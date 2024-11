Ο εκλεγμένος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ – που…θέλει να καταργήσει το υπουργείο Παιδείας – δήλωσε την Τρίτη ότι προτείνει τον παρουσιαστή του Fox News και βετεράνο του στρατού Πιτ Χέγκσεθ για υπουργό Άμυνας.

Ο Χέγκσεθ, 44 ετών, είναι συμπαρουσιαστής της εκπομπής «Fox & Friends Weekend» του Fox News Channel και συνεργάζεται με το δίκτυο από το 2014, όπου ανέπτυξε φιλία με τον Τραμπ, ο οποίος έκανε τακτικές εμφανίσεις στην εκπομπή. Είναι επίσης συγγραφέας του βιβλίου «Ο πόλεμος κατά των πολεμιστών: Πίσω από την προδοσία των ανδρών που μας κρατούν ελεύθερους».

Ο Χέγκσεθ ήταν λοχαγός πεζικού στην Εθνική Φρουρά του Στρατού και υπηρέτησε στο εξωτερικό στο Αφγανιστάν, το Ιράκ και τον Κόλπο του Γκουαντάναμο στην Κούβα. Στο παρελθόν ήταν επικεφαλής της Concerned Veterans for America, μιας ομάδας που υποστηρίζεται από τους συντηρητικούς δισεκατομμυριούχους Τσαρλς και Ντέιβιντ Κοχ και έβαλε ανεπιτυχώς υποψηφιότητα για τη Γερουσία στη Μινεσότα το 2012.

«Με τον Πιτ στο τιμόνι, οι εχθροί της Αμερικής έχουν ειδοποιηθεί – ο στρατός μας θα γίνει και πάλι σπουδαίος και η Αμερική δεν θα υποχωρήσει ποτέ», ανέφερε ο Τραμπ σε δήλωσή του. «Κανείς δεν αγωνίζεται σκληρότερα για τα στρατεύματα και ο Πιτ θα είναι ένας θαρραλέος και πατριώτης υπέρμαχος της πολιτικής μας «Ειρήνη μέσω της Δύναμης»».

My interview with Israeli PM @netanyahu today. Israel needs our support! pic.twitter.com/2Y9FAKUeDG — Pete Hegseth (@PeteHegseth) March 17, 2024

Το υπουργικό συμβούλιο των «φίλων του Ντόναλντ Τραμπ»

Σε έναν καταιγισμό ανακοινώσεων την Τρίτη, ο Τραμπ δήλωσε ότι επέλεξε τον πρώην διευθυντή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Τζον Ράτκλιφ για να ηγηθεί της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, τον πρώην κυβερνήτη του Αρκάνσας Μάικ Χάκαμπι για πρεσβευτή στο Ισραήλ και τον μακροχρόνιο φίλο του Στίβεν Γουίτκοφ για ειδικό απεσταλμένο στη Μέση Ανατολή.

«Είναι τιμή μου να ανακοινώσω ότι έχω προτείνει τον Πιτ Χεγκσεθ για να υπηρετήσει στο υπουργικό μου συμβούλιο ως υπουργός Άμυνας. Ο Πιτέχει περάσει ολόκληρη τη ζωή του ως Πολεμιστής για τα Στρατεύματα και για τη Χώρα (σ.σ. Τα κεφαλαία του Τραμπ). Ο Πιτ είναι σκληρός, έξυπνος και πιστεύει πραγματικά στο (δόγμα) Πρώτα η Αμερική», ανέφερε ο Τραμπ σε δήλωσή του.

Ο Τραμπ όρισε επίσης τον Μπιλ ΜακΓκίνλεϊ, γραμματέα του υπουργικού του συμβουλίου στην πρώτη του κυβέρνηση, ως σύμβουλό του στον Λευκό Οίκο. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δείξει από την προηγούμενη θητεία του, αλλά τώρα πολύ περισσότερο, πως προτιμά άτομα που θα του είναι πιστοί και θα του χρωστούν την ανέλιξή τους, από το έμπειρο δυναμικό των Ρεπουμπλικανών.

🚨 Meet Pete Hegseth, your new Secretary of Defense: “The Pentagon runs perfect war game simulations, we lose every time to China… They’re building an army…We have our heads up our asses.” Pete is an old school American first warrior. pic.twitter.com/KpWXE6dCjQ — Autism Capital 🧩 (@AutismCapital) November 13, 2024

Δεν πιστεύω στα μικρόβια, γιατί δεν μπορώ να τα δω, άρα δεν είναι αληθινά

In 2019, Trump’s Secretary of Defense nominee Pete Hegseth said that he never washes his hands and can’t remember washing them once in the past 10 years: “Germs are not a real thing. I can’t see them.” pic.twitter.com/4qNO1SL6Q0 — Ron Filipkowski (@RonFilipkowski) November 13, 2024

Πηγαίντε να κολλήσετε κορωνοϊό

Pete Hegseth calls for people to go out and get infected by coronavirus: «Now that we are learning more, herd immunity is our friend. Healthy people getting out there — they are going to have to have some courage.» pic.twitter.com/eP6obazw4n — ‏ًً (@politicalplayer) November 13, 2024

Αν το κάνουν σωστά (οι Ισραηλινοί) θα φέρουν την Κόλαση στην Παλαιστίνη

Here’s a clip of Trump’s newly appointed Secretary of Defense, Pete Hegseth, speaking about the war in Israel. Our condolences to Candace Owens. pic.twitter.com/xDGMAabBIt — Shon Phillips (@Zev804) November 13, 2024

Όταν παραλίγο να σκοτώσει με τσεκούρι έναν ψηφοφόρο των Ρεπουμπλικανών

here’s pete hegseth, fox news host and trump’s pick for secretary of defense, nearly killing a drummer with an axe on live TV pic.twitter.com/b1RHmVz6vZ https://t.co/qkpekjqnIQ — Marlow Stern (@MarlowNYC) November 13, 2024

Ας αφήσουμε το Ισραήλ να ασχοληθεί με το Ιράν