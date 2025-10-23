newspaper
Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
23.10.2025 | 13:05
Έκρηξη σε εργοστάσιο στη Ρωσία - Τουλάχιστον δέκα νεκροί
# 13ΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Η ενίσχυση της ανθεκτικότητας των πόλεων είναι ο μεγάλος στόχος Χαρδαλιά
Αυτοδιοίκηση 23 Οκτωβρίου 2025 | 12:37

Η ενίσχυση της ανθεκτικότητας των πόλεων είναι ο μεγάλος στόχος Χαρδαλιά

Η ολιστική δράση για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της Αττικής, στο επίκεντρο της παρέμβασης του Περιφερειάρχη σε ημερίδα της ΕτΠ και της ΠΕΔΑ για την κλιματική κρίση.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ρίχνουμε την πίεση φυσικά

Ρίχνουμε την πίεση φυσικά

Spotlight

Η στοχευμένη στρατηγική της Περιφέρειας Αττικής για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της κλιματικής κρίσης, καθώς και η αναγκαιότητα θεσμικών συνεργασιών σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, βρέθηκαν στο επίκεντρο της ομιλίας του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά σε ημερίδα με θέμα «Διαμορφώνοντας το αύριο, μαζί με το ευρωπαϊκό σύμφωνο για το κλίμα – Αστική ανθεκτικότητα και ετοιμότητα», που διοργανώθηκε στην Αθήνα, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «EU Regions Week – Close to You».

«Αθροίζουμε δυνάμεις σε μια προσπάθεια που είναι απολύτως αναγκαία: να αντιμετωπίσουμε αυτό που αποκαλούμε κλιματική κρίση – εγώ προτιμώ να το αποκαλώ κλιματική κατάρρευση» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Χαρδαλιάς, υπογραμμίζοντας ότι η Αττική έχει δοκιμαστεί σκληρά από ακραία καιρικά φαινόμενα και φυσικές καταστροφές, τα οποία έχουν προκαλέσει την απώλεια ζωών και περιουσιών. «Η αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής κρίσης πρέπει να καταστεί προτεραιότητα σε όλες τις ευρωπαϊκές κι εθνικές δημόσιες πολιτικές» επεσήμανε ο Περιφερειάρχης, υπογραμμίζοντας την ιδιαίτερη σημασία της στενής συνεργασίας κράτους και αυτοδιοίκησης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο προς αυτή την κατεύθυνση.

«Στην Αττική, η ενίσχυση της ανθεκτικότητας και των 66 Δήμων μας αποτελεί προτεραιότητα στην πράξη και όχι στα χαρτιά» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Χαρδαλιάς αναφερόμενος στο ολιστικό πρόγραμμα αντιπλημμυρικών έργων σε όλο το Λεκανοπέδιο, προσθέτοντας ότι «η δουλειά που γίνεται στον τομέα αυτό, δεν έχει κανένα προηγούμενο σε μέγεθος, ρυθμό, ταχύτητα και αποτελεσματικότητα». Όπως υπογράμμισε, ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη 54 αντιπλημμυρικά έργα σε περιοχές υψηλής επικινδυνότητας, ενώ παράλληλα εφαρμόζεται ολιστική στρατηγική πρόληψης και διαχείρισης φυσικών καταστροφών, μέσα από έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό πολιτικής προστασίας.

Ο Περιφερειάρχης επανέλαβε μάλιστα την πάγια θέση του για «την προώθηση της Μητροπολιτικότητας στο μοντέλο διακυβέρνησης της χώρας», τονίζοντας ότι με αυτόν τον τρόπο «δεν θέλουμε να αποκτήσουμε περισσότερους ρόλους, αλλά πιστεύουμε θα μπορέσουμε να κάνουμε καλύτερη την καθημερινότητα των συμπολιτών μας».

