Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
19.10.2025 | 02:30
Πόζαρε με όπλο στα social media - Επέμβαση της ΕΛ.ΑΣ. στο σπίτι 48χρονου
Τζέιμι Σι: «Η Ευρώπη χρειάζεται αυτόνομη άμυνα»
Κόσμος 20 Οκτωβρίου 2025 | 06:10

Τζέιμι Σι: «Η Ευρώπη χρειάζεται αυτόνομη άμυνα»

Ο πρώην αξιωματούχος του ΝΑΤΟ προειδοποιεί ότι η Ευρώπη χρειάζεται ποικίλο οπλοστάσιο και κοινή στρατηγική για την απειλή των drones

Μαρία Βασιλείου
Spotlight

Η Ευρώπη πρέπει να αποκτήσει μια πολυεπίπεδη άμυνα, ένα ποικίλο οπλοστάσιο για να αντιμετωπίσει την απειλή των drones, δηλώνει στη συνέντευξή του στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» ο Τζέιμι Σι, πρώην αναπληρωτής βοηθός γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ για τις αναδυόμενες προκλήσεις ασφαλείας και ανώτερος συνεργάτης σήμερα στη δεξαμενή σκέψης Friends of Europe στις Βρυξέλλες. Ο βρετανός ειδικός τονίζει, πάντως, ότι δεν υπάρχει τίποτα που να μπορεί να εξαφανίσει ξαφνικά την απειλή των drones.

Συμμετείχατε στην κοινοβουλευτική συνέλευση του ΝΑΤΟ. Ποια ήταν τα κύρια ζητήματα που συζητήθηκαν;

Υπήρχαν τρία βασικά σημεία εστίασης. Πρώτον, περισσότερη υποστήριξη στην Ουκρανία για την παροχή των οπλικών συστημάτων που χρειάζεται, ιδιαίτερα περισσότερων χρημάτων για την πρωτοβουλία PURL υπό την ηγεσία του ΝΑΤΟ. Μέχρι τώρα η χρηματοδότηση στο πλαίσιο PURL φτάνει περίπου τα 2 δισ. ευρώ. Πρόκειται για καλή αρχή, αλλά ο Ζελένσκι ζητεί 1 δισ. κάθε μήνα επιπλέον χρηματοδότησης για να διασφαλιστεί ότι υπάρχει καλή προσφορά στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία. Απευθυνόμενος στη συνέλευση ο Ζελένσκι είπε ότι η Ουκρανία έχει έντονο ενδιαφέρον για τους αμερικανικούς πυραύλους Tomahawk, τους οποίους ο Τραμπ φαίνεται τώρα πρόθυμος να προμηθεύσει. Δεύτερο ζήτημα ήταν ο υβριδικός πόλεμος και τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, τι μπορεί να γίνει επειγόντως και γενικότερα τι περισσότερο μπορεί να κάνει η Ευρώπη για να γίνει πιο ανθεκτική, ιδίως στην ενίσχυση της συνοριακής άμυνας. Τρίτο ζήτημα ήταν οι αμυντικές δαπάνες. Υπάρχει η αίσθηση ότι αν πρόκειται να δαπανηθούν περισσότερα χρήματα για την άμυνα, πρέπει να δαπανηθούν με σύνεση. Οι παραγγελίες για νέο εξοπλισμό πρέπει να ξεκινήσουν τώρα με τα επιπλέον χρήματα, επειδή χρειάζονται πέντε έως δέκα χρόνια για να ωριμάσουν.

Πόσο δύσκολο είναι στην πραγματικότητα να δημιουργηθεί ένα «τείχος» από μη επανδρωμένα αεροσκάφη;

Το ΝΑΤΟ αναγνωρίζει ότι πρόκειται για μια πολύ περίπλοκη απειλή, επειδή τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη μπορούν να εκτοξευθούν έξω από την επικράτειά σας, αλλά και όπως έχουμε δει με αυτά τα περιστατικά στη Δανία, στη Γερμανία, στη Νορβηγία, μπορούν επίσης να εκτοξευθούν από τη θάλασσα ή μπορούν να εκτοξευθούν από το εσωτερικό μιας επικράτειας από ομάδες πληρεξουσίων ή εγκληματικές συμμορίες. Με ένα σύστημα κατά των drones στα σύνορα δεν αντιμετωπίζεται η εσωτερική απειλή, η οποία βρίσκεται περισσότερο στα χέρια της αστυνομίας ή των υπηρεσιών πληροφοριών. Η Γερμανία τροποποιεί τώρα τον νόμο περί αεροπορίας για να δώσει στην αστυνομία μεγαλύτερο εξοπλισμό και εξουσία να καταρρίπτει drones που αποτελούν απειλή. Επομένως, δεν είναι πάντα ο στρατός που αντιδρά πρώτος. Πρέπει επίσης να εξεταστεί η διασύνδεση αστυνομίας και στρατού. Επίσης, υπάρχουν σίγουρα φθηνότεροι τρόποι αντιμετώπισης των drones. Η Ουκρανία έχει δείξει τον δρόμο και έχει προσφερθεί να μοιραστεί μεγάλο μέρος της τεχνολογίας και της εμπειρίας της στα drones με τις χώρες του ΝΑΤΟ. Πολλές χώρες, όπως η Δανία ή η Ρουμανία, οι ΗΠΑ, έχουν ήδη συνάψει συμφωνίες συνεργασίας με την Ουκρανία. Δεν υπάρχει τίποτα που να μπορεί να εξαφανίσει ξαφνικά την απειλή των drones. Σίγουρα η ιδέα είναι να έχουμε μια πολυεπίπεδη άμυνα, που να μπορεί να λειτουργήσει ενάντια σε ένα πλήρες φάσμα απειλών. Η ΕΕ χρειάζεται ένα ποικίλο οπλοστάσιο διαφορετικών μέσων για να αντιμετωπίσει την απειλή αυτή.

Χρειαζόμαστε αλλαγή στους κανόνες εμπλοκής του ΝΑΤΟ για να αντιμετωπίσουμε τον υβριδικό πόλεμο από τη Ρωσία;

Οι κανόνες εμπλοκής είναι πάντα σαφείς όσον αφορούν την αυτοάμυνα. Το πρόβλημα με τα drones, όπως με τα αεροσκάφη, είναι ότι ενώ τα κράτη, το ΝΑΤΟ, έχουν ήδη την εξουσία να αντιμετωπίσουν εκείνα όπου υπάρχει σαφής επιθετική εχθρική πρόθεση, υπάρχουν και παραβιάσεις εναέριου χώρου που μπορεί να είναι αποτέλεσμα ατυχήματος και όχι σκόπιμης πρόκλησης. Το ΝΑΤΟ χρειάζεται κανόνες εμπλοκής δύο σταδίων. Το πρώτο στάδιο είναι καλύτερη παρακολούθηση, καλύτερες, ταχύτερες αντιδράσεις, ταχύτερη ανύψωση των αεροπλάνων, ώστε να συνοδεύσουν τα ρωσικά αεροσκάφη που παραβιάζουν τον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ στον διεθνή εναέριο χώρο. Η ενίσχυση της αντίληψης μιας κατάστασης με καλύτερους αισθητήρες και καλύτερα ραντάρ είναι μέρος αυτού. Αλλά όπου οι στρατιωτικοί διοικητές πιστεύουν ότι υπάρχει υψηλός κίνδυνος, τότε οι κανόνες εμπλοκής επιτρέπουν σε ακραίες περιπτώσεις την κατάρριψη, ειδικά εάν, για παράδειγμα, ρώσοι πιλότοι δεν ανταποκριθούν στις επικοινωνίες για να εγκαταλείψουν τον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ.

Η Ευρώπη αγοράζει πολλά οπλικά συστήματα από τις ΗΠΑ. Αλλά η Ευρώπη θέλει να παράγει περισσότερα στην Ευρώπη. Πώς μπορεί να επιτευχθεί ισορροπία;

Οι αμερικανικές αμυντικές εταιρείες μπορούν να προμηθεύουν πιο γρήγορα από τις ευρωπαϊκές επειδή είναι μεγαλύτερες, έχουν μεγαλύτερη τεχνολογική βάση. H ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία είναι μικρότερη και για να επιτευχθεί κλίμακα πρέπει να επενδύσει, να αγοράσει νέο εξοπλισμό, να προσλάβει εργαζομένους. Και όσον αφορά την Ουκρανία, πολλά χρήματα επενδύονται τώρα στην αγορά αμερικανικών όπλων από το ΝΑΤΟ τα οποία μεταφέρονται στην Ουκρανία. Η Ευρώπη προφανώς πρέπει να επιτύχει ταχύτερη παραγωγή και μεγαλύτερη αυτονομία στα οπλικά συστήματα. Είναι πάντα επικίνδυνο να εξαρτάται κανείς από έναν μοναδικό προμηθευτή, ακόμη και αν αυτός είναι οι ΗΠΑ. Η Ευρώπη πρέπει επίσης να χρησιμοποιήσει τις αμυντικές δαπάνες για να χτίσει τη βάση της αμυντικής τεχνολογίας της. Δεν χρειάζεται να επιλέξει το ένα ή το άλλο. Αν η Ευρώπη πρόκειται να δαπανήσει το 3,5% του ΑΕΠ της, πρόκειται για πολλά χρήματα. Θα υπάρχει χώρος για αγορές από τις ΗΠΑ, αλλά και για την ανάπτυξη περισσότερων ευρωπαϊκών συστημάτων. Η εξάρτηση από τις ΗΠΑ είναι περισσότερο στον τομέα της αεράμυνας. Η Ευρώπη κατασκευάζει τα δικά της πολεμικά πλοία, άρματα μάχης, τεθωρακισμένα οχήματα. Μπορεί να υπάρχει ένα είδος καταμερισμού εργασίας, παρότι οι Γάλλοι και οι Βρετανοί προσπαθούν να κατασκευάσουν ένα ευρωπαϊκό μαχητικό αεροσκάφος έκτης γενιάς. Επίσης, χρειάζεται μια πιο διατλαντική αγορά άμυνας με λιγότερο προστατευτισμό. Θα υπάρχει έτσι μεγαλύτερη ευκαιρία για τους Αμερικανούς να επενδύσουν σε ευρωπαϊκές αμυντικές εταιρείες και περισσότερες ευκαιρίες για τους Ευρωπαίους να επενδύσουν σε αμερικανικές εταιρείες. Είναι προς το συμφέρον των ΗΠΑ να ανοίξουν την αμυντική τους αγορά και να είναι λιγότερο προστατευτικοί, αν θέλουν στο μέλλον να πουλήσουν περισσότερα από τα συστήματά τους στην Ευρώπη και να αποτρέψουν τους Ευρωπαίους από το να το βλέπουν ως επιλογή για τον έναν ή τον άλλον. Η απάντηση βρίσκεται στην Ουάσιγκτον.

Wall Street
Διεθνείς αγορές: Προβληματίζουν οι τράπεζες – «Κατσαρίδες» σέρνονται προς την Ευρώπη;

Διεθνείς αγορές: Προβληματίζουν οι τράπεζες – «Κατσαρίδες» σέρνονται προς την Ευρώπη;

World
Economist: Ο πλούσιος κόσμος ζει πολύ πέρα ​​από τις δυνατότητές του

Economist: Ο πλούσιος κόσμος ζει πολύ πέρα ​​από τις δυνατότητές του

inWellness
Τα επτά στάδια της απόρριψης
Άκυρο 19.10.25

Τα επτά στάδια της απόρριψης

Όλοι το έχουμε ζήσει, έστω μια φορά στη ζωή μας. Τι μπορούμε όμως να κάνουμε ώστε να μην απογοητευόμαστε -περισσότερο από όσο χρειάζεται- από την απόρριψη;

Σύνταξη
inTown
Financial Times 20.10.25

Αρχοντία Κάτσουρα
Διακρατική απειλή 20.10.25

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Και δημοσιογράφος 20.10.25

Financial Times 19.10.25

Το αποτέλεσμα των «εκλογών» 19.10.25 Upd: 23:52

Και νέα προειδοποίηση 19.10.25

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ήταν στην ίδια αίθουσα 19.10.25 Upd: 22:37

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Η ομορφιά μπορεί να βρεθεί παντού: Ο γύρος του κόσμου μέσα από τις 100 πιο περίεργες τουαλέτες
Θρόνος 20.10.25

Η ομορφιά μπορεί να βρεθεί παντού: Ο γύρος του κόσμου μέσα από τις 100 πιο περίεργες τουαλέτες

Θρόνος ή λεκάνη; Δεν έχει σημασία. Το νέο βιβλίο του εκδοτικού ομίλου Lonely Planet μας ταξιδεύει στον κόσμο μέσα από τις 100 πιο περίεργες και εντυπωσιακές τουαλέτες. Γούστα είναι αυτά...

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Υπάρχει Θεός; Η επιστήμη έχει τη δική της ματιά
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 20.10.25

Υπάρχει Θεός; Η επιστήμη έχει τη δική της ματιά

Στη σύγχρονη εποχή, η συζήτηση για την ύπαρξη Θεού αποκτά νέα διάσταση, καθώς η επιστήμη και η λογική προσφέρουν εργαλεία για να εξεταστεί η πιθανότητα ενός δημιουργού πέρα από τη θρησκευτική πίστη

Σύνταξη
Financial Times 20.10.25

Αρχοντία Κάτσουρα
Διακρατική απειλή 20.10.25

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η (άγνωστη) ιστορία του Αφανούς Στρατιώτη
Πολιτική 20.10.25

Η (άγνωστη) ιστορία του Αφανούς Στρατιώτη

Το κενοτάφιο της Πλατείας Συντάγματος που ανεγέρθηκε προκειμένου να θυμίζει και να τιμά τους χιλιάδες νεκρούς και τραυματίες Ελληνες από τα πεδία των μαχών

Μιχάλης Γελασάκης
Στη Σλοβενία για MED9 σήμερα ο Κυρ. Μητσοτάκης, λίγο πριν τη σύγκρουση στη Βουλή
Πολιτική Γραμματεία 20.10.25

Στη Σλοβενία για MED9 σήμερα ο Κυρ. Μητσοτάκης, λίγο πριν τη σύγκρουση στη Βουλή

Με τα μάτια στραμμένα στον Άγνωστο Στρατιώτη, ο Κυρ. Μητσοτάκης μεταβαίνει στην Σλοβενία για τη Σύνοδο MED9 και λανσάρει την πρωτοβουλία "5x5''. Τι αναμένεται να πει στη Σύνοδο.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Πρωτοβουλία μείωσης τιμών στα σούπερ μάρκετ: Με χαμηλή βαθμολογία την αξιολογούν οι καταναλωτικές ενώσεις
Έτεκε μυν 20.10.25

Πρωτοβουλία μείωσης τιμών στα σούπερ μάρκετ: Με χαμηλή βαθμολογία την αξιολογούν οι καταναλωτικές ενώσεις

Δεν πετάνε τη σκούφια τους οι ενώσεις καταναλωτών για την πρωτοβουλία μείωσης τιμών στα σούπερ μάρκετ, με την ονομασία «1000 κωδικοί». ΕΚΠΟΙΖΩ, ΚΕΠΚΑ, ΕΕΚΕ και ΙΝΚΑ μιλάνε στο in

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Κατεχόμενα: Γιατί ο Ερχιουρμάν δυσκολεύει τον Χριστοδουλίδη και διευκολύνει την Τουρκία
Κατεχόμενα 20.10.25

Γιατί ο Ερχιουρμάν δυσκολεύει Χριστοδουλίδη και διευκολύνει Τουρκία

Η φαινομενικά πιο ήπια στάση του Ερχιουρμάν δεν σηματοδοτεί αλλαγή πολιτικής, αφού «ο νέος ηγέτης των Τουρκοκυπρίων δεν διαφοροποιείται επί της ουσίας από τις θέσεις του Τατάρ και της Αγκυρας».

Σύνταξη
Και δημοσιογράφος 20.10.25

Χετάφε – Ρεάλ Μαδρίτης 0-1: O Εμπαπέ «έστειλε» τη «Βασίλισσα» ξανά στην κορυφή
Ποδόσφαιρο 20.10.25

Χετάφε – Ρεάλ Μαδρίτης 0-1: O Εμπαπέ «έστειλε» τη «Βασίλισσα» ξανά στην κορυφή

Ο Κιλιάν Εμπαπέ με γκολ που σημείωσε στο 80o λεπτό της αναμέτρησης με τη Χετάφε, χάρισε τη νίκη στη Ρεάλ Μαδρίτης με 1-0 και «κράτησε» τη «βασίλισσα» στην κορυφή της βαθμολογίας.

Σύνταξη
Νίκολιτς: «Μία δύσκολη νύχτα, άσχημη ήττα»
Ποδόσφαιρο 20.10.25

Νίκολιτς: «Μία δύσκολη νύχτα, άσχημη ήττα»

Μάρκο Νίκολιτς δήλωσε ότι «αναλαμβάνω το μέρος της ευθύνης που μου αναλογεί για κάποιες επιλογές μου», μετά την εντός έδρας ήττα της ΑΕΚ από τον ΠΑΟΚ

Σύνταξη
