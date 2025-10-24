Εταιρεία drone που συνδέεται με τον Τραμπ Τζούνιορ κέρδισε συμβόλαιο εκατομμυρίων με το Πεντάγωνο

Μια λιγότερο γνωστή εταιρεία drone που υποστηρίζεται από τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ κέρδισε το μεγαλύτερο συμβόλαιό της από το Πεντάγωνο, καθώς η κυβέρνηση των ΗΠΑ επεκτείνει την προμήθεια drone.

Η Unusual Machines με έδρα τη Φλόριντα, στην οποία ο Tραμπ Τζούνιορ κατείχε μερίδιο 4 εκατομμυρίων δολαρίων, δήλωσε ότι είχε συμβόλαιο με τον αμερικανικό στρατό για την κατασκευή 3.500 κινητήρων drone, μαζί με διάφορα άλλα εξαρτήματα για drone.

Η εταιρεία πρόσθεσε ότι ο στρατός ανέφερε ότι σχεδίαζε να παραγγείλει επιπλέον 20.000 εξαρτήματα από την Unusual Machines τον επόμενο χρόνο.

Ο Allan Evans, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, εκτίμησε ότι αυτή ήταν η μεγαλύτερη παραγγελία για εξαρτήματα της Unusual Machines από την κυβέρνηση των ΗΠΑ μέχρι σήμερα, αλλά αρνήθηκε να αποκαλύψει την αξία της σύμβασης.

«Η δυνατότητα να εκπαιδεύουμε όπως πολεμάμε, χρησιμοποιώντας αξιόπιστα drones… δίνει στους στρατιώτες μας την αυτοπεποίθηση που χρειάζονται για σενάρια πραγματικού κόσμου», δήλωσε ο εκπρόσωπος του 4ου Γραφείου, Τζον Μπράουν, της 101ης Αερομεταφερόμενης Μεραρχίας, αναφερόμενος στην εξαγορά.

Η Unusual Machines προσέλαβε τον Τραμπ Τζούνιορ ως σύμβουλο τον Νοέμβριο του 2024. Οι Financial Times νωρίτερα φέτος διαπίστωσαν ότι η τιμή της μετοχής της εταιρείας σχεδόν τριπλασιάστηκε τις εβδομάδες που προηγήθηκαν της αποκάλυψης της κίνησης.

Λίγο μετά την ανάληψη των καθηκόντων του από τον Τραμπ Τζούνιορ, η Unusual Machines αποκάλυψε ότι κατείχε 331.580 μετοχές, οι οποίες θα άξιζαν σήμερα περίπου 4 εκατομμύρια δολάρια.

Ο Τραμπ Τζούνιορ δεν υποχρεούται να αποκαλύψει εάν έχει έκτοτε πουλήσει κάποιο από τα μερίδιά του, αλλά ο Έβανς δήλωσε στο Bloomberg νωρίτερα φέτος ότι ο γιος του προέδρου συνέχισε να επενδύει σε πρόσφατους γύρους συγκέντρωσης χρημάτων.

Απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με τη σύμβαση με το Πεντάγωνο, ο Έβανς δήλωσε στους Financial Times ότι ο Ντον Τζούνιορ «δεν συμβούλεψε ούτε έκανε τίποτα άλλο σε αυτή τη συμφωνία».

«Ο Ντον δεν έχει επικοινωνήσει ποτέ με κανέναν στην κυβέρνηση εκ μέρους της Unusual Machines ή σχετικά με την εν λόγω σύμβαση», δήλωσε εκπρόσωπος του Τραμπ Τζούνιορ. «Ο συμβουλευτικός του ρόλος μαζί τους δεν έχει καμία σχέση με την αλληλεπίδραση με την κυβέρνηση».

Ενίσχυση της βιομηχανίας drones

Η προμήθεια, που ανακοινώθηκε την περασμένη εβδομάδα, έρχεται μετά την υπογραφή του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ τον Ιούνιο ενός εκτελεστικού διατάγματος με στόχο την ενίσχυση της νεοσύστατης βιομηχανίας drones των ΗΠΑ, τόσο για εμπορική όσο και για στρατιωτική χρήση.

Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ έκτοτε έχει κινηθεί για να επιταχύνει την παραγωγή και την ανάπτυξη στρατιωτικών drones και έχει εξουσιοδοτήσει τους διοικητές να προμηθεύονται και να δοκιμάζουν ανεξάρτητα την τεχνολογία.

Το Πεντάγωνο έχει τονίσει τη σημασία των drones στον σύγχρονο πόλεμο, με τον στρατό να επικεντρώνεται ιδιαίτερα στην απόκτησή τους μαζικά σε χαμηλό κόστος. Η υπηρεσία επιδιώκει επίσης την απόκτηση τεχνολογίας από εμπορικές εταιρείες και νεοσύστατες επιχειρήσεις αμυντικής τεχνολογίας.

Ο γραμματέας του υπουργείου Άμυνας, Ντάνιελ Ντρίσκολ, δήλωσε σε μια εκδήλωση νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι η υπηρεσία του ηγείται των προσπαθειών του Πενταγώνου για την αύξηση του αριθμού του drones και «θα εξοπλίσει τους στρατιώτες με τέτοιου είδους αναλώσιμα drones που έχουν καταστροφικά αποτελέσματα με τεράστια έκπτωση. Δεν μπορώ να υπερεκτιμήσω τον αντίκτυπο που θα έχουν τα drones στον πόλεμο και την άμυνα της πατρίδας».

Ο Ντρίσκολ δήλωσε στους FT νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι το όραμά του για τα drones για τον στρατό περιλαμβάνει τις ειδικές δυνάμεις του «Ranger Regiment και την Delta Force μας και όλες τις επίλεκτες μονάδες πεζικού μας που έχουν drones μαζί τους», μαζί με ενσωματωμένους μηχανικούς λογισμικού.

Η Unusual Machines έχει συνάψει συμφωνίες με άλλους προμηθευτές άμυνας των ΗΠΑ τους τελευταίους μήνες, υπογράφοντας μια συμφωνία 12,8 εκατομμυρίων δολαρίων με την Strategic Logix τον Σεπτέμβριο και μια συμφωνία 1,6 εκατομμυρίων δολαρίων με έναν ανώνυμο εγχώριο κατασκευαστή αμυντικών drones τον Αύγουστο.

Η εταιρεία, η οποία είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο και εργάζεται για την κατασκευή περισσότερων εξαρτημάτων της στις ΗΠΑ, έχει επίσης πληγεί από τους δασμούς του Τραμπ.

Κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους, ανέφερε ότι οι δασμοί συνέβαλαν σε λειτουργικές ζημίες 3,3 εκατομμυρίων δολαρίων. Η Unusual Machines προειδοποίησε ότι το κόστος προμήθειας εξαρτημάτων από χώρες εκτός της Κίνας θα μπορούσε να επηρεάσει τα κέρδη.

