newspaper
Σάββατο 04 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Σαναέ Τακαΐτσι: Η γυναίκα που μπορεί να φέρει τα πάνω κάτω στην Ασία
Κόσμος 04 Οκτωβρίου 2025 | 07:00

Σαναέ Τακαΐτσι: Η γυναίκα που μπορεί να φέρει τα πάνω κάτω στην Ασία

Εκφράζονται ανησυχίες ότι η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός στην Ιαπωνία, Σαναέ Τακαΐτσι, θα κάνει τη χώρα να εγκαταλείψει τον μεταπολεμικό πασιφισμό της για να αυτοπροβληθεί επιθετικά στην Ασία

Βαγγέλης Γεωργίου
ΕπιμέλειαΒαγγέλης Γεωργίου
A
A
Vita.gr
Αϋπνία και εγκέφαλος: Η σχέση που δεν «κοιμάται» ποτέ

Αϋπνία και εγκέφαλος: Η σχέση που δεν «κοιμάται» ποτέ

Spotlight

Ένας ηγέτης κράτους που τιμά τη μνήμη εγκληματιών πολέμου, που εγείρει ξαφνικά εδαφικές διεκδικήσεις και ζητά ριζικές αλλαγές στη δομή των Ενόπλων Δυνάμεων σίγουρα θα έφερνε μπελάδες. Στην Ιαπωνία όμως είναι πολύ πιθανό να κάτσει στον πρωθυπουργικό θώκο μια τέτοια προσωπικότητα και μάλιστα θα είναι η πρώτη γυναίκα, κάτι που δεν σημαίνει στοιχείο προόδου.

Η 64χρονη Σαναέ Τακαΐτσι προβάλλεται ως το πιθανότερο να γίνει η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, ενόψει της ψηφοφορίας για την ηγεσία του Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος (LDP), με τον νικητή να είναι πιθανότατα ο επόμενος πρωθυπουργός. Όποιος επικρατήσει το Σάββατο θα αναλάβει ένα κόμμα που κυβερνά σχεδόν συνεχώς την Ιαπωνία τα τελευταία 70 χρόνια που όμως έχει χάσει τη πλειοψηφία του και στις δύο Βουλές.

Παγκοσμίως, η Ιαπωνία βρίσκεται στα αζήτητα στον Δείκτη Παγκόσμιου Χάσματος των Φύλων καθίμενη στην ανησυχητική 118η θέση από 148, τελευταία μεταξύ των χωρών της G-7. Αυτή η ανισότητα οφείλεται κυρίως στη σοβαρή πολιτική υποεκπροσώπηση των γυναικών.

Φαινομενικά η εκλογή της Τακαΐτσι προσφέρει μια ισχυρή επίδειξη προόδου και ορατότητας των φύλων στη διεθνή σκηνή.

Ωστόσο, σύμφωνα με το έγκριτο αμερικανικό περιοδικό Foreign Policy, η ουσία της πολιτικής της είναι μια άκαμπτη υπερσυντηρητική ιδεολογία διαμορφωμένη από τον μέντορά της, τον πρώην πρωθυπουργό Σίνζο Άμπε.

«Η πρωθυπουργία της δεν θα είναι τόσο μια προοδευτική τομή όσο μια κρίσιμη δοκιμασία του αν μια γυναίκα μπορεί να κατακτήσει πραγματική εξουσία στην Ιαπωνία μόνο επιδεικνύοντας «υπερ-αφοσίωση» στις βαθύτερες, πιο παραδοσιακές ορμές του LDP».

Ο πυρήνας του «παράδοξου Τακαΐτσι», εξηγεί το περιοδικό, έγκειται στη θεμελιώδη αντίφαση ανάμεσα στην πολιτική άνοδό της ως γυναίκας και στη σθεναρή αντίθεσή της σε νομικές αλλαγές που θα ωφελούσαν απτά την ισότητα και την αυτονομία των γυναικών στην Ιαπωνία.

Η Τακαΐτσι είναι ένθερμη υπερασπίστρια του ανδρικού μονοπωλίου στη διαδοχή και κορυφαία αντίπαλος των νομικών αλλαγών που θα επέτρεπαν στα έγγαμα ζευγάρια την επιλογή να διατηρούν ξεχωριστά επώνυμα.

Αυτή η ιδεολογική προσήλωση φέρνει την Ιαπωνία και την κυβέρνηση της Τακαΐτσι σε άμεση, ευθεία σύγκρουση με διεθνείς δεσμεύσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Επικίνδυνη εθνικίστρια

Ωστόσο, το αμερικανικό περιοδικό υπογραμμίζει ότι τα βασικά δόγματα του εθνικισμού της Τακαΐτσι -συνταγματική αναθεώρηση, στιβαρά αμυντικά προγράμματα και ιστορικός αναθεωρητισμός- πιθανότατα θα φέρουν και άμεσες διπλωματικές τριβές.

Ευρέως θεωρείται υπερεθνικιστική μορφή και «θηλυκός Άμπε» τόσο έναντι της Κίνας όσο και έναντι της Νότιας Κορέας.

Οι τακτικές επισκέψεις της στο αμφιλεγόμενο Ιερό Γιασουκούνι είναι ιδιαιτέρως προκλητικές. Το ιερό τιμά πάνω από 2,4 εκατομμύρια νεκρούς της Ιαπωνίας, συμπεριλαμβανομένων καταδικασθέντων για εγκλήματα πολέμου στον Β’ ΠΠ. Τέτοιες ενέργειες ερμηνεύονται από το Πεκίνο και τη Σεούλ ως επίσημη αποδοχή ιστορικού αναθεωρητισμού, υπονομεύοντας τις μεταπολεμικές διευθετήσεις.

Όταν ρωτήθηκε πρόσφατα στο Fuji TV αν θα επισκεπτόταν το ιερό ως πρωθυπουργός, η Τακαΐτσι απέφυγε ρητή δέσμευση, λέγοντας ότι οι ποινές των εγκληματιών πολέμου «εκτελέστηκαν» και «δεν είναι πλέον εγκληματίες» και ότι «εξακολουθώ να θέλω να ενώσω τα χέρια μου στην προσευχή… όπου κι αν βρίσκομαι».

Οι δηλώσεις της, σύμφωνα με το αμερικανικό περιοδικό, ερμηνεύονται ευρέως ως έμφαση στην πρόθεσή της να αποτίει σεβασμό στους πεσόντες, αποφεύγοντας στρατηγικά μια διπλωματική πυριτιδαποθήκη. «Μια κυβέρνηση Τακαΐτσι πιθανότατα θα σηματοδοτούσε ότι η Ιαπωνία ηγείται από μια μορφή που προκρίνει την εθνικιστική μνήμη έναντι της περιφερειακής συμφιλίωσης» υπογραμμίζεται στο Foreign Policy.

Επιπλέον, η πρόσφατη ρητορική της για τα αμφισβητούμενα νησιά Ντοκντό/Τακεσίμα, συμπεριλαμβανομένων δημόσιων διεκδικήσεων κυριαρχίας και προώθησης υπουργικής παρουσίας στις αμφιλεγόμενες εκδηλώσεις «Ημέρας Τακεσίμα», έχει οξύνει τα αισθήματα στη Νότια Κορέα και θα προκαλούσε άμεση, οξεία διπλωματική σύγκρουση με τη Σεούλ αν μετουσιωθεί σε πράξη όταν εκλεγεί.

Απειλητική έναντι Κίνας

Πέρα από τη συγκεκριμένη νησιωτική διαφορά, η επιθετική εξωτερική πολιτική της Τακαΐτσι -καθοδηγούμενη από την ευθυγράμμισή της με τη ρήση του Άμπε ότι «μια κρίση στην Ταϊβάν είναι κρίση για την Ιαπωνία»- ήδη εκλαμβάνεται από το Πεκίνο ως σκόπιμα προκλητική και ως άμεση απειλή για τη σταθερότητα.

Η Κίνα θεωρεί αυτή τη στάση ως ευθεία προσβολή του πυρήνα των συμφερόντων της περί εδαφικής ακεραιότητας και ως πολιτικό σήμα ότι η Ιαπωνία εγκαταλείπει τον μεταπολεμικό πασιφισμό για να αυτοπροβληθεί επιθετικά σε ένα περιφερειακό σημείο ανάφλεξης. Ωστόσο, η εξωτερική και αμυντική ατζέντα της Τακαΐτσι πιθανότατα θα περιοριστεί από την τρέχουσα κυβέρνηση μειοψηφίας του LDP και τη συμμαχία της με το «ειρηνιστικό» κόμμα Κομέιτο.

