Καμπανάκι για την κλιματική κρίση: Τα τοπία του πλανήτη σύντομα δεν θα έχουν άγρια ζώα
Περιβάλλον 21 Οκτωβρίου 2025 | 06:00

Καμπανάκι για την κλιματική κρίση: Τα τοπία του πλανήτη σύντομα δεν θα έχουν άγρια ζώα

Η Μάργκο Ράγκετ, φωτογράφος άγριας ζωής, χτυπάει τον κώδωνα του κινδύνου για το μέλλον που θα έχουν τα άγρια ζώα του πλανήτη. Προειδοποιεί ότι «δεν μπορούμε να εφησυχάζουμε».

Αρχοντία Κάτσουρα
ΕπιμέλειαΑρχοντία Κάτσουρα
A
A

Spotlight

Τα τοπία του κόσμου μπορεί σύντομα να στερηθούν τα άγρια ζώα, λέει η φωτογράφος φύσης Μάργκο Ράγκετ, η οποία προειδοποιεί για τους κινδύνους από την κλιματική αλλαγή για την άγρια ζωή.

Η Ράγκετ εξέδωσε μια συλλογή με φυσικά περιβάλλοντα που έχουν χάσει τα ζώα τους ενώ την τελευταία δεκαετία συγκεντρώνει χρήματα για προσπάθειες διατήρησης των ενδιαιτημάτων τους σε όλο τον κόσμο.

Μιλώντας στον Guardian, λέει ότι αισθάνεται «σαν να έχουμε κάνει ένα βήμα πίσω». Έχει κατορθώσει να συγκεντρώσει 1,2 εκατομμύρια λίρες για τον σκοπό τα τελευταία 10 χρόνια μέσω της σειράς Remembering Wildlife. Πρόκειται για μια ετήσια έκδοση, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με εικόνες ζώων από τους κορυφαίους φωτογράφους φύσης στον κόσμο. Η πρώτη έκδοση δημοσιεύθηκε το 2015, όταν συντάσσονταν η συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα. Αυτό που διαπιστώνει είναι ότι, στα χρόνια που ακολούθησαν, οι προσπάθειες για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης έχουν ανατραπεί.

Φωτ. αρχείου

Γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ απέσυρε τις ΗΠΑ από τη συμφωνία για το κλίμα. Και γιατί στη Βρετανία, τόσο οι Συντηρητικοί όσο και το Reform UK έχουν δεσμευτεί να καταργήσουν τον στόχο μηδενικών εκπομπών για το 2050, σε περίπτωση που πάρουν την εξουσία.

«Να προσκολληθούμε στη σημασία της φύσης»

«Πριν από λίγα χρόνια, υπήρχε η επιθυμία για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αντί για εξόρυξη πετρελαίου σε όλο τον κόσμο. Νομίζω ότι η σημασία της φύσης είναι κάτι στο οποίο πρέπει όλοι να προσκολληθούμε», λέει. Ωστόσο, προσθέτει:

«Είμαι ανήσυχη, αλλά εξίσου με ενθαρρύνει το γεγονός ότι υπάρχουν τόσοι πολλοί άνθρωποι που φαίνεται να εξακολουθούν να νοιάζονται. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να τηρήσω τη δική μου πλευρά της συμφωνίας και να συνεχίσω να αγωνίζομαι. Και ξέρω ότι υπάρχουν πολλοί άλλοι άνθρωποι που νιώθουν το ίδιο, οπότε ο χρόνος θα δείξει. Σίγουρα, όμως, δεν μπορούμε να εφησυχάζουμε».

Η φετινή έκδοση έχει τίτλο «Δέκα Χρόνια Θυμόμαστε την Άγρια Ζωή». Στόχος της να δείξει πόσο δύσκολες είναι οι προοπτικές για την άγρια ​​ζωή αυτήν τη στιγμή. Περιέχει πρωτότυπες και τροποποιημένες εικόνες ζώων, όπως πολικές αρκούδες, τσιτάχ και παγκολίνους, που ζουν και στη συνέχεια απομακρύνονται από τα φυσικά τους ενδιαιτήματα.

