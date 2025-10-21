Ιαπωνία: Η Σανάε Τακαΐτσι «εισέρχεται στην ιστορία», λέει η φον ντερ Λάιεν – Το Πεκίνο ελπίζει σε ενδυνάμωση των διμερών σχέσεων
Γνωστές έγιναν οι πρώτες διεθνείς αντιδράσεις για την ανάληψη της πρωθυπουργίας της Ιαπωνίας από την Σανάε Τακαΐτσι
- Όταν ο Διονύσης Σαββόπουλος μας έβαλε στο «Περιβόλι του τρελού»
- Σε διαθεσιμότητα ο αστυνομικός που μετέφερε ψυγείο με το περιπολικό
- Ευρωπαίοι ηγέτες εξέδωσαν δήλωση στήριξης της θέσης του Τραμπ για κατάπαυση πυρός στην Ουκρανία
- Ποια είναι η μέση σύνταξη στην Ελλάδα – Τι δείχνουν τα στοιχεία για το προφίλ των συνταξιούχων
Η Σανάε Τακαΐτσι, πρώτη γυναίκα που τέθηκε επικεφαλής της κυβέρνησης στην Ιαπωνία, «εισέρχεται στην Ιστορία», χαιρέτισε σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.
Υπενθυμίζεται ότι η Τακαΐτσι έλαβε 237 ψήφους σε σύνολο 465 εδρών στην κάτω Βουλή της ασιατικής χώρας, ενώ το ίδιο αναμένεται να συμβεί και στη λιγότερο ισχυρή άνω Βουλή, πριν ορκιστεί αργότερα σήμερα.
Διεθνείς δηλώσεις για την Σανάε Τακαΐτσι
«Ως πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, εισέρχεσθε στην Ιστορία. Ανυπομονώ να έχω στενή συνεργασία μαζί σας για να εμβαθύνουμε περαιτέρω τη μοναδική σύμπραξη ανάμεσα στην ΕΕ και την Ιαπωνία», δήλωσε μέσω του X.
Warm congratulations, @takaichi_sanae, on your election as Japan’s Prime Minister.
As Japan’s first female PM, you’re making history.
I look forward to working closely together to take the unique-EU Japan partnership to the next level.
For our joint competitiveness.
For our…
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 21, 2025
Το Πεκίνο εξέφρασε από την πλευρά του σήμερα την ελπίδα ότι «θα προωθηθούν» οι σχέσεις με το Τόκιο μετά την ανάληψη της πρωθυπουργίας από την Τακαΐτσι, η οποία ήταν στο παρελθόν πολύ επικριτική έναντι της Κίνας.
Η Κίνα «σημείωσε το αποτέλεσμα των εκλογών», δήλωσε στη διάρκεια τακτικής ενημέρωσης των δημοσιογράφων ο Γκούο Ζιακούν, εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, σημειώνοντας πάντως πως πρόκειται για μια «εσωτερική υπόθεση της Ιαπωνίας», σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
- H Σάρα Φέργκιουσον γιόρτασε την αποφυλάκιση του Έπσταϊν με τις κόρες της Μπεατρίς και Ευγενία: Τα email-φωτιά
- Ιαπωνία: Η Σανάε Τακαΐτσι «εισέρχεται στην ιστορία», λέει η φον ντερ Λάιεν – Το Πεκίνο ελπίζει σε ενδυνάμωση των διμερών σχέσεων
- Φιμώνει τις μυστικές υπηρεσίες ο Τραμπ – Οι αλήθειες που δεν θέλει να ξέρει
- Τα μεγαλύτερα συμβόλαια της νέας σεζόν του NBA – Σε ποια θέση είναι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο (pics)
- Επένδυση στην πολιτική προστασία από περιφέρεια της χώρας
- Ευρωπαίοι ηγέτες εξέδωσαν δήλωση στήριξης της θέσης του Τραμπ για κατάπαυση πυρός στην Ουκρανία
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις