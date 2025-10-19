newspaper
Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
19.10.2025 | 09:22
Ποδηλατικός Γύρος Αθήνας: Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις – Ποιοι δρόμοι κλείνουν
# 13ΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Τα φθηνά drones αναχαίτισης της Ουκρανίας αλλάζουν το σκηνικό του πολέμου
Κόσμος 19 Οκτωβρίου 2025 | 08:00

Τα φθηνά drones αναχαίτισης της Ουκρανίας αλλάζουν το σκηνικό του πολέμου

Η Ουκρανία αλλάζει τον τρόπο που διεξάγεται ο πόλεμος, αξιοποιώντας φθηνά drones αναχαίτισης ενάντια στη Ρωσία, οδηγώντας σε μία νέα φάση

Βασιλική Δρίβα
ΕπιμέλειαΒασιλική Δρίβα
A
A
Vita.gr
Το άγχος «γράφει» στο σώμα – Οι προειδοποιητικές ενδείξεις

Το άγχος «γράφει» στο σώμα – Οι προειδοποιητικές ενδείξεις

Spotlight

Οι πόλεμοι πλέον έχουν πάρει μία διαφορετική τροπή, όπου έδαφος κερδίζουν τα drones, τα οποία μειώνουν το κόστος αλλά και την εμπλοκή ανθρώπων. Αυτό ισχύει και στον πόλεμο της Ουκρανίας, όπου οι κανόνες των μαχών φαίνεται ότι ξαναγράφονται.

Το μέλλον του πολέμου

Περίπου ένα χρόνο μετά την έναρξη του πολέμου της Ρωσίας, ένας Ουκρανός εκπαιδευτής drone πρότεινε στους στρατιώτες κάτι που τους φαινόταν σαν επιστημονική φαντασία: να πετάξουν quadcopters (ένα είδος drone) ενάντια στα drones ανίχνευσης της Μόσχας.

Οι στρατιώτες θεώρησαν ότι αυτό ήταν αδύνατο. Θα ήταν πολύ δύσκολο να κατευθύνουν ένα τετρακόπτερο, ή ένα μικρό drone, σε έναν άλλο γρήγορα κινούμενο στόχο, είπαν. Αστειεύτηκαν ότι είχε δει πάρα πολλά «Star Wars», θυμάται ο Γέτι, συνιδιοκτήτης του Drone Fight Club, μιας ιδιωτικής σχολής εκπαίδευσης στη χρήση drones μάχης στο Κίεβο.

Αυτό που κάποτε φαινόταν απίστευτο έως αστείο, έχει πλέον γίνει ένας χαμηλού κόστους και κρίσιμος πυλώνας της άμυνας της Ουκρανίας. Ενώ η Ρωσία ρίχνει όλο και περισσότερες εκρηκτικά drones στις πόλεις της, η Ουκρανία χρησιμοποιεί όλο και περισσότερο φθηνά drones αναχαίτισης για να τα σταματήσει. Αυτά τα όπλα κατέρριψαν 150 drones σε μια πρόσφατη βομβιστική επίθεση. Η Ουκρανία στοχεύει τώρα στην κατασκευή 1.000 drones αναχαίτισης την ημέρα.

Τρένο που δέχθηκε πλήγμα από drone. Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Sumy region/Handout via REUTERS

Οι επιπτώσεις αυτής της τεχνολογικής καινοτομίας εκτείνονται πέρα από την Ουκρανία, δείχνοντας πώς οι μελλοντικοί πόλεμοι μπορούν να διεξαχθούν με φθηνότερα αμυντικά μέσα.

Το ΝΑΤΟ λαμβάνει υπόψη αυτό το γεγονός. Τα αντιαεροπορικά drone «Hit-to-kill» είναι μία από τις πιο «ελπιδοφόρες» λύσεις για τους Ευρωπαίους συμμάχους στην άμυνα τους ενάντια στα ρωσικά drone, δήλωσε ο ναύαρχος Πιέρ Βαντιέρ, Ανώτατος Συμμαχικός Διοικητής Μετασχηματισμού του ΝΑΤΟ, ο οποίος επιβλέπει τον εκσυγχρονισμό.

«Καθώς αυξήθηκε ο αριθμός των απειλών από drones, αυξήθηκε και η πίεση στους υπερασπιστές και των δύο πλευρών να χρησιμοποιήσουν αντίμετρα που είναι σχετικά φθηνά και απλά».

Το Business Insider πραγματοποίησε συνεντεύξεις με Ουκρανούς ειδικούς, συμπεριλαμβανομένων κατασκευαστών drones, πιλότων και σχεδιαστών, σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο τα αντιαεροπορικά drone εξελίχθηκαν από ένα πρόχειρο πείραμα σε κορυφαία αμυντική προτεραιότητα.

«Καθώς αυξήθηκε ο αριθμός των απειλών από drones, αυξήθηκε και η πίεση στους υπερασπιστές και των δύο πλευρών να χρησιμοποιήσουν αντίμετρα που είναι σχετικά φθηνά και απλά», δήλωσε ο Σαμ Μπέντετ, σύμβουλος στο πρόγραμμα σπουδών για τη Ρωσία στο Center for Naval Analyses, ένα αμερικανικό ερευνητικό ίδρυμα. Τόσο η Ουκρανία όσο και η Ρωσία χρησιμοποιούν πλέον μια σειρά από αντιαεροπορικά drones.

Πώς ο πόλεμος στην Ουκρανία αλλάζει τα δεδομένα

Τα drones αναχαίτισης, όπως και πολλές άλλες καινοτομίες στο πεδίο μάχης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, γεννήθηκαν από την απελπισία.

Οι Ουκρανοί εξέτασαν για πρώτη φορά την τεχνολογία αυτή στις αρχές του 2024 ως έναν φθηνό τρόπο για να αντιμετωπίσουν τα ρωσικά drones αναγνώρισης, ή τα μη επανδρωμένα συστήματα που συνήθως κοστίζουν πάνω από 100.000 δολάρια και πετούν αθόρυβα σε ύψος έως 23.000 ποδιών για να παρακολουθούν το πεδίο μάχης. Η επείγουσα ανάγκη αυξήθηκε όταν ήρθε ο χειμώνας και η Ρωσία άρχισε να εξαπολύει κύματα Shaheds — drones επίθεσης ιρανικού σχεδιασμού που πετούν προς έναν στόχο και εκρήγνυνται.

Τα επιθετικά drones διέσχιζαν τον αέρα, καταστρέφοντας τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας και αναγκάζοντας σε διακοπές ρεύματος.

Η Ουκρανία είχε εξαντλήσει τα αποθέματα των ακριβών πυραύλων εδάφους-αέρος, εν μέρει λόγω της μείωσης της αμερικανικής στρατιωτικής υποστήριξης, και βασιζόταν σε μεγάλο βαθμό σε πολυβόλα τοποθετημένα σε φορτηγά για να καταρρίψει τα Shahed.

Αυτές οι άμυνες δεν μπορούσαν να ανταπεξέλθουν. Τα επιθετικά drones διέσχιζαν τον αέρα, καταστρέφοντας τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας και αναγκάζοντας σε διακοπές ρεύματος, καθώς οι θερμοκρασίες έπεφταν κάτω από το μηδέν. Τα νοσοκομεία λειτουργούσαν στο σκοτάδι και συχνά χωρίς νερό, ενώ οι πολίτες προσπαθούσαν να αποθηκεύσουν καυσόξυλα και κάρβουνο.

Οι Ουκρανοί μηχανικοί drones ανέλαβαν δράση και άρχισαν να επανασχεδιάζουν τα quadcopters τους σε drones που θα μπορούσαν να καταρρίψουν τα Shaheds.

Η Come Back Alive Foundation, η μεγαλύτερη οργάνωση crowdfunding της Ουκρανίας, συμμετείχε στην προσπάθεια με το Dronefall, ένα πρόγραμμα που στοχεύει στην καταστροφή 5.000 ρωσικών drones. Ο επικεφαλής του προγράμματος Dronefall, Τάρας Τιμότσκο, δήλωσε ότι το πρόγραμμα συνεργάζεται πλέον με 12 έως 15 κατασκευαστές και έχει χρηματοδοτήσει drones που έχουν αναχαιτίσει περισσότερα από 3.000 εναέριες επιθέσεις.

Είπε ότι χρειάστηκε σχεδόν ένας χρόνος για να κατασκευαστεί ένας χαμηλού κόστους αναχαιτιστικός μηχανισμός ικανός να καταρρίψει τα Shahed, τα οποία μπορούν να πετάξουν με ταχύτητα έως και 115 μίλια ανά ώρα. Μόλις το κατάφεραν, τα έβαλαν γρήγορα σε λειτουργία.

Τάχιστη η εξέλιξη

Ο σχεδιασμός των αντιαεροπορικών drones εξελίσσεται ραγδαία. Το Sting, για παράδειγμα, φέρει μια κεφαλή που προωθείται με ταχύτητα έως 213 μίλια ανά ώρα μέσω τεσσάρων περιστρεφόμενων πτερυγίων. Το αντιαεροπορικό όπλο με αισθητήρα, που παράγεται από τον ουκρανικό κατασκευαστή drones Wild Hornets, μοιάζει με φορητό πύραυλο και είναι αρκετά μικρό ώστε να χωράει σε μια τσάντα ταξιδίου. Άλλα αντιαεροπορικά όπλα μοιάζουν με μικρά ανεμόπτερα.

Τα πληρώματα που τα χρησιμοποιούν πρέπει να αντιδρούν αμέσως στις απειλές. Ένας πιλότος που πετάει το Sting είπε ότι το πλήρωμά του βγαίνει τη νύχτα με πληροφορίες από ομάδες αναγνώρισης, έχοντας μόνο 10 λεπτά για να πιάσει τα ρωσικά drones πριν ξεφύγουν από την εμβέλεια, σύμφωνα με το Business Insider.

Η κάμερα νυχτερινής όρασης του αναχαιτιστικού μπορεί να δει τα Shahed, αλλά «είναι δύσκολο να τα εντοπίσεις στην οθόνη και απαιτεί πολλούς ελιγμούς», είπε ο πιλότος.

Ουκρανοί στρατιώτες από το τμήμα αεράμυνας. REUTERS/Sofiia Gatilova

Μια επιτυχημένη επίθεση βασίζεται στην ομαδική εργασία. Ένας χειριστής ραντάρ πρέπει να εντοπίσει και να παρακολουθήσει τα Shahed, τα οποία συχνά πετούν σε μεγάλα υψόμετρα έως και 16.000 πόδια, και στη συνέχεια να μεταδώσει τα δεδομένα σε έναν πιλότο, ώστε να κατευθύνει τον αναχαιτιστικό στο στόχο.

Ο Αντρίι Χριτσένιουκ, διευθύνων σύμβουλος της Brave1, μιας εταιρείας καινοτομίας που υποστηρίζεται από την ουκρανική κυβέρνηση, δήλωσε ότι τα αντιαεροπορικά drones θα μπορούσαν να αποτελέσουν την επόμενη μεγάλη καινοτομία στην πολεμική τεχνολογία, «όπως τα FPV drones και τα ναυτικά drones αναδιαμόρφωσαν το πεδίο της μάχης το 2023 και τα drones οπτικών ινών το 2024». Η Brave1 συνεργάζεται με περίπου 60 κατασκευαστές, προσφέροντας επιχορηγήσεις, υποστήριξη για δοκιμές και βοήθεια για την αύξηση της παραγωγής.

Το ενδιαφέρον για τα αναχαιτιστικά έχει αυξηθεί καθώς η Ρωσία επενδύει σημαντικά σε drones μεγάλου βεληνεκούς. Τον περασμένο μήνα, η Μόσχα εκτόξευσε περισσότερα από 800 σε μία μόνο επίθεση, και δυτικές εκτιμήσεις προειδοποιούν ότι το Κρεμλίνο θα μπορούσε σύντομα να εκτοξεύσει έως και 2.000 σε μία νύχτα.

Οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ αρχίζουν να θεωρούν τα αντιαεροπορικά drones ως μια βιώσιμη επιλογή για την αεροπορική άμυνα.

Τα αντιαεροπορικά drones, που κοστίζουν μερικές χιλιάδες δολάρια το καθένα, επιτρέπουν στην Ουκρανία να φυλάξει τους πολύ πιο ακριβούς πυραύλους της για ταχύτερες και πιο θανατηφόρες απειλές.

Οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ αρχίζουν να θεωρούν τα αντιαεροπορικά drones ως μια βιώσιμη επιλογή για την αεροπορική άμυνα.

Ο αγώνας εξοπλισμών

Ένα αναχαιτιστικό πρέπει να είναι γρήγορο, αρκετά ευέλικτο ώστε να μπορεί να πιάσει ένα ρωσικό drone ενώ μεταφέρει μια μεγάλη κεφαλή, και ανθεκτικό σε παρεμβολές.

Τα περισσότερα αναχαιτιστικά στην Ουκρανία πωλούνται για 6.000 δολάρια ή λιγότερο, ανάλογα με τα εξαρτήματά τους και το αν διαθέτουν ήδη εκρηκτικό φορτίο και τεχνική υποστήριξη.

Τα ποσοστά επιτυχίας ποικίλλουν, σύμφωνα με τον Τιμότσκο της ComeBackAlive, από 30% για ορισμένα αναχαιτιστικά έως και 80% ή 90%. Η επιτυχία μπορεί να εξαρτάται από μεταβλητές όπως οι τύποι των στόχων, ο χρόνος αναχαίτισης και οι δεξιότητες των πιλότων.

Mόνο οι καλύτεροι πιλότοι drones μπορούν να κατακτήσουν την τέχνη της πτήσης αναχαιτιστικών.

«Εάν το drone δεν είναι αυτοματοποιημένο, το πιο κρίσιμο στοιχείο είναι οι δεξιότητες του πιλότου», δήλωσε ο Τιμότσκο. «Εάν οι πιλότοι είναι καλά εκπαιδευμένοι, εάν έχουν μεγάλη εμπειρία στην αναχαίτιση drones, επιτυγχάνουν 9 στα 10 αποτελέσματα».

Ρωσική επίθεση με πυραύλους και drones. REUTERS/Gleb Garanich

Ο Γέτι, ο επικεφαλής εκπαιδευτής του Drone Fight Club, δήλωσε ότι μόνο οι καλύτεροι πιλότοι drones μπορούν να κατακτήσουν την τέχνη της πτήσης αναχαιτιστικών. Από τους περίπου 5.200 μαθητές που έχει εκπαιδεύσει η σχολή, μόνο μερικές δεκάδες έχουν ολοκληρώσει τις εξετάσεις αναχαίτισης, οι οποίες έχουν ποσοστό επιτυχίας 30%.

Μέρος του λόγου για τη χαμηλή συμμετοχή και το χαμηλό ποσοστό επιτυχίας είναι ότι οι ουκρανικές δυνάμεις είναι περιορισμένες και δεν μπορούν να στείλουν πιλότους drones για εκτεταμένες περιόδους εκπαίδευσης, είπε ο Γέτι. Οι μαθητές του συχνά πρέπει να βιαστούν να ολοκληρώσουν τα μαθήματα για να επιστρέψουν στο πεδίο της μάχης.

Η επόμενη φάση

Η επόμενη κίνηση της Ρωσίας μπορεί να είναι ήδη εδώ, τονίζει το δημοσίευμα του Business Insider.

Τους τελευταίους μήνες, το Κρεμλίνο έχει ξεκινήσει να εκτοξεύει όλο και περισσότερο drones Shahed με κινητήρα τζετ. Τα νέα πυρομαχικά, που ονομάζονται Geran-3 από τους Ουκρανούς, φημολογείται ότι πετούν με ταχύτητες έως και 310 μίλια ανά ώρα.

«Θα είναι το επόμενο στάδιο του ανταγωνισμού».

Στο παρασκήνιο, οι Ουκρανοί μηχανικοί εργάζονται ήδη για την ανάπτυξη αμυντικών μέσων για την επόμενη φάση του αεροπορικού πολέμου.

«Σε αυτό το σημείο, δεν θα ανακοινωθεί τίποτα. Αλλά πιστεύω ότι κάποια μέρα θα τα βρούμε στην αγορά και όλα αυτά θα γίνουν δημόσια», δήλωσε ο Τιμότσκο της ComeBackAlive. «Θα είναι το επόμενο στάδιο του ανταγωνισμού».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Euronext: Τι σημαίνει για τις εισηγμένες η εξαγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών 

Euronext: Τι σημαίνει για τις εισηγμένες η εξαγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών 

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Το άγχος «γράφει» στο σώμα – Οι προειδοποιητικές ενδείξεις

Το άγχος «γράφει» στο σώμα – Οι προειδοποιητικές ενδείξεις

Economy
Επενδυτικό κενό: Η ανάπτυξη που δεν αρκεί και τι κρατάει πίσω την οικονομία

Επενδυτικό κενό: Η ανάπτυξη που δεν αρκεί και τι κρατάει πίσω την οικονομία

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Η Κομισιόν εξετάζει «ποινές» για χώρες που δεν μεταρρυθμίζουν το συνταξιοδοτικό σύστημα – Με παρακράτηση πόρων
Δύσκολη εξίσωση 19.10.25

Η Κομισιόν εξετάζει «ποινές» για χώρες που δεν μεταρρυθμίζουν το συνταξιοδοτικό σύστημα – Με παρακράτηση πόρων

Η Κομισιόν θα προτείνει στα κράτη-μέλη ένα αμερικανικού τύπου συνταξιοδοτικό σύστημα, που θα βασίζεται στις αποταμιεύσεις των πολιτών. Και θα καλεί τα κράτη να προχωρήσουν στις αλλαγές για να λαμβάνουν πόρους.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τοπική κατάπαυση του πυρός για Ρωσία και Ουκρανία για επισκευές στις γραμμές του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια
Ρωσία - Ουκρανία 19.10.25

Τοπική κατάπαυση του πυρός για επισκευές στις γραμμές του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια

Ξεκίνησαν οι επισκευές στις γραμμές του πυρηνικού σταθμού Ζαπορίζια, καθώς ορίστηκαν τοπικές ζώνες κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία

Σύνταξη
O Γκουστάβο Πέτρο κατηγορεί τις ΗΠΑ για τη δολοφονία ψαρά στην Κολομβία
Ζητά εξηγήσεις 19.10.25

O Γκουστάβο Πέτρο κατηγορεί τις ΗΠΑ για τη δολοφονία ψαρά στην Κολομβία

Η Κολομβία αναγνώρισε τον 40χρονο ψαρά Αλεχάντρο Καράνζα, ως το ένα θύμα της επίθεσης Τραμπ, αξιοπερίεργο πως οι δύο διασωθέντες «έμποροι ναρκωτικών» θα επαναπατριστούν αντί να συλληφθούν.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η Αυστραλία υπερασπίζεται το σχέδιο απελάσεων στο μικρό νησί του Ναούρου στον Ειρηνικό
Κόσμος 19.10.25

Η Αυστραλία υπερασπίζεται το σχέδιο απελάσεων στο μικρό νησί του Ναούρου στον Ειρηνικό

Η Αυστραλία υιοθέτησε την «πολιτική μόδα» της δημιουργίας κέντρων κράτησης προσφύγων σε τρίτες χώρες, όμως οι αντιδράσεις για την περίθαλψη και την υγεία των κρατουμένων δεν σταματούν.

Σύνταξη
Γερμανία: Έξι στους δέκα πολίτες διαφωνούν με τη στρατιωτική θητεία με κλήρωση, αναφέρει δημοσκόπηση
Κόσμος 19.10.25

Γερμανία: Έξι στους δέκα πολίτες διαφωνούν με τη στρατιωτική θητεία με κλήρωση, αναφέρει δημοσκόπηση

Σύμφωνα με δημοσκόπηση του ινστιτούτου INSA για λογαριασμό της κυριακάτικης Bild, έξι στους 10 πολίτες διαφωνούν με τη στρατιωτική θητεία στη Γερμανία έπειτα από κλήρωση

Σύνταξη
Βοσνία – Ερζεγοβίνη: Η Άνα Τρίσιτς Μπάμπιτς διορίστηκε υπηρεσιακή πρόεδρος της Σερβικής Δημοκρατίας της Βοσνίας
Κόσμος 19.10.25

Η Άνα Τρίσιτς Μπάμπιτς διορίστηκε υπηρεσιακή πρόεδρος της Σερβικής Δημοκρατίας της Βοσνίας

Στην Βοσνία - Ερζεγοβίνη μετά την τελεσίδικη απόφαση δικαστηρίου της κατά του Μίλοραντ Ντόντικ, η Άνα Τρίσιτς Μάμπιτς διορίστηκε υπηρεσιακή πρόεδρος στη Σερβική Δημοκρατία της Βοσνίας

Σύνταξη
Πακιστάν και Αφγανιστάν υπέγραψαν συμφωνία στο Κατάρ για άμεση κατάπαυση του πυρός
Κόσμος 19.10.25

Πακιστάν και Αφγανιστάν υπέγραψαν συμφωνία στο Κατάρ για άμεση κατάπαυση του πυρός

Το Πακιστάν και το Αφγανιστάν, χώρες που είχαν ξεκινήσει έντονες εχθροπραξίες με αφορμή διασυνοριακές επιθέσεις των Πακιστανών Ταλιμπάν, υπέγραψαν άμεση κατάπαυση του πυρός.

Σύνταξη
Ιταλία: Πέθανε η Σοφία Κοράντι, η δημιουργός του προγράμματος ανταλλαγής φοιτητών Εράσμους
Κόσμος 19.10.25

Ιταλία: Πέθανε η Σοφία Κοράντι, η δημιουργός του προγράμματος ανταλλαγής φοιτητών Εράσμους

Η πρωτεργάτρια και δημιουργός του προγράμματος Εράσμους, Σοφία Κοράντι, έφυγε πλήρης ημερών σε ηλικία 91 ετών, έχοντας δώσει την ευκαιρία σε 16 εκατομμύρια φοιτητές να σπουδάσουν σε άλλη χώρα

Σύνταξη
Το κλείσιμο του περάσματος της Ράφα θα καθυστερήσει την παράδοση των λειψάνων των ομήρων, λέει η Χαμάς
Κόσμος 19.10.25

Το κλείσιμο του περάσματος της Ράφα θα καθυστερήσει την παράδοση των λειψάνων των ομήρων, λέει η Χαμάς

Η Χαμάς απάντησε στον ισραηλινό πρωθυπουργό σε ανακοίνωση που εξέδωσε, πως αν κλείσει το πέρασμα στη Ράφα, θα καθυστερήσει η παράδοση των νεκρών για τεχνικούς λόγους

Σύνταξη
Νετανιάχου: «Ο πόλεμος θα τελειώσει όταν αφοπλισθεί η Χαμάς και αποστρατιωτικοποιηθεί η Γάζα»
Κόσμος 19.10.25

Νετανιάχου: «Ο πόλεμος θα τελειώσει όταν αφοπλισθεί η Χαμάς και αποστρατιωτικοποιηθεί η Γάζα»

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, ανέφερε πως ο πόλεμος δεν θα τελειώσει πριν την ολοκλήρωση του δεύτερου σταδίου που περιλαμβάνει τον αφοπλισμό της Χαμάς

Σύνταξη
ΗΠΑ: To Στέιτ Ντιπάρτμεντ προειδοποιεί για «επικείμενη επίθεση της Χαμάς εναντίον Παλαιστινίων»
Κόσμος 19.10.25

To Στέιτ Ντιπάρτμεντ προειδοποιεί για «επικείμενη επίθεση της Χαμάς εναντίον Παλαιστινίων»

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία κατηγορεί τη Χαμάς πως έχει σχεδιάσει επιθέσεις κατά Παλαιστινίων φωτογραφίζοντας τις συμμορίες που εξοπλίζει το Ισραήλ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Βρετανία: Πενταετής φυλάκιση σε άνδρα που απείλησε τον Νάιτζελ Φάρατζ
Κόσμος 19.10.25

Βρετανία: Πενταετής φυλάκιση σε άνδρα που απείλησε τον Νάιτζελ Φάρατζ

Ο άνδρας σε βίντεο που ανέβασε στο TikTok, κατονόμασε τον Φάρατζ και δείχνοντας ένα τατουάζ AK-47 χειρονομούσε σαν να πυροβολούσε. Καταδικάστηκε και σε 8 μηνές για παράνομη είσοδο στη χώρα.

Σύνταξη
Γάζα: «Χτύπησε το κουδούνι» χωρίς σχολεία – 300.000 μαθητές ξεκινούν μαθήματα λέει η UNRWA
Κόσμος 18.10.25

Χτύπησε το κουδούνι στη Γάζα χωρίς σχολεία - 300.000 μαθητές ξεκινούν μαθήματα λέει η UNRWA

Μετά από περισσότερα από δύο χρόνια μακριά από την εκπαίδευση, τα σχολεία στη Γάζα ξεκίνησαν ψηφιακά με 8.000 εκπαιδευτικούς. Δέκα χιλιάδες παιδιά θα παρακολουθήσουν μαθήματα διά ζώσης

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γάζα: Η Χαμάς παρέδωσε ακόμη δύο σορούς Ισραηλινών ομήρων
Σύνολο 12 18.10.25

Γάζα: Η Χαμάς παρέδωσε ακόμη δύο σορούς Ισραηλινών ομήρων

Οι σοροί παραδόθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό. Mε τη σειρά του θα τις δώσει στον ισραηλινό στρατό. Η Χαμάς προειδοποιεί ότι το κλείσιμο του περάσματος στη Ράφα θα εμποδίσει την ανάσυρση περισσότερων νεκρών.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Το μήνυμα επιστροφής του Γιάρεμτσουκ: «Είμαι έτοιμος να βοηθήσω την ομάδα» (pic)
Ποδόσφαιρο 19.10.25

Το μήνυμα επιστροφής του Γιάρεμτσουκ: «Είμαι έτοιμος να βοηθήσω την ομάδα» (pic)

Ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ πάτησε ξανά χορτάρι σε επίσημο ματς με τη φανέλα του Ολυμπιακού και δηλώνει έτοιμος να βοηθήσει τους «ερυθρόλευκους» στη δύσκολη συνέχεια της σεζόν.

Σύνταξη
Τα επτά στάδια της απόρριψης
Άκυρο 19.10.25

Τα επτά στάδια της απόρριψης

Όλοι το έχουμε ζήσει, έστω μια φορά στη ζωή μας. Τι μπορούμε όμως να κάνουμε ώστε να μην απογοητευόμαστε -περισσότερο από όσο χρειάζεται- από την απόρριψη;

Σύνταξη
Πεκίνο ή Ουάσιγκτον: Ποιός μπορεί να διαχειριστεί το χάος στην εποχή μας;
«MAD» 19.10.25

Πεκίνο ή Ουάσιγκτον: Ποιός μπορεί να διαχειριστεί το χάος στην εποχή μας;

Αν η πυρηνική ισορροπία του Ψυχρού Πολέμου επέβαλλε αμοιβαία αυτοσυγκράτηση, ο σημερινός οικονομικός ανταγωνισμός ανάμεσε σε Πεκίνο και Ουάσιγκτον μοιάζει να ανταμείβει την κλιμάκωση.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Η Κομισιόν εξετάζει «ποινές» για χώρες που δεν μεταρρυθμίζουν το συνταξιοδοτικό σύστημα – Με παρακράτηση πόρων
Δύσκολη εξίσωση 19.10.25

Η Κομισιόν εξετάζει «ποινές» για χώρες που δεν μεταρρυθμίζουν το συνταξιοδοτικό σύστημα – Με παρακράτηση πόρων

Η Κομισιόν θα προτείνει στα κράτη-μέλη ένα αμερικανικού τύπου συνταξιοδοτικό σύστημα, που θα βασίζεται στις αποταμιεύσεις των πολιτών. Και θα καλεί τα κράτη να προχωρήσουν στις αλλαγές για να λαμβάνουν πόρους.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ο Μαρκ Ράφαλο έσωσε τον Γούντι Χάρελσον από έναν καβγά σε μπαρ μετά τα γυρίσματα της ταινίας «Now You See Me»
Ουπς 19.10.25

Ο Μαρκ Ράφαλο έσωσε τον Γούντι Χάρελσον από έναν καβγά σε μπαρ μετά τα γυρίσματα της ταινίας «Now You See Me»

Όλα ξεκίνησαν όταν οι Μαρκ Ράφαλο και Γούντι Χάρελσον αποφάσισαν να πιουν ένα ποτό σε ένα ασφυκτικά γεμάτο μπαρ της Νέας Ορλεάνης, ενόσω γύριζαν την ταινία «Now You See Me».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τζον Μαρτίνις: «Αν έλεγα στον Αϊνστάιν τι πετύχαμε με την κβαντική θα τον εξέπληττε»
Κάτοχος Νόμπελ 19.10.25

Τζον Μαρτίνις: «Αν έλεγα στον Αϊνστάιν τι πετύχαμε με την κβαντική θα τον εξέπληττε»

O κάτοχος του Νομπέλ Φυσικής 2025 μιλάει στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» για την κβαντομηχανική και τον τεράστιο υπολογιστή που επιθυμεί να φτιάξει, τις συμβουλές που θα έδινε στους νέους επιστήμονες, αλλά και τη... σχέση του με την Ελλάδα

Νατάσα Μπαστέα
Νατάσα Μπαστέα
Τοπική κατάπαυση του πυρός για Ρωσία και Ουκρανία για επισκευές στις γραμμές του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια
Ρωσία - Ουκρανία 19.10.25

Τοπική κατάπαυση του πυρός για επισκευές στις γραμμές του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια

Ξεκίνησαν οι επισκευές στις γραμμές του πυρηνικού σταθμού Ζαπορίζια, καθώς ορίστηκαν τοπικές ζώνες κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία

Σύνταξη
O Γκουστάβο Πέτρο κατηγορεί τις ΗΠΑ για τη δολοφονία ψαρά στην Κολομβία
Ζητά εξηγήσεις 19.10.25

O Γκουστάβο Πέτρο κατηγορεί τις ΗΠΑ για τη δολοφονία ψαρά στην Κολομβία

Η Κολομβία αναγνώρισε τον 40χρονο ψαρά Αλεχάντρο Καράνζα, ως το ένα θύμα της επίθεσης Τραμπ, αξιοπερίεργο πως οι δύο διασωθέντες «έμποροι ναρκωτικών» θα επαναπατριστούν αντί να συλληφθούν.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Προοπτικές για επιβίωση της συμφωνίας
Εκεχειρία 19.10.25

Προοπτικές για επιβίωση της συμφωνίας

Η επιβίωση της συμφωνίας, και της ειρήνης βέβαια, θα εξαρτηθεί από τις φιλοαμερικανικές πλέον τώρα μουσουλμανικές – και οικονομικές βασικά – δυνάμεις

Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Must Read
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο