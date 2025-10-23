magazin
23.10.2025 | 13:05
Έκρηξη σε εργοστάσιο στη Ρωσία - Τουλάχιστον δέκα νεκροί
Ο Αντώνης Ρέμος ερμηνεύει Μίκη Θεοδωράκη σε μία μοναδική συναυλία
Music 23 Οκτωβρίου 2025 | 17:30

Ο Αντώνης Ρέμος ερμηνεύει Μίκη Θεοδωράκη σε μία μοναδική συναυλία

Ο Αντώνης Ρέμος ερμηνεύει Μίκη Θεοδωράκη - «Δρόμοι Παλιοί, Δρόμοι Καινούργιοι» - Συμμετέχουν: Apon, Ρένα Μόρφη, Άγγελος Θεοδωράκης την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου - Ώρα 8:30 μ.μ. Christmas Theater

Περπάτημα: Βήματα VS συχνότητας – Τι έχει περισσότερη σημασία;

Περπάτημα: Βήματα VS συχνότητας – Τι έχει περισσότερη σημασία;

Ο Αντώνης Ρέμος «συναντά» τον Μίκη Θεοδωράκη σε μια μεγαλειώδη συναυλία με την οποία ολοκληρώνεται το «Αφιερωματικό Έτος Μίκη Θεοδωράκη» για τα 100 χρόνια από τη γέννησή του.

Η συναυλία υπό τον τίτλο «Δρόμοι Παλιοί, Δρόμοι Καινούργιοι» θα διεξαχθεί την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου, στις 8:30 το βράδυ, στο Christmas Theater και θα αποτελέσει μια μυσταγωγική βραδιά – φόρο τιμής στον Έλληνα συνθέτη.

Συμμετέχουν η Ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης» με την καλλιτεχνική επιμέλεια της Μαργαρίτας Θεοδωράκη και οι ερμηνευτές Apon, Ρένα Μόρφη και  Άγγελος Θεοδωράκης.

Ο Αντώνης Ρέμος ερμηνεύει Μίκη Θεοδωράκη σε μία μοναδική συναυλία

Ο Μίκης Θεοδωράκης και ο Αντώνης Ρέμος έχουν συναντηθεί μουσικά και στο παρελθόν, τόσο σε συναυλίες της Ορχήστρας «Μίκης Θεοδωράκης», όσο και σε επανεκτελέσεις τραγουδιών του δημιουργού, αναπτύσσοντας παράλληλα μια αμοιβαία βαθιά σχέση.

Ο Αντώνης Ρέμος, 20 χρόνια μετά την πρώτη του σύμπραξη με τον Μίκη Θεοδωράκη, θα φέρει στο προσκήνιο τις μνήμες και τα συναισθήματα, σε μια συναυλία που θα μεταλαμπαδεύσει το διαχρονικό και πολυδιάστατο έργο του στις νεότερες γενιές μέσα από μοναδικές εκτελέσεις και ερμηνείες.

Στη συναυλία η Παγκρήτιος Ένωσις θα τιμήσει τον Μίκη Θεοδωράκη με το κρητικό χορευτικό συγκρότημα «Δικταίοι Καστρινοί» και τον χοροδιδάσκαλο Γιώργο Φραγκάκη να χορεύουν συμβολικά ένα εμβληματικό τραγούδι του.

Εισιτήρια στο inTickets

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Με βαρίδια και χαμηλό τζίρο η άνοδος του

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με βαρίδια και χαμηλό τζίρο η άνοδος του

Vita.gr
Περπάτημα: Βήματα VS συχνότητας – Τι έχει περισσότερη σημασία;

Περπάτημα: Βήματα VS συχνότητας – Τι έχει περισσότερη σημασία;

Commodities
Πετρέλαιο: Ο Τραμπ βάζει φωτιά στις τιμές – Άνοδος και στο TTF

Πετρέλαιο: Ο Τραμπ βάζει φωτιά στις τιμές – Άνοδος και στο TTF

inWellness
inTown
Ασυμβίβαστοι 21.10.25

Αντιδραστικοί στίχοι, DIY λογική, ηχητικοί πειραματισμοί: Οι The Ex είναι κάτι περισσότερο από μια punk μπάντα

Μετρώντας πάνω από τέσσερις δεκαετίες ζωής, οι The Ex συνεχίζουν να μένουν πιστοί στις αρχές και την DIY λογική τους. Μια νοοτροπία που θα ζήσουν από πρώτο χέρι όσοι τους δουν από κοντά σε μια από τις τρεις συναυλίες τους στην Ελλάδα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Stream magazin
Διονύσης Σαββόπουλος: Έτσι γράφτηκε το Ζεϊμπέκικο – Η οργή της Χούντας, η ποπ Μπέλου και ο Καζαντζίδης
Ύμνος 22.10.25

Διονύσης Σαββόπουλος: Έτσι γράφτηκε το Ζεϊμπέκικο – Η οργή της Χούντας, η ποπ Μπέλου και ο Καζαντζίδης

Το Ζεϊμπέκικο, ένα από τα πολλά κομμάτια που ο Διονύσης Σαββόπουλος μας κληροδότησε για να θυμόμαστε τις ρίζες μας είναι η ροκ κάθαρση μιας Ελλάδας με ψυχή ανθεκτικά λαϊκή -και προδομένη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Στην εποχή των reunions: Ξεκίνησαν οι συζητήσεις για τη νέα επανένωση των Fleetwood Mac μετά από έξι χρόνια «σιωπής»
Ήρθε ο καιρός; 22.10.25

Στην εποχή των reunions: Ξεκίνησαν οι συζητήσεις για τη νέα επανένωση των Fleetwood Mac μετά από έξι χρόνια «σιωπής»

Οι φήμες θέλουν τους Fleetwood Mac να συζητούν ένα reunion που θα περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός ντοκιμαντέρ και φυσικά μια μεγάλη περιοδεία. Ωστόσο πρώτα θα πρέπει να θαφτεί το «τσεκούρι του πολέμου» ανάμεσα στα μέλη της μπάντας.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Περιμένοντας στην ουρά επί Χούντας για να δουν τον Διονύση Σαββόπουλο – Οι νύχτες στο «Ροντέο»
Music 22.10.25

Περιμένοντας στην ουρά επί Χούντας για να δουν τον Διονύση Σαββόπουλο – Οι νύχτες στο «Ροντέο»

Αρχές της δεκαετίας του 70 μέσα στη Χούντα και ο κόσμος κάνει ουρές στο «Ροντέο», μια μπουάτ σ΄ένα υπόγειο της οδού Ιουλιανού για να δει τον Σαββόπουλο. Το in κάνει μια αναδρομή σ΄εκείνη την εποχή αλλά και στη σχέση του Νιόνιου με τον Χατζιδάκι.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Εκδρομέας του ’60
Opinion 22.10.25

Εκδρομέας του ’60

Ο Διονύσης Σαββόπουλος υπήρξε ένας θαυματοποιός της μουσικής και του στίχου, δημιουργικά τοπικός και ταυτόχρονα οικουμενικός. Συνόδευσε και συνοδεύτηκε από όλες τις γενιές της Μεταπολίτευσης

Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Σαββόπουλος: Ο Διονύσης, η πολιτική και η Ελλάδα μέσα από τη μουσική του
Μια αναδρομή 21.10.25

Σαββόπουλος: Ο Διονύσης, η πολιτική και η Ελλάδα μέσα από τη μουσική του

Μουσικός, ερμηνευτής, συγγραφέας, πολιτικά δρων. Ήταν πολλά και διαφορετικά πράγματα. Ο ίδιος έλεγε: «Αυτό που λέμε Σαββόπουλος δεν υπάρχει (…) είναι ένας ρόλος που έπλασα σιγά σιγά με τα χρόνια»

Σύνταξη
«Ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα»: Ο Έρικ Λου είναι ο φετινός νικητής του Διεθνούς Διαγωνισμού Πιάνου Σοπέν
Polonaise-Fantasy 21.10.25

«Ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα»: Ο Έρικ Λου είναι ο φετινός νικητής του Διεθνούς Διαγωνισμού Πιάνου Σοπέν

«Ευχαριστώ όλους τους λάτρεις του Σοπέν σε όλο τον κόσμο που παρακολούθησαν διαδικτυακά και το κοινό εδώ στη Βαρσοβία», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Έρικ Λου για τη διάκριση

Σύνταξη
Αντιδραστικοί στίχοι, DIY λογική, ηχητικοί πειραματισμοί: Οι The Ex είναι κάτι περισσότερο από μια punk μπάντα
Ασυμβίβαστοι 21.10.25

Αντιδραστικοί στίχοι, DIY λογική, ηχητικοί πειραματισμοί: Οι The Ex είναι κάτι περισσότερο από μια punk μπάντα

