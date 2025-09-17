Η συνάντηση των τριών μεγάλων: Το βράδυ όπου «ένωσαν τις δυνάμεις τους» οι Μητρόπουλος, Καζαντζάκης και Θεοδωράκης

Ήταν το αφιέρωμα που περίμεναν όλοι στην Κρήτη. Αλλά και το… κερασάκι στην τούρτα των επιτυχημένων φετινών καλοκαιρινών εκδηλώσεων του Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη στη Μυρτιά. Και όσοι βρέθηκαν το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου εκεί δεν το μετάνιωσαν: η «συνάντηση» των τριών μεγάλων δημιουργών Δημήτρη Μητρόπουλο, Νίκο Καζαντζάκη και Μίκη Θεοδωράκη μάγεψε το κοινό.

Με μεγάλη επιτυχία και μέσα σε ιδιαίτερα συγκινητική ατμόσφαιρα κορυφώθηκαν οι καλοκαιρινές εκδηλώσεις του Μουσείου Νίκου Καζαντζάκη που με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης, του Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων, του Πολιτιστικού Συλλόγου της Μυρτιάς και της τοπικής κοινότητας ξεκίνησαν τον Ιούνιο και φιλοξένησαν σπουδαίους δημιουργούς και πρωτότυπες παραγωγές. Οι εκδηλώσεις συγκέντρωσαν πάνω από 2.000 θεατές που ανηφόρισαν στη Μυρτιά τέσσερις φορές κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού για να στηρίξουν το Μουσείο και να απολαύσουν την υψηλή ποιότητα των εκδηλώσεων.

Η αυλαία έκλεισε το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου με τη μεγάλη συναυλία—αφιέρωμα Μητρόπουλος – Καζαντζάκης – Θεοδωράκης. Η συνάντηση τριών μεγάλων, όπου πέντε πολυβραβευμένοι καλλιτέχνες μάγεψαν το κοινό με τις ερμηνείες τους, ενώ η καθηγήτρια του πανεπιστημίου του Drexel και εθνομουσικολόγος Μαρία Χναράκη ανέδειξε τη σχέση μεταξύ των τριών σπουδαίων δημιουργών.

Η Κατερίνα Χατζηνικολάου, εξάρχουσα της κρατικής ορχήστρας Αθηνών, ο Απόστολος Παληός, διακεκριμένος πιανίστας και ο Τάσος Αποστόλου, βαρύτονος της Εθνικής Λυρικής σκηνής, ερμήνευσαν συνθέσεις του σπουδαίου μαέστρου Δημήτρη Μητρόπουλου, ο οποίος το 1925 επισκέφτηκε την Κνωσό συνοδευόμενος από τον Νίκο Καζαντζάκη. Στο δεύτερο μέρος η αισθαντική Έλλη Πασπαλά και ο Τάσος Αποστόλου ερμήνευσαν λυρικά και πασίγνωστα τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη με τη συνοδεία του σπουδαίου κρητικού μαέστρου Μίλτου Λογιάδη στο πιάνο. Η κατάμεστη αυλή του Μουσείου σιγοτραγούδησε συγκινημένη μαζί τους τα θρυλικά τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Δήμαρχος Αρχανών-Αστερουσίων κ. Μανόλης Κοκοσάλης, η αντιδήμαρχος Πολιτισμού κ. Πόπη Αντωνιδάκη, ο Πρόεδρος της ΔΕΠΑΝΑΛ Ηρακλείου κ. Κώστας Βαρβεράκης και η αντιπρόεδρος κ. Μάρα Παναγιωτάκη. Παρόντες ήταν ακόμη ο πρόεδρος του Δ.Σ. του Μουσείου κ. Ανδρέας Μεταξάς και τα μέλη Μιχάλης Κρασάκης, Μαρίνα Δετοράκη, Βαγγέλης Δερμιτζάκης και Χάρης Τσακουντάκης καθώς και ο πρώην πρόεδρος του Δ.Σ. Μιχάλης Ταρουδάκης και ο πρώην Δήμαρχος Αρχανών-Αστερουσίων κ. Ρούσσος Κυπριωτάκης. Τη ΔΕΦΝΚ εκπροσώπησε η πρόεδρος της κ. Κατερίνα Ζωγραφιστού και ο πρόεδρος του αμερικανικού τμήματος κ. Μανόλης Βελιβασάκης.

Το Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς όλους όσοι τίμησαν και στήριξαν με την παρουσία τους τις θερινές εκδηλώσεις του κύκλου «Καλοκαίρι 2025 στη Μυρτιά».

Τέλος, θερμές ευχαριστίες απευθύνονται σε όλους όσοι συνέβαλαν στην πραγματοποίηση των εκδηλώσεων και ιδιαιτέρως στους χορηγούς: Ευάγγελο Μαρινάκη, ALTEREGO, Όμιλο ΚΡΗΤΗ TV, AEGEAN AIRLINES, Metaxa Hospitality Group, Karatarakis Group Hotels & Restaurants, Χαλκιαδάκης Α.Ε., ΚΤΕΛ Ηρακλείου – Λασιθίου Α.Ε., My Crete Transfer, καθώς και στο εθελοντικό σωματείο «Φίλιος Ζευς» για την υγειονομική κάλυψη των εκδηλώσεων.