27.09.2025 | 22:47
Λέσβος: Φωτιά στην περιοχή του κάστρου, στα Τσαμάκια
27.09.2025 | 18:55
Διασωληνωμένος σε ΜΕΘ 16χρονος μετά από τροχαίο
27.09.2025 | 17:24
Με μηνιγγίτιδα νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ ένας 20χρονος
O τυφώνας Ουμπέρτο αναβαθμίστηκε σε κατηγορίας 4 σε 24 ώρες και έπειτα σε κατηγορίας 5
Κόσμος 28 Σεπτεμβρίου 2025 | 02:30

O τυφώνας Ουμπέρτο αναβαθμίστηκε σε κατηγορίας 4 σε 24 ώρες και έπειτα σε κατηγορίας 5

Ο τυφώνας Ουμπέρτο κατηγορίας 5 θα προκαλέσει ισχυρή θαλασσοταραχή και θα φέρει βροχή και άνεμο στις Βερμούδες

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Δεν το βάζουν κάτω… Πώς αντιμετωπίζουν οι Έλληνες το χωρισμό;

Δεν το βάζουν κάτω… Πώς αντιμετωπίζουν οι Έλληνες το χωρισμό;

Spotlight

Ο τυφώνας Ουμπέρτο αναμένεται να περάσει κοντά στις Βερμούδες την Τρίτη και την Τετάρτη, φέρνοντας τον κίνδυνο ισχυρών ανέμων και ισχυρών βροχοπτώσεων. Ο ισχυρός τυφώνας θα προκαλέσει τεράστια θαλασσοταραχή στον δυτικό Ατλαντικό.

Ο τυφώνας Ουμπέρτο κατηγορίας 5 βρισκόταν περίπου 563.27 χιλιόμετρα βορειοανατολικά των Νήσων Λίγουαρντ το Σάββατο το απόγευμα και προβλέπεται να κινηθεί περίπου 160 χιλιόμετρα δυτικά και βορειοδυτικά των Βερμούδων κατά τη διάρκεια της νύχτας της Τρίτης και της Τετάρτης, με πιθανότητα να δημιουργήσει συνθήκες τροπικής καταιγίδας, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους της AccuWeather.

Ο Ουμπέρτο προβλέπεται να ακολουθήσει μια καμπύλη πορεία πάνω από τον δυτικό-κεντρικό Ατλαντικό. Ο τυφώνας κατηγορίας 5 στην κλίμακα Saffir-Simpson Hurricane Wind Scale είχε ανέμους με ταχύτητα 256 χιλιόμετρα/ώρα. Η κλίμακα Saffir-Simpson κυμαίνεται από 1 έως 5, με το 5 να είναι το πιο έντονο. Με αυτή την ένταση, οι άνεμοι θα δημιουργήσουν μεγάλα κύματα που θα εξαπλωθούν από το κέντρο προς τα έξω.

Ο Ουμπέρτο πρόσφατα εντάθηκε ραγδαία, ενισχύοντας από τροπική καταιγίδα με ταχύτητα 104 χιλιόμετρα την ώρα αργά το βράδυ της Πέμπτης σε τυφώνα κατηγορίας 4 με ταχύτητα 233 χιλιόμετρα την ώρα σε 24 ώρες μέχρι αργά το βράδυ της Παρασκευής.

Κινδυνεύουν ακόμα και τα καλά χτισμένα σπίτια από το πέρασμα του τυφώνα Ουμπέρτο

«Τα καλοχτισμένα σπίτια με σκελετό μπορούν να υποστούν σοβαρές ζημιές με απώλεια του μεγαλύτερου μέρους της στέγης και/ή ορισμένων εξωτερικών τοίχων», προειδοποιεί ο ιστότοπος του Εθνικού Κέντρου Τυφώνων (NHC).

«Τα περισσότερα δέντρα θα σπάσουν ή θα ξεριζωθούν και οι στύλοι ηλεκτρικού ρεύματος θα πέσουν. Τα πεσμένα δέντρα και οι στύλοι ηλεκτρικού ρεύματος θα απομονώσουν τις κατοικημένες περιοχές. Οι διακοπές ρεύματος θα διαρκέσουν εβδομάδες, ενδεχομένως και μήνες. Το μεγαλύτερο μέρος της περιοχής θα είναι ακατοίκητο για εβδομάδες ή μήνες».

Προβλέπεται ότι ο τυφώνας Ουμπέρτο δεν θα φτάσει στην ξηρά, αλλά, λαμβάνοντας υπόψη τη δύναμή του, οι ειδικοί προειδοποιούν για πιθανά ρεύματα που μπορεί να απειλήσουν την ανθρώπινη ζωή.

Ο τυφώνας Ουμπέρτο προκαλεί ισχυρά κύματα που αναμένεται να φτάσουν στα βόρεια νησιά Λίγουαρντ, τις Παρθένες Νήσους, το Πουέρτο Ρίκο και τις Βερμούδες.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Μέσα στην ερώτηση του ενός δισ. δολαρίων για τη ζωή μετά τα 100

Μέσα στην ερώτηση του ενός δισ. δολαρίων για τη ζωή μετά τα 100

Ευρώπη: Η φορολογική ρουλέτα της αγοράς σπιτιού

Ευρώπη: Η φορολογική ρουλέτα της αγοράς σπιτιού

Σύνταξη
Η Ευρώπη έχει λύση στην οικονομική κρίση – Και αυτή είναι το «όχι» στη λιτότητα
Social Europe 27.09.25

Η Ευρώπη έχει λύση στην οικονομική κρίση – Και αυτή είναι το «όχι» στη λιτότητα

Στην εποχή που η μόνη βεβαιότητα είναι η αβεβαιότητα, η ενίσχυση της εσωτερικής ζήτησης μπορεί να είναι η λύση στην κρίση. Γιατί η λιτότητα φέρνει απορρύθμιση και κινδύνους για τη δημοκρατία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Κυπριακό: Επιθετικός Τατάρ στον ΟΗΕ – Στόχος του Γκουτέρες η επανέναρξη των συνομιλιών
Δέσμευση Γκουτέρες 27.09.25

Κυπριακό: Επιθετικός Τατάρ στον ΟΗΕ – Στόχος του Γκουτέρες η επανέναρξη των συνομιλιών

Ο κ. Χριστοδουλίδης είπε ότι από τη συνάντηση με τον Ερσίν Τατάρ στη Νέα Υόρκη, κρατάει τον στόχο του γ.γ. του ΟΗΕ για επανεκκίνηση συνομιλιών για το Κυπριακό, εκεί που σταμάτησαν στο Κραν Μοντανά.

Σύνταξη
Λαβρόφ στον ΟΗΕ: Συζήτηση για την Ουκρανία αν διασφαλιστούν τα δικαιώματα των Ρωσόφωνων που ζουν εκεί
«Πρώτα η ασφάλειά μας» 27.09.25

Λαβρόφ στον ΟΗΕ: Συζήτηση για την Ουκρανία αν διασφαλιστούν τα δικαιώματα των Ρωσόφωνων που ζουν εκεί

Ο Σεργκέι Λαβρόφ παραδέχθηκε ότι ρωσικά drones παραβιάζουν εναέριο χώρο άλλων κρατών, μιλώντας για «περιστατικά». Η Ρωσία δεν απειλεί κανέναν, είπε, αλλά θα απαντήσει «αποφασιστικά», αν δεχθεί επίθεση

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Γερμανία: Αναθεωρεί τον νόμο για την ασφάλεια της αεροπορίας – Ο στρατός θα μπορεί να καταρρίπτει drones
Δύο πυλώνες 27.09.25

Γερμανία: Αναθεωρεί τον νόμο για την ασφάλεια της αεροπορίας – Ο στρατός θα μπορεί να καταρρίπτει drones

Επίσημο ρόλο στον γερμανικό στρατό όσον αφορά την άμυνα με drones θα δώσει η γερμανική κυβέρνηση. Θα μπορεί να τα καταρρίπτει αν βρίσκονται στον εναέριο χώρο της Γερμανίας.