Ιδιαίτερη ήταν η αναφορά του κ. Χαρδαλιά στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας μέσα από τη δημιουργία χώρων πρασίνου, στο πλαίσιο της οποίας ενέταξε τη δημιουργία του Μητροπολιτικού Πάρκου «Αέναον» στον Φαληρικό Όρμο μέχρι το 2028, καθώς και την αναβάθμιση των μεγαλύτερων πνευμόνων πρασίνου στο Λεκανοπέδιο, με την αξιοποίηση κοινοτικών πόρων. Παράλληλα, υπογράμμισε την προσπάθεια της περιφερειακής αρχής να απεμπλέξει από τα γρανάζια της γραφειοκρατίας την υλοποίηση δράσεων που ενισχύουν την κυκλική οικονομία, την ενεργειακή μετάβαση και τη μητροπολιτική διαχείριση των απορριμμάτων. Σε αυτό το πλαίσιο, υπογράμμισε μάλιστα ότι «δεν ήταν ποτέ πιο ώριμη η συζήτηση για να διαμορφώσουμε – Περιφέρεια και Δήμοι – ένα ολοκληρωμένο, τελικό σχέδιο για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Είναι η ώρα να αναλάβουμε αυτή την ευθύνη απέναντι στο κράτος και – κυρίως – απέναντι στα παιδιά μας, στα οποία πρέπει να παραδώσουμε ένα καλύτερο αύριο».

Η κλιματική κρίση δεν γνωρίζει σύνορα

Ο Περιφερειάρχης χαρακτήρισε το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για το Κλίμα ως «γέφυρα ανάμεσα στην Ευρώπη των θεσμών και στην Ευρώπη των πολιτών», ενώ επανήλθε στην πρόταση που έχει καταθέσει από τη θέση του ως Α’ Αντιπρόεδρος της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών για την ανάγκη ίδρυσης ενός νέου κοινού πανευρωπαϊκού ταμείου, με έμφαση στην ανθεκτικότητα, το οποίο θα χρηματοδοτεί στοχευμένες παρεμβάσεις σε υποδομές και μεθόδους προφύλαξης από φυσικές καταστροφές.

«Η κλιματική κρίση δεν γνωρίζει σύνορα – άρα ούτε και οι λύσεις μπορούν να είναι τοπικές μόνο. Χρειάζεται το ευρωπαϊκό πλαίσιο, χρειάζονται κοινοί στόχοι και εργαλεία, χρειάζεται να ενώσουμε δυνάμεις. Η Ευρώπη πρέπει να προχωρήσει σε πρωτοβουλίες που θέλουν θάρρος, προγραμματισμό και προσαρμογή στις ανάγκες κάθε περιφέρειάς της. Το αύριο δεν θα μας περιμένει. Αν θέλουμε να είναι ασφαλές, δίκαιο και βιώσιμο, πρέπει να το χτίσουμε εμείς – σήμερα. Η Αττική έχει τη βούληση και την υποχρέωση να είναι πρωταγωνίστρια σε αυτή τη μάχη» κατέληξε ο κ. Χαρδαλιάς.

O κεντρικός ομιλητής της ημερίδας, πρώην Δήμαρχος Αθηναίων και Προέδρος της Επιτροπής «Περιβάλλον, Κλιματική Αλλαγή και Ενέργεια» (ENVE) Κώστας Μπακογιάννης εστίασε στις συντονισμένες και έγκαιρες δράσεις που πρέπει να αναληφθούν από τα αρμόδια κοινοτικά όργανα, προκειμένου να επιτευχθεί η θωράκιση από την κλιματική κρίση σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Αναφερόμενος στην Αττική, ο κ. Μπακογιάννης επεσήμανε ότι βρίσκεται στην «πρώτη γραμμή» για τη λήψη ανάλογων πρωτοβουλιών και υπογράμμισε χαρακτηριστικά: «Για πρώτη φορά, μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι για την Αττική. Για πρώτη φορά έχουμε μια Περιφέρεια έτοιμη να προλάβει, να αντιμετωπίσει και να διαχειριστεί αυτές τις καταστάσεις. Ο Νίκος Χαρδαλιάς είναι πιο έτοιμος από ποτέ να πάρει την κατάσταση στα χέρια του, καθώς επιτελεί ένα σπουδαίο έργο σε όλο το Λεκανοπέδιο».

Στον χαιρετισμό του, ο Δήμαρχος Γαλατσίου και Πρόεδρος της ΠΕΔΑ Γιώργος Μαρκόπουλος, αναφέρθηκε στην ανάγκη συνεργασίας των δύο βαθμών αυτοδιοίκησης πάνω στη βελτίωση του επιπέδου ασφάλειας και της ποιότητας στην καθημερινή ζωή. Απευθυνόμενος προς τον Περιφερειάρχη, υπογράμμισε τον ρόλο του στην ανάδειξη της δυναμικής της αυτοδιοίκησης και πρόσθεσε: «Ο Νίκος Χαρδαλιάς ξεκίνησε από την αυτοδιοίκηση, άφησε το στίγμα του στον τόπο του, πέρασε στην κεντρική κυβέρνηση όπου διακρίθηκε και τώρα επέστρεψε στην αυτοδιοίκηση. Είναι ένας πολιτικός, που ξέρει όσο κανένας άλλος τι θα πει υπηρεσιακή ετοιμότητα, συντονισμός και άμεση ανταπόκριση σε κρίσιμες καταστάσεις.

