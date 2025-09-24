newspaper
Τυφώνας Ραγκάσα: Μαζικές εκκενώσεις στην Κίνα – Δεκάδες νεκροί σε Ταϊβάν και Φιλιππίνες
Κόσμος 24 Σεπτεμβρίου 2025

Σύνταξη
Spotlight

Σχεδόν 2 εκατ. άνθρωποι στη νότια Κίνα έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους, καθώς ένας πανίσχυρος τυφώνας πλήττει μία από τις πιο πυκνοκατοικημένες ακτές του κόσμου, έχοντας ήδη προκαλέσει θανατηφόρες πλημμύρες στην Ταϊβάν.

Το Χονγκ Κονγκ και τμήματα της νότιας Κίνας βρίσκονται σε κατάσταση υψηλού συναγερμού καθώς ο υπερτυφώνας Ραγκάσα, ο ισχυρότερος τροπικός τυφώνας στον κόσμο φέτος, πλησίασε την Τετάρτη με ισχυρούς ανέμους και βροχές, αναγκάζοντας τις κινεζικές αρχές να κλείσουν σχολεία και επιχειρήσεις σε τουλάχιστον 10 πόλεις.

Ο τυφώνας Ραγκάσα χτυπά το Χονγκ Κονγκ

Η μετεωρολογική υπηρεσία της Κίνας προβλέπει ότι ο τυφώνας θα πλήξει την επαρχία Γκουανγκντόνγκ το απόγευμα ή το βράδυ της Τετάρτης ως τυφώνας ή ισχυρός τυφώνας, πριν κινηθεί κατά μήκος των νοτίων ακτών μεταφέροντας ισχυρές βροχοπτώσεις σε σχεδόν δώδεκα επαρχίες και στη συνέχεια προς το Βιετνάμ.

Από το πρωί της Τετάρτης, θυελλώδεις άνεμοι και σφοδρές βροχοπτώσεις σάρωναν το Χονγκ Κονγκ. Τα πέντε πιο πολυσύχναστα αεροδρόμια της περιοχής —Χονγκ Κονγκ, Γκουανγκζού, Σενζέν, Μακάο και Ζουχάι— είχαν πάνω από 5.000 ακυρωμένες πτήσεις την Τρίτη και την Τετάρτη. Στο Σενζέν ανεστάλησαν και οι γραμμές του μετρό.

Πλημμύρες στο Χονγκ Κονγκ

Στο Χονγκ Κονγκ και το κοντινό Μακάο έχουν κλείσει τα σχολεία. Εκατοντάδες άνθρωποι αναζήτησαν καταφύγιο σε υπόγειες εγκαταστάσεις και στις δύο πόλεις, ενώ ομάδες διάσωσης με φουσκωτές βάρκες σάρωναν τους πλημμυρισμένους δρόμους για να σώσουν όσους είχαν παγιδευτεί. Στο Μακάο, η ηλεκτροδότηση έχει διακοπεί στις πλημμυρισμένες για λόγους ασφαλείας.

Τεράστια κύματα στο Χονγκ Κονγκ

Νεκροί σε Ταϊβάν και Φιλιππίνες

Τουλάχιστον 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και η τύχη περίπου 30 άλλων αγνοείται μετά την κατολίσθηση που κατέστρεψε φυσικό ανάχωμα ποταμού και τις πλημμύρες που προκλήθηκαν στην ανατολική Ταϊβάν, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Ο τυφώνας Ραγκάσα χτυπά την Ταϊβάν

Η κατολίσθηση έγινε χθες Τρίτη καθώς ο υπερτυφώνας Ραγκάσα (ή Νάντο) που έπληξε το νησί προκάλεσε την υπερχείλιση ποταμού, με αποτέλεσμα να σημειωθούν εκτεταμένες πλημμύρες και να εγκλωβιστούν εκατοντάδες κάτοικοι στο ανατολικό τμήμα της Ταϊβάν.

Στην Ταϊβάν, από τις καταρρακτώδεις βροχές την Τρίτη υπερχείλισε φράγμα αποθήκευσης υδάτων σε λίμνη στην κοινότητα Γκουανγκφού στην κομητεία Χουαλιέν , στα ανατολικά της νησιωτικής χώρας, με αποτέλεσμα να καταρρεύσει γέφυρα και να πλημμυρίσουν οι δρόμοι της περιοχής.

‘Το νερό χτύπησε σαν «τσουνάμι»’, δήλωσε κάτοικος του Γκουανγκφού, ο οποίος κατάφερε να σωθεί ανεβαίνοντας στον δεύτερο όροφο κτιρίου.

Περισσότεροι από τους μισούς περίπου 12.000 κατοίκους της Γκουανγκφού αναζήτησαν ασφάλεια σε ψηλότερα σημεία ή στους επάνω ορόφους των σπιτιών τους. Πολλοί κάτοικοι ισχυρίστηκαν ότι οι εντολές εκκένωσης ήταν ανεπαρκείς.

Οι τοπικές αρχές δήλωσαν ότι 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και χάθηκε η επαφή με τουλάχιστον 17 άλλους στην κωμόπολη, σύμφωνα με τις τελευταίες διαθέσιμες πληροφορίες.

Τουλάχιστον 10 θάνατοι αναφέρθηκαν στις Φιλιππίνες, συμπεριλαμβανομένων επτά ψαράδων που πνίγηκαν όταν τα τεράστια κύματα και οι σφοδροί άνεμοι αναποδογύρισαν το σκάφος τους τη Δευτέρα στα ανοικτά της πόλης Σάντα Άνα στη βόρεια επαρχία Καγκαγιάν. Άλλοι πέντε ψαράδες παραμένουν αγνοούμενοι, δήλωσαν τοπικοί αξιωματούχοι.

Παρέμβαση του στρατού

Περιοχές σε ολόκληρη την Ταϊβάν έχουν στείλει ομάδες διάσωσης στο Χουαλιέν, με τον στρατό να στέλνει 340 στρατιώτες για να βοηθήσουν.

Στο Γκουανγκφού, στρατιώτες που επιχειρούσαν από ένα τεθωρακισμένο όχημα μεταφοράς προσωπικού για να αποφύγουν την πυκνή λάσπη στους δρόμους πήγαν από πόρτα σε πόρτα μοιράζοντας νερό και φαγητό.

Στην Ταϊβάν στρατιώτες με τεθωρακισμένο όχημα μοιράζουν νερό και φαγητό

«Οταν εκδόθηκαν προειδοποιήσεις, η κεντρική και η τοπική κυβέρνηση είπαν ότι οι άνθρωποι μπορούσαν να εκκενώσουν κάθετα, αλλά αυτό που αντιμετωπίζαμε δεν ήταν κάτι που θα μπορούσε να λύσει η “κάθετη εκκένωση”», είπε, η δημοτική σύμβουλος της Χουαλιέν αναφερόμενη στις οδηγίες προς τους ανθρώπους να κατευθυνθούν στους υψηλότερους ορόφους.

Περίπου 5.200 άνθρωποι, ή περίπου το 60% του πληθυσμού του Γκουανγκφού, αναζήτησαν καταφύγιο στους υψηλότερους ορόφους των σπιτιών τους, ενώ οι περισσότεροι από τους υπόλοιπους έφυγαν για να μείνουν με τις οικογένειές τους, σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία.

Η κυβέρνηση εκτίμησε ότι η λίμνη-φράγμα περιείχε 91 εκατ. τόνους νερού, αρκετό για να γεμίσει περίπου 36.000 πισίνες ολυμπιακών διαστάσεων και το ισοδύναμο μιας μεγάλης δεξαμενής στη νότια Ταϊβάν.

Η λίμνη υπερχείλισε απελευθερώνοντας περίπου 60 εκατ. τόνους νερού, ανέφερε η κυβέρνηση.

Ο τυφώνας έφερε περίπου 70 εκατοστά βροχής στα ανατολικά της Ταϊβάν, αν και η πυκνοκατοικημένη δυτική ακτή, όπου βρίσκεται η κρίσιμη βιομηχανία ημιαγωγών, δεν επηρεάστηκε.

Ταμείο Ανάκαμψης
Economy
Θεοδωρικάκος: Πρόστιμα «φωτιά» 2,2 εκατομμυρίων ευρώ σε σούπερ μάρκετ

Θεοδωρικάκος: Πρόστιμα «φωτιά» 2,2 εκατομμυρίων ευρώ σε σούπερ μάρκετ

inWellness
inTown
«Η ομολογία της 4ης Ιανουαρίου» έρχεται στο Μικρό Γκλόρια – Είσαι έτοιμος να αποφασίσεις την ετυμηγορία;
inTickets 23.09.25

«Η ομολογία της 4ης Ιανουαρίου» έρχεται στο Μικρό Γκλόρια - Είσαι έτοιμος να αποφασίσεις την ετυμηγορία;

Η Ομολογία της 4ης Ιανουαρίου είναι ένα θεατρικό δικαστικό δράμα, βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα και εμπνευσμένο από το μυθιστόρημα του Thomas Hardy Η Τες των Ντ’ Έρμπερβιλ. Έρχεται στο θέατρο Μικρό Γκλόρια.

Σύνταξη
