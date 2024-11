Μέλη της μεταβατικής ομάδας του εκλεγμένου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ συντάσσουν λίστα με αξιωματικούς του στρατού που πρόκειται να απολυθούν όταν αναλάβει τη διακυβέρνηση. Ανάμεσά τους βρίσκονται πιθανώς και στελέχη του Γενικού Επιτελείου Στρατού, σύμφωνα με δύο πηγές που μίλησαν στο Reuters.

Το Γενικό Επιτελείο περιλαμβάνει τους ανώτατους αξιωματικούς του αμερικανικού στρατού και αποτελείται από τους επικεφαλής του Στρατού, του Ναυτικού, των Πεζοναυτών, της Πολεμικής Αεροπορίας, της Εθνικής Φρουράς και της Διαστημικής Δύναμης.

Ο σχεδιασμός για τις απολύσεις βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο μετά και θα μπορούσε να τροποποιηθεί καθώς η διοίκηση του Τραμπ θα διαμορφώνεται, δήλωσαν οι πηγές που μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Μία από τις πηγές μάλιστα αμφισβήτησε τη σκοπιμότητα μιας τέτοιας κίνησης.

Εάν το ρεπορτάζ επιβεβαιωθεί θα πρόκειται για πρωτοφανή αναδιοργάνωση στο Πεντάγωνο, σχολιάζει το διεθνές πρακτορείο ειδήσεων.

Δεν είναι σαφές εάν ο ίδιος ο Τραμπ θα υποστήριζε το σχέδιο μαζικών απολύσεων που καταρτίζει η μεταβατική του ομάδα, αν και έχει καταφερθεί εναντίον υψηλόβαθμων αξιωματικών άμυνας που τον έχουν επικρίνει.

Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του ο Τραμπ είχε στρέψει τα βέλη του κατά αυτών που αποφάσισαν την «προβληματική απόσυρση του 2021» από το Αφγανιστάν.

Οι άνθρωποι του Μίλεϊ – Ο πρώην συνεργάτης που αποκάλεσε τον Τραμπ φασίστα

Η δεύτερη πηγή δήλωσε ότι η επερχόμενη κυβέρνηση θα βάλει στο στόχαστρό αξιωματικούς του αμερικανικού στρατού που θεωρούνται συνδεδεμένοι με τον Μαρκ Μίλεϊ, τον πρώην αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού του Τραμπ.

«Οι αρχηγοί των Γενικών Επιτελείων και όλοι οι υπαρχηγοί θα απολυθούν αμέσως»

Ο Μίλεϊ χαρακτήρισε τον Τραμπ «φασίστα μέχρι το κόκκαλο» όπως γράφει χαρακτηριστικά ο Μπομπ Γούντγουορντ στο βιβλίο «War», το οποίο εκδόθηκε τον περασμένο μήνα, με τους συμμάχους του επερχόμενου προέδρου να τον κατηγορούν για «απιστία».

«Κάθε άτομο που αναβαθμίστηκε ή διορίστηκε από τον Μίλεϊ θα φύγει», δήλωσε η δεύτερη πηγή.

«Υπάρχει ένας πολύ λεπτομερής κατάλογος όλων όσων συνδέονταν με τον Μίλεϊ. Και όλοι θα εξαφανιστούν».

Η αποκάλυψη των σχεδίων για την απόλυση ανώτερων ηγετών των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων έρχεται μία ημέρα αφότου ο Τραμπ επέλεξε ως υπουργό Άμυνας τον Πιτ Χέγκσεθ – έναν σχολιαστή του Fox News, βετεράνο του στρατού που έκανε και θητεία ως δεσμοφύλακας στο Γκουαντανάμο – που έχει δηλώσει πρόθυμος να κάνει εκκαθαρίσεις στο Πεντάγωνο.

«Ο επόμενος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών πρέπει να αναθεωρήσει ριζικά την ανώτερη ηγεσία του Πενταγώνου, ώστε να είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε το έθνος μας και να νικήσουμε τους εχθρούς μας. Πολλοί άνθρωποι πρέπει να απολυθούν», δήλωσε ο Χέγσεθ στο βιβλίο του του 2024 «The War on Warriors: Behind the Betrayal of the Men Who Keep Us Free».

Ο νέος υπουργός Άμυνας

Ο Χέσγκεθ έχει επίσης βάλει στο στόχαστρο τον διάδοχο του Μίλεϊ, τον στρατηγό της Πολεμικής Αεροπορίας C.Q. Μπράουν, διερωτώμενος εάν θα είχε πάρει τη θέση αν δεν ήταν μαύρος.

«Ήταν λόγω του χρώματος του δέρματός του; Ή για τις ικανότητές του; Δεν θα μάθουμε ποτέ, αλλά πάντα αμφιβάλλουμε – κάτι που εκ πρώτης όψεως φαίνεται άδικο για τον Μπράουν. Αλλά δεδομένου ότι έχει παίξει το χαρτί της φυλής, δεν έχει και μεγάλη σημασία», έγραψε.

Η πρώτη πηγή που γνωρίζει τον σχεδιασμό της μεταβατικής ομάδας = δήλωσε ότι ο Μπράουν θα είναι μεταξύ των πολλών αξιωματικών που θα αποχωρήσουν.

«Οι αρχηγοί των Γενικών Επιτελείων και όλοι οι υπαρχηγοί θα απολυθούν αμέσως», δήλωσε η πηγή, προτού σημειώσει ότι πρόκειται ακόμη μόνο για πρώιμο σχεδιασμό.

Ορισμένοι νυν και πρώην αξιωματούχοι των ΗΠΑ έχουν υποβαθμίσει το ενδεχόμενο ενός τόσο μεγάλου ανασχηματισμού, λέγοντας ότι θα ήταν περιττός σε μια εποχή παγκόσμιας αναταραχής με πολέμους που μαίνονται στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή.

Η πρώτη πηγή δήλωσε ότι θα ήταν δύσκολο γραφειοκρατικά να απολυθεί και να αντικατασταθεί ένα μεγάλο μέρος των ανώτερων στρατιωτικών αξιωματούχων των ΗΠΑ, υποδηλώνοντας ότι ο σχεδιασμός θα μπορούσε να είναι τυμπανοκρουσίες των συμμάχων του Τραμπ.

Αλλά η δεύτερη πηγή υπογράμμισε ότι το στρατόπεδο του Τραμπ πιστεύει ότι το Γενικό Επιτελείο Στρατού πρέπει να συρρικνωθεί λόγω της υπέρμετρης γραφειοκρατίας.

«Αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι αναντικατάστατοι. Αντιθέτως. Και το δεύτερο είναι ότι δεν υπάρχει έλλειψη ανθρώπων για να αναλάβουν καθήκοντα», δήλωσε η πηγή.

«Στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, διορίζαμε πολύ γρήγορα ανθρώπους στα 30 τους ή ανθρώπους ικανούς να γίνουν στρατηγοί. Και ξέρετε κάτι; Κερδίσαμε τον πόλεμο».

Με πληροφορίες από Reuters