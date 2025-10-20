newspaper
20.10.2025 | 09:11
Κίνηση στους δρόμους: Στο κόκκινο Κηφισός και Κηφισίας – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Μεγάλη Βρετανία: Οι ένοπλες δυνάμεις θα μπορούν να καταρρίπτουν drones κοντά στις βάσεις τους
Κόσμος 20 Οκτωβρίου 2025 | 09:17

Μεγάλη Βρετανία: Οι ένοπλες δυνάμεις θα μπορούν να καταρρίπτουν drones κοντά στις βάσεις τους

Στη Μεγάλη Βρετανία περισσότερες εξουσίες θα έχουν οι ένοπλες δυνάμεις όταν drones θα εντοπίζονται στις βάσεις τους

Η ζωή θέλει…περιπέτεια! Ανακαλύπτοντας τα απρόσμενα οφέλη της

Η ζωή θέλει…περιπέτεια! Ανακαλύπτοντας τα απρόσμενα οφέλη της

Οι ένοπλες δυνάμεις στη Μεγάλη Βρετανία θα αποκτήσουν τη δυνατότητα να καταρρίπτουν drones αν απειλούν βάσεις τους, έγραψε χθες Κυριακή η εφημερίδα The Telegraph, εξηγώντας ότι επίκειται ανακοίνωση για αυτό σήμερα από τον υπουργό Άμυνας Τζον Χίλι.

Ο υπουργός Χίλι αναμένεται να παρουσιάσει το όραμά του για την προστασία των κρισιμότερων βρετανικών στρατιωτικών βάσεων αντιδρώντας στην «μεγεθυνόμενη απειλή που εγείρεται από τη Ρωσία», σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας.

Οι εξουσίες που αποκτούν οι ένοπλες δυνάμεις στη Μεγάλη Βρετανία

Αν και σε πρώτη φάση οι νέες εξουσίες θα έχουν εφαρμογή σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις, η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ «δεν αποκλείει» το ενδεχόμενο να «επεκταθούν» σε άλλες εγκαταστάσεις στρατηγικής σημασίας, όπως τα αεροδρόμια, πρόσθεσε η Telegraph, επικαλούμενη πηγή της την οποία δεν κατονόμασε.

Επί του παρόντος οι ένοπλες δυνάμεις μπορούν να χρησιμοποιούν ειδικό εξοπλισμό κατά μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων που επιτρέπει να παρακολουθούνται, να διακόπτεται ή να αποκτάται ο έλεγχος των σημάτων με τα οποία ελέγχονται και να εκτρέπονται. Η νέα πολιτική θα δώσει «κινητική επιλογή» (σ.σ. τη δυνατότητα χρήσης όπλων) για την κατάρριψη drones με το που θα γίνονται αντιληπτά, όμως μόνο σε περιστάσεις που κρίνεται πως είναι επείγον και απολύτως απαραίτητο, πάντα κατά την εφημερίδα.

Αυξημένη η παρουσία drones

Νωρίτερα τον Οκτώβριο η κυβέρνηση της Βρετανίας ανακοίνωσε πως δυο αεροσκάφη της RAF έκαναν πτήση 12 ωρών μαζί με μαχητικά των ΗΠΑ και του NATO στο πλαίσιο περιπολίας στα σύνορα με τη Ρωσία, επιχείρηση που ακολούθησε εισβολές drones στον εναέριο χώρο κρατών-μελών της συμμαχίας, συμπεριλαμβανομένων της Πολωνίας, της Ρουμανίας και της Εσθονίας, αποδοθείσες στη Μόσχα.

Πτήσεις drones προκαλούν ολοένα περισσότερα προβλήματα στις αερομεταφορές στην Ευρώπη το τελευταίο διάστημα, οδηγώντας σε κλεισίματα αεροδρομίων, καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων, τονίζει το Reuters.

Τουλάχιστον 18 «ύποπτα» drones εντοπίστηκαν στη Δανία, στη Σουηδία, στη Νορβηγία και στη Γερμανία από την υπηρεσία επιτήρησης Enigma από τη 16η Σεπτεμβρίου, κάποια – όχι όλα όμως – κοντά σε αεροδρόμια.

Business
ΔΕΗ: Σβήνει τον λιγνίτη, ανάβει τα data centers – Το 2026 οι αποφάσεις

ΔΕΗ: Σβήνει τον λιγνίτη, ανάβει τα data centers – Το 2026 οι αποφάσεις