Μετρώντας πάνω από τέσσερις δεκαετίες ζωής, οι The Ex συνεχίζουν να μένουν πιστοί στις αρχές και την DIY λογική τους. Μια νοοτροπία που θα ζήσουν από πρώτο χέρι όσοι τους δουν από κοντά σε μια από τις τρεις συναυλίες τους στην Ελλάδα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Γιώργος Ψωμόπουλος: Πέθανε ο μάνατζερ των Magic De Spell, η ιστορία του στην ελληνική ροκ σκηνή
Music 21.10.25

Γιώργος Ψωμόπουλος: Πέθανε ο μάνατζερ των Magic De Spell, η ιστορία του στην ελληνική ροκ σκηνή

Η είδηση του θανάτου του έχει προκαλέσει συγκίνηση στους ανθρώπους της μουσικής και, καθώς υπήρξε ένας από αυτούς που διαμόρφωσαν το πλαίσιο της σύγχρονης ελληνικής ροκ σκηνής.

Σύνταξη
Green Day, Linkin Park, Muse, Foo Fighters: Οι τιτάνες του 21ου αιώνα – Ποιος κατέκτησε την κορυφή
Rock μόνο 20.10.25

Green Day, Linkin Park, Muse, Foo Fighters: Οι τιτάνες του 21ου αιώνα – Ποιος κατέκτησε την κορυφή

Η φετινή Εθνική Ημέρα Άλμπουμ (National Album Day) στη Βρετανία γιόρτασε τη ροκ μουσική σκηνή και τα Official Charts αποκάλυψαν τη λίστα με τα 40 μεγαλύτερα ροκ και μέταλ άλμπουμ του 21ου αιώνα. Αυτοί είναι οι δυνατοί

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Έγινα ένας από εκείνους»: Οι Beatles αποκαλύπτουν πως άλλαξε η συμπεριφορά των δικών τους μετά την επιτυχία του 1963
Anthology 4 20.10.25

«Έγινα ένας από εκείνους»: Οι Beatles αποκαλύπτουν πως άλλαξε η συμπεριφορά των δικών τους μετά την επιτυχία του 1963

Πώς άλλαξε οι συμπεριφορά των οικογενειών τους και του κόσμου μετά την επιτυχία τους το 1963; Ανέκδοτο, έως σήμερα, υλικό από τα τέσσερα μέλη των Beatles έρχεται στο Anthology 4.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Κανείς δε βγάζει λεφτά από αυτά» – Τι θα απογίνουν τα μουσικά βιντεοκλίπ με το κλείσιμο του MTV;
Pause 18.10.25

«Κανείς δε βγάζει λεφτά από αυτά» - Τι θα απογίνουν τα μουσικά βιντεοκλίπ με το κλείσιμο του MTV;

Πέντε κανάλια MTV θα κλείσουν στο τέλος του έτους στο Ηνωμένο Βασίλειο, αφήνοντας μόνο ένα – το οποίο μεταδίδει κυρίως ριάλιτι σόου. Και με τους περιορισμένους προϋπολογισμούς, οι σκηνοθέτες λένε ότι αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Melina: Η Ελληνογαλλίδα μουσικός ανάμεσα στους 15 υποψήφιους των Music Moves Europe Awards 2026
Music 17.10.25

Melina: Η Ελληνογαλλίδα μουσικός ανάμεσα στους 15 υποψήφιους των Music Moves Europe Awards 2026

Η Ελληνογαλλίδα Melina, βρίσκεται ανάμεσα στους υποψήφιους στα φετινά Music Moves Europe Awards, έναν θεσμό που τιμά τους νέους καλλιτέχνες που διαμορφώνουν τον ήχο της Ευρώπης σήμερα και αύριο.

Σύνταξη
Έις Φρίλι: Πέθανε ο «Spaceman» των Kiss
Legend 17.10.25

Έις Φρίλι: Πέθανε ο «Spaceman» των Kiss

Ο Έις Φρίλι, κιθαρίστας και συνιδρυτής των Kiss, πέθανε στα 74 του χρόνια έπειτα από σοβαρό τραυματισμό που υπέστη μετά από πτώση στο στούντιο ηχογράφησής του

Σύνταξη
Χημικά και καταστολή καταγγέλλουν οι εκπαιδευτικοί που διαμαρτύρονταν για τις συγχωνεύσεις – «Ταχύτατη διερεύνηση», ζήτησε η Ζαχαράκη
Ελλάδα 23.10.25

Χημικά και καταστολή καταγγέλλουν οι εκπαιδευτικοί που διαμαρτύρονταν για τις συγχωνεύσεις – «Ταχύτατη διερεύνηση», ζήτησε η Ζαχαράκη

Γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικοί διαμαρτύρονταν για τα -σχεδόν- 700 κενά εκπαιδευτικών στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α' Αθήνας. Καταγγέλλουν απρόκλητη επίθεση της ΕΛ.ΑΣ., προαναγγέλλουν στο in νέες κινητοποιήσεις- Τι απαντά το υπουργείο Παιδείας

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
ΕΕ: Η γραφειοκρατία πνίγει την ανταγωνιστικότητα και τις startups – Το αρνητικό παράδειγμα της Ελλάδας
Επιστολή 19 κρατών-μελών 23.10.25

Η γραφειοκρατία πνίγει την ανταγωνιστικότητα και τις startups στην ΕΕ - Το αρνητικό παράδειγμα της Ελλάδας

Η Ευρώπη εξακολουθεί να είναι ένα μωσαϊκό διαφορετικών εθνικών ρυθμίσεων που αποτελεί τροχοπέδη για την επέκταση των startups, παρά τη ραγδαία ανάπτυξή τους τα τελευταία χρόνια

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Γαλλία: 18 διαμερίσματα σε πορτοκαλί συναγερμό για την κακοκαιρία – Πάνω από 140.000 σπίτια χωρίς ρεύμα
Κακοκαιρία Μπενζαμέν 23.10.25

Γαλλία: 18 διαμερίσματα σε πορτοκαλί συναγερμό για την κακοκαιρία – Πάνω από 140.000 σπίτια χωρίς ρεύμα

Η κακοκαιρία έχει πλήξει κυρίως τις ακτές του Ατλαντικού και τη δυτική Γαλλία. Προβλήματα από τα τεράστια κύματα που έχουν προκαλέσει οι βόρειοι άνεμοι, ενώ άνθρωποι τραυματίστηκαν από πτώσεις δέντρων

Σύνταξη
Αυτοκριτική
Αν... 23.10.25

Αυτοκριτική

Αν στη ζωή η πολιτεία στο σύνολό της δείχνεται απέναντι στον πολιτισμό ακηδής, στις κηδείες είναι πανταχού παρούσα, έτοιμη να στεφανώσει νεκρούς

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
NBA: Μετά τον Ροζίερ, συνελήφθη για παράνομο στοιχηματισμό και ο Μπίλαπς! (pic)
Μπάσκετ 23.10.25

NBA: Μετά τον Ροζίερ, συνελήφθη για παράνομο στοιχηματισμό και ο Μπίλαπς! (pic)

Σύμφωνα με αμερικανικά ρεπορτάζ ο παίκτης των Μαϊάμι Χιτ Τέρι Ροζίερ και ο προπονητής των Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς, Τσόνσι Μπίλαπς συνελήφθησαν από τις Αρχες για παράνομο στοιχηματισμό.

Σύνταξη
Τυχεροπούλου: Στον ΟΠΕΚΕΠΕ υπήρχε πανίσχυρο σύστημα που διέχεε τον φόβο – Το τηλεφώνημα του «Φραπέ» στο σπίτι της
Πολιτική Γραμματεία 23.10.25

Τυχεροπούλου: Στον ΟΠΕΚΕΠΕ υπήρχε πανίσχυρο σύστημα που διέχεε τον φόβο – Το τηλεφώνημα του «Φραπέ» στο σπίτι της

Η κ. Τυχεροπούλου που είχε θέσεις ευθύνης για τις πληρωμές των κοινοτικών επιδοτήσεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ, μίλησε για φόβο που της προκάλεσαν οι διοικήσεις, αλλά και ο ίδιος ο περιβόητος «Φραπές».

