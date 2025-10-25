Δορυφορικές εικόνες: Η τροπική καταιγίδα Melissa μετατρέπεται σε τυφώνα στην Καραϊβική

Η τροπική καταιγίδα Melissa κινείται αργά στη θάλασσα της Καραϊβικής, φέρνοντας αυξημένο κίνδυνο κατολισθήσεων και πλημμυρών σε Τζαμάικα και νότια Ισπανιόλα. Οι αρχές προειδοποιούν τους κατοίκους περιοχών να μετακινηθούν σε υψηλότερο έδαφος.

Η καταιγίδα προκάλεσε την πτώση μεγάλου δέντρου που σκότωσε έναν ηλικιωμένο στη παράκτια πόλη Μαρίγκοτ στη νότια Αϊτή, ενώ πέντε άτομα τραυματίστηκαν στην κεντρική περιοχή Αρτιμπονίτ, σύμφωνα με την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας.

Η καταιγίδα κινείται πολύ αργά, περίπου 165 μίλια (300 χλμ.) νότια-νοτιοανατολικά του Κίνγκστον της Τζαμάικα και 275 μίλια (445 χλμ.) νοτιοδυτικά της Πορτ-ο-Πρενς στην Αϊτή, με μέγιστους ανέμους 75 χλμ./ώρα, σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων των ΗΠΑ.

«Kαταστροφικές πλημμύρες και κατολισθήσεις»

Ισχύει παρακολούθηση τυφώνα και προειδοποίηση τροπικής καταιγίδας για την Τζαμάικα και τη νοτιοδυτική χερσόνησο της Αϊτής. Το κέντρο προειδοποιεί για «καταστροφικές πλημμύρες και κατολισθήσεις» στη νότια Αϊτή.

Η Melissa αναμένεται να παραμείνει πάνω από ανοιχτά νερά αυτή την εβδομάδα, αλλά θα πλησιάσει Τζαμάικα και νοτιοδυτική Αϊτή τις επόμενες μέρες, με πιθανότητα να ενισχυθεί σε τυφώνα μέχρι το Σάββατο και σε σημαντικό τυφώνα (κατηγορία 4) μέχρι την Τρίτη.

Στην Τζαμάικα, οι αρχές ετοίμασαν 881 καταφύγια και διέταξαν το κλείσιμο σχολείων και δικαστηρίων. Οι υπηρεσίες υγείας προειδοποιούν ότι τα 325 κέντρα υγείας της χώρας θα κλείσουν και τα νοσοκομεία βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης με εφεδρικούς γεννήτριες για 72 ώρες.

Στη Δομινικανή Δημοκρατία, πάνω από 100 άτομα παραμένουν σε καταφύγια, ενώ σχολεία και δημόσιες υπηρεσίες έχουν κλείσει. Δεκάδες συστήματα ύδρευσης είναι εκτός λειτουργίας, επηρεάζοντας πάνω από μισό εκατομμύριο κατοίκους.