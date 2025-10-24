newspaper
Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025
23.10.2025 | 22:19
Σοκ στη Θεσσαλονίκη - Συλλήψεις για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: «Το ευρωπαϊκό σχέδιο για την Αμυντική Ετοιμότητα 2030 παρέχει κάλυψη 360 μοιρών»
Επικαιρότητα 24 Οκτωβρίου 2025 | 03:00

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: «Το ευρωπαϊκό σχέδιο για την Αμυντική Ετοιμότητα 2030 παρέχει κάλυψη 360 μοιρών»

Η ασφάλεια της ΕΕ αφορά την προστασία των συνόρων της, επισήμανε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, αναφερόμενη στο ευρωπαϊκό σχέδιο για την Αμυντική Ετοιμότητα 2030, το οποίο «παρέχει κάλυψη 360 μοιρών».

«Το ευρωπαϊκό σχέδιο για την Αμυντική Ετοιμότητα 2030 παρέχει κάλυψη 360 μοιρών», δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, επισημαίνοντας ότι η ασφάλεια της ΕΕ αφορά την προστασία των συνόρων της, η οποία σήμερα επικεντρώνεται στην ανατολή και αύριο μπορεί να βρίσκεται στον νότο (στη φωτογραφία του Reuters/Yves Herman, επάνω, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν).

Στη συνέντευξη Τύπου λίγο μετά τη λήξη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έκρινε ότι η συζήτηση για το σχέδιο «Ετοιμότητα 2030» ήταν θετική και επισήμανε τα τέσσερα εμβληματικά αμυντικά έργα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος: το τείχος κατά των drones, την παρακολούθηση της Ανατολικής Πτέρυγας, τη Διαστημική Αμυνα και την Ευρωπαϊκή Ασπίδα Αεράμυνας.

«Θα συνεχίσουμε να πιέζουμε τη Ρωσία για όσο χρειαστεί» και «θα σταθούμε δίπλα στην Ουκρανία για όσο χρειαστεί»

Στο θέμα της Ουκρανίας, η πρόεδρος της Επιτροπής εξέφρασε την ικανοποίησή της που υιοθετήθηκε από την ΕΕ το 19ο πακέτο κυρώσεων το οποίο «χτυπά την καρδιά της ρωσικής πολεμικής οικονομίας».

Παράλληλα, χαρακτήρισε «πολύ ευπρόσδεκτη κίνηση» την ανακοίνωση των ΗΠΑ για κυρώσεις κατά του ρωσικού πετρελαϊκού τομέα. «Θα συνεχίσουμε να πιέζουμε τη Ρωσία για όσο χρειαστεί» και «θα σταθούμε δίπλα στην Ουκρανία για όσο χρειαστεί», δήλωσε η πρόεδρος της Επιτροπής.

Σχετικά με το «Δάνειο Αποζημιώσεων» για την Ουκρανία που θα κινητοποιηθεί από τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν είπε ότι η συζήτηση που έγινε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επέτρεψε να εντοπιστούν τα σημεία τα οποία πρέπει ακόμη να διευκρινιστούν και πρόσθεσε ότι η Επιτροπή θα επανέλθει επ’ αυτών.

Υπογράμμισε ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στα συμπεράσματά του δεσμεύεται να απαντήσει στις οικονομικές ανάγκες της Ουκρανίας.

Για το ίδιο θέμα, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα ανέφερε ότι κανείς δεν άσκησε βέτο και εξέφρασε την πεποίθηση πως θα ληφθεί αυτή η «σημαντική πολιτική απόφαση».

Ο ίδιος εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι είναι δυνατό να επιλυθούν τα τεχνικά ζητήματα του «Δανείου Αποζημιώσεων για την Ουκρανία, με βάση τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία στην ΕΕ, επιμένοντας ότι «μία λύση είναι εφικτή» και ότι τον επόμενο Δεκέμβρη θα ληφθεί μια τελική απόφαση.

Ανέφερε, επίσης, ότι το θέμα αυτό συζητήθηκε με την πρόεδρο της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, και με τον πρόεδρο του Eurogroup, Πασκάλ Ντόναχιου οι οποίοι θεωρούν ότι η λύση που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σέβεται το ευρωπαϊκό και το διεθνές δίκαιο.

Κλίμα και ανταγωνιστικότητα

Για την ανταγωνιστικότητα και το κλίμα, ο Αντόνιο Κόστα τόνισε ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επιβεβαιώνει τη δέσμευσή του στη Συμφωνία του Παρισιού και συμφώνησε ότι «πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και ευέλικτοι στη στρατηγική μας».

Συμφώνησε, επίσης, ότι «οι κλιματικές φιλοδοξίες της Ευρώπης και η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας, των βιομηχανιών μας, πρέπει να συμβαδίζουν».

Τέλος, για το θέμα της στέγασης, ο Α. Κόστα τόνισε ότι οι ευρωπαίοι ηγέτες πρέπει επίσης να επικεντρωθούν στις καθημερινές ανησυχίες των ευρωπαίων πολιτών.

«Η προσιτή τιμή και η προσβασιμότητα της στέγασης είναι από τα πιο πιεστικά, συγκεκριμένα ζητήματα για εκατομμύρια Ευρωπαίους», είπε και πρόσθεσε ότι στον τομέα αυτόν οι αρμοδιότητες παραμένουν σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Ανέφερε ότι η σημερινή πολιτική συζήτηση προετοίμασε το Σχέδιο Προσιτής Στέγασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Πηγή: ΑΠΕ

Stream newspaper
Κόντρα Δένδια – Δούκα για τον Άγνωστο Στρατιώτη – Το ΥΠΕΘΑ θα αναθέσει την καθαριότητα σε εργολάβο
Πολιτική 23.10.25

Κόντρα Δένδια – Δούκα για τον Άγνωστο Στρατιώτη – Το ΥΠΕΘΑ θα αναθέσει την καθαριότητα σε εργολάβο

Στην ανακοίνωση Δένδια αναφέρεται ότι η κατά το άρθρο 102 του Συντάγματος και κατά τον νόμο αποκλειστική ευθύνη της καθαριότητας στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη ανήκει στον Δήμο Αθηναίων.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η κυβέρνηση πρέπει να καταλάβει ότι με απειλές προς τα ΜΜΕ δεν πρόκειται να γλυτώσει
Σκάνδαλο 20.10.25

ΣΥΡΙΖΑ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η κυβέρνηση πρέπει να καταλάβει ότι με απειλές προς τα ΜΜΕ δεν πρόκειται να γλυτώσει

Η νέα μεγάλη επιχείρηση συγκάλυψης που υλοποιεί η κυβέρνηση, αυτή τη φορά για το γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, θα πέσει στο κενό, προσθέτει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Σύνταξη
Πηγές ΣΥΡΙΖΑ για κατάθεση Κουρμέντζα: «Με σιωπές, υπεκφυγές και αντιφάσεις, απέφυγε να απαντήσει επί της ουσίας»
Πολιτική 15.10.25

Πηγές ΣΥΡΙΖΑ για κατάθεση Κουρμέντζα: «Με σιωπές, υπεκφυγές και αντιφάσεις, απέφυγε να απαντήσει επί της ουσίας»

Πηγές του ΣΥΡΙΖΑ τοποθετήθηκαν σχετικά με την κατάθεση της Διευθύντριας Εσωτερικών Ελέγχων του ΟΠΕΚΕΠΕ, Σταυρούλας Κουρμέντζα, στην Εξεταστική Επιτροπή

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση κοιμόταν επί ένα μήνα σε δύο κορυφαία εθνικά θέματα
Επικαιρότητα 12.10.25

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση κοιμόταν επί ένα μήνα σε δύο κορυφαία εθνικά θέματα

Με ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ αναφέρεται στο τουρκολιβυκό μνημόνιο και στην μελέτη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας (EDA) και του Κοινού Κέντρου Ερευνών (JRC), με την οποία αναγνωρίζονταν ως νόμιμες η «Τουρκική Δημοκρατία Βόρειας Κύπρου»

Σύνταξη
Χατζηδάκης: «Μας αφορά περισσότερο το κόμμα Σαμαρά από το κόμμα Τσίπρα»
Περί μεταρρυθμίσεων 08.10.25

«Μας αφορά περισσότερο το κόμμα Σαμαρά από του Τσίπρα» - Κωστής Χατζηδάκης για τις πολιτικές εξελίξεις

«Άλλο θέμα ο προσωπικός σεβασμός προς το πρόσωπό του και άλλο οι αποφάσεις» τόνισε ο αντιπρόεδρος της ΝΔ Κωστής Χατζηδάκης για το ενδεχόμενο να κληθεί ο Αντώνης Σαμαράς να επιστρέψει στο κόμμα

Σύνταξη
Ευρωβουλευτές ΚΚΕ: Ερώτηση για την αποφυλάκιση του «ναζιστή εγκληματία Μιχαλολιάκου»
Επικαιρότητα 07.10.25

Ευρωβουλευτές ΚΚΕ: Ερώτηση για την αποφυλάκιση του «ναζιστή εγκληματία Μιχαλολιάκου»

Οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ ρωτούν πώς τοποθετείται η ΕΕ «στην απαράδεκτη απόφαση για αποφυλάκιση του ναζιστή εγκληματία Μιχαλολιάκου, σε συνέχεια αποφυλακίσεων και άλλων καταδικασμένων χρυσαυγιτών»

Σύνταξη
Φάμελλος: Επιστολή στα κόμματα για κοινή δήλωση με αίτημα την απόσυρση του εργασιακού νομοσχεδίου
Επικαιρότητα 06.10.25

Φάμελλος: Επιστολή στα κόμματα για κοινή δήλωση με αίτημα την απόσυρση του εργασιακού νομοσχεδίου

«Σας καλώ να αναλάβουμε κοινή πρωτοβουλία και να απαιτήσουμε με κοινή δήλωση την απόσυρση του απαράδεκτου νομοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας», αναφέρει ο Σ. Φάμελλος στην επιστολή του.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Το «Πράγμα» πίσω από τη Σφραγίδα: Το σοβιετικό έργο τέχνης που κατασκόπευε τις ΗΠΑ για 7 χρόνια
Ψυχρός Πόλεμος 24.10.25

Το «Πράγμα» πίσω από τη Σφραγίδα: Το σοβιετικό έργο τέχνης που κατασκόπευε τις ΗΠΑ για 7 χρόνια

Μετά το σκάνδαλο του U-2, οι ΗΠΑ αντέστρεψαν το παιχνίδι στον ΟΗΕ αποκαλύπτοντας το «Thing» – ένα ξυλόγλυπτο δώρο που έκρυβε σοβιετικό κοριό και για 7 χρόνια μετέτρεπε την πρεσβεία τους στη Μόσχα σε στόχο παρακολούθησης.

Σύνταξη
«No Kings»: Η φράση που θυμίζει στους Αμερικανούς ότι η δημοκρατία δεν έχει στέμμα
ΗΠΑ 24.10.25

«No Kings»: Η φράση που θυμίζει στους Αμερικανούς ότι η δημοκρατία δεν έχει στέμμα

Κάθε λίγες δεκαετίες, οι Αμερικανοί ανακαλύπτουν εκ νέου ότι η δημοκρατία τους χτίστηκε πάνω σε μια απόρριψη: εκείνη της κυριαρχίας ενός μονάρχη. Αυτή η απόρριψη εκφράζεται τώρα με το «No kings»

Σύνταξη
Η μεγάλη έξοδος των δασκάλων: Εν μέσω αυξανόμενων προκλήσεων, πόσο ικανοποιημένοι είναι οι εκπαιδευτικοί στην ΕΕ;
Ευρωπαϊκή Ένωση 24.10.25

Η μεγάλη έξοδος των δασκάλων: Εν μέσω αυξανόμενων προκλήσεων, πόσο ικανοποιημένοι είναι οι εκπαιδευτικοί;

Ενώ οι παλαιότεροι εκπαιδευτικοί πλησιάζουν στη συνταξιοδότηση, ο αριθμός των νέων που σχεδιάζουν να εγκαταλείψουν το επάγγελμα αυξάνεται

Σύνταξη
Η πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου προειδοποιεί: Η στροφή των κεντρώων προς την ακροδεξιά ίσως είναι η μόνη λύση για την ΕΕ
Νομοθετικά εμπόδια 24.10.25

Η πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου προειδοποιεί: Η στροφή των κεντρώων προς την ακροδεξιά ίσως είναι η μόνη λύση

Οι παραδοσιακές κεντρώες δυνάμεις της ΕΕ αντιμετωπίζουν νέες προκλήσεις, καθώς οι εξελίξεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δείχνουν ότι η επίτευξη πλειοψηφιών ίσως απαιτεί συνεργασία με την ακροδεξιά

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
3+1 μητρώα για χρέη ιδιωτών και ακίνητης περιουσίας
Οικονομία 24.10.25

3+1 μητρώα για χρέη ιδιωτών και ακίνητης περιουσίας

Το πρώτο θα καταγράφει τις οφειλές προς Δημόσιο, ΟΤΑ και Ταμεία - Το δεύτερο ληξιπρόθεσμα δάνεια - Το τρίτο θα ενοποιήσει τον «φάκελο» βάσει φορολογικής συμμόρφωσης και συνέπειας πληρωμών

Πέτρος Κωνσταντινίδης
Το έσκασε από το παράθυρο, έχασε προπόνηση της Μάντσεστερ: Η Βικτόρια Μπέκαμ για τον πρώτο καιρό της σχέσης της με τον Ντέιβιντ
Μια φορά... 24.10.25

Το έσκασε από το παράθυρο, έχασε προπόνηση της Μάντσεστερ: Η Βικτόρια Μπέκαμ για τον πρώτο καιρό της σχέσης της με τον Ντέιβιντ

Η σχεδιάστρια μόδας και πρώην pop star Βικτόρια Μπέκαμ έβγαλε στη φόρα κάποιες στιγμές της, από τον πρώτο καιρό της σχέσης της με τον Ντέιβιντ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ο Διονύσης Σαββόπουλος και οι ποιητές
Ελλάδα 24.10.25

Ο Διονύσης Σαββόπουλος και οι ποιητές

Το τραγουδούσε ο ίδιος: «Να δω τους ποιητές πρόλαβα εγώ». Και το εννοούσε. Εμπνεόταν από τους στίχους και τα σπαράγματά τους δημιουργώντας από το μηδέν τα δικά του τραγούδια

Δημήτρης Δουλγερίδης
Δημήτρης Δουλγερίδης
Βόρεια Κορέα: Ανεγείρει μουσείο για τους πεσόντες στρατιωτικούς στη μάχη της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας
«Οι ήρωές μας» 24.10.25

Β. Κορέα: Μουσείο για τους στρατιωτικούς που έπεσαν στη Ρωσία

«Μμουσείο στη μνήμη των ανδραγαθημάτων στη μάχη σε στρατιωτικές επιχειρήσεις στο εξωτερικό» θα ανεγερθεί στη Βόρεια Κορέα, αφιερωμένο στους στρατιωτικούς της που σκοτώθηκαν στη Ρωσία.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Θανατοποινίτης εκτελέστηκε με άζωτο στην Αλαμπάμα – Η 40η εκτέλεση φέτος
Πρόκληση ασφυξίας 24.10.25

Θανατοποινίτης εκτελέστηκε με άζωτο στην Αλαμπάμα

Ο Αντονι Μπόιντ εκτελέστηκε με άζωτο στην Αλαμπάμα καθώς είχε καταδικαστεί σε θάνατο για απαγωγή και φόνο χωρίς, ωστόσο, να υπάρχουν αποδείξεις για την παρουσία του στον τόπο του εγκλήματος.

Σύνταξη
Ουκρανία: Ο Στάρμερ καλεί τη συμμαχία των «προθύμων» να «αυξήσει τις δωρεές» όπλων μακράς εμβέλειας
Συμμαχία «προθύμων» 24.10.25

Η Βρετανία ζητά να αυξηθούν οι δωρεές όπλων μακράς εμβέλειας για την Ουκρανία

Ο Κιρ Στάρμερ καλεί τους συμμάχους του Κιέβου να αυξήσουν τις δωρεές όπλων μακράς εμβέλειας ώστε να «βάλουν την Ουκρανία στην ισχυρότερη δυνατή θέση καθώς πλησιάζει ο χειμώνας».

Σύνταξη
Ο Τραμπ διαβεβαιώνει ότι το Ισραήλ δεν θα προσαρτήσει τη Δυτική Οχθη
Ισραήλ 24.10.25

Τραμπ: «Μην ανησυχείτε για τη Δυτική Οχθη»

Ο Τραμπ διαβεβαιώνει ότι το Ισραήλ δεν θα προσαρτήσει τη Δυτική Οχθη επειδή «έδωσα τον λόγο μου στις αραβικές χώρες» στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

Σύνταξη
Γερμανία: Συναγερμός στην αυτοκινητοβιομηχανία καθώς κλιμακώνεται η κρίση των ημιαγωγών
Αναστολή λειτουργίας 24.10.25

Κίνδυνος για τη γερμανική παραγωγή από την κρίση των ημιαγωγών

Η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να υπάρξουν βραχυπρόθεσμες συνέπειες στην παραγωγή της, ακόμη και αναστολή λειτουργίας εργοστασίων της, από την έλλειψη ημιαγωγών.

Σύνταξη
