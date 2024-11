Από τον Τζο Μπάιντεν στον Ντόναλντ Τραμπ: Μια… μετ’ εμποδίων ομαλή μετάβαση εξουσίας στις ΗΠΑ

Παράταιρα γαλήνια συγκριτικά με μια τετραετία πριν, δύο ημέρες μετά τις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου και την πανηγυρική επανεκλογή του Ντόναλντ Τραμπ, ο απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, υποσχέθηκε «ειρηνική και ομαλή μετάβαση της εξουσίας».

«Έχω πει πολλές φορές ότι δεν μπορείς να αγαπάς τη χώρα σου μόνο όταν κερδίζεις», είπε ο 81χρονος Μπάιντεν, ο οποίος είχε περάσει το μεγαλύτερο μέρος της προεκλογικής εκστρατείας του -πριν αποσύρει άρον άρον την υποψηφιότητά του τον Ιούλιο- αποδοκιμάζοντας τον 79χρονο Τραμπ ως απειλή για τη Δημοκρατία και τις θεμελιώδεις αξίες των ΗΠΑ.

«Ελπίζω επίσης ότι μπορούμε να θέσουμε τέλος στο ερώτημα για την ακεραιότητα του αμερικανικού εκλογικού συστήματος», συμπλήρωσε, στον απόηχο της εκλογικής συντριβής της -άνευ εσωκομματικών εκλογών διαδόχου του- στην προεδρική υποψηφιότητα των Δημοκρατικών, Κάμαλα Χάρις.

Όταν οι δυο άντρες ξανασυναντήθηκαν στον Λευκό Οίκο στις 13 Νοεμβρίου, ως ο απερχόμενος και ο (επαν)εκλεγείς πρόεδρος των ΗΠΑ αντιστοίχως, η αμηχανία δεν μπορούσε να κρυφτεί πίσω από τα χαμόγελα πολιτικής αβρότητας ή τα μετέπειτα viral fake news της AI.

