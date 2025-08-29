Ινδία και Ιαπωνία επεκτείνουν την συνεργασία τους – Επενδύσεις 68 δισ. δολάρια υπόσχεται το Τόκιο

Στην εμβάθυνση των οικονομικών δεσμών ανάμεσα στις δυο χώρες συμφώνησαν ο πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σιγκέρου Ισίμπα και ο Ινδός ομόλογός του Ναρέντρα Μόντι καθώς το Νέο Δελχί αντιμετωπίζει τους «τιμωρητικούς» δασμούς των ΗΠΑ και η Ιαπωνία ανταγωνίζεται την Κίνα.

«Η Ιαπωνία και η Ινδία πρέπει να αξιοποιήσουν τα αμοιβαία πλεονεκτήματά τους, να βοηθήσουν στην επίλυση των αμοιβαίων προκλήσεων και να αντιμετωπίσουν από κοινού τα ζητήματα που θα αντιμετωπίσουν οι μελλοντικές γενιές», δήλωσε ο Ισίμπα σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Μόντι, μετά από συνομιλίες στο Τόκιο.

Οι δύο ηγέτες δεσμεύτηκαν να ενισχύσουν την αμυντική συνεργασία στην περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού κατά την επόμενη δεκαετία, να ενισχύσουν τις αλυσίδες εφοδιασμού και τις επενδύσεις και να επεκτείνουν τη συνεργασία στους τομείς της τεχνητής νοημοσύνης, του διαστήματος, των σιδηροδρόμων υψηλής ταχύτητας και άλλων τεχνολογιών. Συμφώνησαν επίσης να διευρύνουν τις ανταλλαγές ειδικευμένων εργαζομένων.

Ο Ινδός πρωθυπουργος αναφέρθηκε ιδιαίτερα σε τομείς όπου μπορει να επεκταθεί η συνεργασία των δυο κρατών όπως η ρομποτική, οι ημιαγωγοί, η ναυπηγική και η πυρηνική ενέργεια.

Addressed a business event in Tokyo. The presence of Prime Minister Ishiba made this even more special, also indicating the priority we accord to bilateral economic linkages. Spoke about India’s deep economic ties with Japan and also listed areas where cooperation can deepen in… pic.twitter.com/mfBpv1TCQf — Narendra Modi (@narendramodi) August 29, 2025

Επενδύσεις στην Ινδία

Η Ιαπωνία δήλωσε ότι στοχεύει σε επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα στην Ινδία ύψους 10 τρισεκατομμυρίων γιεν (67,9 δισεκατομμύρια δολάρια).

Η Ιαπωνία και η Ινδία έχουν έρθει πιο κοντά καθώς η περιφερειακή επιρροή της Κίνας έχει αυξηθεί. Και οι δύο χώρες είναι μέλη της ομάδας Quad μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Αυστραλία.

Η επίσκεψη του Μόντι στην Ιαπωνία αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας ενίσχυσης των διπλωματικών σχέσεων της Ινδίας και εξασφάλισης υποστήριξης για την πρωτοβουλία «Make in India», καθώς το Νέο Δελχί αντιμετωπίζει τις επιπτώσεις των δασμών που επέβαλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Την Τετάρτη, οι ΗΠΑ αύξησαν τους εισαγωγικούς δασμούς στα ινδικά προϊόντα έως και 50%, επιβάλλοντας τιμωρητικό δασμό 25% στην Ινδία για την αγορά ρωσικού πετρελαίου.

Μετά την Ιαπωνία, ο Μόντι θα ταξιδέψει στην Κίνα, όπου θα πραγματοποιήσει την πρώτη του επίσκεψη μετά από επτά χρόνια, για μια διήμερη σύνοδο κορυφής του περιφερειακού μπλοκ ασφάλειας της Οργάνωσης Συνεργασίας της Σαγκάης (SCO). Αναμένεται να συναντήσει τόσο τον Κινέζο Πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ όσο και τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Πηγή: ΟΤ