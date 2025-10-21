Ατυχία με Τσικίνιο: Αναγκαστική αλλαγή ο Πορτογάλος

Ανησυχία με τον Τσικίνιο στον Ολυμπιακό.

Στο 29′ της αναμέτρησης με την Μπαρτσελόνα στο Μονζουίκ για την 3η αγωνιστική της League Phase του UEFA Champions League o Πορτογάλος μεσοεπιθετικός τραυματίστηκε, έπεσε στο έδαφος, δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες και ζήτησε αλλαγή.

Στη θέση του Τσικίνιο μπήκε ο Νασιμέντο και πλέον μένει να φανεί το μέγεθος του προβλήματος που αντιμετωπίζει ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός.