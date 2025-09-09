Ιαπωνία: Είναι έτοιμη για την πρώτη γυναίκα πρωθυπουργό;

Η κούρσα για την ανάδειξη του επόμενου ηγέτη της Ιαπωνίας έχει ανοίξει διάπλατα καθώς ο πρωθυπουργός Σιγκέρου Ισίμπα εξέφρασε την πρόθεσή του να παραιτηθεί.

Διάφορα ονόματα έχουν ακουστεί για διάδοχοι του Ισίμπα αλλά έχουν δύο φαίνεται ότι ξεχωρίζουν: η πρώην υπουργός Οικονομικής Ασφάλειας Σανάε Τακαΐτσι και ο νυν υπουργός Γεωργίας Σιντζίρο Κοϊζούμι.

Κανείς εκ των δύο δεν έχει ανακοινώσει επισήμως υποψηφιότητα, αλλά η εταιρεία συμβούλων πολιτικού κινδύνου Eurasia Group δήλωσε ότι και οι δύο αναμένεται να συμμετάσχουν στην κούρσα για να αντικαταστήσουν τον Ισίμπα.

Μια δημοσκόπηση της Nikkei τον περασμένο μήνα έδειξε ότι ο Τακαΐτσι προηγείται με 23% υποστήριξη, ενώ ο Koizumi είχε 22%. Εάν εκλεγεί, η Τακαΐτσι θα είναι η πρώτη γυναίκα που θα ηγηθεί της τέταρτης μεγαλύτερης οικονομίας στον κόσμο.

Όταν ρωτήθηκε αν η χώρα ήταν έτοιμη για μια γυναίκα πρωθυπουργό, η Τομοχίκο Τανιγκούτσι, πρώην ειδική σύμβουλος στο υπουργικό συμβούλιο υπό τον εκλιπόντα πρωθυπουργό Σίνζο Άμπε, δήλωσε στο CNBC ότι οι ψηφοφόροι είναι πιο έτοιμοι για μια γυναίκα ηγέτη από ό,τι υποθέτουν πολλοί.

Η Τακαΐτσι έθεσε υποψηφιότητα εναντίον του Ισίμπα στην περσινή εκλογική αναμέτρηση για την ηγεσία του Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος – LDP και προηγήθηκε στον πρώτο γύρο πριν χάσει στον επαναληπτικό γύρο.

Αργότερα αποστασιοποιήθηκε από την κυβέρνηση Ισίμπα, μη αναλαμβάνοντας κανένα ρόλο στο υπουργικό συμβούλιο και αρνούμενη την προσφορά του να προεδρεύσει του βασικού Γενικού Συμβουλίου του LDP.

Λήξη μιας (σύντομης) θητείας

Σε συνέντευξη Τύπου την Κυριακή, ο Ισίμπα δήλωσε ότι παραιτείται για να αναλάβει την ευθύνη για μια σειρά εκλογικών απωλειών.

Η αποχώρησή του έρχεται καθώς η Ιαπωνία αντιμετωπίζει κρίση κόστους ζωής, με τις τιμές του ρυζιού να φτάνουν τον υψηλότερο ρυθμό αύξησης των τελευταίων 50 ετών τον Ιούνιο.

Ο Ισίμπα επισήμανε επίσης την ολοκλήρωση μιας εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ, η οποία όρισε βασικό δασμό 15% σε όλες τις ιαπωνικές εξαγωγές προς τις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένου του αυτοκινητοβιομηχανικού τομέα.

«Με την Ιαπωνία να έχει υπογράψει την εμπορική συμφωνία και τον πρόεδρο να έχει υπογράψει το εκτελεστικό διάταγμα, έχουμε ξεπεράσει ένα βασικό εμπόδιο», δήλωσε ο Ισίμπα, σύμφωνα με το Reuters. «Θα ήθελα να παραδώσω τη σκυτάλη στην επόμενη γενιά».

Η παραίτησή του τερματίζει επίσης μια σύντομη θητεία που είδε το κυβερνών Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα (LDP) και τον μικρότερο εταίρο του συνασπισμού Κομέιτο να χάνουν την πλειοψηφία τους τόσο στην άνω όσο και στην κάτω βουλή του ιαπωνικού κοινοβουλίου.

Τακαΐτσι εναντίον Κοϊζούμι

Ο Τακαΐτσι είναι «απόστολος της Αμπενομικής», σύμφωνα με την Eurasia Group, μια αναφορά στις οικονομικές πολιτικές του Άμπε, οι οποίες υιοθέτησαν μεγάλης κλίμακας χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής, δημοσιονομικές δαπάνες και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις.

«Οι επενδυτές θα παρακολουθούν στενά τις εκλογικές προοπτικές της Τακαΐτσι λόγω της προηγούμενης έντονης κριτικής της στα σχέδια της Τράπεζας της Ιαπωνίας για αύξηση των επιτοκίων και της υποστήριξής της για μεγαλύτερα δημοσιονομικά κίνητρα», προστίθεται στο σημείωμα.

Η Τράπεζα της Ιαπωνίας τερμάτισε το καθεστώς αρνητικών επιτοκίων τον Μάρτιο του 2024 και πιο πρόσφατα διατήρησε τα επιτόκια στο 0,5%. Ωστόσο, πριν από την αναμέτρηση για την ηγεσία του LDP τον περασμένο Οκτώβριο, η Τακαΐτσι είχε δηλώσει ότι οι αυξήσεις της Τράπεζας της Ιαπωνίας έρχονταν «πολύ νωρίς».

Επίσης, τάσσεται υπέρ της αναθεώρησης του ειρηνιστικού συντάγματος της Ιαπωνίας, ιδίως του Άρθρου 9, το οποίο αποκήρυξε το δικαίωμα της Ιαπωνίας να διεξάγει πόλεμο.

Αντίθετα, ο Κοϊζούμι ήταν λιγότερο ειλικρινής σε θέματα πολιτικής, αλλά ο γιος του πρώην ηγέτη της Ιαπωνίας Τζουνιτσίρο Κοϊζούμι βρέθηκε στο προσκήνιο ότανανέλαβε τα καθήκοντά του ως υπουργός Γεωργίας και διαχειρίστηκε την κρίση του ρυζιού στην Ιαπωνία.

Ο Τζέσπερ Κολ, ειδικός διευθυντής στην εταιρεία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών Monex Group, δήλωσε στο ότι η Τακαΐτσι έχει «ισχυρές πολιτικές ιδέες και, το πιο σημαντικό, μια ισχυρή ομάδα τόσο από το LDP όσο και από την ελίτ της γραφειοκρατίας».

Ενώ στο κυρίαρχο LDP μπορεί να μην αρέσουν οι ιδέες της, έχει καλή βαθμολογία μεταξύ της ελίτ του LDP που θαυμάζει την σχολαστικότητα και την προθυμία της να συμμετέχει, να διαφωνεί και να κάνει πράγματα, δήλωσε ο Κολ, ο οποίος χαρακτήρισε τις ιδέες της «ριζοσπαστικές».

Αντίθετα, είπε ο Κολ, ο Κοϊζούμι είναι ασφαλής επιλογή, επειδή είναι ουσιαστικά άσχετος με την πολιτική η παλιά φρουρά του LDP αισθάνεται σίγουρη ότι δεν θα υποσκελίσει την παγιωμένη ατζέντα της.

Θα μπορούσε επίσης εύκολα να καταλήξει σε συμβιβασμό με τα κόμματα της αντιπολίτευσης στην κάτω βουλή για να εξασφαλίσει την υποστήριξή τους για να γίνει πρωθυπουργός.

Ή κάποιος άλλος;

Παρά το γεγονός ότι το LDP-Komeito είναι ο κυβερνητικός συνασπισμός της Ιαπωνίας, ο νικητής της κούρσας για την ηγεσία του LDP μπορεί να μην γίνει αυτόματα πρωθυπουργός καθώς η Κάτω Βουλή κάνει την τελική επιλογή.

Επειδή το LDP έχασε την πλειοψηφία του στην βουλή, όλοι οι νομοθέτες της αντιπολίτευσης θα μπορούσαν, εάν ενωθούν πίσω από έναν μόνο υποψήφιο, να επιλέξουν τον επόμενο πρωθυπουργό.

Το LDP και το Komeito έχουν συνολικά 220 έδρες στην Κάτω Βουλή των 465 εδρών. Αλλά αυτό το σενάριο είναι απίθανο, ανέφεραν οι αναλυτές της Eurasia, δεδομένου ότι το LDP, με τις 196 έδρες του, εξακολουθεί να είναι το μεγαλύτερο εκλογικό μπλοκ στην Κάτω Βουλή.

Πηγή: ΟΤ