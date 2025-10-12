Τσουκαλάς για Ρούτσι: Βαριά εκτεθειμένος ο Μητσοτάκης – Επέλεξε την τακτική με λένε Ρίζο και όπως θέλω τα γυρίζω
Ο κ. Τσουκαλάς κατηγορεί τον πρωθυπουργό και μέλη της κυβέρνησης ότι «μεθοδευμένα στοχοποίησαν τους γονείς αφήνοντας υπονοούμενα και δηλητηρίασαν με απίστευτη τοξικότητα την κοινωνία»
«Η κυβέρνηση έδωσε μάχη για να μην υπάρξει αυτή η κατάληξη και έπαιξε τα ρέστα της να ηττηθεί ο αγώνας του κ. Ρούτσι» αναφέρει σε γραπτή του ανακοίνωση ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, σχολιάζοντας την κυριακάτικη ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, για τον οποίο αναφέρει επίσης ότι είναι «βαριά εκτεθειμένος».
«Μολονότι, όπως αποδείχθηκε, η δικαιοσύνη είχε νομικό έρεισμα χωρίς να διακυβεύεται η έναρξη της δίκης, ακόμη και προσωπικά ο πρωθυπουργός προπαγάνδιζε το αντίθετο», σημειώνει μεταξύ άλλων.
Αναλυτικά, ο κ. Τσουκαλάς αναφέρει: «Βαριά εκτεθειμένος από την εξέλιξη της υπόθεσης του αιτήματος του κ. Ρούτσι και την απόφαση της δικαιοσύνης, είναι ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση, πολλά μέλη της οποίας μεθοδευμένα στοχοποίησαν τους γονείς αφήνοντας υπονοούμενα και δηλητηρίασαν με απίστευτη τοξικότητα την κοινωνία, που πλειοψηφικά στήριζε την αποδοχή του νόμιμου αυτού αιτήματος.
Ο Πρωθυπουργός όχι μόνο δεν ένιωσε την ανάγκη να δώσει εξηγήσεις για τη στάση της κυβέρνησης του, αλλά δηλώνει… ικανοποιημένος για την κατάληξη της απεργίας πείνας, παρόλο που η κυβέρνησή του έδωσε μάχη να μην υπάρξει αυτή η κατάληξη και έπαιξε τα ρέστα της να ηττηθεί ο αγώνας του κ. Ρούτσι.
Μολονότι -όπως αποδείχθηκε- η δικαιοσύνη είχε νομικό έρεισμα χωρίς να διακυβεύεται η έναρξη της δικής, ακόμη και προσωπικά ο Πρωθυπουργός προπαγάνδιζε το αντίθετο.
Στην ανάρτηση του, επίσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πανηγυρίζει για τις επιδόσεις του εξωδικαστικού μηχανισμού, τη στιγμή που οι πλειστηριασμοί αυξάνονται γεωμετρικά, οι διαταγές πληρωμής οδηγούν σε ασφυξία επιχειρήσεις και το ιδιωτικό χρέος πνίγει την πραγματική οικονομία και την κοινωνία.
Πανηγυρίζει για την παταγώδη αποτυχία του ή δίνει τα διαπιστευτήρια του στα funds;
«Εμένα με λένε Ρίζο και όπως θέλω τα γυρίζω» και σε αυτή την περίπτωση για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας».
