Η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός στην Ιαπωνία φαίνεται ότι θα γίνει η Σαναέ Τακαΐτσι, καθώς το Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα (LDP), θα υπογράψει συμφωνία για τον σχηματισμό κυβερνητικού συνασπισμού με το μεταρρυθμιστικό Κόμμα Καινοτομίας.

Η αποχώρηση του Κομέιτο από τον κυβερνητικό συνασπισμό έπειτα από 26 χρόνια βύθισε την Ιαπωνία σε πολιτική κρίση

«Σήμερα θα υπογράψουμε τη συμφωνία για να σχηματίσουμε κυβερνητικό συνασπισμό. Στις 18:00 (τοπική ώρα, 12:00 ώρα Ελλάδας), θα την ολοκληρώσουμε επίσημα», ανέφερε ο Χιροφούμι Γιοσιμούρα, συμπρόεδρος του Κόμματος της Ιαπωνίας για την Καινοτομία (ΚΙΚ ή Ισίν), μεταρρυθμιστικής κεντροδεξιάς παράταξης που έως τώρα ήταν αντιπολιτευόμενη.

Η συνεργασία με το ισχυρό δεξιό συντηρητικό LDP που βρίσκεται στην εξουσία έρχεται μετά την κατάρρευση της παραδοσιακής συμμαχίας του τελευταίου με το μικρό κεντρώο Κομέιτο. Η 64χρονη Σαναέ Τακαΐτσι, που είναι γνωστή για τις επικίνδυνες εθνικιστικές θέσεις της, φαινόταν να βρίσκεται σε καλό δρόμο για να αντικαταστήσει τον απερχόμενο πρωθυπουργό Σιγκέρου Ισίμπα, όταν ανέλαβε επικεφαλής του LDP στις 4 Οκτωβρίου έπειτα από εσωκομματική ψηφοφορία.

Όμως η αποχώρηση του Κομέιτο από τον κυβερνητικό συνασπισμό στις 10 Οκτωβρίου, έπειτα από 26 χρόνια υποστήριξης, βύθισε την Ιαπωνία σε πολιτική κρίση, με τη Δεξιά να πολλαπλασιάζει τις συνομιλίες για να σχηματίσει μια εναλλακτική συμμαχία.

Μια συμφωνία με το Κόμμα Καινοτομίας θα έφερνε το συνασπισμό με επικεφαλής την Τακαΐτσι σε απόσταση μόλις δύο εδρών από την απόλυτη πλειοψηφία που είναι απαραίτητη για να εκλεγεί πρωθυπουργός στην αυριανή κοινοβουλευτική ψηφοφορία. Είναι σίγουρο ότι θα κερδίσει τον δεύτερο γύρο, στον οποίο αρκεί απλή πλειοψηφία.

Μετά την ανακοίνωση του επερχόμενου κυβερνητικού συνασπισμού, το Χρηματιστήριο του Τόκιο έκανε άλμα άνω του 3% στη διάρκεια των συναλλαγών, με αποτέλεσμα ο δείκτης Nikkei να φθάσει στο υψηλότερο ιστορικό επίπεδό του ξεπερνώντας τις 49.000 μονάδες.

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη εβδομάδα, η ισχυρή πολιτική αβεβαιότητα είχε αντίκτυπο στις αγορές. Όμως «η προοπτική να σχηματίσει κυβέρνηση η Τακαΐτσι αυξήθηκαν και αυτό ενίσχυσε το Χρηματιστήριο», παρατηρεί, σύμφωνα με το Bloomberg, ο Γιουτάκα Μιούρα της Mizhuo Securities.

«Θηλυκός Άμπε»

Σύμφωνα με το έγκριτο αμερικανικό περιοδικό Foreign Policy, η ουσία της πολιτικής της Τακαΐτσι εδράζεται σε μια άκαμπτη υπερσυντηρητική ιδεολογία διαμορφωμένη από τον μέντορά της, τον πρώην πρωθυπουργό Σίνζο Άμπε. Ο πυρήνας του «παράδοξου» έγκειται στη θεμελιώδη αντίφαση ανάμεσα στην πολιτική άνοδό της ως γυναίκας και στη σθεναρή αντίθεσή της σε νομικές αλλαγές που θα ωφελούσαν την αυτονομία των γυναικών στην Ιαπωνία, σε μια χώρα όπου οι ανισότητες μεταξύ των δύο φύλων εξακολουθούν να είναι πολύ έντονες.

Η ίδια πηγή υπογραμμίζει ότι τα βασικά δόγματα του εθνικισμού της Τακαΐτσι – συνταγματική αναθεώρηση, στιβαρά αμυντικά προγράμματα και ιστορικός αναθεωρητισμός – πιθανότατα θα φέρουν και άμεσες διπλωματικές τριβές. Ευρέως θεωρείται υπερεθνικιστική μορφή και «θηλυκός Άμπε» τόσο έναντι της Κίνας όσο και έναντι της Νότιας Κορέας.

Οι τακτικές επισκέψεις της στο αμφιλεγόμενο Ιερό Γιασουκούνι είναι ιδιαιτέρως προκλητικές. Το ιερό τιμά πάνω από 2,4 εκατομμύρια νεκρούς της Ιαπωνίας, συμπεριλαμβανομένων καταδικασθέντων για εγκλήματα πολέμου στον Β’ ΠΠ. Τέτοιες ενέργειες ερμηνεύονται από το Πεκίνο και τη Σεούλ ως επίσημη αποδοχή ιστορικού αναθεωρητισμού, υπονομεύοντας τις μεταπολεμικές διευθετήσεις.

Η ίδια έχει δηλώσει ότι οι ποινές των εγκληματιών πολέμου «εκτελέστηκαν» και «δεν είναι πλέον εγκληματίες» και ότι «εξακολουθώ να θέλω να ενώσω τα χέρια μου στην προσευχή… όπου κι αν βρίσκομαι». Επιπλέον, η πρόσφατη ρητορική της για τα αμφισβητούμενα νησιά Ντοκντό/Τακεσίμα, συμπεριλαμβανομένων δημόσιων διεκδικήσεων κυριαρχίας και προώθησης υπουργικής παρουσίας στις αμφιλεγόμενες εκδηλώσεις «Ημέρας Τακεσίμα», έχει οξύνει τα αισθήματα στη Νότια Κορέα και θα προκαλούσε άμεση, οξεία διπλωματική σύγκρουση με τη Σεούλ αν μετουσιωθεί σε πράξη κατά τη διάρκεια της πρωθυπουργίας της.