη
LIVE: Νάπολι – Ίντερ
Ποδόσφαιρο 25.10.25

LIVE: Νάπολι – Ίντερ

LIVE: Νάπολι – Ίντερ. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την αναμέτρηση Νάπολι – Ίντερ για την 8η αγωνιστική της Serie A.

Σύνταξη
Ανάληψη ευθύνης για την επίθεση με γκαζάκια σε παράρτημα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
Ελλάδα 25.10.25

Ανάληψη ευθύνης για την επίθεση με γκαζάκια σε παράρτημα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

Αργά το βράδυ του Σαββάτου 11 Οκτωβρίου, προκλήθηκε έκρηξη από γκαζάκια, σε παράρτημα του υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης επί της Λ. Συγγρού - Τι αναφέρεται στην ανάληψη ευθύνης

Σύνταξη
Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025