Την ημερίδα, διοργάνωσαν ο Εθνικός Συντονιστής του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα στην Ελλάδα (ΙΝΖΕΒ), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) και η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής (ΠΕΔΑ). Στόχος της εκδήλωσης ήταν η παρουσίαση συστημικών στρατηγικών ανθεκτικότητας και προστασίας απέναντι στις κλιματικές κρίσεις, από πόλεις στην Ελλάδα και την Ευρώπη, καθώς και η ανάδειξη του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα ως εργαλείο για την ενίσχυση της θεσμικής συνεργασίας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Commodities
Πετρέλαιο: Ο Τραμπ βάζει φωτιά στις τιμές – Άνοδος και στο TTF

Πετρέλαιο: Ο Τραμπ βάζει φωτιά στις τιμές – Άνοδος και στο TTF

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ρίχνουμε την πίεση φυσικά

Ρίχνουμε την πίεση φυσικά

Business
Ευάγγελος Μυτιληναίος: Δεν έγινε ποτέ συζήτηση για την ενεργειακή μετάβαση σε μεγάλη κλίμακα

Ευάγγελος Μυτιληναίος: Δεν έγινε ποτέ συζήτηση για την ενεργειακή μετάβαση σε μεγάλη κλίμακα

inWellness
inTown
Ασυμβίβαστοι 21.10.25

Αντιδραστικοί στίχοι, DIY λογική, ηχητικοί πειραματισμοί: Οι The Ex είναι κάτι περισσότερο από μια punk μπάντα

Μετρώντας πάνω από τέσσερις δεκαετίες ζωής, οι The Ex συνεχίζουν να μένουν πιστοί στις αρχές και την DIY λογική τους. Μια νοοτροπία που θα ζήσουν από πρώτο χέρι όσοι τους δουν από κοντά σε μια από τις τρεις συναυλίες τους στην Ελλάδα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Αποκαθίσταται η ρωμαϊκή στοά Μυτιλήνης
Πολιτισμός 23.10.25

Αποκαθίσταται η ρωμαϊκή στοά Μυτιλήνης

Συνάντηση του Δημάρχου Μυτιλήνης Παναγιώτη Χριστόφα με την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη με αφορμή την υπογραφή της αποκατάστασης της ρωμαϊκής στοάς.

Σύνταξη
Νέο κλειστό γυμναστήριο στη Βέροια
Δημοτικές εγκαταστάσεις 23.10.25

Νέο κλειστό γυμναστήριο στη Βέροια

Έγκριση χρηματοδότησης 13,5 εκατ.€ για την κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου και ανάπλασης υπαίθριου χώρου δραστηριοτήτων στην είσοδο της πόλης της Βέροιας.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Διονύση Σαββόπουλου στο δημοτικό συμβούλιο – «Έκανε τη ζωή μας πιο όμορφη»
Τίμησε τη μνήμη 22.10.25

Ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Διονύση Σαββόπουλου στο δημοτικό συμβούλιο Θεσσαλονίκης - «Έκανε τη ζωή μας πιο όμορφη»

Ο δήμος Θεσσαλονίκης τίμησε τη μνήμη του Διονύση Σαββόπουλου - «Ας κρατήσουν οι χοροί με τα τραγούδια του για πάντα», τόνισε ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου

Σύνταξη
Το συγκινητικό μήνυμα του Νίκου Χαρδαλιά για την απώλεια του Διονύση Σαββόπουλου
Φόρος τιμής 22.10.25

Το συγκινητικό μήνυμα του Νίκου Χαρδαλιά για την απώλεια του Διονύση Σαββόπουλου

«Μας έμαθε να αγαπάμε λίγο περισσότερο αυτή τη χώρα – και τον εαυτό μας μέσα σ’ αυτήν» αναφέρει στο μήνυμα του ο περιφερειάρχης Αττικής για την απώλεια του Διονύση Σαββόπουλου.

Σύνταξη
Νέο Ειδικό Σχολείο στο Ρέθυμνο
Εκπαιδευτικές υποδομές 21.10.25

Νέο Ειδικό Σχολείο στο Ρέθυμνο

Ολοκληρώνονται όπως φαίνεται οι διαδικασίες επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του νέου Ειδικού Σχολείου Ρεθύμνης.

Σύνταξη
Αναβαθμίζεται το Δικαστικό Μέγαρο Κορίνθου
Ανάπλαση 21.10.25

Αναβαθμίζεται το Δικαστικό Μέγαρο Κορίνθου

Χρηματοδότηση για την αναβάθμιση και την ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου του δικαστικού Μεγάρου Κορίνθου, συμφωνήθηκε στην συνάντηση του δημάρχου στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΒΗΜΑ: Έρχεται αυτή την Κυριακή με συναρπαστικές προσφορές
Media 23.10.25

ΒΗΜΑ: Έρχεται αυτή την Κυριακή με συναρπαστικές προσφορές

Την Κυριακή 26 Οκτωβρίου το ΒΗΜΑ κυκλοφορεί με τον Α’ τόμο του ιστορικού μυθιστορήματος «Θέκλη», τα πρακτικά του συνεδρίου «50 Χρόνια Ελληνικής Εξωτερικής Πολιτικής», το περιοδικό VITA, ένα αφιέρωμα για την ζωή του Διονύση Σαββόπουλου και το ΒΗΜΑGAZINO.

Σύνταξη
Όμιλος AKTOR: Ισχυρό παρόν, δυναμικό μέλλον
Τα Νέα της Αγοράς 23.10.25

Όμιλος AKTOR: Ισχυρό παρόν, δυναμικό μέλλον

Ο Όμιλος AKTOR είναι ένας πολυδιάστατος επιχειρηματικός Όμιλος στον χώρο των υποδομών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και υλοποιεί ένα μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα, με στόχο να δημιουργήσει αξία για τους μετόχους και την κοινωνία.

Σύνταξη
Διονύσης Σαββόπουλος: Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του το Σάββατο στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης
Το Σάββατο 23.10.25

Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του Διονύση Σαββόπουλου στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης Αθηνών

Η σορός θα εκτεθεί σε λαϊκό προσκύνημα από τις 8:30 έως τις 11:30 το πρωί του Σαββάτου - Ο Διονύσης Σαββόπουλος θα ταφεί στη συνέχεια στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών στις 13:00

Σύνταξη
Γάζα: Η γη των νεκρών είναι το μόνο καταφύγιο των ζωντανών – Εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι κατασκηνώνουν σε νεκροταφεία
Γάζα 23.10.25

«Η γη των νεκρών είναι το μόνο καταφύγιο των ζωντανών» - Εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι κατασκηνώνουν σε νεκροταφεία

Η Γάζα έχει καλυφθεί με 61 εκατομμύρια τόνους συντριμμιών - Ο εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι καταφεύγουν σε νεκροταφεία για να στήσουν ένα πρόχειρο κατάλυμα

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Για εγκληματική οργάνωση οι 37 – Βαρύ κατηγορητήριο
Ευρωπαϊκή Εισαγγελία 23.10.25

Για εγκληματική οργάνωση οι 37 του ΟΠΕΚΕΠΕ – Βαρύ κατηγορητήριο

Οι συλληφθέντες αναμένεται να λάβουν προθεσμία μέσα στο επόμενο πενθήμερο προκειμένου να απολογηθούν για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ - Τα αδικήματα για τα οποία άσκησε δίωξη η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Clean & Flex with Klinex: Φλεξάραμε δημιουργικότητα, έμπνευση και γνώσεις στο πιο συναρπαστικό event του φθινοπώρου
Τα Νέα της Αγοράς 23.10.25

Clean & Flex with Klinex: Φλεξάραμε δημιουργικότητα, έμπνευση και γνώσεις στο πιο συναρπαστικό event του φθινοπώρου

Δώσαμε after work ραντεβού με την iconic χλωρίνη Klinex, τη μόνη χλωρίνη που απολυμαίνει, και ζήσαμε ένα άκρως δημιουργικό απόγευμα γεμάτο χρώμα και θετική ενέργεια.

Σύνταξη
Αποκαθίσταται η ρωμαϊκή στοά Μυτιλήνης
Πολιτισμός 23.10.25

Αποκαθίσταται η ρωμαϊκή στοά Μυτιλήνης

Συνάντηση του Δημάρχου Μυτιλήνης Παναγιώτη Χριστόφα με την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη με αφορμή την υπογραφή της αποκατάστασης της ρωμαϊκής στοάς.