Στόχος, η πρόκληση

Σύμφωνα με τη Ράγκετ, στόχος αυτών των εικόνων ήταν να είναι «προκλητικές». Να δώσουν μια γεύση από το μέλλον, αν δεν αποφασίσουμε να αλλάξουμε συμπεριφορά απέναντι στη φύση. «Ο ρυθμός μείωσης της άγριας ζωής είναι τόσο ραγδαίος σε όλο τον κόσμο και υπάρχει πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει για να αντιστραφεί. Θα μπορούσαμε πραγματικά να βλέπουμε ένα μέλλον όπου αυτά τα τοπία θα ήταν χωρίς αυτά τα άγρια ​​ζώα», λέει.

«Γι’ αυτό δημιουργήσαμε αυτή την έκδοση. Για να κάνουμε τους ανθρώπους να σταματήσουν και να σκεφτούν τι θα μπορούσε να συμβεί αν δεν αναλάβουμε δράση».

Φωτ. αρχείου

Από την Αφρική στη Βρετανία

Η Ράγκετ έχει περάσει το μεγαλύτερο μέρος της φωτογραφικής της καριέρας μακριά από το Ηνωμένο Βασίλειο, στην Κένυα, την Τανζανία και το Μπουτάν. Ωστόσο, ανησυχεί και για την πατρίδα της. Αφορμή, η απόφαση της βρετανικής κυβέρνησης να κατασκευάσει 1,5 εκατομμύριο σπίτια μέχρι το τέλος της πρώτης της θητείας στο κοινοβούλιο.

Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, οι υπουργοί έχουν πει στην Υπηρεσία Περιβάλλοντος να εγκρίνει τις αιτήσεις πολεοδομίας στην Αγγλία «χωρίς μεγάλη αντίσταση». Αυτή η οδηγία έχει απογοητεύσει τους περιβαλλοντικούς ακτιβιστές.

Η Ράτζετ ζητά μια «μαζική παύση» στα «κοντόφθαλμα» σχέδια της κυβέρνησης για την επιτάχυνση της οικοδόμησης κατοικιών. «Αυτό που όλοι πρέπει να καταλάβουν είναι ότι είμαστε όλοι συνυφασμένοι με τη φύση», είπε. «Είναι πολύ εύκολο σε μια δομημένη χώρα όπως η δική μας να μην καταλαβαίνεις τον ρόλο που παίζει κάθε είδος στο οικοσύστημά μας, πώς διατηρούν τα δέντρα μας στην ανάπτυξη και τον αντίκτυπο που έχει στην απομάκρυνση του άνθρακα από την ατμόσφαιρα.

Φωτ. αρχείου

«Ας ανακατασκευάσουμε εγκαταλειμμένες περιοχές»

Και δεν αρνείται την ανοικοδόμηση, έχει μια άλλη πρόταση. «Νιώθω ότι σε αυτή τη χώρα, υπάρχουν αρκετές εγκαταλελειμμένες περιοχές που θα μπορούσαν και θα έπρεπε να ανακατασκευαστούν πριν χάσουμε άλλη ύπαιθρο. Έχουμε ήδη χάσει τόσα πολλά. Νομίζω ότι θα έπρεπε να υπάρξει μια τεράστια παύση».

Η Ράγκετ θυμάται και την Τζέιν Γκούντολ, που έφυγε από τη ζωή πριν από λίγο καιρό. Την είχε γνωρίσει το 2018. «Με εντυπωσίασε η εργασιακή της ηθική και η αποφασιστικότητά της», λέει για τη σπουδαία πρωτευοντολόγο. «Μόλις είχε κατέβει από μια νυχτερινή πτήση από την Τανζανία. Στην ηλικία μου, θα κοιμόμουν το επόμενο πρωί. Την περίμενε μια ουρά από ανθρώπους ήθελαν να της μιλήσουν. Ήταν απόλυτα εμπνευσμένη και ενθαρρυντική και είχε πραγματική ταπεινότητα στον τρόπο που μιλούσε», είπε. «Άφησε μια αξιοσημείωτη κληρονομιά γεμάτη σοφία, αλλά και χιούμορ».





Ο Ανδρουλάκης ετοιμάζεται για νέο «πόλεμο» στη Βουλή -Τι θα πει για «Άγνωστο Στρατιώτη», εθνικά και εργασιακά
Πολιτική Γραμματεία 21.10.25

Ο Ανδρουλάκης ετοιμάζεται για νέο «πόλεμο» στη Βουλή -Τι θα πει για «Άγνωστο Στρατιώτη», εθνικά και εργασιακά

Νέα παρέμβαση Ανδρουλάκη στη Βουλή- Τι θα πει για το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, τα εργασιακά και την εξωτερική πολιτική

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Το Μαξίμου επιστρέφει στην στρατηγική της αντιπολίτευσης στην… αντιπολίτευση
Πολιτική Γραμματεία 21.10.25

Το Μαξίμου επιστρέφει στην στρατηγική της αντιπολίτευσης στην… αντιπολίτευση

Κυβερνητικοί κύκλοι εκτιμούν πως ελλείψει ενός θετικού αφηγήματος και με δεδομένη την πίεση τόσο από τον αγροτικό κόσμο όσο όμως και από το κίνημα των Τεμπών η μόνη επιλογή που μπορεί να δώσει ώθηση στην κυβέρνηση είναι η ανάδειξη των αδυναμιών της αντιπολίτευσης

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
Τουλάχιστον 1.000 άστεγοι στην Αθήνα – Βράδυ στους δρόμους της πόλης υπό βροχή
Ελλάδα 21.10.25

Τουλάχιστον 1.000 άστεγοι στην Αθήνα - Νυχτερινή «φωτογραφία» της αστεγίας υπό βροχή

Η καταγραφή των αστέγων στον Δήμο της Αθήνας για πρώτη φορά μετά το 2018 σε συνεργασία με το Πάντειο Πανεπιστήμιο, έλαβε χώρα το βράδυ της Δευτέρας – Το in ακολούθησε τις ομάδες καταγραφής

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Οι αλλαγές στον ΕΝΦΙΑ το 2026
Οικονομία 21.10.25

Οι αλλαγές στον ΕΝΦΙΑ το 2026

Ποιοι θα πληρώσουν λιγότερο φόρο, ποιοι θα πρέπει να διορθώσουν το Ε9, πότε θα έρθουν τα νέα εκκαθαριστικά και πότε θα ξεκινήσουν οι πληρωμές

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Με το πτυχίο ή χωρίς: Οι ανισότητες στην εργασιακή εμπειρία των γυναικών
Eκπαιδευτικό χάσμα 21.10.25

Με το πτυχίο ή χωρίς: Οι ανισότητες στην εργασιακή εμπειρία των γυναικών

Σύμφωνα με νέα έρευνα, οι γυναίκες με πανεπιστημιακό τίτλο επωφελούνται από μεγαλύτερη ευελιξία και καλύτερα προνόμια στις δουλειές τους, ενώ όσες δεν έχουν σπουδάσει βλέπουν τις ευκαιρίες τους να συρρικνώνονται

Σύνταξη
Δημοκρατία σε κίνδυνο: 10 πράγματα πέρα απ’ τις διαδηλώσεις που μπορούν να κάνουν οι πολίτες
Κόσμος 21.10.25

Δημοκρατία σε κίνδυνο: 10 πράγματα πέρα απ’ τις διαδηλώσεις που μπορούν να κάνουν οι πολίτες

Από την Ευρώπη έως τη Λατινική Αμερική, από την Ασία έως την Αφρική, κινήματα για την δημοκρατία προσπαθούν να εμποδίσουν την εξάπλωση αυταρχικών πρακτικών

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο αποκαλεί νταή τον Τραμπ και στηρίζει τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις «No Kings»
«Όχι στους βασιλιάδες» 21.10.25

Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο αποκαλεί νταή τον Τραμπ και στηρίζει τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις «No Kings»

