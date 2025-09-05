newspaper
04.09.2025 | 19:31
Μετρό: Ποιοι σταθμοί θα κλείσουν λόγω ΔΕΘ
Ο Τραμπ μειώνει στο 15% τους δασμούς στα αυτοκίνητα που εισάγονται από την Ιαπωνία
Διεθνής Οικονομία 05 Σεπτεμβρίου 2025 | 03:10

Ο Τραμπ μειώνει στο 15% τους δασμούς στα αυτοκίνητα που εισάγονται από την Ιαπωνία

Οι ΗΠΑ μειώνουν στο 15% τους δασμούς στα αυτοκίνητα που εισάγονται από την Ιαπωνία καθώς διάταγμα που υπέγραψε ο Τραμπ ξεδιαλύνει τους όρους της συμφωνίας που υπέγραψαν οι δυο χώρες.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε χθες Πέμπτη εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο μειώνονται οι επιπρόσθετοι τελωνειακοί δασμοί στα εισαγόμενα ιαπωνικά αυτοκίνητα στο 15%, από το 25% ως τώρα, και προβλέπεται στα περισσότερα άλλα προϊόντα που εισάγει η χώρα του από τον ασιατικό σύμμαχό της να μην ξεπερνούν αυτό το νέο επίπεδο (στη φωτογραφία αρχείου από βίντεο του Reuters, επάνω, ο Τραμπ).

Οι νέοι δασμοί θα τεθούν σε ισχύ επτά ημέρες αφού δημοσιευτεί το συγκεκριμένο εκτελεστικό διάταγμα στην επίσημη εφημερίδα της κυβέρνησης, κι επιβεβαιώνουν την ανάγνωση που έκανε η ιαπωνική κυβέρνηση στη συμφωνία που υπέγραψε με την Ουάσιγκτον.

Eγγραφο του Λευκού Οίκου ξεδιαλύνει τις αμφιβολίες για τους όρους της συμφωνίας που υπέγραψαν Ουάσιγκτον και Τόκιο

Με βάση τις λεπτομέρειες του εκτελεστικού διατάγματος για την εφαρμογή της συμφωνίας που υπέγραψαν στα τέλη Ιουλίου η Ουάσιγκτον και το Τόκιο, ορίζεται οροφή των επιπρόσθετων δασμών στα περισσότερα ιαπωνικά προϊόντα που εισάγονται στις ΗΠΑ στο 15%.

Ορισμένοι τομείς, όπως ο αεροναυπηγικός, αυτός των πρώτων υλών που δεν διαθέτουν οι ΗΠΑ και αυτός των γενόσημων φαρμάκων εξαιρούνται, διευκρινίζεται στο κείμενο.

Με τους επιπρόσθετους δασμούς να κατεβαίνουν στο 15% από το 25% (27,5% αν συνυπολογιστούν προϋπάρχοντες) για τα ιαπωνικά αυτοκίνητα που εισάγονται στην αμερικανική αγορά, η Ιαπωνία εξασφαλίζει έτσι μεταχείριση ισότιμη με αυτήν της ΕΕ.

Το έγγραφο που δημοσιοποιήθηκε από τις υπηρεσίες του κ. Τραμπ στον Λευκό Οίκο ξεδιαλύνει τις αμφιβολίες για τους όρους της συμφωνίας που υπέγραψαν η Ουάσιγκτον και το Τόκιο.

Η ιαπωνική κυβέρνηση διαβεβαίωνε πως το μέγιστο ύψος των επιπρόσθετων δασμών θα είναι 15%, όπως και στη συμφωνία ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και τις Βρυξέλλες, ενώ διάφοροι αμερικανοί αξιωματούχοι έλεγαν αντίθετα πως οι δασμοί 15% επρόκειτο να προστεθούν σε προϋπάρχοντες.

Επιβεβαίωση της ιαπωνικής εκδοχής

Το χθεσινό διάταγμα του κ. Τραμπ επιβεβαιώνει την ιαπωνική εκδοχή. Η συμφωνία που υπογράφηκε την 22η Ιουλίου προέβλεπε ανταλλάγματα από ιαπωνικές εταιρείες, ιδίως επενδύσεις ύψους «550 δισεκατομμυρίων δολαρίων», από τις οποίες «το 90% των κερδών θα παραμένει στις ΗΠΑ», καυχιόταν τότε ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ μέσω Truth Social.

Ακόμη, η Ιαπωνία δεσμεύτηκε να αγοράσει «αμερικανικά προϊόντα (αξίας) 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων», χωρίς να διευκρινίζεται το χρονοδιάγραμμα, ενώ οι δυο πλευρές επρόκειτο να εξετάσουν το ενδεχόμενο αγοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) από την Αλάσκα.

Ακόμη, το Τόκιο δεσμεύτηκε να αγοράσει «εμπορικά αεροσκάφη αμερικανικής κατασκευής, ιδίως 100 Boeing», σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, καθώς και να προχωρήσει στην «άρση μακρόχρονων περιορισμών» που εμπόδιζαν την πρόσβαση αμερικανικών αυτοκινήτων στην ιαπωνική αγορά.

Η Ιαπωνία παράλληλα επιδιώκει να διαφοροποιήσει τις αγορές της. Το Τόκιο υποσχέθηκε την 29η Αυγούστου να επενδύσει 68 δισεκατομμύρια δολάρια στην Ινδία, με την οποία εννοεί να βαθύνει τις σχέσεις του, τόσο τις εμπορικές όσο και αυτές στο πεδίο της ασφάλειας.

Πηγή: ΑΠΕ

