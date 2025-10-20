Χώρες που επιθυμούν να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενδέχεται να γίνονται μέλη, χωρίς ωστόσο να έχουν πλήρη δικαιώματα ψήφου, μέσα σε μία προσπάθεια ενδυνάμωσης της ΕΕ.

Η συγκεκριμένη πρακτική ενδέχεται να κάνει πιο δεκτικούς ηγέτες κρατών αναφορικά με την είσοδο νέων χωρών στο μπλοκ.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σε έναν «δρόμο» προς την επέκταση

Η πρόταση για αλλαγή του τρόπου ένταξης των κρατών στην ΕΕ είναι σε πολύ αρχικό στάδιο και θα χρειαστεί την αποδοχή όλων των χωρών του μπλοκ, σύμφωνα με δημοσίευμα του Politico.

Η συγκεριμένη τακτική αποτελεί μέρος της προσπάθειας για επέκταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο να βρεθεί τρόπος για την ένταξη χωρών, καθώς οι ισχύουσες διαδικασίες εμποδίζονται από τη Βουδαπέστη και μερικές άλλες πρωτεύουσες, λόγω του φόβου ότι θα μπορούσε να προκληθεί ανεπιθύμητος ανταγωνισμός στις τοπικές αγορές ή να τεθούν σε κίνδυνο τα συμφέροντα ασφαλείας.

Εν μέσω των τεταμένων σχέσεων με τη Ρωσία, στην ΕΕ η επέκτασή της αποτελεί κύριο μέλημα, κάτι όμως που είναι αποκαλυπτικό για την εσωτερική διαίρεση του μπλοκ.

«Τα μελλοντικά μέλη θα πρέπει να υποχρεωθούν να παραιτηθούν από το δικαίωμα βέτο τους έως ότου εφαρμοστούν βασικές θεσμικές μεταρρυθμίσεις, όπως η εισαγωγή της ψηφοφορίας με ειδική πλειοψηφία στους περισσότερους τομείς πολιτικής», δήλωσε ο Άντον Χοφράιτερ, πρόεδρος της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Γερμανικού Ομοσπονδιακού Κοινοβουλίου.

Όπως τόνισε η επέκταση δεν πρέπει να βρεθεί αντιμέτωπη με εμπόδια από μεμονωμένα κράτη μέλη της ΕΕ.

Ηγέτες των ευρωπαϊκών χωρών τόνισαν ότι αυτή η αναδιαμόρφωση πρέπει να πραγματοποιηθεί πριν γίνουν δεκτά νέα μέλη.

Αυτή η διαδικασία θα επέτρεπε σε χώρες που επιθυμούν να ενταχθούν, όπως η Ουκρανία, η Μολδαβία και το Μαυροβούνιο να έχουν πολλά προνόμια, χωρίς ωστόσο να μπορούν να ασκήσουν βέτο. Αυτό θα ίσχυε τουλάχιστον για την αρχή της ένταξής τους.

Μία αυξανόμενη δυσφορία

Ο Χοφράιτερ θεωρεί ότι ένα τέτοιο μέτρο θα επέτρεπε τη λειτουργία μίας διευρυμένης ΕΕ. Τόνισε ότι το να μην υπάρχει η δυνατότητα χώρες να ενταχθούν πριν η Ένωση αναδιαμορφώσει τον τρόπο λειτουργίας της, μπορεί να οδηγήσει σε στασιμότητα το πλάνο για επέκταση του μπλοκ.

Χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του Μαυροβουνίου, Γιάκοβ Μιλάτοβιτς, μιλώντας στο Politico υπενθύμισε ότι η τελευταία χώρα που εισήλθε στην ΕΕ ήταν η Κροατία, πριν περίπου 10 χρόνια, ενώ από το μπλοκ έφυγε το Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτό καθιστά αναγκαίο, σύμφωνα με αυτόν, να «αναστηθεί» η ΕΕ.

Ο αναπληρωτής πρωθυπουργός της Ουκρανίας, Τάρας Κάτσκα, εξέφρασε παρόμοιες ανησυχίες, καλώντας για «δημιουργικές» λύσεις.

Πρόσφατα οι χώρες της ΕΕ απέρριψαν την προσπάθεια του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα να προχωρήσει στην επέκταση.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, οι ηγέτες χωρών από τα δυτικά Βαλκάνια αναμένεται να συναντηθούν με Ευρωπαίους ηγέτες την Τετάρτη στο Λονδίνο.

Στο πλαίσιο του πλάνου για τη διεύρυνση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται επίσης να υποβάλει πρόταση για εσωτερικές μεταρρυθμίσεις στην ΕΕ, προκειμένου να προετοιμάσει την Ένωση για την ένταξη νέων μελών.

Εμπόδια στη διευρύνση της ΕΕ

Ένα προσχέδιο συμπερασμάτων για τη συνάντηση των ηγετών της ΕΕ στις Βρυξέλλες την Πέμπτη δεν περιέχει καμία αναφορά στη διεύρυνση, κάτι που φαίνεται να έχει προκαλέσει ενοχλήσεις, καθώς η ένταξη νέων κρατών στην Ευρωπαϊκή Ένωση προβάλλεται ως βασικό εργαλείο του μπλοκ ενάντια στην επιθετικότητα της Ρωσίας.

Όπως ανέφερε η υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Αυστρίας Κλαούντια Πλάκολμ, πρέπει σχετικά με το ζήτημα να υπάρξει μεγαλύτερη ταχύτητα και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Θεωρεί ότι αν δεν υπάρξει διευρυμένη προσπάθεια για τον κοινό αυτό στόχο, θα προκύψουν σοβαρές απώλειες.

Οι ηγέτες της ΕΕ, που βρίσκονται αντιμέτωποι με την αυξανόμενη υποστήριξη προς τα ακροδεξιά κόμματα στις χώρες τους, δεν φαίνεται να βιάζονται να ξεκινήσουν τις διαδικασίες επέκτασης της Ένωσης.

Τον Ιούλιο, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς άφησε να εννοηθεί ότι δεν αναμένει την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ εντός του χρονικού πλαισίου του επόμενου επταετούς προϋπολογισμού, μέχρι το 2034.