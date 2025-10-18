Ο Χάαλαντ βάζει γκολ και στον… ύπνο του
Ο Νορβηγός σέντερ φορ της Σίτι, οδήγησε την ομάδα του στη νίκη και κόντρα στην Έβερτον, δημιουργώντας ένα φανταστικό σερί σκοραρίσματος
Ο Έρβινγκ Χάαλαντ είναι μια «μηχανή» γκολ και όταν ο Νορβηγός σέντερ φορ έχει τα… κέφια του, η Μάντσεστερ Σίτι κάνει την δουλειά της και μάλιστα με το παραπάνω.
Όπως έγινε δηλαδή και στο παιχνίδι των «πολιτών» απέναντι στην Έβερτον, στο οποίο η ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα επικράτησε με 2-0, έχοντας φυσικά για μεγάλο πρωταγωνιστή τον Νορβηγό άσο.
Ο Χάαλαντ πέτυχε και τα δύο γκολ της ομάδας του, χαρίζοντας στην Σίτι τρεις πολύτιμους βαθμούς και ο Γκουαρντιόλα έχει κάθε λόγο να χαμογελά, βλέποντας τον διεθνή στράικερ να σκοράρει ακόμα και στον… ύπνο του.
Ο σέντερ φορ της Σίτι διανύει περίοδο φανταστικής φόρμας και θα πρέπει να σημειωθεί πως αυτό ήταν το ενδέκατο συνεχόμενο ματς (με Μάντσεστερ Σίτι και Εθνική Νορβηγίας) που ο Χάαλαντ καταφέρνει να βρει δίχτυα.
11 GAMES IN A ROW! 😱⚽🔥
Erling Haaland has now scored in 11 consecutive games for club and country… 23 goals and counting this season. 🤯 pic.twitter.com/jn1lQJ7UmP
— talkSPORT (@talkSPORT) October 18, 2025
Αν μη τι άλλο μια εντυπωσιακή επίδοση, που φανερώνει την αγωνιστική κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο σούπερ σταρ της αγγλικής ομάδας.
Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό τα σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ήταν αποθεωτικά για τον Νορβηγό επιθετικό, καθώς ο Χάαλαντ έχει πετύχει μέχρι στιγμής 23 γκολ και συνεχίζει ακάθεκτος.
Ο αριθμός των γκολ που έχει πετύχει ο διεθνής στράικερ φαντάζει εξωπραγματικός, καθώς είμαστε λίγο μετά τα μέσα Οκτωβρίου και αν ο Χάαλαντ συνεχίσει να σκοράρει με αυτούς τους ρυθμούς, θα… σπάσει όλα τα κοντέρ.
It just had to be him, didn’t it?
Erling Haaland scores for the 11th match in a row for club and country, and @ManCity have their goal 🤖 pic.twitter.com/gYovlcBpS0
— Premier League (@premierleague) October 18, 2025
Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι ο Νορβηγός έχει πετύχει διψήφιο αριθμό τερμάτων στις πρώτες οκτώ αγωνιστικές της Πρέμιερ Λιγκ άλλες δύο χρονιές (2022-2023 και 2024-2025) κάτι που φανερώνει την μοναδική ικανότητα που έχει στο σκοράρισμα.
Η Σίτι δείχνει να βρίσκει τα… πατήματα της από την στιγμή που ο Χάαλαντ σκοράρει ασταμάτητα και ο Νορβηγός στράικερ είναι αυτός που έδωσε το σύνθημα αντεπίθεσης για την ομάδα του Μάντσεστερ.
Τίποτε δεν θα ήταν το ίδιο αν ο διεθνής σέντερ φορ δεν σκόραρε κατά… ριπάς κι αυτό το ξέρει καλύτερα απ’ τον καθένα ο Πεπ Γκουαρντιόλα, ο οποίος μίλησε με τα καλύτερα λόγια για την απόδοση του παίκτη του, μετά το τέλος του αγώνα με την Έβερτον.
Κάτι βέβαια αναμενόμενο, αφού ο Χάαλαντ έχει πάρει την Σίτι στις «πλάτες του» και κάνει την διαφορά. Κάτι που κάνει και στην Εθνική ομάδα της Νορβηγίας, για να μην ξεχνάει κάποιος και πόσο βοηθά το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας του.
