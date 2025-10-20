newspaper
Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025
Τσουκαλάς για στεγαστικό: Η κυβέρνηση παραμένει θεατής μπροστά σε ένα τεράστιο κοινωνικό ζήτημα
Πολιτική Γραμματεία 20 Οκτωβρίου 2025 | 14:57

Τσουκαλάς για στεγαστικό: Η κυβέρνηση παραμένει θεατής μπροστά σε ένα τεράστιο κοινωνικό ζήτημα

«Η απόκτηση αξιοπρεπούς και προσιτής κατοικίας έχει γίνει όνειρο θερινής νυκτός για την πλειοψηφία των Ελληνίδων και των Ελλήνων», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς

Η άσκηση που ενδυναμώνει τους μυς και το έντερο

Η άσκηση που ενδυναμώνει τους μυς και το έντερο

Spotlight

Πυρά στην κυβέρνηση για το στεγαστικό πρόβλημα εξαπολύει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, τονίζοντας πως «η κυβέρνηση παραμένει θεατής μπροστά σε ένα τεράστιο κοινωνικό ζήτημα».

«Η απόκτηση αξιοπρεπούς και προσιτής κατοικίας έχει γίνει όνειρο θερινής νυκτός για την πλειοψηφία των Ελληνίδων και των Ελλήνων», τόνισε ο κ. Τσουκαλάς.

Ακολούθως διερωτήθηκε γιατί η κυβέρνηση αρνείται «τα παραδείγματα ευρωπαϊκών χωρών όπως η Ισπανία και η Πορτογαλία που επίσης χρησιμοποίησαν την Golden Visa την περίοδο της οικονομικής κρίσης αλλά έλαβαν γρήγορα μέτρα περιορισμού του ανταγωνισμού που εισήγαγαν οι ξένοι αγοραστές στις εθνικές αγορές κατοικίας;».

Τέλος, ο εκπρόσωπος Τύπου ανέφερε τέσσερις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ για την αντιμετώπιση του στεγαστικού.

Όσα δήλωσε ο Κώστας Τσουκαλάς:

«Τον Φεβρουάριο του 2024 , ο Νίκος Ανδρουλάκης στη διάρκεια επίκαιρης ερώτησης του στον πρωθυπουργό ανέφερε ότι ‘η χρυσή βίζα από φάρμακο, έγινε φαρμάκι’ σχολιάζοντας το οξύ στεγαστικό πρόβλημα.

Δύο χρόνια μετά, η κυβέρνηση παραμένει θεατής μπροστά σε ένα τεράστιο κοινωνικό ζήτημα που συνδέεται με ένα κεντρικό εθνικό ζήτημα, το δημογραφικό. Λαμβάνει ημίμετρα για τα μάτια του κόσμου, αρνείται συστηματικά να αναγνωρίσει την αποτυχία του και επιτίθεται με τοξικότητα σε όσους επισημαίνουν το πρόβλημα γιατί αποκαλύπτουν την ένδεια αποτελεσματικών κυβερνητικών πολιτικών.

Χθες η εφημερίδα ‘Καθημερινή’ είχε εκτενές ρεπορτάζ με τίτλο: ‘Χρυσή Βίζα , το φάρμακο που έγινε δηλητήριο’.

Θα μαλώσει και την ‘Καθημερινή’ ο πρωθυπουργός; Νομίζει πως με την ‘πλύση εγκεφάλου’ που επιχειρούν οι προπαγανδιστικοί μηχανισμοί της κυβέρνησης, οι πολίτες θα ξεχάσουν την καθημερινή βιωμένη εμπειρία της αδυναμίας εξεύρεσης στέγης; Η απόκτηση αξιοπρεπούς και προσιτής κατοικίας έχει γίνει όνειρο θερινής νυκτός για την πλειοψηφία των Ελληνίδων και των Ελλήνων.

Ως πότε θα αρνείται την πραγματικότητα;

Ως πότε θα αρνείται τα παραδείγματα ευρωπαϊκών χωρών όπως η Ισπανία και η Πορτογαλία που επίσης χρησιμοποίησαν την Golden Visa την περίοδο της οικονομικής κρίσης αλλά έλαβαν γρήγορα μέτρα περιορισμού του ανταγωνισμού που εισήγαγαν οι ξένοι αγοραστές στις εθνικές αγορές κατοικίας;

Η Ισπανία κατήργησε πλήρως το σχετικό πρόγραμμα τον περασμένο Απρίλιο και χώρες όπως η Πορτογαλία και η Ολλανδία, το συνεχίζουν αλλά χωρίς την επιλογή αγοράς ενός ακινήτου.

Απαιτείται εδώ και τώρα εθνικό σχέδιο ανάταξης της στεγαστικής κρίσης με αιχμή:

-Δημιουργία δεξαμενής κοινωνικών κατοικιών από δημόσιο και ΟΤΑ με στόχο να πέσουν στην αγορά 40.000 ανακαινισμένα σπίτια με χαμηλά ενοίκια εντός 5ετίας.

-Κίνητρα και φοροελαφρύνσεις σε ιδιώτες για ένταξη κλειστών σπιτιών στη δεξαμενή.

-Κατάργηση της golden visa σε μικρά νησιά, αστικά κέντρα και Θράκη. Τροποποίηση της επενδυτικής (angel visa) προκειμένου να αφορά επενδύσεις στην περιφέρεια στον πρωτογενή, δευτερογενή τομέα και τις start-up.

-Μέτρα περιορισμού των βραχυχρόνιων ενοικιάσεων, ώστε να μη μετατρέπονται ολόκληρες περιοχές σε κατοικίες Airbnb».

Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025