Σύνταξη
Δημοσκόπηση ΗΠΑ: Η πλειοψηφία πιστεύει ότι ο Τραμπ χρησιμοποιεί τους θεσμούς για να επιτεθεί σε αντιπάλους του
Κόσμος 23.10.25

Αυξάνεται η ανησυχία για τον Τραμπ και εντός των Ρεπουμπλικανών - Τι δείχνει νέα δημοσκόπηση

Δημοσκόπηση στις ΗΠΑ δείχνει ότι εννέα μήνες μετά την μετακόμιση του Τραμπ στον Λευκό Οίκο οι Αμερικανοί είναι όλο και πιο ανήσυχοι για τις διχαστικές τακτικές του

Σύνταξη
Αντετοκούνμπο: «Ο Τέρνερ με μισούσε πριν έξι μήνες, αλλά δεν τον συμπαθούσα κι εγώ» (vid)
Μπάσκετ 23.10.25

Αντετοκούνμπο: «Ο Τέρνερ με μισούσε πριν έξι μήνες, αλλά δεν τον συμπαθούσα κι εγώ» (vid)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε για τη χημεία του με τον Μάιλς Τέρνερ και την εμπειρία του απέναντι στον Κρις Μίντλετον, μετά τη νίκη στην πρεμιέρα επί των Ουάσινγκτον Γουίζαρντς.

Σύνταξη
Κύκλος Ιδεών: Στις 6 το απόγευμα η εκδήλωση με θέμα «Το αδιέξοδο της χώρας που αποτυπώνουν οι δημοσκοπήσεις»
Πολιτική Γραμματεία 23.10.25

Κύκλος Ιδεών: Στις 6 το απόγευμα η εκδήλωση με θέμα «Το αδιέξοδο της χώρας που αποτυπώνουν οι δημοσκοπήσεις»

Στην εκδήλωση που διοργανώνει ο Κύκλος Ιδεών έξι διακεκριμένοι ομιλητές αναλύουν τις προκλήσεις και τους προβληματισμούς της εποχής

Σύνταξη
Αυτό είναι το βίντεο από την επιχείρηση σύλληψης του διαιτητή της Euroleague, Ούρους Νίκολιτς (vid)
Euroleague 23.10.25

Αυτό είναι το βίντεο από την επιχείρηση σύλληψης του διαιτητή της Euroleague, Ούρους Νίκολιτς (vid)

Το Υπουργείο Εσωτερικών της Σερβίας έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από την αστυνομική επιχείρηση που αποκάλυψε χρήματα, χρυσό και ρολόγια στο σπίτι του διαιτητή της Euroleague.

Σύνταξη
Γιατί όλο και περισσοτέροι πολίτες δυσκολεύονται να βρουν φάρμακα – Μία νέα υγειονομική κρίση προ των πυλών
Κόσμος 23.10.25

Γιατί όλο και περισσοτέροι πολίτες δυσκολεύονται να βρουν φάρμακα – Μία νέα υγειονομική κρίση προ των πυλών

Σε παγκόσμιο επίπεδο καταγράφεται αύξηση των ανθρώπων που αδυνατούν να εφοδιαστούν τα απαραίτητα φάρμακα, κάτι που προκαλεί ανησυχία για μία επικείμενη υγειονομική κρίση

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Το ΚΚΕ κατήγγειλε στη Βουλή την επίθεση των ΜΑΤ «ακόμη και σε παιδάκια» – Παρέμβαση Παφίλη στον Χρυσοχοΐδη
Πολιτική Γραμματεία 23.10.25

Το ΚΚΕ κατήγγειλε στη Βουλή την επίθεση των ΜΑΤ «ακόμη και σε παιδάκια» – Παρέμβαση Παφίλη στον Χρυσοχοΐδη

Την επίθεση της Αστυνομίας στην κινητοποίηση στο Μεταξουργείο, κατήγγειλε από το βήμα της Βουλής εκ μέρους του ΚΚΕ, η Μαρία Κομνηνάκα - «Το χαρακτήρα ποιου μνημείου διαφύλασσε η κυβέρνηση στο Μεταξουργείο και παρέταξε εκεί τα ΜΑΤ;», διερωτήθηκε

Σύνταξη
Must Read
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο