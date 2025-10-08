Στο επίκεντρο της περιφέρειας Αττικής η αντιπλημυρική θωράκιση του Ιλισσού ποταμού

Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, βρέθηκε στον Δήμο Μοσχάτου – Ταύρου και επιθεώρησε έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη, μεταξύ των οποίων και εκείνο της αντιπλημμυρικής διευθέτησης του Ιλισσού ποταμού.

Κατά την επίσκεψή του ο κ. Χαρδαλιάς πραγματοποίησε σύσκεψη εργασίας με τον Δήμαρχο Ανδρέα Ευθυμίου, στο δημαρχιακό μέγαρο, όπου τέθηκαν επί τάπητος όλα τα βασικά έργα που υλοποιούνται στην περιοχή με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής. Παράλληλα, διενήργησε αυτοψία σε εργοτάξια και καίρια σημεία όπου εξελίσσονται σημαντικές παρεμβάσεις για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών, την αντιπλημμυρική προστασία και την ενίσχυση του πρασίνου και του αστικού ιστού.

Σε πλήρη εξέλιξη η αντιπλημμυρική διευθέτηση του Ιλισσού ποταμού

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο μεγάλο αντιπλημμυρικό έργο διευθέτησης του Ιλισσού ποταμού, το οποίο εντάσσεται στα 281 έργα που έχει δρομολογήσει η Περιφέρεια Αττικής σε ολόκληρο το Λεκανοπέδιο. Ο Ιλισσός, σε συνδυασμό με τον Κηφισό, αποτελούν τους κύριους αποδέκτες των όμβριων υδάτων του Λεκανοπεδίου.

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 12,83 εκατ. Ευρώ, αφορά την εκβάθυνση της κοίτης του ποταμού και την αναμόρφωση τριών γεφυρών για την καλύτερη απορροή υδάτων και την βελτίωση του περιβάλλοντος χώρου Ήτοι: α) της λιθόκτιστης γέφυρας της οδού Εθνάρχου Μακαρίου, β) της γέφυρας της Λεωφόρου Ποσειδώνος, η οποία θα αντικατασταθεί από γέφυρα αστικού περιπάτου και γ) της μεταλλικής πεζογέφυρας, η οποία θα μετατοπιστεί, θα συντηρηθεί και θα επανατοποθετηθεί.

Σκοπός η ανθεκτικότητα

Ο περιφερειάρχης Αττικής κατά την διάρκεια της επίσκεψης του μεταξύ άλλων σημείωσε: «Για εμάς, η ανάπτυξη και η ανθεκτικότητα δεν αποτελούν αφηρημένες έννοιες, αλλά συγκεκριμένα έργα που ολοκληρώνονται και παραδίδονται μέσα από συνεργασίες με τους Δήμους και με την τοπική κοινωνία. Η Αττική αλλάζει πρόσωπο, με έργα που παραδίδονται στην ώρα τους. Αυτή είναι η δική μας δέσμευση: μια Περιφέρεια που θα προχωρά συνεχώς μπροστά, με κοινωνική ευαισθησία, διαφάνεια και αποφασιστικότητα».