Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός: Δεύτερο γκολ ο Φερμίν, 2-0 οι Καταλανοί (vids)
Στο 38ο λεπτό ο Φερμίν Λόπεθ διπλασιάζει τα προσωπικά του τέρμα και κάνει το 2-0 για τη Μπαρτσελόνα κόντρα στον Ολυμπιακό. Δείτε βίντεο από τα δύο γκολ των «μπλαουγκράνα».
Χωρίς να δημιουργεί μεγάλες ευκαιρίες η Μπαρτσελόνα έφτασε και σε δεύτερο γκολ απέναντι στον Ολυμπιακό και πάλι με σκόρερ τον Φερμίν Λόπεθ.
Ο Ισπανός άσος βρέθηκε απέναντι στον Τζολάκη στο 38′ και με ωραία ενέργεια και πλασέ έκανε το 2-0 για τους Καταλανούς.
Δείτε το γκολ για το 2-0 της Μπαρτσελόνα
Δείτε το 1-0 του Φερμίν:
