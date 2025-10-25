Ο Γάλλος ποδηλάτης που ανέβηκε τον Πύργο του Άιφελ με το ποδήλατό του σπάζοντας κάθε ρεκόρ

Ο Γάλλος ποδηλάτης και influencer Ολεριέν Φοντενουά κατέρριψε ένα ρεκόρ που άντεχε σχεδόν 25 χρόνια, ανεβαίνοντας με το ποδήλατό του 686 σκαλιά του Πύργου του Άιφελ.

Ο αθλητής ολοκλήρωσε την προσπάθεια σε 12 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα, συντρίβοντας το προηγούμενο ρεκόρ του 2002. Σημειώνεται ότι ο Πύργος του Άιφελ διαθέτει συνολικά 1.665 σκαλιά, όμως το κοινό έχει πρόσβαση μόνο μέχρι τον δεύτερο όροφο, στα 686 σκαλιά, εκεί όπου τερμάτισε και ο Φοντενουά.

Τέσσερα χρόνια προετοιμασίας για τον Πύργο του Άιφελ

Το εγχείρημα είχε προετοιμαστεί εδώ και χρόνια, με εντατική προπόνηση στο γυμναστήριο και αμέτρητες ώρες εξάσκησης. Ο Φοντενουά όμως δεν ήταν… πρωτάρης. Είχε ήδη δοκιμάσει παρόμοιες αναβάσεις σε κτίρια του Παρισιού και στον τηλεοπτικό πύργο του Ταλίν στην Εσθονία.

«Είχαμε μόνο μία ευκαιρία. Το τελευταίο ρεκόρ ήταν το 2002 και χρειάστηκαν 20 χρόνια για να γίνει μια νέα πρόκληση εδώ. Είπα λοιπόν ότι δεν ήθελα να το χάσω. Ναι, ήταν λίγο αγχωτικό. Επίσης, όταν λες στους φίλους σου ότι προσπαθείς να σπάσεις το ρεκόρ και το λες και στους χορηγούς σου, όλοι περιμένουν κάτι από εσένα», είπε ο ίδιος μιλώντας στο CNN Sports .

«Όταν έφτασα στον τερματισμό ήμουν εξαντλημένος – 12 λεπτά στο 100% της προσπάθειας. Ήμουν πολύ χαρούμενος, αν και δεν το έδειξα. Ήταν μια μικρή ένταση να σπάσω αυτό το ρεκόρ. Επιτέλους τα κατάφερα», πρόσθεσε.