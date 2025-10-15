Τσουκαλάς: «Ουραγός των ουραγών η Ελλάδα στα εργασιακά δικαιώματα. Αυτό έχει καταφέρει η κυβέρνηση Μητσοτάκη»

Καλεσμένος στην εκπομπή «Morning Point» του MEGA News με τους δημοσιογράφους Ανδρέα Παπαδόπουλο και Μαρία Αστερίου ήταν το πρωί της Τρίτης ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς.

Συζητώντας επί του εργασιακού νομοσχεδίου, ο κ. Τσουκαλάς ανέδειξε τα κυβερνητικά ψεύδη σχετικά με το 13ωρο, εξηγώντας:

«Το Άρθρο 659 του Αστικού Κώδικα λέει ρητά ότι “αν παρουσιαστεί ανάγκη για εργασία πέραν από τη συμφωνημένη ή τη συνηθισμένη, ο εργαζόμενος έχει υποχρέωση να την παράσχει, αν είναι σε θέση να το κάνει, και η άρνηση αυτή θα είναι αντίθετη με την καλή πίστη”. Άρα ο εργαζόμενος είναι υποχρεωμένος, εκτός από ειδικές περιπτώσεις όπως ασθένεια.

Επομένως, το ότι δεν είναι υποχρεωτικό είναι ψέμα. Είναι υποχρεωτικό για αυτές τις 37 ημέρες το χρόνο. Η κυβέρνηση δεν λέει απλά ανακρίβειες, αλλά συνειδητά ψέματα. Και πιστεύω ότι παρασύρει πολλούς βουλευτές που βγαίνουν και το λένε χωρίς να θέλουν να πουν ψέματα».

Όσον αφορά ότι ο εργαζόμενος δεν θα μπορεί να απολυθεί για τυχόν άρνηση του 13ωρου, ο Εκπρόσωπος Τύπου ξεκαθάρισε ότι «η απόλυση στην Ελλάδα από το 2019, με απόφαση της Νέας Δημοκρατίας, είναι αναιτιώδης. Εγώ αν θέλω να απολύσω κάποιον, δεν υποχρεούμαι να πω για ποιο λόγο τον απέλυσα. Άρα, ακόμη και αν η αιτία που απολύω είναι γιατί δεν δέχθηκε 13 ώρες, και εκείνος μου κάνει αγωγή για άκυρη απόλυση, εγώ θα πω ότι τον απέλυσα γιατί ασκώ διευθυντικό δικαίωμα και δεν ήμουν ικανοποιημένος από την απόδοση του . Δεν θα πω το λόγο αυτόν. Άρα, άκυρο και αυτό το επιχείρημα».

Ο Κώστας Τσουκαλάς καταλόγισε, στη συνέχεια, τη Νίκη Κεραμέως «ομολογία του πολιτικού εγκλήματος που διαπράττει η κυβέρνηση, με αυτό που είπε στη Βουλή για το ποιοι της ζητούν παραπάνω ώρες.

Λέει ότι δεν θα δώσει δυνατότητα διαπραγμάτευσης στον εργαζόμενο, τα δίνει όλα στον εργοδότη και αφαιρεί εργαλεία που θα είχε για να μπορεί να διεκδικήσει στη συλλογική διαπραγμάτευση. Επειδή κατάφεραν κάποια πράγματα οι εργαζόμενοι σε κάποιους κλάδους, έρχεται η κυβέρνηση και λέει “για να μην τα καταφέρνουν, τα δίνω ήδη στον εργοδότη για να τρέχουν οι εργαζόμενοι να παρακαλούν για σύμβαση με χειρότερους όρους”».

Περιέγραψε, μάλιστα, το δόγμα της Νέας Δημοκρατίας στην εργασία: «Φθηνή απασχόληση, χαμηλή παραγωγικότητα -ουραγοί των ουραγών στην Ευρώπη-, απόλυτη ευελιξία χωρίς ασφάλεια και ένα μέλλον που διαλύει τον οικογενειακό προγραμματισμό. Και αυτό δεν είναι απλά ένας νόμος. Είναι συνέχεια τεσσάρων νομοθετημάτων που έχει ψηφίσει ήδη».

Απαντώντας, δε, σε αναφορά του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Αλέξανδρου Μαρκογιαννάκη για την προσαύξηση 40% στο ωρομίσθιο στην υπερωρία, ο κ. Τσουκαλάς τόνισε: «Μιλάτε σοβαρά ότι φέρνετε το 40% ενώ αυτό υπάρχει πάντα; Έμπαινε θέμα αν θα δουλέψει κάποιος τσάμπα; Γιατί μας το λέτε σαν να υπήρχε περίπτωση να φέρετε νόμο -εκτός αν είστε ικανοί και για αυτό- όπου η μία ώρα θα είναι δωρεάν παροχή του εργαζομένου».

Ο Εκπρόσωπος Τύπου επανέλαβε την τροπολογία που έφερε το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής στον αντίποδα των κυβερνητικών ρυθμίσεων, όπου «ζητάμε α) επαναφορά του καθορισμού του κατώτατου μισθού στους κοινωνικούς εταίρους, β) επαναφορά της μετενέργειας, δηλαδή να ισχύουν για έξι μήνες οι συλλογικές συμβάσεις οι οποίες λήγουν με όλους τους κανονιστικούς όρους για να έχει διαπραγματευτική ισχύ συλλογικά ο εργαζόμενος να διαπραγματευτεί, και γ) την επαναφορά του δικαιώματος μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία.

Γιατί μόνο έτσι θα φτάσουμε να έχουμε πιο καλούς μισθούς. Είμαστε τρίτοι σε κερδοφορία των επιχειρήσεων, αλλά δεύτεροι από το τέλος και σε αγοραστική δύναμη και σε μέσο μισθό και σε ρυθμό αύξησης των μισθών. Αυτό είναι παγκόσμια καινοτομία».

Ο κ. Τσουκαλάς δεν παρέλειψε να ξεκαθαρίσει ότι η τετραήμερη εργασία που προβλέπεται στο νομοσχέδιο της κυβέρνησης «δεν έχει καμία σχέση με το τετραήμερο που γίνεται στην Ευρώπη. Εδώ κάνουν τετραήμερο 10ωρο χωρίς να θεωρείται υπερωρία. Το τετραήμερο 10ωρο το έφερε ο κ. Χατζηδάκης το 2021 και τώρα απλά το κάνουν για όλο τον χρόνο.

Ενώ ξεκίνησε με το νόμο Χατζηδάκη να γίνεται με αίτηση του εργαζομένου, με το νόμο Γεωργιάδη έγινε με συμφωνία μετά από αίτηση του εργοδότη. Ακόμη και αυτό που έφεραν το 2021, το άλλαξαν επί τα χείρω για να διευκολύνουν τις αυθαιρεσίες. Για ποιο λόγο;».

Υπενθύμισε, δε, ότι η εκ περιτροπής εργασία θεσπίστηκε το 2010 και «προέβλεπε λιγότερες μέρες οκτάωρης εργασίας, αντί καταγγελίας σύμβασης, επειδή η επιχείρηση έχει μείωση τζίρου. Και τώρα η κυβέρνηση λέει “αυτόν που και καλά προστατεύω για να μην απολυθεί, επειδή δεν έχει δουλειά η επιχείρηση, θα τον βάζω να κάνει και υπερωρία”. Δένουν μαζί αυτά;».

Όσον αφορά στην κατάθεση τροπολογίας για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, ο κ. Τσουκαλάς εκτίμησε ότι «η κυβέρνηση επιλέγει μία κοντόφθαλμη διαχείριση μίας ξεκάθαρης πολιτικής ήττας, που ήρθε με την ικανοποίηση του αιτήματος του κ. Ρούτσι», εξηγώντας:

«Ο πρωθυπουργός έπαιξε τα ρέστα του για να μην περάσει ο αγώνας του κ. Ρούτσι, προσπάθησε να παρέμβει στη δικαιοσύνη και ηττήθηκε. Και, όπως κάνει πάντα επικοινωνιακά, από καθετί που χάνει θέλει να βγαίνει κερδισμένος σε ένα ακροατήριο. Εδώ βάζει μία διαιρετική τομή ποιοι είναι εκείνοι οι οποίοι σέβονται και ποιοι εκείνοι που δεν σέβονται τα μνημεία.

Αν η κυβέρνηση θεωρεί ότι ο κ. Ρούτσι προσέβαλε το μνημείο, να το πει ρητά. Πρώτη φορά έγινε κάτι εκεί; Οι “Αγανακτισμένοι” δεν πήγαν εκεί; Στο “Μενουμε Ευρώπη” και στις διαμαρτυρίες για τη συμφωνία των Πρεσπών δεν πήγαν εκεί; Τυχαία, λοιπόν, έρχεται τώρα αυτή η τροπολογία;

Και ακούμε τώρα το φοβερό ότι θα έρχεται ο φαντάρος να καθαρίζει το μνημείο για να μην το καθαρίζει άλλος. Αυτό δεν είναι σοβαρή κουβέντα. Είναι κουβέντα για να απευθυνθεί μόνο στο ακροατήριο της κας Λατινοπούλου».

Έκανε, τέλος, λόγο για ζητήματα στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία «γίνονται ζητήματα της κοινωνίας, με την κυβέρνηση να βάζει διαιρέσεις στον ελληνικό λαό. Αυτό είναι κάτι που δεν την τιμά».