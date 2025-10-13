Κορυφαίος για τον Σεπτέμβριο στη Super League ο Τσικίνιο (pic)
Ο Τσικίνιο ξεχώρισε με τις εμφανίσεις τον περασμένο μήνα και αναδείχθηκε ως ο κορυφαίος παίκτης του Σεπτεμβρίου στο πρωτάθλημα.
Ο Τσικίνιο «έλαμψε» στα παιχνίδια του Ολυμπιακού τον περασμένο μήνα και χάρη στις εξαιρετικές του εμφανίσεις αναδείχθηκε ο καλύτερος παίκτης του Σεπτεμβρίου στη Super League.
Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός συγκέντρωσε το 57,66% των ψήφων και βρέθηκε στην κορυφή της κατάταξης, αφήνοντας πίσω του στη δεύτερη θέση τον Τετέι της Κηφισιάς με 16.32% και στην τρίτη τον Ατανάσοφ της ΑΕΛ με 9.42%.
Η ανακοίνωση της Super League:
🏆 @Stoiximan #POTM του Σεπτεμβρίου ο Τσικίνιο.
Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, μετά από ψηφοφορία των φιλάθλων:
1/ Τσικίνιο 57,66%
2/ Α. Τετέι 16,32%
3/ Γ. Ατανάσοφ 9,42%
4/ Ν. Ελίασον 7,50%
5/ Α. Όζμπολντ 5,04%
6/ Λ. Λάμπρου 4,06%#slgr #StoiximanSuperLeague… pic.twitter.com/248KGG6HcG
— Super League Greece (@Super_League_GR) October 13, 2025
Ο Τσικίνιο έχει ξεκινήσει εξαιρετικά τη φετινή σεζόν, έχοντας 4 γκολ και 1 ασίστ σε 6 παιχνίδια πρωταθλήματος, ενώ έχει αγωνιστεί επίσης και στα 2 ματς του Champions League που έδωσε ο Ολυμπιακός απέναντι σε Πάφο και Άρσεναλ (176 λεπτά συμμετοχής).
Πιο αναλυτικά, πέτυχε δύο γκολ στην εντός έδρας νίκη των Πειραιωτών απέναντι στον Λεβαδειακό με 3-2 και από ένα στη νίκη επί του Βόλου με 2-0 (+1 ασίστ) και στην ήττα με 2-1 από τον ΠΑΟΚ.
- Δύσκολη νίκη για τη Γερμανία (1-0) – Ήττα – σοκ και αποκλεισμός για τη Σουηδία (0-1)
- Μπαλοτέλι: «Θέλω να βρω μία ομάδα στην Ιταλία»
- Η Ρόμα δίνει ραντεβού με το μέλλον: Νέο γήπεδο σαν την Allianz Arena
- Στους Μιλγουόκι Μπακς και ο Άλεξ Αντετοκούνμπο (pic)
- Ο Αρίγκο Σάκι θέλει να δει τον Ζιντάν, στον πάγκο της Γιουβέντους
- LIVE: Ισλανδία – Γαλλία
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις