Καμπανάκι για την κλιματική κρίση: Τα τοπία του πλανήτη σύντομα δεν θα έχουν άγρια ζώα

Τα τοπία του κόσμου μπορεί σύντομα να στερηθούν τα άγρια ζώα, λέει η φωτογράφος φύσης Μάργκο Ράγκετ, η οποία προειδοποιεί για τους κινδύνους από την κλιματική αλλαγή για την άγρια ζωή.

Η Ράγκετ εξέδωσε μια συλλογή με φυσικά περιβάλλοντα που έχουν χάσει τα ζώα τους ενώ την τελευταία δεκαετία συγκεντρώνει χρήματα για προσπάθειες διατήρησης των ενδιαιτημάτων τους σε όλο τον κόσμο.

Μιλώντας στον Guardian, λέει ότι αισθάνεται «σαν να έχουμε κάνει ένα βήμα πίσω». Έχει κατορθώσει να συγκεντρώσει 1,2 εκατομμύρια λίρες για τον σκοπό τα τελευταία 10 χρόνια μέσω της σειράς Remembering Wildlife. Πρόκειται για μια ετήσια έκδοση, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με εικόνες ζώων από τους κορυφαίους φωτογράφους φύσης στον κόσμο. Η πρώτη έκδοση δημοσιεύθηκε το 2015, όταν συντάσσονταν η συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα. Αυτό που διαπιστώνει είναι ότι, στα χρόνια που ακολούθησαν, οι προσπάθειες για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης έχουν ανατραπεί.

Γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ απέσυρε τις ΗΠΑ από τη συμφωνία για το κλίμα. Και γιατί στη Βρετανία, τόσο οι Συντηρητικοί όσο και το Reform UK έχουν δεσμευτεί να καταργήσουν τον στόχο μηδενικών εκπομπών για το 2050, σε περίπτωση που πάρουν την εξουσία.

«Να προσκολληθούμε στη σημασία της φύσης»

«Πριν από λίγα χρόνια, υπήρχε η επιθυμία για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αντί για εξόρυξη πετρελαίου σε όλο τον κόσμο. Νομίζω ότι η σημασία της φύσης είναι κάτι στο οποίο πρέπει όλοι να προσκολληθούμε», λέει. Ωστόσο, προσθέτει:

«Είμαι ανήσυχη, αλλά εξίσου με ενθαρρύνει το γεγονός ότι υπάρχουν τόσοι πολλοί άνθρωποι που φαίνεται να εξακολουθούν να νοιάζονται. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να τηρήσω τη δική μου πλευρά της συμφωνίας και να συνεχίσω να αγωνίζομαι. Και ξέρω ότι υπάρχουν πολλοί άλλοι άνθρωποι που νιώθουν το ίδιο, οπότε ο χρόνος θα δείξει. Σίγουρα, όμως, δεν μπορούμε να εφησυχάζουμε».

Η φετινή έκδοση έχει τίτλο «Δέκα Χρόνια Θυμόμαστε την Άγρια Ζωή». Στόχος της να δείξει πόσο δύσκολες είναι οι προοπτικές για την άγρια ​​ζωή αυτήν τη στιγμή. Περιέχει πρωτότυπες και τροποποιημένες εικόνες ζώων, όπως πολικές αρκούδες, τσιτάχ και παγκολίνους, που ζουν και στη συνέχεια απομακρύνονται από τα φυσικά τους ενδιαιτήματα.

Στόχος, η πρόκληση

Σύμφωνα με τη Ράγκετ, στόχος αυτών των εικόνων ήταν να είναι «προκλητικές». Να δώσουν μια γεύση από το μέλλον, αν δεν αποφασίσουμε να αλλάξουμε συμπεριφορά απέναντι στη φύση. «Ο ρυθμός μείωσης της άγριας ζωής είναι τόσο ραγδαίος σε όλο τον κόσμο και υπάρχει πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει για να αντιστραφεί. Θα μπορούσαμε πραγματικά να βλέπουμε ένα μέλλον όπου αυτά τα τοπία θα ήταν χωρίς αυτά τα άγρια ​​ζώα», λέει.

«Γι’ αυτό δημιουργήσαμε αυτή την έκδοση. Για να κάνουμε τους ανθρώπους να σταματήσουν και να σκεφτούν τι θα μπορούσε να συμβεί αν δεν αναλάβουμε δράση».

Από την Αφρική στη Βρετανία

Η Ράγκετ έχει περάσει το μεγαλύτερο μέρος της φωτογραφικής της καριέρας μακριά από το Ηνωμένο Βασίλειο, στην Κένυα, την Τανζανία και το Μπουτάν. Ωστόσο, ανησυχεί και για την πατρίδα της. Αφορμή, η απόφαση της βρετανικής κυβέρνησης να κατασκευάσει 1,5 εκατομμύριο σπίτια μέχρι το τέλος της πρώτης της θητείας στο κοινοβούλιο.

Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, οι υπουργοί έχουν πει στην Υπηρεσία Περιβάλλοντος να εγκρίνει τις αιτήσεις πολεοδομίας στην Αγγλία «χωρίς μεγάλη αντίσταση». Αυτή η οδηγία έχει απογοητεύσει τους περιβαλλοντικούς ακτιβιστές.

Η Ράτζετ ζητά μια «μαζική παύση» στα «κοντόφθαλμα» σχέδια της κυβέρνησης για την επιτάχυνση της οικοδόμησης κατοικιών. «Αυτό που όλοι πρέπει να καταλάβουν είναι ότι είμαστε όλοι συνυφασμένοι με τη φύση», είπε. «Είναι πολύ εύκολο σε μια δομημένη χώρα όπως η δική μας να μην καταλαβαίνεις τον ρόλο που παίζει κάθε είδος στο οικοσύστημά μας, πώς διατηρούν τα δέντρα μας στην ανάπτυξη και τον αντίκτυπο που έχει στην απομάκρυνση του άνθρακα από την ατμόσφαιρα.

«Ας ανακατασκευάσουμε εγκαταλειμμένες περιοχές»

Και δεν αρνείται την ανοικοδόμηση, έχει μια άλλη πρόταση. «Νιώθω ότι σε αυτή τη χώρα, υπάρχουν αρκετές εγκαταλελειμμένες περιοχές που θα μπορούσαν και θα έπρεπε να ανακατασκευαστούν πριν χάσουμε άλλη ύπαιθρο. Έχουμε ήδη χάσει τόσα πολλά. Νομίζω ότι θα έπρεπε να υπάρξει μια τεράστια παύση».

Η Ράγκετ θυμάται και την Τζέιν Γκούντολ, που έφυγε από τη ζωή πριν από λίγο καιρό. Την είχε γνωρίσει το 2018. «Με εντυπωσίασε η εργασιακή της ηθική και η αποφασιστικότητά της», λέει για τη σπουδαία πρωτευοντολόγο. «Μόλις είχε κατέβει από μια νυχτερινή πτήση από την Τανζανία. Στην ηλικία μου, θα κοιμόμουν το επόμενο πρωί. Την περίμενε μια ουρά από ανθρώπους ήθελαν να της μιλήσουν. Ήταν απόλυτα εμπνευσμένη και ενθαρρυντική και είχε πραγματική ταπεινότητα στον τρόπο που μιλούσε», είπε. «Άφησε μια αξιοσημείωτη κληρονομιά γεμάτη σοφία, αλλά και χιούμορ».