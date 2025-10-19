«Τρελαίνει» κόσμο ο Νίκο Παζ

Η Κόμο έκανε το μεγάλο «μπαμ» στο παιχνίδι με την Γιουβέντους, καθώς η ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγας επικράτησε με 2-0, υποχρεώνοντας την «βέκια σινιόρα» στην πρώτη της ήττα στο φετινό πρωτάθλημα.

Μεγάλος πρωταγωνιστής των γηπεδούχων ήταν δίχως άλλο, ο Νίκο Παζ, ο οποίος πέτυχε γκολ (το δεύτερο της ομάδας του) ενώ είχε την ασίστ στο 1-0 της Κόμο.

Ο 21χρονος επιτελικός μέσος έχει εντυπωσιάσει με τις εμφανίσεις του στην Serie A και δεν είναι τυχαίο πως έχει πετύχει τέσσερα γκολ σε εφτά παιχνίδια ενώ έχει δώσει και τέσσερις ασίστ.

Ειδικά το γκολ που πέτυχε στο παιχνίδι με την Γιουβέντους ήταν «έργο τέχνης» και δεν είναι τυχαίο πως ο προπονητής της Κόμο, αποθέωσε τον νεαρό άσο της ομάδας του μετά την σπουδαία νίκη επί των «μπιανκονέρι».

Nico Paz in Serie A this season: Seven games

Four goals

Four assists

Four MOTM Magic from the 21 year old ⚡ pic.twitter.com/4p5CRzUSUI — B/R Football (@brfootball) October 19, 2025

«Ο Νίκο είναι πρωταθλητής. Είμαι σίγουρος για τον ίδιο και το μέλλον του. Μπορεί να πάει σε όποια ομάδα θέλει αν συνεχίσει να έχει την ίδια… πείνα και φιλοδοξία για το παιχνίδι.

Υπάρχει ταλέντο αλλά και σωματική δύναμη» τόνισε χαρακτηριστικά ο Φάμπρεγας.

Θα πρέπει βέβαια εδώ να σημειωθεί πως και η ασίστ που έδωσε ο Αργεντίνος άσος στο πρώτο γκολ της Κόμο κόντρα στους «μπιανκονέρι», φανερώνει το ταλέντο και τον βαθμό ευφυίας του 21χρονου μεσοεπιθετικού της ιταλικής ομάδας.

Θα πρέπει μάλιστα να σημειωθεί ότι αυτή ήταν η πρώτη νίκη της Κόμο επί της Γιουβέντους για την μεγάλη κατηγορία του ιταλικού ποδοσφαίρου, από το μακρινό 1952.

Μια νίκη που είχε φαρδιά πλατιά την «υπογραφή» του Νίκο Παζ.

Como defeat Juventus for the first time in Serie A since 1952. Big 2-0 win for Cesc Fàbregas’ side 👊 pic.twitter.com/HEknrBmUpg — B/R Football (@brfootball) October 19, 2025

Ο νεαρός άσος θα ολοκληρώσει την φετινή σεζόν στην Serie A με την φανέλα της Κόμο, αλλά όλα δείχνουν ότι το επόμενο καλοκαίρι θα «μετακομίσει» στην Μαδρίτη, καθώς κανείς δεν πρέπει να ξεχνά ότι ανήκει στην Ρεάλ.

Η «βασίλισσα» παρακολουθεί στενά την εξέλιξη του νεαρού άσου και τα ρεπορτάζ του ισπανικού Τύπου αναφέρουν πως έχει ήδη αποφασιστεί η επιστροφή του στο Μπερναμπέου.

Θυμίζουμε ότι ο Παζ ξεκίνησε την καριέρα του στα τμήματα υποδομής των «μερένχες» και δείχνει ότι έχει τα προσόντα να κάνει μια φανταστική καριέρα.

Δεν είναι τυχαίο άλλωστε πως το όνομα του νεαρού άσου ακούγεται όλο και περισσότερο στο μεταγραφικό «παζάρι», αλλά η Ρεάλ Μαδρίτης δεν είναι διατεθειμένη να παραχωρήσει τον νεαρό άσο, ακόμα και αν δεχθεί μια δελεαστική πρόταση.