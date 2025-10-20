The Chase: Στην κορυφή της τηλεθέασης την εβδομάδα 13 – 19 Οκτωβρίου
Το τηλεπαιχνίδι γνώσεων του MEGA, The Chase με τη Μαρία Μπεκατώρου, κατέκτησε την πρώτη θέση στους πίνακες τηλεθέασης.
Το συναρπαστικό τηλεπαιχνίδι γνώσεων του MEGA, «The Chase» με τη Μαρία Μπεκατώρου, κατέκτησε την πρώτη θέση στους πίνακες τηλεθέασης, την εβδομάδα 13 έως 19 Οκτωβρίου.
Στο σύνολο της εβδομάδας, το «The Chase» επικράτησε του ανταγωνισμού, στη ζώνη μετάδοσής του, με μέσο όρο 14,6% στο δυναμικό κοινό 18-54, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή και διαχρονική προτίμηση των τηλεθεατών στο αγαπημένο κυνήγι γνώσεων.
Μάλιστα κατέγραψε ποσοστό 15,2% στο σύνολο του κοινού, με την κάλυψη να αγγίζει τους 966.000 τηλεθεατές. Σε επιμέρους ανδρικό κοινό, η εκπομπή σημείωσε ποσοστό 16,6%.
Κάθε μέρα, στις 18:30, η Μαρία Μπεκατώρου δίνει το σύνθημα για δυνατές μονομαχίες. «Το Γεράκι», «Το Βουνό», «Η Γυναίκα με τα Μαύρα», «Ο Αδέκαστος Επιθεωρητής» και το «Σούπερ Αγόρι» παίρνουν θέση απέναντι στους παίκτες που δοκιμάζουν τις γνώσεις τους, διεκδικώντας περισσότερα από 10.000 ευρώ.
«THE CHASE» ΜΕ ΤΗ ΜΑΡΙΑ ΜΠΕΚΑΤΩΡΟΥ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, ΣΤΙΣ 18:30, ΣΤΟ MEGA
#TheChaseGR
