Economist για την Ιαπωνέζα Θάτσερ: Το Τόκιο δυστυχώς θα παίξει «heavy-metal»
Κόσμος 08 Οκτωβρίου 2025

Economist για την Ιαπωνέζα Θάτσερ: Το Τόκιο δυστυχώς θα παίξει «heavy-metal»

Η βρετανική εφημερίδα δεν έχει να εντοπίσει και πολλά θετικά μηνύματα από την ανάδειξη της αμφιλεγόμενης Σανάε Τακάιτσι στην Ιαπωνία

Βαγγέλης Γεωργίου
ΕπιμέλειαΒαγγέλης Γεωργίου
Αν η ιαπωνική πολιτική είχε σάουντρακ, με την ανάδειξη της Σανάε Τακάιτσι σε αρχηγό του κυβερνώντος Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος (LDP) στις 4 Οκτωβρίου, η Ιαπωνία μπήκε σε φάση… heavy metal. Αυτό αναφέρει ο Economist, υπογραμμίζοντας πως η πρώτη πρωθυπουργός της χώρας του Ανατέλλοντος Ήλιου, είναι προκλητική, εθνικίστρια και διχαστική.

Το LDP, που κυριαρχεί στην ιαπωνική πολιτική εδώ και 70 χρόνια, δέχεται προκλήσεις από ανερχόμενους της σκληρής δεξιάς, όπως το Σανσέιτο, που προωθεί μια ατζέντα «Πρώτα η Ιαπωνία».

Για να αναχαιτίσει αυτές τις δυνάμεις, η Τακάιτσι προτείνει μια πιο σκληρή εκδοχή της πολιτικής του μέντορά της, του Σίνζο Άμπε, πρωθυπουργού που δολοφονήθηκε το 2022.

Ωστόσο, για τον Economist, η άνοδός της Τακάιτσι, θαυμάστριας της Μάργκαρετ Θάτσερ, φέρνει σημαντικούς κινδύνους. Η οικονομική της πολιτική είναι ουσιαστικά τα «τρία βέλη» του Abenomics (από το όνομα του πρωθυπουργού Άμπε): δημοσιονομική επέκταση, χαλαρή νομισματική πολιτική και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις.

Μόνο που το Abenomics σχεδιάστηκε για μια χώρα που πάλευε με τον αποπληθωρισμό, όπως αναφέρει η οικονομική εφημερίδα, σημειώνοντας ότι η Ιαπωνία σήμερα αντιμετωπίζει πληθωρισμό επίμονα πάνω από τον στόχο 2% της Τράπεζας της Ιαπωνίας.

Οι προτάσεις της Τακάιτσι θα δημιουργούσαν πρόσθετες πληθωριστικές πιέσεις, θα επιβάρυναν περαιτέρω τον προϋπολογισμό και θα αποδυνάμωναν το γεν.

Αυτό ίσως ευχαριστήσει τους μετοχικούς επενδυτές, που βλέπουν θετικά τη δημοσιονομική τόνωση και ένα ασθενέστερο γεν. Ωστόσο, ο Economist υπογραμμίζει ότι αυτό θα ταράξει όμως τις αγορές ομολόγων και, χωρίς τολμηρές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, δεν θα αυξήσει τον δυνητικό ρυθμό ανάπτυξης της Ιαπωνίας.

Διεθνής συμπεριφορά

Στο διεθνές πεδίο, η Τακάιτσι μοιράζεται τις αναθεωρητικές απόψεις του Άμπε για την πολεμική ιστορία και είναι τακτική επισκέπτρια στο ιερατείο Γιασουκούνι, όπου τιμώνται οι ψυχές των νεκρών του πολέμου, συμπεριλαμβανομένων εγκληματιών πολέμου.

Αυτό μπορεί να ελκύει τη εθνικιστική δεξιά, αλλά ο Economist προειδοποιεί πως αν δεν προσέξει, μπορεί να ανατρέψει την πρόσφατη προσέγγιση με τη Νότια Κορέα και να διαταράξει τις σχέσεις με την Κίνα.

Ως προς την Αμερική, το βρετανικό δημοσίευμα προβλέπει ότι θα δυσανασχετεί η ίδια με την εξαναγκαστική συμφωνία δασμών και επενδύσεων ύψους 550 δισ. δολαρίων που ο προκάτοχός της σύναψε με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ωστόσο, προσθέτει ότι η Τακάιτσι, δεν μπορεί να αντέξει να προκαλέσει την οργή των ΗΠΑ που είναι ο κύριος πάροχος ασφάλειας της Ιαπωνίας, εμποδίζοντάς την ιδιαίτερα.

«Πολεμίστρια» του πολιτισμού

Στο εσωτερικό, ο Economist χαρακτηρίζει την Τακάιτσι «διχαστική» και «πολεμίστρια» του πολιτισμού.

Ο λόγος είναι ότι αντιτίθεται στο να επιτρέπεται στα παντρεμένα ζευγάρια να κρατούν διαφορετικά επώνυμα, ένα θέμα ζωτικής σημασίας για τις φεμινίστριες.

Έχει «παίξει» πάνω στους αυξανόμενους φόβους για τους ξένους. Αυτό μπορεί βραχυπρόθεσμα να φέρει πίσω στο LDP ορισμένους συντηρητικούς ψηφοφόρους, μα μακροπρόθεσμα το φλερτ με τον λαϊκισμό είναι ριψοκίνδυνο. Μπορεί να καταλήξει, όπως πολλές heavy-metal συναυλίες, στις φλόγες.

Δεν είναι όμως προδιαγεγραμμένο. Η Τακάιτσι εκπροσωπεί σε πολλές όψεις μια αναζωογονητική αλλαγή. Σε αντίθεση με τους κληρονομικούς πολιτικούς που κυριαρχούν στο ιαπωνικό σκηνικό, είναι αυτοδημιούργητη. Είναι μελετηρή «σπασίκλας» της πολιτικής.

Ο καθαρός, ευθύς λόγος της την κάνει συμπαθή στους ψηφοφόρους. Αν και δεν είναι φεμινίστρια, σπάει μια σημαντική «γυάλινη οροφή»—οι τελευταίες γυναίκες που κυβέρνησαν την Ιαπωνία έζησαν πριν από πάνω από 1.000 χρόνια.

Και δομικές δυνάμεις αναμένεται να τη συγκρατήσουν. Η αυξανόμενη αυτοπεποίθηση της Κίνας και η νέα συμμαχία της Βόρειας Κορέας με τη Ρωσία σημαίνουν πως η Ιαπωνία δεν έχει την πολυτέλεια να καβγαδίζει με τη Νότια Κορέα για το παρελθόν.

Το LDP ηγείται κυβέρνησης μειοψηφίας και θα χρειαστεί είτε να διευρύνει τον συνασπισμό είτε να συνεργαστεί με την αντιπολίτευση για να νομοθετήσει. Για να αντέξει σε αυτή τη μεγάλη σκηνή, η Τακάιτσι θα πρέπει να μάθει πώς να «δένει» με το συγκρότημα.

Η Ευρώπη επιταχύνει το ψηφιακό ευρώ
Ο φόβος της επόμενης μέρας 08.10.25

Η Ευρώπη επιταχύνει το ψηφιακό ευρώ

Η Κομισιόν και το Ευρωσύστημα προχωρούν με το σχέδιο του ψηφιακού ευρώ, ενώ οι ιδιωτικές τράπεζες επιδιώκουν να ενσωματώσουν τις υπάρχουσες πλατφόρμες πληρωμών

Γεώργιος Μαζιάς
Η Γαλλία αντιμέτωπη με μία ενδεχόμενη μη έγκριση του κρατικού προϋπολογισμού για το 2026
Διεθνής Οικονομία 07.10.25

Η Γαλλία αντιμέτωπη με μία ενδεχόμενη μη έγκριση του κρατικού προϋπολογισμού για το 2026

Όλο και πιο μακριά φαίνεται να πηγαίνει η δημιουργία προϋπολογισμού στη Γαλλία για το έτος 2026, μετά την πρόωρη παραίτηση του πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνί

Σύνταξη
To άγνωστο colpo grosso της Κίνας να αγοράζει ιρανικό πετρέλαιο ατιμώρητα
Κατασκευές για πετρέλαιο 06.10.25

To άγνωστο colpo grosso της Κίνας να αγοράζει ιρανικό πετρέλαιο ατιμώρητα

Το σύστημα μέσω του οποίου το ιρανικό πετρέλαιο «ανταλλάσσεται» με κινεζικές κατασκευές υποδομών εμπλέκει δύο βασικούς κινεζικούς παίκτες: μια κρατική ασφαλιστική εταιρεία και έναν χρηματοδοτικό μηχανισμό

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Νέα επενδυτική στρατηγική για το μεγαλύτερο συνταξιοδοτικό ταμείο στον κόσμο
Στην Ιαπωνία 06.10.25

Νέα επενδυτική στρατηγική για το μεγαλύτερο συνταξιοδοτικό ταμείο στον κόσμο

Ο πρόεδρος του GPIF έχει καταστήσει σαφές ότι πιστεύει πως μια επενδυτική προσέγγιση που στοχεύει σε περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς στόχους «οδηγεί τελικά» σε» οικονομική ανάπτυξη

Σύνταξη
Ο Τραμπ σφίγγει τον κλοιό στους Δημοκρατικούς με το shutdown – Απειλεί με απολύσεις και πάγωμα κονδυλίων
ΗΠΑ 05.10.25

Ο Τραμπ σφίγγει τον κλοιό στους Δημοκρατικούς με το shutdown – Απειλεί με απολύσεις και πάγωμα κονδυλίων

Ο Λευκός Οίκος έχει μέχρι στιγμής παγώσει 28 δισ. δολάρια σε κονδύλια υποδομών που προορίζονταν για τη Νέα Υόρκη, την Καλιφόρνια και το Ιλινόις, όλες περιοχές με σημαντική δημοκρατική πλειοψηφία

Σύνταξη
