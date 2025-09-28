O τυφώνας Ουμπέρτο αναβαθμίστηκε σε κατηγορίας 4 σε 24 ώρες και έπειτα σε κατηγορίας 5

Ο τυφώνας Ουμπέρτο αναμένεται να περάσει κοντά στις Βερμούδες την Τρίτη και την Τετάρτη, φέρνοντας τον κίνδυνο ισχυρών ανέμων και ισχυρών βροχοπτώσεων. Ο ισχυρός τυφώνας θα προκαλέσει τεράστια θαλασσοταραχή στον δυτικό Ατλαντικό.

Ο τυφώνας Ουμπέρτο κατηγορίας 5 βρισκόταν περίπου 563.27 χιλιόμετρα βορειοανατολικά των Νήσων Λίγουαρντ το Σάββατο το απόγευμα και προβλέπεται να κινηθεί περίπου 160 χιλιόμετρα δυτικά και βορειοδυτικά των Βερμούδων κατά τη διάρκεια της νύχτας της Τρίτης και της Τετάρτης, με πιθανότητα να δημιουργήσει συνθήκες τροπικής καταιγίδας, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους της AccuWeather.

Ο Ουμπέρτο προβλέπεται να ακολουθήσει μια καμπύλη πορεία πάνω από τον δυτικό-κεντρικό Ατλαντικό. Ο τυφώνας κατηγορίας 5 στην κλίμακα Saffir-Simpson Hurricane Wind Scale είχε ανέμους με ταχύτητα 256 χιλιόμετρα/ώρα. Η κλίμακα Saffir-Simpson κυμαίνεται από 1 έως 5, με το 5 να είναι το πιο έντονο. Με αυτή την ένταση, οι άνεμοι θα δημιουργήσουν μεγάλα κύματα που θα εξαπλωθούν από το κέντρο προς τα έξω.

Ο Ουμπέρτο πρόσφατα εντάθηκε ραγδαία, ενισχύοντας από τροπική καταιγίδα με ταχύτητα 104 χιλιόμετρα την ώρα αργά το βράδυ της Πέμπτης σε τυφώνα κατηγορίας 4 με ταχύτητα 233 χιλιόμετρα την ώρα σε 24 ώρες μέχρι αργά το βράδυ της Παρασκευής.

Κινδυνεύουν ακόμα και τα καλά χτισμένα σπίτια από το πέρασμα του τυφώνα Ουμπέρτο

«Τα καλοχτισμένα σπίτια με σκελετό μπορούν να υποστούν σοβαρές ζημιές με απώλεια του μεγαλύτερου μέρους της στέγης και/ή ορισμένων εξωτερικών τοίχων», προειδοποιεί ο ιστότοπος του Εθνικού Κέντρου Τυφώνων (NHC).

«Τα περισσότερα δέντρα θα σπάσουν ή θα ξεριζωθούν και οι στύλοι ηλεκτρικού ρεύματος θα πέσουν. Τα πεσμένα δέντρα και οι στύλοι ηλεκτρικού ρεύματος θα απομονώσουν τις κατοικημένες περιοχές. Οι διακοπές ρεύματος θα διαρκέσουν εβδομάδες, ενδεχομένως και μήνες. Το μεγαλύτερο μέρος της περιοχής θα είναι ακατοίκητο για εβδομάδες ή μήνες».

Προβλέπεται ότι ο τυφώνας Ουμπέρτο δεν θα φτάσει στην ξηρά, αλλά, λαμβάνοντας υπόψη τη δύναμή του, οι ειδικοί προειδοποιούν για πιθανά ρεύματα που μπορεί να απειλήσουν την ανθρώπινη ζωή.

Ο τυφώνας Ουμπέρτο προκαλεί ισχυρά κύματα που αναμένεται να φτάσουν στα βόρεια νησιά Λίγουαρντ, τις Παρθένες Νήσους, το Πουέρτο Ρίκο και τις Βερμούδες.