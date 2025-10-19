Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση:
19.10.2025 | 09:22
Ποδηλατικός Γύρος Αθήνας: Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις – Ποιοι δρόμοι κλείνουν
# 13ΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Ο φόβος δεν είναι αδυναμία για τα σκυλάκια – Πότε χρειάζεται την προσοχή μας
Pet Stories 19 Οκτωβρίου 2025 | 10:00

Ο φόβος δεν είναι αδυναμία για τα σκυλάκια – Πότε χρειάζεται την προσοχή μας

Η κληρονομικότητα και η προδιάθεση είναι ορισμένοι παράγοντες, που κάποια σκυλάκια εκδηλώνουν φόβο. Πότε τους τον ενισχύουμε.

Τζούλη Τούντα
ΡεπορτάζΤζούλη Τούντα
A
A
Vita.gr
Τα καλύτερά μας χρόνια: Δεν είναι αυτά που νομίζαμε

Τα καλύτερά μας χρόνια: Δεν είναι αυτά που νομίζαμε

Spotlight

Είναι αλήθεια ότι, μπορεί να γεννηθούν σκυλάκια που έχουν μεγαλύτερη ευαισθησία στον φόβο.

Ωστόσο, ο χαρακτήρας τους διαμορφώνεται από το περιβάλλον και τις εμπειρίες, που θα αποκτήσουν κατά τη διάρκεια της κουταβίσιας ηλικίας τους.

Ο φόβος δεν είναι ελάττωμα, όπως τονίζει η εκπαιδεύτρια σκύλων και σύμβουλος συμπεριφοράς, Μαίρη Σπαθάρου, και πολλοί κηδεμόνες αναρωτιούνται αν το σκυλάκι τους «γεννήθηκε φοβικό».

Ο φόβος όμως, δεν είναι αδυναμία. Είναι ένα φυσικό συναίσθημα, που βοηθά το ζώο να προστατευτεί από τον κίνδυνο.

Σύμφωνα με την κα Σπαθάρου, το πρόβλημα ξεκινά όταν ο φόβος είναι υπερβολικός ή εκδηλώνεται σε καταστάσεις όπου δεν υπάρχει πραγματική απειλή. Για να βοηθήσουμε ένα σκυλί να ξεπεράσει αυτόν τον φόβο, χρειάζεται να κατανοήσουμε πρώτα από πού προέρχεται.

Οι περισσότερες φοβικές συμπεριφορές είναι αποτέλεσμα περιβάλλοντος και εμπειριών

Κάποια σκυλάκια έχουν εκ γενετής πιο ευαίσθητο χαρακτήρα

Ας εστιάσουμε αρχικά, με τη βοήθεια της κας Σπαθάρου, στις αιτίες που τα σκυλάκια διακατέχονται από φόβο.

Κληρονομικότητα και προδιάθεση

Η γενετική μπορεί να παίξει ρόλο. Κάποια σκυλάκια έχουν εκ γενετής πιο ευαίσθητο χαρακτήρα. Αν οι γονείς τους ήταν αγχώδεις ή φοβικοί, ενδέχεται να μεταδώσουν στα μικρά αυτή την τάση.

Ακόμη και η μητέρα όταν βιώνει στρες κατά την εγκυμοσύνη, μπορεί να επηρεάσει τα κουτάβια μέσα στη μήτρα. Παρ’ όλα αυτά, η προδιάθεση δεν καθορίζει το μέλλον. Με σωστές εμπειρίες και καθοδήγηση, το κουτάβι μπορεί να μεγαλώσει ισορροπημένο και ήρεμο.

Οι πρώτες εμπειρίες μετράνε

Οι πρώτες εβδομάδες ζωής είναι κρίσιμες. Από την τρίτη έως τη δωδέκατη εβδομάδα, τα κουτάβια μαθαίνουν ποιος είναι ο κόσμος γύρω τους.

Αν ζήσουν θετικές εμπειρίες με ανθρώπους, ήχους, αντικείμενα και άλλα ζώα, αποκτούν αυτοπεποίθηση. Αν όμως μείνουν απομονωμένα ή τρομάξουν απότομα, μπορεί να αναπτύξουν φοβίες.

Η κοινωνικοποίηση πρέπει να γίνεται με ήπιο, προσαρμοσμένο τρόπο — όχι βιαστικά και όχι με πίεση. Ένα κουτάβι που τρομάζει δεν χρειάζεται θάρρος, αλλά αίσθηση ασφάλειας.

Πώς ο φόβος μπορεί να ενισχυθεί από εμάς

Ο τρόπος που αντιδρά ο άνθρωπος στον φόβο του σκύλου του, τονίζει η κα Σπαθάρου, επηρεάζει άμεσα τη συμπεριφορά του ζώου.

Αν τον μαλώσουμε ή τον πιέσουμε να ξεπεράσει τον φόβο του, ενισχύουμε την ανασφάλειά του. Ακόμη και η υπερπροστασία μπορεί να έχει το ίδιο αποτέλεσμα: το σκυλί μαθαίνει ότι όντως υπάρχει λόγος να φοβάται.

Ο φόβος δε φεύγει με τη βία ή με τιμωρία. Αντίθετα, κρύβεται προσωρινά και επιστρέφει πιο έντονος.

Μπορεί ο φόβος να ξεπεραστεί;

Ναι, δηλώνει κατηγορηματικά η κα Σπαθάρου, με υπομονή, σταδιακή έκθεση και κατάλληλη εκπαίδευση. Δεν «σβήνουμε» τον φόβο, αλλά βοηθάμε το σκυλί να μάθει ότι αυτό που το τρομάζει δεν είναι επικίνδυνο.

Με σωστή καθοδήγηση, επιβράβευση και σεβασμό στα όριά του, το ζώο αρχίζει να εμπιστεύεται ξανά. Η εκπαίδευση δεν κακομαθαίνει – χτίζει εμπιστοσύνη και ασφάλεια.

Εν ολίγοις, η κα Σπαθάρου, επισημαίνει: «Οι περισσότερες φοβικές συμπεριφορές είναι αποτέλεσμα περιβάλλοντος και εμπειριών. Ακόμη κι αν υπάρχει μια ευαισθησία από τη γέννηση, ο τρόπος που μεγαλώνουμε και χειριζόμαστε τον σκύλο καθορίζει αν αυτή θα εξελιχθεί σε φόβο ή εμπιστοσύνη.
Με κατανόηση, συνέπεια και κατάλληλη εκπαίδευση χωρίς πίεση και τιμωρίες, κάθε σκυλάκι μπορεί να ξαναβρεί την ηρεμία του».

Η εκπαιδεύτρια σκύλων και σύμβουλος συμπεριφοράς, Μαίρη Σπαθάρου

● Η κυρία Μαίρη Σπαθάρου είναι εκπαιδεύτρια σκύλων και σύμβουλος συμπεριφοράς, απόφοιτη της Dog Friendly Academy.

Η αγάπη της για τα ζώα την οδήγησε στον κόσμο της εκπαίδευσης σκύλων.

Στόχος της είναι να βοηθά ανθρώπους και σκύλους να δημιουργούν σχέση εμπιστοσύνης και αρμονίας.

Facebook: Mary Spatharou

Instagram:
Mary_fluffyangelsdogtraining
(Mary spatharou)

Tik Tok:
Mary Spath
(Mary_Spatharou)

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Euronext: Τι σημαίνει για τις εισηγμένες η εξαγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών 

Euronext: Τι σημαίνει για τις εισηγμένες η εξαγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών 

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Τα καλύτερά μας χρόνια: Δεν είναι αυτά που νομίζαμε

Τα καλύτερά μας χρόνια: Δεν είναι αυτά που νομίζαμε

Economy
Επενδυτικό κενό: Η ανάπτυξη που δεν αρκεί και τι κρατάει πίσω την οικονομία

Επενδυτικό κενό: Η ανάπτυξη που δεν αρκεί και τι κρατάει πίσω την οικονομία

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Pet Stories
Προβολή μεσοσπονδύλιου δίσκου στον σκύλο – Συμπτώματα και αντιμετώπιση
Ο καθοριστικός ρόλος των σπονδύλων 17.10.25

Πώς θα καταλάβουμε εάν ο σκύλος μας μπορεί να έχει την πάθηση προβολής μεσοσπονδύλιου δίσκου

Ακόμα και η ακράτεια, μπορεί να είναι ένδειξη ότι ο σκύλος πάσχει από προβολή μεσοσπονδύλιου δίσκου. Οι φυλές που είναι πιο επιρρεπής.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Άσχημα νέα για τα κατοικίδια σε πτήσεις: Αντιμετωπίζονται νομικά σαν αποσκευές
InShorts 16.10.25

Άσχημα νέα για τα κατοικίδια σε πτήσεις: Αντιμετωπίζονται νομικά σαν αποσκευές

Η απόφαση αυτή θέτει δεδικασμένο για παρόμοιες περιπτώσεις επιβατών που ταξιδεύουν με κατοικίδια χωρίς ειδική δήλωση μεταφοράς, περιορίζοντας σημαντικά το εύρος των αποζημιώσεων σε περίπτωση απώλειας ή ζημιάς.

Σύνταξη
Πόσο καλά γνωρίζετε το κουτάβι σας; – Οι συμπεριφορές που δεν πρέπει να παρεξηγήσετε
Παρεξηγημένος «μπόμπιρας» 07.10.25

Κουτάβι στο σπίτι – Οι ανάγκες, τα καμώματά του και συμπεριφορές που ερμηνεύουμε λανθασμένα

Γιατί ένα κουτάβι δεν σταματά να δαγκώνει; Μήπως είναι ένδειξη επιθετικότητας, ή φανερώνει κάτι άλλο; Ας μάθουμε τον κουταβίσιο κόσμο

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων: Σπάνια είδη της χώρας μας – Οι κίνδυνοι και οι απειλές που αντιμετωπίζουν
Πολύτιμοι «συγκάτοικοι» 04.10.25

Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων: Σπάνια είδη της χώρας μας - Οι κίνδυνοι και οι απειλές που αντιμετωπίζουν

Τα τελευταία χρόνια, ολοένα και μειώνεται ο πληθυσμός των ζώων που ζουν στη φύση. Γεγονός που ανησυχεί έντονα επιστήμονες και περιβαλλοντικές οργανώσεις.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Σκύλος: Το περιλαίμιο και τα κρεμαστά «αξεσουάρ» – Τι σχέση μπορεί να έχουν με την υγεία και την ψυχολογία του
Προς αποφυγήν 02.10.25

Είναι καλή ιδέα να φοράτε στον σκύλο περιλαίμιο και κουδουνάκια μέσα στο σπίτι; – Μήπως να το ξανασκεφτείτε;

Ίσως να μην έχετε σκεφτεί ότι το περιλαίμιο και τα «εξαρτήματα αμφίεσης», μπορεί να βλάψουν τον σκύλο όταν τα φορά μέσα στο σπίτι.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Τι μπορεί να πάθουν ο σκύλος και η γάτα αν τρώνε από το ίδιο μπολ
«Φροντιστήριο» διατροφής 29.09.25

Σκύλος και γάτα: Κατά πόσο κάνει καλό στην υγεία τους να μοιράζονται την ίδια τροφή;

Δεν θα πρέπει να ξεχνάτε ότι ο σκύλος και η γάτα είναι δύο εντελώς διαφορετικά πλάσματα και οι διατροφικές τους ανάγκες εξαρτώνται από το είδος τους.  

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Ο λόγος που ένας σκύλος μπορεί να βγάλει πρόωρα άσπρες τρίχες στη μουσούδα του
Ευαισθησίες 28.09.25

Οι άσπρες τρίχες στη μουσούδα ενός ενήλικα σκύλου τι μπορεί να φανερώνουν;

Ένας σκύλος που «ξεχειλίζει» από ζωντάνια και δεν… τον έχουν πάρει τα χρόνια, αλλά οι πρώτες άσπρες τρίχες εμφανίζονται στο μουσουδάκι του χρειάζεται την προσοχή μας.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Πώς βοηθάω τον σκύλο μου να καταλάβει τι του λέω – Πότε τον μπερδεύω
Τρόποι επικοινωνίας 26.09.25

Πώς βοηθάω τον σκύλο μου να καταλάβει τι του λέω – Πότε τον μπερδεύω

Για τον σκύλο είμαστε όλος του ο κόσμος και προσπαθεί κάθε λεπτό να μας κατανοήσει. Εμείς γνωρίζουμε με ποιον τρόπο μπορούμε να αναπτύξουμε μέσω ομιλίας μία σχέση ζωής;

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Βλαντιμίρ Πούτιν: Η κρυφή ζωή και οι 4 γυναίκες που τον στιγμάτισαν – Βιβλίο «βόμβα» [εικόνες]
Βιβλίο «βόμβα» 19.10.25

«Πώς μας εξαπάτησε όλους ο Βλαντιμίρ Πούτιν»: Η κρυφή ζωή και οι 4 γυναίκες που τον στιγμάτισαν [εικόνες]

Η δασκάλα Γερμανικών, η καθαρίστρια που έγινε εκατομμυριούχος, η «πιο ευέλικτη γυναίκα της Ρωσίας» και μια 17χρονη μαθήτρια – μέσα στον στενό προσωπικό κύκλο του προέδρου Πούτιν

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Τραμπ: Προσβλητικό και προκλητικό βίντεο – Ρίχνει με αεροπλάνο περιττώματα σε διαδηλωτές, φορώντας στέμμα
Με AI 19.10.25

Προσβλητικό και προκλητικό βίντεο: Ο Τραμπ ρίχνει με αεροπλάνο περιττώματα σε διαδηλωτές, φορώντας στέμμα

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανάρτησε βίντεο με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης ενάντια στα εκατομμύρια διαδηλωτές στις ΗΠΑ που πήραν μέρος στις κινητοποιήσεις «No Kings»

Σύνταξη
Δεύτερος γύρος προεδρικών εκλογών στη Βολιβία
Κόσμος 19.10.25

Δεύτερος γύρος προεδρικών εκλογών στη Βολιβία

Καθώς κανένας υποψήφιος δεν συγκέντρωσε την απαραίτητη πλειοψηφία στον πρώτο γύρο των προεδρικών, ο 65χρονος δεξιός πρώην πρόεδρος Χόρχε Κιρόγα και ο 58χρονος κεντροδεξιός γερουσιαστής Ροδρίγο Πας Περέιρα αναμετρώνται τώρα στον δεύτερο γύρο των εκλογών

Σύνταξη
ΗΠΑ – No Kings: Τεράστια πλήθη στις διαδηλώσεις κατά του Τραμπ – Συγκεντρώσεις σε εκατοντάδες πόλεις
No Kings 19.10.25

Τεράστιες συγκεντρώσεις κατά του Τραμπ στις ΗΠΑ - 7 εκατομμύρια Αμερκανοί διαδήλωσαν σε 2.700 πόλεις

Αμερικανοί από όλες τις πολιτείες των ΗΠΑ πλημμύρισαν τους δρόμους το Σάββατο, διαδηλώνοντας υπό το σύνθημα «No Kings» ενάντια στις πολιτικές και τον αυταρχισμό της κυβέρνησης Τραμπ

Σύνταξη
Η Ευρώπη σε ρόλο ουραγού: Ο μεγαλύτερος χαμένος στον πόλεμο σπάνιων γαιών μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας
Κόσμος 19.10.25

Η Ευρώπη σε ρόλο ουραγού: Ο μεγαλύτερος χαμένος στον πόλεμο σπάνιων γαιών μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας

Η διπλή εξάρτηση της Ευρώπης από τις ψηφιακές υπηρεσίες της Αμερικής και την κρίσιμη βιομηχανία επεξεργασίας ορυκτών του Πεκίνου την καθιστά εξαιρετικά ευάλωτη

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Φουντώνουν τα σενάρια για το μέλλον του Αντετοκούνμπο: «Οι τελευταίοι του μήνες στο Μιλγουόκι»
Μπάσκετ 19.10.25

Φουντώνουν τα σενάρια για το μέλλον του Αντετοκούνμπο: «Οι τελευταίοι του μήνες στο Μιλγουόκι»

Σύμφωνα με τον Οράσιο Καούκι, τα σενάρια περί ανταλλαγής του Γιάννη Αντετοκούνμπο έχουν «φουντώσει» ξανά και είναι πιθανό να διανύει τους τελευταίους του μήνες στους Μπακς.

Σύνταξη
Το μήνυμα επιστροφής του Γιάρεμτσουκ: «Είμαι έτοιμος να βοηθήσω την ομάδα» (pic)
Ποδόσφαιρο 19.10.25

Το μήνυμα επιστροφής του Γιάρεμτσουκ: «Είμαι έτοιμος να βοηθήσω την ομάδα» (pic)

Ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ πάτησε ξανά χορτάρι σε επίσημο ματς με τη φανέλα του Ολυμπιακού και δηλώνει έτοιμος να βοηθήσει τους «ερυθρόλευκους» στη δύσκολη συνέχεια της σεζόν.

Σύνταξη
Must Read
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο