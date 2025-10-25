Σύρος: Φωτιά στον ΧΥΤΑ – Πυκνοί καπνοί στην περιοχή

Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου μέσα στο «κύτταρο» του ΧΥΤΑ Σύρου, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής.

Πυκνοί καπνοί υψώθηκαν στον ουρανό και έγιναν ορατοί από μεγάλη απόσταση, δημιουργώντας αποπνικτική ατμόσφαιρα στις γύρω περιοχές.

Στις φλόγες ο ΧΥΤΑ

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Ερμούπολης ενημερώθηκε άμεσα και στο σημείο έσπευσαν αμέσως οχήματα, προκειμένου να περιορίσουν το μέτωπο της φωτιάς και να αποτρέψουν την εξάπλωσή της.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής επιχειρούν ήδη με ρίψεις νερού και προσπαθούν να προσεγγίσουν το εσωτερικό του κυττάρου, όπου εντοπίζεται η εστία.