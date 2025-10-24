Μανώλης Κονταρός: «Οι γιατροί μου έχουν πει να σταματήσω τη δουλειά, δεν μπορώ να το κάνω αυτό»

Ο γνωστός μουσικός Μανώλης Κονταρός μιλώντας στην εκπομπή «Buongiorno» δήλωσε χαρούμενος για τη συμμετοχή του στην αγαπημένη σειρά του MEGA «Η Γη της Ελιάς», αλλά και στην πρόταση που δέχτηκε από τον Κούλλη Νικολάου.

Η συμμετοχή στη «Γη της Ελιάς»

«Οι τηλεθεατές δεν μπορούν να φανταστούν σε ποιο γάμο θα τραγουδήσω στη σειρά», είπε.

Ο Κούλλης Νικολάου, η Βάσια Παναγοπούλου και η Άντζελα Γκερέκου αποκάλυψαν πόσο τυχεροί νιώθουν για τη συμμετοχή του Μανώλη Κονταρού στη σειρά.

Μανώλης Κονταρός: «Δεν είχα ποτέ μου έπαρση»

«Έχω ακούσει να λένε πίσω από την πλάτη μου πράγματα που δεν ισχύουν. Δεν ντρέπομαι να το πω, είμαι καλός άνθρωπος. Δεν βρίσκομαι ψηλά στην κορυφή, είναι άλλοι πιο ψηλά. Δεν είχα ποτέ μου έπαρση. Εάν γύριζα τον χρόνο πίσω θα έκανα τα ίδια λάθη», είπε ο Μανώλης Κονταρός.

«Κάποιες φορές ασχολήθηκα με άλλες δουλειές εκτός τραγουδιού κι ήταν ίσως το πιο τραγικό λάθος που έκανα. γιατί μου αποσπούσε πολύ χρόνο και δεν ασχολιόμουν με αυτό που αγαπώ. Τελικά ήταν η μόνη δουλειά που δεν με πρόδωσε ποτέ».

«Όταν έπαθα το ατύχημα, όλος ο κόσμος έκλαιγε»

«Όταν βγήκα στη δουλειά ξανά, ίσως, δεν άρεσε σε κάποιους. Τώρα λέω στις μαντινάδες: “πού είναι αυτοί που έλεγαν πως δεν τα κατάφερα; Πείτε τους πως εγύρισα κι εδώ τους περιμένω”.

Ενάμιση χρόνο μετά το ατύχημα, είχα καταφέρει να σηκωθώ και περπατούσα με πατερίτσες. Μετά από 5 χρόνια σταμάτησα τις φυσικοθεραπείες, τη γυμναστική. Τώρα το έχω βάλει πείσμα.

Είτε σηκώνομαι με πι, θέλω να πιστεύω ότι θα κάνω ξανά τα ζάλα μου. Βέβαια, οι γιατροί μου έχουν πει να απομονωθώ κάποιους μήνες, να μπω σε κάποιο κέντρο και να σταματήσω τη δουλειά. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Κάνω κάθε μέρα γυμναστική και φυσικοθεραπεία και σιγά σιγά ό,τι μπορέσω.»