Σύνταξη
Γάζα: Η Χαμάς έχει αποδεχθεί «κατ’ αρχήν» την πρόταση Τραμπ για εκεχειρία
Πίεση στο Ισραήλ 27.09.25 Upd: 18:54

Γάζα: Η Χαμάς έχει αποδεχθεί «κατ’ αρχήν» την πρόταση Τραμπ για εκεχειρία

Σύμφωνα με τη Haaretz, οι ΗΠΑ θεωρούν ότι ο Νετανιάχου εκμεταλλεύθηκε τον χρόνο που είχε για να αποσταθεροποιήσει την περιοχή. Στόχος, τώρα, με το σχέδιο να διασωθούν οι Συμφωνίες του Αβραάμ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
ΝΙΚΗ: Διαγράφηκε ο Νίκος Βρεττός για την στάση του στην Εξεταστική Επιτροπή του ΟΠΕΚΕΠΕ
Ελλάδα 28.09.25

Διαγράφηκε ο Νίκος Βρεττός από τη ΝΙΚΗ για την στάση του στην Εξεταστική Επιτροπή του ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο Νίκος Βρεττός παραπέμφθηκε στην Επιτροπή Δεοντολογίας, γιατί υπερψήφισε εκτός κομματικής γραμμής την πρόταση της ΝΔ για πρόεδρο της Εξεταστικής Επιτροπής στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Δασμοί: Οι μισές αμερικανικές εταιρείες αναμένουν επιδείνωση των οικονομικών δεσμών με την Ευρώπη
Αρνητικός αντίκτυπος 28.09.25

Δασμοί: Οι μισές αμερικανικές εταιρείες αναμένουν επιδείνωση των οικονομικών δεσμών με την Ευρώπη

H έρευνα του Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση έδειξε ότι οι δασμοί έχουν δημιουργήσει αρνητικό κλιμα στην αγορά και στις διατλαντικές εμπορικές σχέσεις

Σύνταξη
Premier League: Η Τότεναμ «έσωσε» τον βαθμό στο 90+4′, απέναντι στην ουραγό Γουλβς
Ποδόσφαιρο 28.09.25

Premier League: Η Τότεναμ «έσωσε» τον βαθμό στο 90+4′, απέναντι στην ουραγό Γουλβς

Η Τότεναμ γλίτωσε την ήττα στο 90+4', καθώς το γκολ του Παλίνια της χάρισε... έστω τον βαθμό (1-1) απέναντι στη Γουλβς. Αποτελέσματα, βαθμολογία στην Premier League μετά τα ματς του Σαββάτου (27/9).

Σύνταξη
Μπαρτζώκας: «Δεν ήμασταν σοβαροί για 40’»
Μπάσκετ 27.09.25

Μπαρτζώκας: «Δεν ήμασταν σοβαροί για 40’»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στην κάμερα της ΕΡΤ και τόνισε τη σημασία της κατάκτησης του Super Cup, ενώ δήλωσε πως κάποιοι παίκτες έδειξαν να βαριούνται μετά το +20

Σύνταξη
Άρης – Πανσερραϊκός 1-1: Πρώτη απώλεια για την ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ (vid)
Ποδόσφαιρο 27.09.25

Άρης – Πανσερραϊκός 1-1: Πρώτη απώλεια για την ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ (vid)

Ένα γκολ του Ιβάν στο 50' δεν βρήκε απάντηση από τον Άρη που είχε προηγηθεί νωρίτερα (44' Μόντσου) κι έτσι το τελικό 1-1 στο Βικελίδης σήμανε την πρώτη απώλεια για τους κίτρινους επί ημερών Χιμένεθ.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ο Σλοτ τα «έχωσε» στον Φρίμπονγκ
On Field 27.09.25

Ο Σλοτ τα «έχωσε» στον Φρίμπονγκ

Ο προπονητής της Λίβερπουλ καταφέρθηκε εναντίον του 24χρονου αμυντικού της ομάδας του, για την ήττα στις καθυστερήσεις από την Κρίσταλ Πάλας

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο Σον Πεν θεωρεί ότι η πολιτική σκηνή πρέπει να έχει άτομα σαν τον Τσάρλι Κερκ, παρόλο που διαφωνούσε μαζί του
«Ανοιχτός διάλογος» 27.09.25

Ο Σον Πεν θεωρεί ότι η πολιτική σκηνή πρέπει να έχει άτομα σαν τον Τσάρλι Κερκ, παρόλο που διαφωνούσε μαζί του

Ο Σον Πεν δήλωσε ότι παρόλο που δεν ενστερνίζεται την ακροδεξιά πολιτική ατζέντα του Τσάρλι Κερκ, άτομα σαν αυτόν «χρειάζονται» στην πολιτική σκηνή των ΗΠΑ για να γεννούν συζητήσεις.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
