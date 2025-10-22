Μαρούσι: Σε εμπρηστική επίθεση οφείλεται η φωτιά στο Jumbo
Σε εμπρησμό οφείλεται η φωτιά που ξέσπασε στο Jumbo Αμαρουσίου καθώς στον χώρο όπου εκδηλώθηκε εντοπίστηκαν υπολείμματα εμπρηστικού μηχανισμού.
Σε εμπρηστική ενέργεια οφείλεται η φωτιά που ξέσπασε λίγα λεπτά πριν τα μεσάνυχτα στο κατάστημα παιχνιδιών Jumbo στο Μαρούσι.
Η άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής απέτρεψε την εξάπλωση της φωτιάς στο εσωτερικό του καταστήματος που είναι γεμάτο με εύφλεκτα υλικά
Η φωτιά εκδηλώθηκε στην είσοδο του καταστήματος, το οποίο βρίσκεται επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου, και σήμανε συναγερμό στην Πυροσβεστική.
Κινητοποιήθηκε δύναμη 18 πυροσβεστών με 10 οχήματα, η οποία έφτασε έγκαιρα στο σημείο και κατάφερε να θέσει υπό έλεγχο τη φωτιά πριν επεκταθεί στο εσωτερικό του καταστήματος που είναι γεμάτο με εύφλεκτα υλικά.
Τα ευρήματα
Από την έρευνα που έγινε μετά την κατάσβεση της πυρκαγιάς, εντοπίστηκαν στο σημείο γκαζάκια, υπολείμματα εύφλεκτου υγρού και φιτίλια.
Το γεγονός αυτό καταδεικνύει ότι άγνωστα, προς το παρόν, άτομα έβαλαν τη φωτιά και πλέον διεξάγονται έρευνες για τον εντοπισμό τους.
