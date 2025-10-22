Λονδίνο: Γυναίκα με Πάρκινσον παίζει κλαρινέτο κατά τη διάρκεια εγχείρησης στον εγκέφαλο
Η 65χρονη είχε διαγνωστεί με Πάρκινσον το 2014, γεγονός που είχε επηρεάσει την ικανότητά της να περπατά, να κολυμπά, να χορεύει και να παίζει κλαρινέτο
Μια 65χρονη γυναίκα με νόσο του Πάρκινσον από το Ίστ Σάσεξ της Αγγλίας έπαιξε κλαρινέτο κατά τη διάρκεια μιας δύσκολης εγχείρησης εγκεφάλου, προκαλώντας τον θαυμασμό των γιατρών με τη βελτίωση που σημείωσε μέσα σε λίγα λεπτά.
Η Ντενίζ Μπέικον, πρώην λογοθεραπεύτρια, που πάσχει από Πάρκινσον, υποβλήθηκε σε διαδικασία βαθιάς εγκεφαλικής διέγερσης (Deep Brain Stimulation – DBS) στο Νοσοκομείο King’s College του Λονδίνου. Κατά τη διάρκεια της τετράωρης επέμβασης, ο καθηγητής Νευροχειρουργικής Κιουμάρς Άσκαν τοποθέτησε ηλεκτρόδια σε συγκεκριμένες περιοχές του εγκεφάλου της ασθενούς, ενώ εκείνη παρέμενε ξύπνια και παίζοντας το αγαπημένο της μουσικό όργανο.
Σταμάτησε να παίζει κλαρινέτο πέντε χρόνια πριν
Η 65χρονη είχε διαγνωστεί με Πάρκινσον το 2014, γεγονός που είχε επηρεάσει την ικανότητά της να περπατά, να κολυμπά, να χορεύει και να παίζει κλαρινέτο, μια δραστηριότητα που είχε εγκαταλείψει πριν από πέντε χρόνια.
«Θυμάμαι ότι το δεξί μου χέρι κινήθηκε με πολύ μεγαλύτερη ευκολία μόλις ενεργοποιήθηκε η διέγερση, και έτσι μπόρεσα να παίξω ξανά κλαρινέτο. Ήμουν ενθουσιασμένη», αναφέρει η ίδια.
Οι γιατροί παρατήρησαν άμεση βελτίωση στις κινήσεις των δαχτύλων της τη στιγμή που εφαρμόστηκε το ηλεκτρικό ρεύμα. Η ασθενής δήλωσε πως ήδη νιώθει βελτίωση και στο περπάτημα και ανυπομονεί να επιστρέψει στο κολύμπι και τον χορό, δραστηριότητες που είχε εγκαταλείψει λόγω της ασθένειας.
Ο καθηγητής Άσκαν εξήγησε ότι τρύπες στο μέγεθος μισού νομίσματος δημιουργήθηκαν στο κρανίο, ενώ ένα ειδικό πλαίσιο με ακριβείς συντεταγμένες τοποθετήθηκε στο κεφάλι της Μπέικον «σαν GPS» για να καθοδηγήσει την τοποθέτηση των ηλεκτροδίων.
«Ήταν συγκλονιστικό να βλέπουμε άμεση βελτίωση στις κινήσεις του χεριού της και στην ικανότητά της να παίζει, τη στιγμή που εφαρμόστηκε η διέγερση», τόνισε.
