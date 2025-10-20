Στις πρώτες του δηλώσεις μετά την ήττα του στις «προεδρικές εκλογές» στα Kατεχόμενα, ο απερχόμενος ηγέτης της τουρκοκυπριακής κοινότητας, Ερσίν Τατάρ, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό «Kıbrıs TV», εξέφρασε τον σεβασμό του στην «κρίση του ψηφοφόρου», αποδίδοντας ωστόσο το αποτέλεσμα σε μια σειρά από εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες (στη φωτογραφία αρχείου από aa.com.tr, επάνω, ο Ερσίν Τατάρ).

«Πρέπει να σεβαστούμε την κρίση του ψηφοφόρου», δήλωσε ο κ. Τατάρ, υπερασπιζόμενος παράλληλα το έργο του κατά την πενταετή θητεία του.

Αναλύοντας τους λόγους της ήττας του, ο κ. Τατάρ ισχυρίστηκε ότι υπήρξαν «επιθέσεις από την ελληνοκυπριακή πλευρά»

«Υπηρέτησα ασταμάτητα επί πέντε χρόνια. Παρουσίασα μια νέα πολιτική. Οι σχέσεις μας με τη Δημοκρατία της Τουρκίας είναι γνωστές και άφησα πίσω μου έργα», ανέφερε.

Αναλύοντας τους λόγους της ήττας του, ο κ. Τατάρ ισχυρίστηκε ότι υπήρξαν «επιθέσεις από την ελληνοκυπριακή πλευρά» και αναφέρθηκε στο περιουσιακό ζήτημα, καθώς και σε γενικότερες ανησυχίες που, όπως είπε, επηρέασαν την ψήφο.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην πρότασή του για δύο νέα σημεία διέλευσης, σε Μια Μηλιά και Λουρουτζίνα, κάνοντας λόγο για προπαγάνδα εναντίον του ότι «δεν μπόρεσε να ανοίξει ούτε ένα». Ισχυρίστηκε ότι «η ελληνοκυπριακή πλευρά προκάλεσε ουρές στον Αγιο Δομέτιο και οι πολίτες προσπάθησαν να με θεωρήσουν υπεύθυνο».

«Σε εξωτερικούς παράγοντες»

Επιπλέον, ισχυρίστηκε ότι «το αποτέλεσμα οφείλεται σε εξωτερικούς παράγοντες, ειδικά από τη νότια Κύπρο και την ΕΕ, όλοι μαζί. Είναι φανερό ότι ήρθαν ορισμένες ενισχύσεις [στον αντίπαλο], εμείς δεν τις είδαμε, αλλά ήρθαν, διοχετεύτηκε ελπίδα».

«Κατέβηκα ως ανεξάρτητος υποψήφιος με την υποστήριξη τριών κομμάτων. Οταν βλέπω τα πρώτα αποτελέσματα, υπάρχει πρόβλημα. Τα τρία κόμματα δούλεψαν, αλλά το ποσοστό τους είναι πολύ υψηλότερο από αυτό που έλαβα. Αυτό σημαίνει ότι υπήρξαν διακομματικά και εσωκομματικά προβλήματα που αντανακλάστηκαν στα αποτελέσματα», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς για τα επόμενα βήματά του, ο κ. Τατάρ απάντησε: «Αυτή τη στιγμή δεν έχω αποφασίσει κάτι. Χρειάζομαι μια περίοδο ξεκούρασης, μετά θα δούμε». Τέλος, συνεχάρη τον νικητή των «εκλογών», Τουφάν Ερχιουρμαν.

Πηγή: ΚΥΠΕ/politis.com.cy