«Δεν πρέπει να χαλαρώσουμε, διότι δεν πρόκειται να φύγει από τον Λευκό Οίκο» ανέφερε σε συνέντευξη του ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο, καλώντας τον λαό να συνεχίσει να διαδηλώνει εναντίον του Τραμπ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΗΠΑ: Ενοχος για ανθρωποκτονία σωφρονιστικός υπάλληλος με θύμα αφροαμερικανό κρατούμενο
Ξυλοδαρμός Αφροαμερικανού 21.10.25

Δικαστικός πέλεκυς σε σωφρονιστικό υπάλληλο για υπόθεση που είχε συγκλονίσει τις ΗΠΑ

Ενοχος για ανθρωποκτονία κρίθηκε σωφρονιστικός υπάλληλος ο οποίος ενεπλάκη στον μέχρι θανάτου ξυλοδαρμό αφροαμερικανού κρατούμενου, υπόθεση που συγκλόνισε τις ΗΠΑ τον Δεκέμβριο του 2024.

Σύνταξη
Λίβανος: Το Ισραήλ συνεχίζει να βομβαρδίζει υποδομές παρά την κατάπαυση του πυρός
uncategorized 21.10.25

Λίβανος: Το Ισραήλ συνεχίζει να βομβαρδίζει υποδομές παρά την κατάπαυση του πυρός

Νέες επιδρομές κατά υποδομών στον νότιο Λίβανο εξαπέλυσαν οι ισραηλινές δυνάμεις, παρά την κατάπαυση του πυρός, ακολουθώντας «συστηματική πολιτική» καταστροφών, σύμφωνα με την κυβέρνηση της χώρας.

Σύνταξη
Βραζιλία: Αδειοδοτούν γεώτρηση για πετρέλαιο στα ανοιχτά του Αμαζονίου παραμονές της COP30
Αντιφάσεις Λούλα 21.10.25

Γεώτρηση πετρελαίου στον Αμαζόνιο μαζί με σύνοδο του ΟΗΕ για το κλίμα

Το έργο εξερευνητικής γεώτρησης στα ανοιχτά του Αμαζονίου, το οποίο αδειοδοτήθηκε, προώθησε ο κεντροαριστερός πρόεδρος της Βραζιλίας, που θα είναι οικοδεσπότης της συνόδου του ΟΗΕ για το κλίμα.

Σύνταξη
Ουκρανία: Ο Ζελένσκι θεωρεί «επιτυχημένη» τη γεμάτη «βωμολοχίες» συνάντησή του με τον Τραμπ
Ουκρανία 21.10.25

«Πετυχημένη» για τον Ζελένσκι η γεμάτη «βωμολοχίες» συνάντησή του με τον Τραμπ

Ο Ζελένσκι έκρινε «επιτυχημένη» τη συνάντησή του με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο, για την οποία δημοσιογραφικές πληροφορίες ανέφεραν ότι ήταν γεμάτη από βωμολοχίες του προέδρου των ΗΠΑ.

Σύνταξη
Συρία: Οι Αρχές ανακοίνωσαν ότι κατάσχεσαν 12 εκατομμύρια χάπια Captagon
Συρία 21.10.25

Κατάσχεσαν ένα βουνό... Captagon

Το υπουργείο Εσωτερικών της Συρίας ανακοίνωσε ότι οι «δυνάμεις ασφαλείας» κατάσχεσαν «περίπου 12 εκατομμύρια χάπια captagon στην περιφέρεια αλ Ντουμάιρ» της χώρας.

Σύνταξη
Τραμπ – Αλμπανέζι υπέγραψαν κρίσιμη συμφωνία για τις σπάνιες γαίες, συζητούν για υποβρύχια
Διεθνής Οικονομία 21.10.25

Τραμπ – Αλμπανέζι υπέγραψαν κρίσιμη συμφωνία για τις σπάνιες γαίες, συζητούν για υποβρύχια

Τραμπ – Αλμπανέζι συμφώνησαν οι δύο χώρες να επενδύσουν 1 δισ. δολάρια η καθεμία τους επόμενους 6 μήνες σε έργα εξόρυξης και επεξεργασίας

Δημήτρης Σταμούλης
Δημήτρης Σταμούλης
