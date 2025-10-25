ΣΥΡΙΖΑ για πρόληψη καρκίνου μαστού: Θα αγωνιζόμαστε για την αύξηση των κονδυλίων για τη δημόσια Υγεία

Στην Παγκόσμια Ημέρα Πρόληψης του Καρκίνου του Μαστού αναφέρεται ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, τονίζοντας πως «θα συνεχίσει να αγωνίζεται για την αύξηση των κονδυλίων για τη δημόσια Υγεία, αλλά και για τη δωρεάν πρόσβαση σε όλες τις απαραίτητες θεραπείες, για όλους τους ασθενείς».

Όπως τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, «η Παγκόσμια Ημέρα κατά του καρκίνου του μαστού υπενθυμίζει ότι η υγεία είναι αδιαπραγμάτευτο και καθολικό δικαίωμα. Γι’ αυτό και είναι ευθύνη της Πολιτείας να εξασφαλίσει ένα Δημόσιο Σύστημα Υγείας που θα παρέχει δωρεάν και ολοκληρωμένες υπηρεσίες πρόληψης και θεραπείας».

«Δωρεάν πρόσβαση σε όλες τις απαραίτητες θεραπείες, για όλους τους ασθενείς»

Προσθέτει πως «ο καρκίνος του μαστού αποτελεί την πιο συνηθισμένη μορφή καρκίνου στις γυναίκες. Η έγκαιρη ανίχνευσή του συνιστά μια εξαιρετικά σημαντική προϋπόθεση για τη θεραπεία του. Η κυβέρνηση οφείλει, πέραν του δωρεάν διαγνωστικού ελέγχου, να διασφαλίσει αποτελεσματικές και αξιοπρεπείς συνθήκες νοσηλείας και αποκατάστασης στους ασθενείς που πάσχουν από καρκίνο».

Η Κουμουνδούρου συμπληρώνει ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ θα συνεχίσει να αγωνίζεται για την αύξηση των κονδυλίων για τη δημόσια Υγεία, αλλά και για τη δωρεάν πρόσβαση σε όλες τις απαραίτητες θεραπείες, για όλους τους ασθενείς».

Καταληκτικά επισημαίνει πως «πρόληψη, θεραπεία, ποιοτική περίθαλψη και αποκατάσταση για όλες τις γυναίκες που πάσχουν από καρκίνο του μαστού».