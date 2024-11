Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ – Από τη σκιά του «μπαμπά», στα πολιτικά «βήματα» του MAGA

Στην πρώτη θητεία του ως 45ος πρόεδρος των ΗΠΑ (2017-2021), ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ως ανώτερους συμβούλους στον Λευκό Οίκο την κόρη του Ιβάνκα και τον επιχειρηματία σύζυγό της, Τζάρεντ Κούσνερ.

Όμως έκτοτε οι «Jivanka» -όπως πολλοί αποκαλούν το ζεύγος- έχουν αποτραβηχτεί από το πολιτικό προσκήνιο, επιλέγοντας έναν παρασκηνιακό ρόλο μέσω της επιχειρηματικής δράσης.

Η «αγαπημένη του μπαμπά» Ιβάνκα ήταν σχεδόν εξαφανισμένη από την προεκλογική εκστρατεία του πατέρα της -αν και παρούσα στο πλευρό του, στο επινίκιο πάρτι στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, τα ξημερώματα της 6ης Νοεμβρίου.

Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι η εκκολαπτόμενη πολιτική -πέρα από επιχειρηματική- δυναστεία Τραμπ εκλείπει.

Τουναντίον…

Στα 46 του, το μεγαλύτερο από τα πέντε παιδιά του νεοεκλεγέντα προέδρου -το πρώτο από συνολικά τρεις γάμους- δείχνει να ακολουθεί βήμα προς βήμα την αμφιλεγόμενη πορεία του πατέρα του, από την επιχειρηματικότητα έως την πολιτική.

Γνωστός με το παρατσούκλι Ντον Τζούνιορ, αυξάνει τις επενδύσεις του -κυρίως σε ακίνητα και σε κρυπτονομίσματα- και «ποντάρει ρέστα» σε θεωρίες συνωμοσίας και στην ακραία ρητορική.

Το έκανε από βήματος προεκλογικών συγκεντρώσεων του «μπαμπά» και συνεχίζει μέσω των social media και του προσωπικού του podcast, «Triggered With Don Jr.», δοξάζοντας το τραμπιστικό μοτίβο MAGA («Make America Great Again», ελληνιστί «Κάντε την Αμερική σπουδαία ξανά»).

Παρότι δεν έχει επισήμως ρόλο στη δεύτερη διακυβέρνηση Τραμπ, πιστώνεται προσωπικά την επιλογή του Τζέι Ντι Βανς ως Ρεπουμπλικανού υποψήφιου -και πλέον εκλεγμένου- αντιπροέδρου των ΗΠΑ.

Φέρεται επίσης ότι ήταν ο «γεφυροποιός» της συμμαχίας του Τραμπ με έναν άλλον… τζούνιορ.

Τον πρώην Δημοκρατικό Ρόμπερτ Κένεντι Τζ. -γιο του δολοφονηθέντα πρώην υπουργού Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, Ρόμπερτ Φ. Κένεντι και ανιψιό του επίσης δολοφονηθέντα προέδρου Τζον Φ. Κένεντι- γνωστό συνωμοσιολόγο αντιεμβολιαστή και νυν υποψήφιο νέο υπουργό Υγείας των ΗΠΑ.

«Το ζητούμενο είναι ο πατέρας μου να να πλαισιώνεται από ανθρώπους που είναι και ικανοί και πιστοί, θα υλοποιήσουν τις υποσχέσεις του και θα στηρίξουν το μήνυμά του», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ στο υπερσυντηρητικό δίκτυο Fox News.

Σε αυτό το πλαίσιο λέγεται μάλιστα ότι βρέθηκε εκτός του νέου υπουργικού συμβουλίου ο Μάικ Πομπέο, ενώ αντίθετα προτάθηκε σκανδαλωδώς για το υπουργείο Δικαιοσύνης ο νομικά έκθετος πολιτικός γόνος Ματ Γκέιτς, προτού τελικά αναγκαστεί να αποσύρει ο ίδιος την υποψήφιότητά του.

Πέραν του σκιώδους ρόλου του στη συγκρότηση της νέας κυβέρνησης Τραμπ, ο Ντον Τζούνιορ δείχνει να έχει αναλάβει πλέον χρέη και άτυπου εκπροσώπου σε θέματα εσωτερικής, αλλά και εξωτερικής πολιτικής.

Και δη σε μια κρίσιμη μεταβατική περίοδο στις ΗΠΑ, εν μέσω δύο μεγάλων πολέμων στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή και με τον πλανήτη ολόκληρο να κρατά την ανάσα του για τι θα φέρει η επόμενη ημέρα.

Στα εκτός των ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ εστιάζει στην Ουκρανία.

Οσονούπω «θα χάσεις το επίδομά σου», απείλησε τις προάλλες τον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι, αναφερόμενος στην έως τώρα αμερικανική βοήθεια.