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Ο ΣΥΡΙΖΑ «στηρίζει» Τσίπρα – «Η σχέση δεν είναι αντιπαραθετική, συγκλίνουμε στη δημιουργία ισχυρού πόλου»
Πολιτική Γραμματεία 23.10.25

Ο ΣΥΡΙΖΑ «στηρίζει» Τσίπρα – «Η σχέση δεν είναι αντιπαραθετική, συγκλίνουμε στη δημιουργία ισχυρού πόλου»

Παράλληλες οι πορείες με τον πρώην πρωθυπουργό μέχρι να συγκλίνουν στον κοινό στόχο, η εισήγηση Φάμελλου και πλειοψηφίας στην Πολιτική Γραμματεία.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
«Mπορείς πάντα να βάλεις τα χέρια στις τσέπες και να φύγεις» – Η Αντζέλικα Χιούστον δεν άκουσε τον πατέρα της
Στάση ζωής 23.10.25

«Mπορείς πάντα να βάλεις τα χέρια στις τσέπες και να φύγεις» - Η Αντζέλικα Χιούστον δεν άκουσε τον πατέρα της

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, Αντζέλικα Χιούστον, αναπολεί τα λαμπερά νιάτα της στο swinging Λονδίνο, τη μακροχρόνια σχέση της με τον Τζακ Νίκολσον και πολλά άλλα στα δύο βασικά αυτοβιογραφικά της βιβλία.

Σύνταξη
Τραμπ: «Μπίμπι, ο κόσμος είναι εναντίον σου» – Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αφηγείται τις «επιτυχίες» του στη Μέση Ανατολή
Τι είπε για Δ. Όχθη 23.10.25

«Μπίμπι, ο κόσμος είναι εναντίον σου» - Συνέντευξη Τραμπ για το πώς «έπεισε τον Νετανιάχου να κάνει πίσω»

Σε συνέντευξή του στο περιοδικό Time, ο Ντόναλντ Τραμπ αφηγείται πώς έπεισε τον Νετανιάχου να υποχωρήσει και στέλνει δημόσιο μήνυμα στο Ισραήλ να σταματήσει τα σχέδια προσάρτησης της Δ. Όχθης

Σύνταξη
Αγροτικό ρεύμα: Ψηφίστηκε η τροπολογία για επανένταξη στο τιμολόγιο «ΓΑΙΑ»
Οικονομικές Ειδήσεις 23.10.25

Αγροτικό ρεύμα: Ψηφίστηκε η τροπολογία για επανένταξη στο τιμολόγιο «ΓΑΙΑ»

Η νέα ρύθμιση για το αγροτικό ρεύμα θα εφαρμοστεί από 1η Δεκεμβρίου 2025 - Αγρότες και οργανισμοί εντάσσονται εκ νέου με μηδενικό επιτόκιο για τις απλήρωτες οφειλές τους

Σύνταξη
Κικίλιας: Βασική έγνοια των πολιτών η ακρίβεια – Η κοινωνία δεν ασχολείται με μικροπολιτική
«Η πραγματική οικονομία» 23.10.25

Κικίλιας: Βασική έγνοια των πολιτών η ακρίβεια – Η κοινωνία δεν ασχολείται με μικροπολιτική

«Ο κόσμος θέλει να δουλεύεις για αυτόν, να μην αυταπατόμαστε», υπογράμμισε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας

Σύνταξη
ΒΗΜΑ: Έρχεται αυτή την Κυριακή με συναρπαστικές προσφορές
Media 23.10.25

ΒΗΜΑ: Έρχεται αυτή την Κυριακή με συναρπαστικές προσφορές

Την Κυριακή 26 Οκτωβρίου το ΒΗΜΑ κυκλοφορεί με τον Α’ τόμο του ιστορικού μυθιστορήματος «Θέκλη», τα πρακτικά του συνεδρίου «50 Χρόνια Ελληνικής Εξωτερικής Πολιτικής», το περιοδικό VITA, ένα αφιέρωμα για την ζωή του Διονύση Σαββόπουλου και το ΒΗΜΑGAZINO.

Σύνταξη
Όμιλος AKTOR: Ισχυρό παρόν, δυναμικό μέλλον
Τα Νέα της Αγοράς 23.10.25

Όμιλος AKTOR: Ισχυρό παρόν, δυναμικό μέλλον

Ο Όμιλος AKTOR είναι ένας πολυδιάστατος επιχειρηματικός Όμιλος στον χώρο των υποδομών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και υλοποιεί ένα μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα, με στόχο να δημιουργήσει αξία για τους μετόχους και την κοινωνία.

Σύνταξη
Διονύσης Σαββόπουλος: Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του το Σάββατο στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης
Το Σάββατο 23.10.25

Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του Διονύση Σαββόπουλου στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης Αθηνών

Η σορός θα εκτεθεί σε λαϊκό προσκύνημα από τις 8:30 έως τις 11:30 το πρωί του Σαββάτου - Ο Διονύσης Σαββόπουλος θα ταφεί στη συνέχεια στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών στις 13:00

Σύνταξη
