Ατυχία με Τσικίνιο: Αναγκαστική αλλαγή ο Πορτογάλος
Ραντεβού με την ατυχία είχε ο Τσικίνιο, ο οποίος τραυματίστηκε στο 29′ του αγώνα με την Μπαρτσελόνα και έγινε αναγκαστική αλλαγή. Ανησυχία στον Ολυμπιακό
Ανησυχία με τον Τσικίνιο στον Ολυμπιακό.
Στο 29′ της αναμέτρησης με την Μπαρτσελόνα στο Μονζουίκ για την 3η αγωνιστική της League Phase του UEFA Champions League o Πορτογάλος μεσοεπιθετικός τραυματίστηκε, έπεσε στο έδαφος, δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες και ζήτησε αλλαγή.
Στη θέση του Τσικίνιο μπήκε ο Νασιμέντο και πλέον μένει να φανεί το μέγεθος του προβλήματος που αντιμετωπίζει ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός.