Υπερσυντηρητική οργάνωση Νιπόν Καϊγκί

Τέλος το αμερικανικό περιοδικό δεν παραλείπε να σημειώσει ότι υπερσυντηρητικός πυρήνας του LDP επηρεάζεται έντονα από την ισχυρή υπερεθνικιστική ομάδα πίεσης Νιπόν Καϊγκί (Διάσκεψη της Ιαπωνίας), η οποία σε μεγάλο βαθμό περνούσε απαρατήρητη από τα κυρίαρχα μέσα μέχρι την αυξημένη της προβολή στα μέσα της δεκαετίας του 2010.

Η οργάνωση αυτή έχει εκφράσει την υποστήριξη της στην αναβίωση της Ιαπωνικής Αυτοκρατορίας και την αλλαγή του Συντάγματος, και προώθησε τον ιαπωνικό εθνικισμό.

Προωθεί επιθετικά μια συνολική, αναθεωρητική ατζέντα που περιλαμβάνει την αποκατάσταση των παραδοσιακών οικογενειακών αξιών, την «κανονικοποίηση» ιστορικού αναθεωρητισμού -επιδιώκοντας να υμνήσει την ιαπωνική «απελευθέρωση» της Ανατολικής Ασίας στον πόλεμο και να τιμήσει τον αυτοκράτορα όπως πριν τον πόλεμο- και τη συνταγματική αναθεώρηση του Άρθρου 9 για την ανασυγκρότηση των ενόπλων δυνάμεων.

Οι παλιές και τωρινές θέσεις της Τακαΐτσι -όπως η προώθηση της στρατηγικής ενίσχυσης της «διπλωματίας της ιστορίας» για την αντίκρουση ξένων αφηγήσεων περί «γυναικών παρηγοριάς» και καταναγκαστικής εργασίας στον πόλεμο, η αντίθεσή της στα διπλά επώνυμα και οι τακτικές επισκέψεις της στο Ιερό Γιασουκούνι- λειτουργούν ως δοκιμασίες πίστης στη σφαίρα επιρροής της οργάνωσης, σύμφωνα με το περιοδικό.

Η σκληροπυρηνική ιδεολογική της δέσμευση πιθανόν εκτείνεται καίρια και στη στάση της Ιαπωνίας για την ασφάλεια. Υπήρξε κορυφαία υποστηρίκτρια σημαντικών αυξήσεων στις στρατιωτικές δαπάνες στην προηγούμενη προσπάθειά της για την ηγεσία το 2021. Αυτή τη φορά υποστηρίζει την ενίσχυση της εθνικής άμυνας και την τροποποίηση του συντάγματος ώστε να νομιμοποιηθούν πλήρως οι Δυνάμεις Αυτοάμυνας.

Οι θέσεις αυτές, καταλήγει το περιοδικό, ευθυγραμμίζονται στενά με το «Δόγμα Άμπε» και αναπόφευκτα προβάλλουν διεθνώς μια ισχυρή, επιθετική, «ανδρική» εικόνα του ιαπωνικού κράτους, εστιάζοντας στην ενίσχυση της άμυνας.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Euronext: Τι φέρνει η εξαγορά της ΕΧΑΕ – Η ακτινογραφία της πρότασης 

Euronext: Τι φέρνει η εξαγορά της ΕΧΑΕ – Η ακτινογραφία της πρότασης 

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Αϋπνία και εγκέφαλος: Η σχέση που δεν «κοιμάται» ποτέ

Αϋπνία και εγκέφαλος: Η σχέση που δεν «κοιμάται» ποτέ

Xρηματιστήριο Αθηνών
Εισηγμένες: Πόσο έγραψε το κοντέρ της Λεωφόρου Αθηνών το α’ εξάμηνο 

Εισηγμένες: Πόσο έγραψε το κοντέρ της Λεωφόρου Αθηνών το α’ εξάμηνο 

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Νέες φουρτούνες; – Ο πολιτικός «σωσίας» του Τραμπ στην Τσεχία ως επόμενος «πονοκέφαλος» για ΕΕ και Ουκρανία
«Φαντάσματα» λαϊκισμού 04.10.25

Νέες φουρτούνες; – Ο πολιτικός «σωσίας» του Τραμπ στην Τσεχία ως επόμενος «πονοκέφαλος» για ΕΕ και Ουκρανία

Οι κάλπες στην Τσεχία αναμένεται να σηματοδοτήσουν την επάνοδο του εθνικολαϊκιστή δισεκατομμυριούχου Αντρέι Μπάμπις στην εξουσία, διαταράσσοντας περαιτέρω, σε μια κρίσιμη συγκυρία, τη συνοχή των «27»

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ζαπορίζια: Ο ΔΟΑΕ συζητά με Ρωσία και Ουκρανία για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης στον πυρηνικό σταθμό
Κίνδυνος ατυχήματος 04.10.25

Ζαπορίζια: Ο ΔΟΑΕ συζητά με Ρωσία και Ουκρανία για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης στον πυρηνικό σταθμό

Οι δύο αντιμαχόμενες πλευρές αλληλοκατηγορούνται για τη διακοπή της ηλεκτροδότησης και τον βομβαρδισμό της περιοχής της Ζαπορίζια.

Σύνταξη
Μόναχο: H αστυνομία επιβεβαιώνει τον εντοπισμό τουλάχιστον δύο drones πάνω από το αεροδρόμιο
Ταλαιπωρία 04.10.25

Μόναχο: H αστυνομία επιβεβαιώνει τον εντοπισμό τουλάχιστον δύο drones πάνω από το αεροδρόμιο

Τουλάχιστον 6.500 επιβάτες υποχρεώθηκαν να μείνουν στο αεροδρόμιο του Μονάχου, περιμένοντας να δοθεί άδεια να αρχίσουν ξανά οι πτήσεις. Πολλά δρομολόγια ακυρώθηκαν ή αναβλήθηκαν.

Σύνταξη
Ραγδαίες εξελίξεις: Απάντηση Νετανιάχου στον Τραμπ – Θα συνεργαστούμε για απελευθέρωση των ομήρων από τη Χαμάς
Κόσμος 04.10.25 Upd: 04:50

Ραγδαίες εξελίξεις: Απάντηση Νετανιάχου στον Τραμπ – Θα συνεργαστούμε για απελευθέρωση των ομήρων από τη Χαμάς

Απελευθέρωση όλων των ομήρων και άμεσες διαπραγματεύσεις, η απάντηση Χαμάς στο σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα. Ο Νετανιάχου λέει ότι θα συνεργαστεί για απελευθέρωση των ομήρων και υλοποίηση του οράματος Τραμπ, βάσει των όρων του Ισραήλ

Αρχοντία Κάτσουρα
Ντόναλντ Τραμπ: Πιστεύω ότι η Χαμάς είναι έτοιμη για ειρήνη – Το Ισραήλ να σταματήσει τους βομβαρδισμούς
«Συζητάμε λεπτομέρειες» 04.10.25

Ντόναλντ Τραμπ: Πιστεύω ότι η Χαμάς είναι έτοιμη για ειρήνη – Το Ισραήλ να σταματήσει τους βομβαρδισμούς

Ο Αμερικανός πρόεδρος με ανάρτησή του δηλώνει ότι η Χαμάς έχει συμφωνήσει στο σχέδιό του για εκεχειρία. Καλεί το Ισραήλ να σταματήσει τους βομβαρδισμούς,ώστε να απελευθερωθούν οι όμηροι.

Σύνταξη
Σοσιαλιστές και ΕΛΚ απειλούν να καταψηφίσουν τον προϋπολογισμό – Ξανά στριμωγμένη η πρόεδρος της Κομισιόν
Λόγω ΚΑΠ 03.10.25

Σοσιαλιστές και ΕΛΚ απειλούν να καταψηφίσουν τον προϋπολογισμό – Ξανά στριμωγμένη η πρόεδρος της Κομισιόν

Σοβαρό είναι το ενδεχόμενο το Ευρωκοινοβούλιο να καταψηφίσει τον επταετή προϋπολογισμό της ΕΕ, με αιχμή τις αλλαγές στην ΚΑΠ. Οι δύο μεγαλύτερες ομάδες ζητούν να αποσυρθεί μεγάλο μέρος του.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Blackout σε Ισπανία και Πορτογαλία λόγω «υπερβολικής τάσης» – Τα αίτια του πρωτόγνωρου φαινομένου
Ευρωπαϊκή έκθεση 03.10.25

Blackout σε Ισπανία και Πορτογαλία λόγω «υπερβολικής τάσης» – Τα αίτια του πρωτόγνωρου φαινομένου

Δημοσιοποιήθηκε η τελική έκθεση για τα αίτια του blackout που έπληξε την Ισπανία και την Πορτογαλία την περασμένη άνοιξη, προκαλώντας τεράστια προβλήματα στις τραπεζικές συναλλαγές και ταλαιπωρία για εκατομμύρια Ίβηρες.

Σύνταξη
Ερώτηση στην Κομισιόν με αίτημα κυρώσεις κατά ελληνικών ναυτιλιακών για σύνδεση με τον ρωσικό σκιώδη στόλο
Μαύρες λίστες πλοίων 03.10.25

Ερώτηση στην Κομισιόν με αίτημα κυρώσεις κατά ελληνικών ναυτιλιακών για σύνδεση με τον ρωσικό σκιώδη στόλο

Λιθουανός ευρωβουλευτής αναφέρει ότι πλοία που ανήκουν στις ναυτιλιακές Αλαφούζου, Οικονόμου και Τσάκου συνδέονται με τον ρωσικό σκιώδη στόλο. Τι ζητά στην ερώτησή του, που αναρτήθηκε στον ιστότοπο του Ευρωκοινοβουλίου.

Σύνταξη
Χαμάς: Απάντησε στον Τραμπ – «Ναι» σε απελευθέρωση όλων των ομήρων και άμεσες διαπραγματεύσεις
Η ανακοίνωση 03.10.25 Upd: 23:51

Η Χαμάς απάντησε: «Ναι» σε απελευθέρωση όλων των ομήρων και άμεσες διαπραγματεύσεις - Η πρώτη αντίδραση Τραμπ

Η Χαμάς τονίζει ότι «το κίνημα επιβεβαιώνει επίσης τη συμφωνία του να μεταβιβάσει τη διοίκηση της Λωρίδας της Γάζας σε μια παλαιστινιακή αρχή αποτελούμενη από ανεξάρτητους (τεχνοκράτες)»

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Γάζα: Οι 15 λόγοι που το σχέδιο του Τραμπ παραβιάζει το διεθνές δίκαιο – Το τελεσίγραφο στη Χαμάς
«Κουρελόχαρτο» 03.10.25

Οι 15 λόγοι που το σχέδιο του Τραμπ για τη Γάζα παραβιάζει το διεθνές δίκαιο - Το τελεσίγραφο στη Χαμάς

Εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ απορρίπτουν το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα, στο οποίο έχει συμφωνήσει το Ισραήλ - Ο Αμερικανός πρόεδρος έδωσε διορία μέχρι την Κυριακή στη Χαμάς να το αποδεχθεί

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Γάζα: Αποκαταστάθηκε η υδροδότηση μέσω Ισραήλ στα κεντρικά – Σισσύφειο έργο η επιδιόρθωση του δικτύου
Μερική λύση 03.10.25

Γάζα: Αποκαταστάθηκε η υδροδότηση μέσω Ισραήλ στα κεντρικά – Σισσύφειο έργο η επιδιόρθωση του δικτύου

Η αποκατάσταση της ύδρευσης είναι δοκιμαστική και αφορά μόνο το κεντρικό τμήμα στη Γάζα. Οι ζημιές στο δίκτυο είναι τεράστιες, ενώ εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπισμένοι δεν έχουν μέσα να αποθηκεύσουν νερό

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ουκρανία: Νεκρός ο βραβευμένος Γάλλος φωτορεπόρτερ Αντονί Λαγικάν σε επίθεση ρωσικού drone στο Ντονμπάς
Στην Κοστιαντιβίνκα 03.10.25

Ουκρανία: Νεκρός ο βραβευμένος Γάλλος φωτορεπόρτερ Αντονί Λαγικάν σε επίθεση ρωσικού drone στο Ντονμπάς

Ο Αντονί Λαγικάν είναι ο πρώτος δημοσιογράφος-φωτορεπόρτερ που σκοτώνεται από επίθεση με drone. Ένας Ουκρανός συνάδελφός του τραυματίστηκε την ίδια επίθεση.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Golden Visa: Το top 10 των χωρών που επενδύουν σε ακίνητα υψηλής αξίας (Γραφήματα)
Έκρηξη ενδιαφέροντος 04.10.25

Το top 10 των χωρών που επενδύουν σε ακίνητα υψηλής αξίας μέσω της Golden Visa (Γραφήματα)

Κορυφαίος προορισμός η Ελλάδα για για επενδυτές που αναζητούν διαβατήριο προς την Ευρώπη - Στοιχεία του υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Ασύλου για την Golden Visa

Ανδρομάχη Παύλου
Ανδρομάχη Παύλου
Ευλογιά προβάτων: Μία ανάσα πριν το lockdown – «Κανείς δεν ξέρει να μας πει πότε θα σταματήσει όλο αυτό και με ποιον τρόπο»
Ελλάδα 04.10.25

Ευλογιά προβάτων: Μία ανάσα πριν το lockdown – «Κανείς δεν ξέρει να μας πει πότε θα σταματήσει όλο αυτό και με ποιον τρόπο»

3.000 θανατώσεις προβάτων στις Σέρρες μέσα σε λίγες μέρες- Οι αλχημείες με τα ψευδώς δηλωμένα ζώα στον ΟΠΕΚΕΠΕ- Μιλούν στο in κτηνοτρόφοι που έχασαν όλα τους τα ζώα και αντιπεριφερειάρχες

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Αμαλιάδα: Άγνωστοι «άδειασαν» κοσμηματοπωλείο σε ένα λεπτό και έφυγαν με λεία 150.000 ευρώ
Στην Αμαλιάδα 04.10.25

Άγνωστοι «άδειασαν» κοσμηματοπωλείο σε ένα λεπτό και έφυγαν με λεία 150.000 ευρώ (βίντεο)

Στο στόχαστρο έβαλαν τέσσερις ληστές κοσμηματοπωλείο στο κέντρο της Αμαλιάδας, στο οποίο εισέβαλαν σπάζοντας το ρολό ασφαλείας και πήραν κοσμήματα και πολύτιμους λίθους

Σύνταξη
Παραβατικότητα ανηλίκων: Και οι γονείς στη φυλακή
Τα στοιχεία 04.10.25

Και οι γονείς στη φυλακή για την παραβατικότητα των ανηλίκων

Κάθε ημέρα συλλαμβάνονται έξι για παραμέληση των παιδιών τους - Επτά έχουν οδηγηθεί στη φυλακή το 2025 - Το πρώτο οκτάμηνο του 2025 η αναλογία στις συλλήψεις ανηλίκων και γονιών ανήλθε στο 23%

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Σε χαμηλό 17ετίας η ανεργία, αλλά με πολλούς αστερίσκους – Αυξήθηκε η ανεργία των νέων
ΕΛΣΤΑΤ 04.10.25

Σε χαμηλό 17ετίας η ανεργία, αλλά με πολλούς αστερίσκους – Αυξήθηκε η ανεργία των νέων

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ η ανεργία τον Αύγουστο μειώθηκε στο 8,1%, το χαμηλότερο επίπεδο από το 2008. Όμως από τότε οι απασχολούμενοι έχουν μειωθεί σχεδόν κατά 257.000.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
AI+Kαιρός = Love
Νέα εποχή 04.10.25

AI+Kαιρός = Love

Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει το παιχνίδι στις μετεωρολογικές προβλέψεις και τα alerts για τις αλλαγές του καιρού

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Νέες φουρτούνες; – Ο πολιτικός «σωσίας» του Τραμπ στην Τσεχία ως επόμενος «πονοκέφαλος» για ΕΕ και Ουκρανία
«Φαντάσματα» λαϊκισμού 04.10.25

Νέες φουρτούνες; – Ο πολιτικός «σωσίας» του Τραμπ στην Τσεχία ως επόμενος «πονοκέφαλος» για ΕΕ και Ουκρανία

Οι κάλπες στην Τσεχία αναμένεται να σηματοδοτήσουν την επάνοδο του εθνικολαϊκιστή δισεκατομμυριούχου Αντρέι Μπάμπις στην εξουσία, διαταράσσοντας περαιτέρω, σε μια κρίσιμη συγκυρία, τη συνοχή των «27»

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Μέχρι 40% των αναγκών των ασθενών μπορεί να καλύψει το ΕΣΥ;
Ενιαία πλατφόρμα 04.10.25

Μέχρι 40% των αναγκών των ασθενών μπορεί να καλύψει το ΕΣΥ;

Πανηγυρίζει  ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης που η πρωτοβάθμια υγεία δεν καλύπτει τους ασθενείς και στέλνει τον πληθυσμό στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Ζαπορίζια: Ο ΔΟΑΕ συζητά με Ρωσία και Ουκρανία για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης στον πυρηνικό σταθμό
Κίνδυνος ατυχήματος 04.10.25

Ζαπορίζια: Ο ΔΟΑΕ συζητά με Ρωσία και Ουκρανία για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης στον πυρηνικό σταθμό

Οι δύο αντιμαχόμενες πλευρές αλληλοκατηγορούνται για τη διακοπή της ηλεκτροδότησης και τον βομβαρδισμό της περιοχής της Ζαπορίζια.

Σύνταξη
Μόναχο: H αστυνομία επιβεβαιώνει τον εντοπισμό τουλάχιστον δύο drones πάνω από το αεροδρόμιο
Ταλαιπωρία 04.10.25

Μόναχο: H αστυνομία επιβεβαιώνει τον εντοπισμό τουλάχιστον δύο drones πάνω από το αεροδρόμιο

Τουλάχιστον 6.500 επιβάτες υποχρεώθηκαν να μείνουν στο αεροδρόμιο του Μονάχου, περιμένοντας να δοθεί άδεια να αρχίσουν ξανά οι πτήσεις. Πολλά δρομολόγια ακυρώθηκαν ή αναβλήθηκαν.

Σύνταξη
Βουλή: Κατατέθηκε το εργασιακό νομοσχέδιο – Ποιες τροποποιήσεις περιέχει
Δήλωση Κεραμέως 04.10.25

Βουλή: Κατατέθηκε το εργασιακό νομοσχέδιο – Ποιες τροποποιήσεις περιέχει

Το εργασιακό νομοσχέδιο, το οποίο περιλαμβάνει την πρόβλεψη για 13ωρη εργασία, κατατέθηκε για επεξεργασία στη Βουλή. Ποιες προτάσεις των κοινωνικών εταίρων συμπεριλαμβάνει.

Σύνταξη
Ραγδαίες εξελίξεις: Απάντηση Νετανιάχου στον Τραμπ – Θα συνεργαστούμε για απελευθέρωση των ομήρων από τη Χαμάς
Κόσμος 04.10.25 Upd: 04:50

Ραγδαίες εξελίξεις: Απάντηση Νετανιάχου στον Τραμπ – Θα συνεργαστούμε για απελευθέρωση των ομήρων από τη Χαμάς

Απελευθέρωση όλων των ομήρων και άμεσες διαπραγματεύσεις, η απάντηση Χαμάς στο σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα. Ο Νετανιάχου λέει ότι θα συνεργαστεί για απελευθέρωση των ομήρων και υλοποίηση του οράματος Τραμπ, βάσει των όρων του Ισραήλ

Αρχοντία Κάτσουρα
Ντόναλντ Τραμπ: Πιστεύω ότι η Χαμάς είναι έτοιμη για ειρήνη – Το Ισραήλ να σταματήσει τους βομβαρδισμούς
«Συζητάμε λεπτομέρειες» 04.10.25

Ντόναλντ Τραμπ: Πιστεύω ότι η Χαμάς είναι έτοιμη για ειρήνη – Το Ισραήλ να σταματήσει τους βομβαρδισμούς

Ο Αμερικανός πρόεδρος με ανάρτησή του δηλώνει ότι η Χαμάς έχει συμφωνήσει στο σχέδιό του για εκεχειρία. Καλεί το Ισραήλ να σταματήσει τους βομβαρδισμούς,ώστε να απελευθερωθούν οι όμηροι.

Σύνταξη
Must Read
Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 04 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο