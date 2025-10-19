sports betsson
Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

# 13ΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
«Τρελαίνει» κόσμο ο Νίκο Παζ
On Field 19 Οκτωβρίου 2025 | 18:40

«Τρελαίνει» κόσμο ο Νίκο Παζ

Ο 21χρονος άσος της Κόμο εντυπωσιάζει με τις εμφανίσεις του, κάνοντας μεγάλο… πάρτι και κόντρα στην Γιουβέντους

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
A
A
Vita.gr
Η ζωή θέλει…περιπέτεια! Ανακαλύπτοντας τα απρόσμενα οφέλη της

Η ζωή θέλει…περιπέτεια! Ανακαλύπτοντας τα απρόσμενα οφέλη της

Spotlight

Η Κόμο έκανε το μεγάλο «μπαμ» στο παιχνίδι με την Γιουβέντους, καθώς η ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγας επικράτησε με 2-0, υποχρεώνοντας την «βέκια σινιόρα» στην πρώτη της ήττα στο φετινό πρωτάθλημα.

Μεγάλος πρωταγωνιστής των γηπεδούχων ήταν δίχως άλλο, ο Νίκο Παζ, ο οποίος πέτυχε γκολ (το δεύτερο της ομάδας του) ενώ είχε την ασίστ στο 1-0 της Κόμο.

Ο 21χρονος επιτελικός μέσος έχει εντυπωσιάσει με τις εμφανίσεις του στην Serie A και δεν είναι τυχαίο πως έχει πετύχει τέσσερα γκολ σε εφτά παιχνίδια ενώ έχει δώσει και τέσσερις ασίστ.

Ειδικά το γκολ που πέτυχε στο παιχνίδι με την Γιουβέντους ήταν «έργο τέχνης» και δεν είναι τυχαίο πως ο προπονητής της Κόμο, αποθέωσε τον νεαρό άσο της ομάδας του μετά την σπουδαία νίκη επί των «μπιανκονέρι».

«Ο Νίκο είναι πρωταθλητής. Είμαι σίγουρος για τον ίδιο και το μέλλον του. Μπορεί να πάει σε όποια ομάδα θέλει αν συνεχίσει να έχει την ίδια… πείνα και φιλοδοξία για το παιχνίδι.

Υπάρχει ταλέντο αλλά και σωματική δύναμη» τόνισε χαρακτηριστικά ο Φάμπρεγας.

Θα πρέπει βέβαια εδώ να σημειωθεί πως και η ασίστ που έδωσε ο Αργεντίνος άσος στο πρώτο γκολ της Κόμο κόντρα στους «μπιανκονέρι», φανερώνει το ταλέντο και τον βαθμό ευφυίας του 21χρονου μεσοεπιθετικού της ιταλικής ομάδας.

Θα πρέπει μάλιστα να σημειωθεί ότι αυτή ήταν η πρώτη νίκη της Κόμο επί της Γιουβέντους για την μεγάλη κατηγορία του ιταλικού ποδοσφαίρου, από το μακρινό 1952.

Μια νίκη που είχε φαρδιά πλατιά την «υπογραφή» του Νίκο Παζ.

Ο νεαρός άσος θα ολοκληρώσει την φετινή σεζόν στην Serie A με την φανέλα της Κόμο, αλλά όλα δείχνουν ότι το επόμενο καλοκαίρι θα «μετακομίσει» στην Μαδρίτη, καθώς κανείς δεν πρέπει να ξεχνά ότι ανήκει στην Ρεάλ.

Η «βασίλισσα» παρακολουθεί στενά την εξέλιξη του νεαρού άσου και τα ρεπορτάζ του ισπανικού Τύπου αναφέρουν πως έχει ήδη αποφασιστεί η επιστροφή του στο Μπερναμπέου.

Θυμίζουμε ότι ο Παζ ξεκίνησε την καριέρα του στα τμήματα υποδομής των «μερένχες» και δείχνει ότι έχει τα προσόντα να κάνει μια φανταστική καριέρα.

Δεν είναι τυχαίο άλλωστε πως το όνομα του νεαρού άσου ακούγεται όλο και περισσότερο στο μεταγραφικό «παζάρι», αλλά η Ρεάλ Μαδρίτης δεν είναι διατεθειμένη να παραχωρήσει τον νεαρό άσο, ακόμα και αν δεχθεί μια δελεαστική πρόταση.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τουρισμός
Αεροπορικές: «Πετάει» μέχρι τέλος Νοεμβρίου η επέκταση της τουριστικής σεζόν

Αεροπορικές: «Πετάει» μέχρι τέλος Νοεμβρίου η επέκταση της τουριστικής σεζόν

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Η ζωή θέλει…περιπέτεια! Ανακαλύπτοντας τα απρόσμενα οφέλη της

Η ζωή θέλει…περιπέτεια! Ανακαλύπτοντας τα απρόσμενα οφέλη της

World
Χρυσός: Το ξέφρενο ράλι και το «δωράκι» στις αναδυόμενες οικονομίες

Χρυσός: Το ξέφρενο ράλι και το «δωράκι» στις αναδυόμενες οικονομίες

inWellness
Τα επτά στάδια της απόρριψης
Άκυρο 19.10.25

Τα επτά στάδια της απόρριψης

Όλοι το έχουμε ζήσει, έστω μια φορά στη ζωή μας. Τι μπορούμε όμως να κάνουμε ώστε να μην απογοητευόμαστε -περισσότερο από όσο χρειάζεται- από την απόρριψη;

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Stream sports
Ο Χάαλαντ βάζει γκολ και στον… ύπνο του
On Field 18.10.25

Ο Χάαλαντ βάζει γκολ και στον… ύπνο του

Ο Νορβηγός σέντερ φορ της Σίτι, οδήγησε την ομάδα του στη νίκη και κόντρα στην Έβερτον, δημιουργώντας ένα φανταστικό σερί σκοραρίσματος

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο Ορτέγκα της επίθεσης και ο Μάνσα
On Field 18.10.25

Ο Ορτέγκα της επίθεσης και ο Μάνσα

Ο Αργεντίνος μπακ είχε και πάλι ασίστ, δείχνοντας ότι φέτος βοηθάει τον Ολυμπιακό και στο δημιουργικό κομμάτι του παιχνιδιού, ενώ ο Βραζιλιάνος στόπερ έδειξε πολύ καλά στοιχεία

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο Γιαζιτσί, το γραφείο του Μεντιλίμπαρ και τα λόγια του «ξανθού»…
Ποδόσφαιρο 17.10.25

Ο Γιαζιτσί, το γραφείο του Μεντιλίμπαρ και τα λόγια του «ξανθού»…

Ο Ολυμπιακός περιμένει πολλά από τον Γιαζιτσί. Ο ίδιος εμφανίζεται έτοιμος να κάνει τα πάντα. Το είπε στον Μεντιλίμπαρ και παλεύει να του το δείξει στο Ρέντη. Ο Βάσκος δεν αγαπάει τα λόγια, αλλά την εικόνα του γηπέδου. Και έχει θέσει άπαντες σε επιφυλακή, προετοιμάζοντάς τους για χρόνο και... «ευθύνες».

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Νίκη ψυχής με υπογραφή «Μίλου»
On Field 17.10.25

Νίκη ψυχής με υπογραφή «Μίλου»

Ο Ολυμπιακός έκανε τεράστια ανατροπή στο φινάλε και νίκησε ένα παιχνίδι που φάνταζε… χαμένο στο 36’

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Όλα τα «παιδιά» του Βενγκέρ…
On Field 16.10.25

Όλα τα «παιδιά» του Βενγκέρ…

Πολλοί παίκτες με τους οποίους συνεργάστηκε ο Αλσατός τεχνικός στην Άρσεναλ, ακολούθησαν καριέρα προπονητή κι αυτό λέει πολλά για τον τρόπο με τον οποίο δούλεψε ο Αλσατός στους «κανονιέρηδες»

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο νέος «Χάαλαντ» είναι Βραζιλιάνος
On Field 16.10.25

Ο νέος «Χάαλαντ» είναι Βραζιλιάνος

Ο 17χρονος Ντελ κάνει… όργια στην Μπαΐα και πολλές ευρωπαϊκές ομάδες δείχνουν ενδιαφέρον για τον νεαρό Βραζιλιάνο, τον οποίο παρομοιάζουν με τον Νορβηγό σούπερ σταρ της Σίτι

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Καλά νέα για το… νέο Τράφορντ
On Field 15.10.25

Καλά νέα για το… νέο Τράφορντ

Η διοίκηση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι σε συζητήσεις για την απόκτηση περισσότερων στρεμμάτων γης για την κατασκευή του νέου γηπέδου

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Στο επίπεδο του… Κέιν! Ο Στέφανος Τζίμας «παράγει» γκολ κάθε 42 λεπτά
Ποδόσφαιρο 15.10.25

Στο επίπεδο του… Κέιν! Ο Στέφανος Τζίμας «παράγει» γκολ κάθε 42 λεπτά

Στέφανος Τζίμας και Χάρι Κέιν «μοιράζονται» μέχρι τώρα στη σεζόν την πρωτιά στην παραγωγικότητα σε παγκόσμιο επίπεδο. Συγκεκριμένα αμφότεροι, σκοράρουν ή «φτιάχνουν» ένα γκολ κάθε 42 λεπτά!

Σύνταξη
Οι (νέες) μεγάλες προσδοκίες
On Field 15.10.25

Οι (νέες) μεγάλες προσδοκίες

Οι Άγγλοι βλέπουν στο πρόσωπο του Τούχελ, τον προπονητή που μπορεί να οδηγήσει τα «λιοντάρια» στην κατάκτηση του Μουντιάλ…

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο Λανουά κατάλαβε και ανέβασε τον πήχη με τους ορισμούς των Γερμανών
On Field 14.10.25

Ο Λανουά κατάλαβε και ανέβασε τον πήχη με τους ορισμούς των Γερμανών

Ξεκίνησε με τον Αϊτεκίν που δεν είναι διεθνής, ακολούθησε ο Οσμερς (1η κατηγορία), ενώ οι επόμενοι είναι ο ελίτ Τσβάιερ για το Αρης-Παναθηναϊκός και ο έμπειρος 1ης κατηγορίας Στέγκεμαν για το ΑΕΚ-ΠΑΟΚ

Βάιος Μπαλάφας
Το οικονομικό «δράμα», το χρέος δισεκατομμυρίων της Μπαρτσελόνα και το «παιχνίδι» εντυπώσεων με τους αριθμούς
On Field 14.10.25

Το οικονομικό «δράμα», το χρέος δισεκατομμυρίων της Μπαρτσελόνα και το «παιχνίδι» εντυπώσεων με τους αριθμούς

Σοκάρουν τα οικονομικά δεδομένα της Μπαρτσελόνα, με το χρέος της να εμφανίζεται να ξεπερνά ακόμη και την εκτιμώμενη συνολική αξία του συλλόγου στην αγορά, καθιστώντας το τεχνικά μη βιώσιμο. Οι «μπηχτές» για τα 4.000.000.000 €, η έρευνα που «δείχνει» 2,484 δισεκατομμύρια ευρώ χρεός, τα «βάρη», η Goldman Sachs και ο ρόλος του πρότζεκτ «Espai Barça».

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
inStream - Ροή Ειδήσεων
O «ματωμένος» έρωτας της 19χρονης Καμίλ Κλοντέλ για τον 43χρονο Ροντέν και τα 30 χρόνια σε άσυλο
Πόνος και ταλέντο 19.10.25

O «ματωμένος» έρωτας της 19χρονης Καμίλ Κλοντέλ για τον 43χρονο Ροντέν και τα 30 χρόνια σε άσυλο

«Είμαι ο Ροντέν και ο Ροντέν είναι εγώ» έλεγε η πιο λαμπρή και πιο προικισμένη από όλες τις γυναίκες γλύπτριες της εποχής της, μόνο που τα συναισθήματα του Οσγκίστ δεν ήταν το ίδιο ανιδιοτελή.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Βόλος-Πανσερραϊκός 2-1: Οι γηπεδούχοι έσωσαν την παρτίδα στο 90’ και φιγουράρουν στην 4η θέση
Ποδόσφαιρο 19.10.25

Βόλος-Πανσερραϊκός 2-1: Οι γηπεδούχοι έσωσαν την παρτίδα στο 90’ και φιγουράρουν στην 4η θέση

Μεγάλη νίκη πέτυχε ο Βόλος επί του Πανσερραϊκού. Οι Θεσσαλοί «κάθισαν» μετά το 30’, όμως αντέδρασαν μετά το 67’ που ισοφαρίστηκαν με πέναλτι και πήραν τη νίκη με γκολ του Λάμπρου στο 90’

Σύνταξη
Παιδική φτώχεια: Ο ελληνικός δείκτης που αποτυπώνει την πραγματική κατάσταση
Χάρτης 19.10.25

Η πολυδιάστατη φύση της παιδικής φτώχειας στην Ελλάδα - Ο δείκτης που αποτυπώνει την πραγματική κατάσταση

Η Ελλάδα εκτός από τα υψηλά ποσοστά στην παιδική φτώχεια καταγράφει επίσης ένα από τα υψηλότερα ποσοστά υλικής και κοινωνικής στέρησης.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
LIVE: Άρης – Παναθηναϊκός
Ποδόσφαιρο 19.10.25

LIVE: Άρης – Παναθηναϊκός

LIVE: Άρης – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρης – Παναθηναϊκός για την 7η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Εργασιακό νομοσχέδιo: «Θραύση» κάνει το 13ωρο Κεραμέως στον διεθνή Τύπο – Ο νέος νόμος έχει γίνει θέμα παγκοσμίως
Στα «μανταλάκια» 19.10.25

«Θραύση» κάνει το 13ωρο Κεραμέως στον διεθνή Τύπο - Ο νέος νόμος έχει γίνει θέμα παγκοσμίως

Διεθνή αντίκτυπο έχει το 13ωρο στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας. Τα διεθνή δίκτυα δείχνουν έκπληξη καθώς την ίδια ώρα, άλλες χώρες, συζητάνε (και εφαρμόζουν) το 6ωρο και την 4ήμερη εργασία.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ο Χαβιέ Μπαρδέμ δηλώνει ότι το μποϊκοτάζ των ισραηλινών ταινιών «δεν στοχεύει σε άτομα, αλλά εταιρείες»
Film Workers for Palestine 19.10.25

Ο Χαβιέ Μπαρδέμ δηλώνει ότι το μποϊκοτάζ των ισραηλινών ταινιών «δεν στοχεύει σε άτομα, αλλά εταιρείες»

«Δεν κάνουμε διακρίσεις σε βάρος κανενός ατόμου λόγω της εθνικότητας, της φυλής, της θρησκείας ή του φύλου του» υποστήριξε ο Χαβιέ Μπαρδέμ, υποστηρίζοντας την πρωτοβουλία «Film Workers for Palestine».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Άρης: Οι επιλογές του Μανόλο Χιμένεθ για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό
Ποδόσφαιρο 19.10.25

Άρης: Οι επιλογές του Μανόλο Χιμένεθ για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό

Εκπλήξεις στην 11άδα του αποψινού (19/10, 19.30) ντέρμπι στο Βικελίδης από τον Χιμένεθ, καθώς εκτός έμεινε ο Μορόν, με τον Καντεβέρε να ξεκινά στην κορυφή. Ντεμπούτο με τον Άρη κάνει Αλφαρελά.

Σύνταξη
Νέο κύμα ισραηλινών πληγμάτων στη Λωρίδα της Γάζας – Το Τελ Αβίβ διακόπτει τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας
Σε τεντωμένο σκοινί 19.10.25

Νέο κύμα ισραηλινών πληγμάτων στη Λωρίδα της Γάζας – Το Τελ Αβίβ διακόπτει τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας

Τα ισραηλινά πλήγματα κατευθύνθηκαν στην ανατολική πλευρά της Χαν Γιουνές, στον νότιο τομέα της Λωρίδας της Γάζας. Το Ισραήλ διακόπτει τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στον παλαιστινιακό θύλακα.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Νίκος Παπανδρέου: Το ΠΑΣΟΚ ποτέ δεν καθορίστηκε µόνο από την ηγεσία του – Να πάμε σε συνέδριο το συντοµότερο
Πολιτική Γραμματεία 19.10.25

Νίκος Παπανδρέου: Το ΠΑΣΟΚ ποτέ δεν καθορίστηκε µόνο από την ηγεσία του – Να πάμε σε συνέδριο το συντοµότερο

Η ΝΔ απειλείται από αποσύνδεσής της από τους πολίτες και αναταραχής στα δεξιά της, σημειώνει ο Νίκος Παπανδρέου, ενώ δηλώνει κάθετα αντίθετος στη συγκρότηση ενός ενιαίου μετώπου προοδευτικών δυνάμεων.

Σύνταξη
LIVE: Λίβερπουλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Ποδόσφαιρο 19.10.25

LIVE: Λίβερπουλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

LIVE: Λίβερπουλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Παρακολουθήστε live στις 18:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λίβερπουλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την 8η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
«Ένας κόσμος αποκομμένος από τις δυσκολίες της αστικής ζωής» – Mια σπάνια έκθεση με σχέδια του Ρενουάρ
Έργα σε χαρτί 19.10.25

«Ένας κόσμος αποκομμένος από τις δυσκολίες της αστικής ζωής» - Mια σπάνια έκθεση με σχέδια του Ρενουάρ

Τα λιγότερο γνωστά σχέδια του διάσημου ιμπρεσιονιστή ζωγράφου, Πιερ-Ογκίστ Ρενουάρ, βρίσκονται στο επίκεντρο μιας σημαντικής νέας έκθεσης που μας προσκαλεί να γνωρίσουμε τις φάσεις της καλλιτεχνικής του διαδικασίας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Αστέρας Τρίπολης – Κηφισιά 2-2: Ισοφάρισαν στο τέλος και πήραν πολύτιμο βαθμό οι φιλοξενούμενοι
Ποδόσφαιρο 19.10.25

Αστέρας Τρίπολης – Κηφισιά 2-2: Ισοφάρισαν στο τέλος και πήραν πολύτιμο βαθμό οι φιλοξενούμενοι

Με τον Ανδρέα Τεττέι να ηγείται για μία ακόμη φορά, η Κηφισιά πήρε πολύτιμη ισοπαλία (2-2) στην Τρίπολη, ισοφαρίζοντας στο 88ο λεπτό με τον Σεμπάστιαν Μουσιόλικ.

Σύνταξη
Φοινικούντα: Ξετυλίγεται το κουβάρι του διπλού φονικού – Οι Αρχές εξετάζουν τη διαδρομή των 22χρονων
Ελλάδα 19.10.25

Ξετυλίγεται το κουβάρι του διπλού φονικού στη Φοινικούντα - Οι δράστες, η κιθάρα και η ξανθιά περούκα

Η Αστυνομία εξέτασε το βιντεοληπτικό υλικό από τα ΚΤΕΛ όπου έφτασε μία μέρα μετά τη δολοφονία ο 22χρονος φερόμενος ως συνεργός του διπλού φονικού στη Φοινικούντα.

Σύνταξη
Ο Λόρενς Φίσμπερν και ο Κιάνου Ριβς προπονούνταν 10 μήνες για τη σκηνή μάχης στο «Matrix»
1999 19.10.25

Ο Λόρενς Φίσμπερν και ο Κιάνου Ριβς προπονούνταν 10 μήνες για τη σκηνή μάχης στο «Matrix»

«Ήμασταν όλοι πολύ αφοσιωμένοι σε αυτό που κάναμε», σημείωσε ο πρωταγωνιστής του «Matrix» Λόρενς Φίσμπερν, σε πρόσφατη συζήτηση σχετικά με το sci-fi κινηματογραφικό φαινόμενο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Συγχαρητήρια για μια ακόμα πρωτιά» – Νέα σφοδρά πυρά του ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση Μητσοτάκη για το 13ωρο
Δριμεία κριτική 19.10.25

«Συγχαρητήρια για μια ακόμα πρωτιά» – Νέα σφοδρά πυρά του ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση Μητσοτάκη για το 13ωρο

Το «δεν περιγράφω άλλο» του Π. Γερουλάνου για τη Ν. Κεραμέως και το... από το Zimbabwe star ως το Reuters, από τον Π. Χρηστίδη, για τον νέο διεθνή διασυρμό της κυβέρνησης. Μύδροι ΠΑΣΟΚ για το 13ωρο.

Σύνταξη
LIVE: Βόλος – Πανσερραϊκός
Ποδόσφαιρο 19.10.25

LIVE: Βόλος – Πανσερραϊκός

LIVE: Βόλος – Πανσερραϊκός. Παρακολουθήστε live στις 17:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βόλος – Πανσερραϊκός για την 7η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
Νύχτα που θύμιζε The Purge: Με στολές Halloween τρομοκράτησαν οικογένεια – «Είμαστε ο χειρότερός σου εφιάλτης»
Βιρτζίνια 19.10.25

Νύχτα που θύμιζε The Purge: Με στολές Halloween τρομοκράτησαν οικογένεια – «Είμαστε ο χειρότερός σου εφιάλτης»

Μασκοφόροι με στολές Halloween καταγράφηκαν σε βίντεο να τρομοκρατούν μια οικογένεια έξω από το σπίτι της, απειλώντας και λέγοντας: «Είμαστε ο χειρότερός σου εφιάλτης».

Σύνταξη
Πρόβλημα με Χολμς στον Παναθηναϊκό
Μπάσκετ 19.10.25

Πρόβλημα με Χολμς στον Παναθηναϊκό

Ο Ρισόν Χολμς τραυματίστηκε στο ξεκίνημα του παιχνιδιού με τον Κολοσσό στη Ρόδο και δεν θα αγωνιστεί ξανά στο σημερινό παιχνίδι.

Σύνταξη
«Γιατί δεν υιοθετείς;» – Δεν περιμέναμε αυτή την απάντηση από τη Τζένιφερ Άνιστον
«Έκανα τα πάντα» 19.10.25

«Γιατί δεν υιοθετείς;» - Δεν περιμέναμε αυτή την απάντηση από τη Τζένιφερ Άνιστον

Η Τζένιφερ Άνιστον δηλώνει ότι ποτέ δεν ήθελε να υιοθετήσει παιδιά λόγω των προβλημάτων υπογονιμότητας που αντιμετώπιζε –ωστόσο, λέει και κάτι ακόμη που μας προκάλεσε έκπληξη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Must Read
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο