Νέα γραμμή εξπρές Πανόραμα-Τερματικός Σταθμός Μετρό Ν. Ελβετίας

Το αίτημα του δημάρχου Πυλαίας –Χορτιάτη Ιγνάτιου Καϊτεζίδη για τη δρομολόγηση μιας εξπρές λεωφορειακής γραμμής, επιπλέον της γραμμής «58», για να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις από την καθαίρεση της γέφυρας Πανοράματος, υιοθέτησε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, στη συνεδρίαση του Συντονιστικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης που πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 20/10.

Παρουσία του υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Νίκου Ταχιάου, του υφυπουργού Εσωτερικών (Μακεδονίας – Θράκης), Κωνσταντίνου Γκιουλέκα, του προέδρου του ΟΑΣΘ, Κωνσταντίνου Ταγγίρη, του Προέδρου Γιάννη Καλογερούδη και του διευθύνοντα συμβούλου του ΟΣΕΘ, Γιάννη Τόσκα, ο κ. Κυρανάκης αποδέχθηκε την πρόταση του Ι. Καϊτεζίδη για την άμεση έναρξη λειτουργίας της νέας λεωφορειακής γραμμής ενόψει της καθαίρεσης της γέφυρας στο Πανόραμα.

Ο δήμαρχος Ιγνάτιος Καϊτεζίδης ζήτησε «μια εξπρές λεωφορειακή γραμμή που δεν θα «αφαιρεί» αλλά θα προστεθεί στην ήδη υπάρχουσα, τη γραμμή του 58, στην περιοχή του δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη, η οποία συγκεντρώνει 100.000 κατοίκους και το 1/3 των ιδιωτικών σχολείων της πόλης».

Ο δήμαρχος πρότεινε η εξπρές γραμμή να ξεκινά από το Πανόραμα, να κατεβαίνει μέσω Θέρμης και να καταλήγει στον τερματικό σταθμό του Μετρό στη Νέα Ελβετία ώστε να ελαφρυνθεί κυκλοφοριακά η κεντρική γραμμή όπου θα επιβαρύνεται κυκλοφοριακά από τα έργα της καθαίρεσης της γέφυρας.

Λύση στο κυκλοφοριακό

«Είναι η δικαίωση της προσπάθειάς μας να συμβάλλουμε στην όσο το δυνατόν διευκόλυνση των κατοίκων του δήμου μας, τώρα που το βάρος του μεγάλου έργου του Fly Over μεταφέρεται στον δήμο μας. Χαίρομαι γιατί έγινε πλήρως κατανοητό από τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κώστα Κυρανάκη τον οποίο και δημόσια ευχαριστώ και τους αρμόδιους φορείς, το κυκλοφοριακό πρόβλημα για τους δημότες μας από την κατεδάφιση της γέφυρας που συνδέει το Πανόραμα με την Πυλαία.

Είμαστε εδώ για να βρίσκουμε εναλλακτικούς τρόπους, να δίνουμε λύσεις, για να ξεπερνάμε προβλήματα προς όφελος των πολιτών» δήλωσε μετά τη συνεδρίαση ο δήμαρχος Ιγνάτιος Καϊτεζίδης.