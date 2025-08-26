newspaper
Πώς μια ταινία πυροδότησε το αγοραστικό ενδιαφέρον στην Ιαπωνία
Πώς μια ταινία πυροδότησε το αγοραστικό ενδιαφέρον στην Ιαπωνία

Αθλητικά, κουκλάκια, φαγητό, ηλεκτρονικά αποτελούν τα must-have για τους τουρίστες στην Ιαπωνία

Spotlight

Με την παραγωγή της να έχει διακοπεί για δεκαετίες, η Asics αποφάσισε να επαναφέρει στο προσκήνιο τη σειρά Onitsuka Tiger στις αρχές της δεκαετίας του 2000, όταν ο χαρακτήρας The Bride της Uma Thurman στην ταινία «Kill Bill» του Quentin Tarantino το 2003, έκανε την εμληματική εμφάνιση με την κίτρινη στολή και τα αντίστοιχα αθλητικά της, σημειώνοντας ρεκόρ πωλήσεων.

Στη μεταπανδημική εποχή, τα συγκεκριμένα αθλητικά έχουν αποκτήσει διαχρονικό χαρακτήρα, με τα έσοδα στην Ιαπωνία να έχουν διπλασιαστεί μέσα σε ένα μόλις χρόνο, με τους τουρίστες να αντιπροσωπεύουν σχεδόν όλη την αύξηση. Και όλα αυτά ενώ τα έσοδα από την αγοραστική κίνηση κίνηση των τουριστών έφτασε τα 8,1 τρισεκατομμύρια γιεν (55 δισεκατομμύρια δολάρια).

Η Onitsuka είναι μακράν η κατηγορία με το υψηλότερο περιθώριο κέρδους της Asics, με ένα νέο flagship κατάστημα στα Ηλύσια Πεδία στο Παρίσι και σχέδια για καταστήματα στις ΗΠΑ. Οι μετοχές έχουν οκταπλασιαστεί τα τελευταία πέντε χρόνια, βοηθώντας την κεφαλαιοποίηση της αγοράς της να ξεπεράσει πρόσφατα τα 20 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ιαπωνία

Από την Asics, στη Hello Kitty

Μαζί με την Asics, και άλλες επιχειρήσεις βρέθηκαν στην ίδια ευχάριστη θέση,. Μπορεί τα οικονομικά αποτελέσματα των εταιρειών να έκρυβαν τον αντίκτυπο των αμερικανικών δασμών, ωστόσο δείχνουν την αύξηση των αυθεντικά ιαπωνικών εμπορικών σημάτων που φτάνουν στους τουρίστες ή επεκτείνονται στο εξωτερικό.

Το αδύναμο γιεν είναι, φυσικά, ένας παράγοντας. Αλλά πιο σημαντική είναι η στρατηγική δημιουργίας θαυμαστών της χώρας, οι οποίοι συνδέονται με ένα μέρος του πολιτισμού και θέλουν να ξοδέψουν σε αυτό στην πατρίδα τους. Και από την Muji μέχρι τον Mario και την Hello Kitty μέχρι την Uniqlo , αυτές οι εταιρείες έχουν ρεκόρ τριμήνων, συμβάλλοντας στην ώθηση του Nikkei 225 σε μια σειρά από ρεκόρ υψηλών.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της μητρικής εταιρείας της Kitty, Sanrio Co. η οποία αν και παράγει το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων της στην εγχώρια αγορά, συγκεντρώνει όλο και περισσότερους «φαν». Οι τουρίστες αντιπροσωπεύουν πλέον περίπου το 40% των πωλήσεων προϊόντων της, ενώ οι μετοχές έχουν αυξηθεί περισσότερο από 10 φορές από το επίπεδο του 2019.

Ομοίως και η Food & Life Cos, ιδιοκτήτρια της Sushiro, ηγέτιδας στα καταστήματα σούσι με ιμάντες μεταφοράς. Τα εστιατόριά της στο Τόκιο και σε άλλα κέντρα πόλεων είναι γεμάτα με ταξιδιώτες και έχει επεκταθεί στο εξωτερικό. Η εταιρεία στοχεύει να έχει 320 καταστήματα στο εξωτερικό έως το οικονομικό έτος 2026, από μόλις 38 πριν από πέντε χρόνια. Το πρώτο Sushiro στην ηπειρωτική Κίνα άνοιξε πέρυσι, με αναφορές για πελάτες που περίμεναν στην ουρά για 10 ώρες.

Ακόμη και τα πιο εμβληματικά ονόματα όπως η Nintendo Co. και οι γίγαντες των παιχνιδιών και των κόμικς, επωφελούνται από την πρόσφατη εμμονή με την ήπια δύναμη της Ιαπωνίας

Ιαπωνικότητα

Στο επίκεντρο κάθε μάρκας στην Ιαπωνία που θέλει να πετύχει βρίσκεται ο συνδυασμός της προσιτής τιμής, της υψηλής ποιότητας και του αισθητικού μινιμαλισμού, όπως αναφέρει και το Fashion Network για χαρακτηριστικά που απαντώνται στα ιαπωνικά brands, που ποντάρουν πολλά στα έσοδα από τον εισερχόμενο τουρισμό.

Οι εταιρείες που μπορούν να το εκμεταλλευτούν αυτό και να αξιοποιήσουν νέους πελάτες στην εγχώρια ή στο εξωτερικό έχουν σημαντική άνοδο, καθώς η χώρα επιδιώκει να προσελκύσει 60 εκατομμύρια τουρίστες που ξοδεύουν ετησίως 100 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι το τέλος της δεκαετίας.

Το παράδειγμα αυτού του μετασχηματισμού είναι η Fast Retailing Co., η εταιρεία διαχείρισης της Uniqlo. Ήταν κάποτε το πρότυπο για το πώς μια χώρα που μαστιζόταν από τον αποπληθωρισμό, στρέφονταν στη φθηνή και γρήγορη μόδα. «Βασική κομψότητα από την Ιαπωνία. Αλλά θα πουλήσει;» αναρωτιόταν ένας τίτλος των New York Times το 2006, όταν η Uniqlo άνοιξε το κορυφαίο κατάστημά της στην πόλη. Εκείνη την εποχή, το 90% των πωλήσεων ήταν στην εγχώρια αγορά. Έκτοτε, έχει μεταμορφωθεί σε μια μινιμαλιστική αλλά εμβληματική μάρκα μόδας, και ο κύκλος εργασιών στο εξωτερικό ξεπέρασε τον εγχώριο το 2022.

Πηγή: ΟΤ

